Как торговать бессрочными фьючерсами крипто-форекс на MEXC

30 июля 2025 г.
Бессрочные фьючерсы крипто-форекс – это финансовые деривативы, позволяющие инвесторам спекулировать на изменении цен криптовалют как вверх, так и вниз, без необходимости владения или передачи самих цифровых активов.

1. Ключевые особенности торговли бессрочными фьючерсами крипто-форекс


По сравнению с традиционной торговлей на форекс, бессрочные фьючерсы крипто-форекс предлагают следующие преимущества:

Низкий порог входа: Простая регистрация и возможность торговать небольшими суммами.
Высокая ликвидность и круглосуточная торговля: Крипторынки работают без перерывов, позволяя торговать в любое время.
Режим хеджирования: Возможность открывать лонг (на рост) и шорт (на падение) позиции для получения прибыли при любых рыночных условиях.
Поддержка кредитного плеча: Позволяет открывать большие позиции с меньшими вложениями, увеличивая потенциальную прибыль.

2. Как найти бессрочные фьючерсы форекс на MEXC


На главной странице MEXC нажмите на вкладку «Рынок» в верхнем меню навигации. Прокрутите страницу рынков вниз, и в категории «Фьючерсы» вы найдете раздел «Форекс».



В настоящее время MEXC поддерживает бессрочные фьючерсы форекс по основным валютам, включая евро (EUR), британский фунт (GBP), австралийский доллар (AUD), турецкую лиру (TRY), швейцарский франк (CHF), бразильский реал (BRL), японскую иену (JPY) и канадский доллар (CAD).

Обратите внимание: торговля бессрочными фьючерсами форекс может быть недоступна в некоторых странах или регионах. Для получения самой точной и актуальной информации обращайтесь к данным, отображаемым на странице торговли.

3. Как торговать бессрочными фьючерсами форекс на MEXC


Нажмите кнопку «Торговля», чтобы перейти на страницу торговли бессрочными фьючерсами форекс. В панели ордера выберите предпочтительный тип ордера, установите множитель кредитного плеча, введите количество и выберите «Открыть Лонг» или «Открыть Шорт» для открытия позиции.

Для подробной информации о торговле фьючерсами, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими руководствами:


В качестве альтернативы вы можете напрямую ввести название нужного бессрочного фьючерса форекс в строку поиска. Нажмите на соответствующую пару, чтобы перейти на торговую страницу, затем приступайте к размещению ордера.


На платформе MEXC торговля крипто-форексом доступна как на фьючерсном, так и на спотовом рынках. Если вас беспокоит высокая волатильность фьючерсной торговли, вы можете выбрать спотовую торговлю, которая обычно связана с меньшими рисками. Независимо от выбранного способа торговли, MEXC предлагает широкий выбор инструментов и подробные руководства, чтобы помочь вам воспользоваться рыночными возможностями и увеличить свои активы.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

