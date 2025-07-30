Как торговать бессрочными фьючерсами крипто-форекс на MEXC





Бессрочные фьючерсы крипто-форекс – это финансовые деривативы, позволяющие инвесторам спекулировать на изменении цен криптовалют как вверх, так и вниз, без необходимости владения или передачи самих цифровых активов.









По сравнению с традиционной торговлей на форекс, бессрочные фьючерсы крипто-форекс предлагают следующие преимущества:





Низкий порог входа: Простая регистрация и возможность торговать небольшими суммами.

Высокая ликвидность и круглосуточная торговля: Крипторынки работают без перерывов, позволяя торговать в любое время.

Режим хеджирования: Возможность открывать лонг (на рост) и шорт (на падение) позиции для получения прибыли при любых рыночных условиях.

Поддержка кредитного плеча: Позволяет открывать большие позиции с меньшими вложениями, увеличивая потенциальную прибыль.









На главной странице MEXC нажмите на вкладку «Рынок» в верхнем меню навигации. Прокрутите страницу рынков вниз, и в категории «Фьючерсы» вы найдете раздел «Форекс».













В настоящее время MEXC поддерживает бессрочные фьючерсы форекс по основным валютам, включая евро ( EUR ), британский фунт ( GBP ), австралийский доллар ( AUD ), турецкую лиру ( TRY ), швейцарский франк ( CHF ), бразильский реал ( BRL ), японскую иену ( JPY ) и канадский доллар ( CAD ).





Обратите внимание: торговля бессрочными фьючерсами форекс может быть недоступна в некоторых странах или регионах. Для получения самой точной и актуальной информации обращайтесь к данным, отображаемым на странице торговли.









Нажмите кнопку «Торговля», чтобы перейти на страницу торговли бессрочными фьючерсами форекс. В панели ордера выберите предпочтительный тип ордера, установите множитель кредитного плеча, введите количество и выберите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт» для открытия позиции.





Для подробной информации о торговле фьючерсами, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими руководствами:









В качестве альтернативы вы можете напрямую ввести название нужного бессрочного фьючерса форекс в строку поиска. Нажмите на соответствующую пару, чтобы перейти на торговую страницу, затем приступайте к размещению ордера.









На платформе MEXC торговля крипто-форексом доступна как на фьючерсном, так и на спотовом рынках. Если вас беспокоит высокая волатильность фьючерсной торговли, вы можете выбрать спотовую торговлю, которая обычно связана с меньшими рисками. Независимо от выбранного способа торговли, MEXC предлагает широкий выбор инструментов и подробные руководства, чтобы помочь вам воспользоваться рыночными возможностями и увеличить свои активы.



