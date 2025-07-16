MEXC запустила функцию Быстрых ордеров на графике K-линии для спотовой торговли, позволяющую выставлять лимитные ордера прямо с графика K-линии. Вы можете использовать эту функцию независимо от того, MEXC запустила функцию Быстрых ордеров на графике K-линии для спотовой торговли, позволяющую выставлять лимитные ордера прямо с графика K-линии. Вы можете использовать эту функцию независимо от того,
Обучение/Руководства для начинающих/Спот/Как торгова...ии на споте

Как торговать на графике K-линии на споте

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Спот

MEXC запустила функцию Быстрых ордеров на графике K-линии для спотовой торговли, позволяющую выставлять лимитные ордера прямо с графика K-линии.

Вы можете использовать эту функцию независимо от того, какой график K-линии вы предпочитаете (Базовый или TradingView). Независимо от того, к какому графику K-линии вы привыкли, эта функция используется одинаково для обоих. В этой статье мы будем использовать Базовый график K-линии для демонстрации. В настоящее время эта функция доступна только на веб-сайте и не поддерживается в режиме нескольких графиков.

1. Как размещать быстрые ордера на графике K-линии


Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, наведите курсор на "Спот" в верхней навигационной панели и выберите [Спотовая] из выпадающего списка, чтобы перейти на торговую страницу.

На торговой странице, над графиком K-линии, установите флажок "Быстрый ордер" в настройках отображения, чтобы включить функцию быстрого ордера на графике K-линии.


2. Как быстро создавать лимитные ордера на покупку на графике K-линии


После включения функции быстрого ордера переместите курсор на график K-линии, и справа появится значок [⊕]. Когда курсор будет расположен ниже текущей последней цены, нажмите на значок [⊕], чтобы открыть кнопку [Лимитная покупка].

Введите желаемое количество, затем нажмите зеленую кнопку [Лимитная покупка], чтобы разместить лимитный ордер на покупку. Появится всплывающее окно, свидетельствующее об успешном размещении ордера, как показано ниже.


Чтобы увидеть только что размещенный вами лимитный ордер на покупку, прокрутите страницу вниз и проверьте раздел "Открытые ордера".

3. Как быстро создавать лимитные ордера на продажу на графике K-линии


Если курсор расположен над текущей последней ценой, нажмите на значок [⊕], чтобы открыть кнопку [Лимитная продажа]. Введите желаемое количество продажи, затем нажмите красную кнопку [Лимитная продажа], чтобы разместить лимитный ордер на продажу. Появится всплывающее окно, свидетельствующее об успешном размещении ордера, как показано ниже.


Чтобы просмотреть только что размещенный лимитный ордер на продажу, прокрутите страницу вниз и проверьте раздел "Открытые ордера".

Размещение лимитных ордеров на графике K-линии позволяет пользователям отслеживать текущие изменения рыночных цен и повышать эффективность ордеров. В настоящее время спотовая торговля поддерживает только размещение лимитных ордеров на графике K-линии. Если вы хотите реализовать более сложные торговые стратегии, вам необходимо перейти к панели ордеров.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не представляет собой консультацию по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Руководство для начинающих: Что такое стоп-лимитный ордер и как установить его на MEXC, чтобы зафиксировать прибыль и предотвратить убытки

Криптовалютный рынок волатилен, цены могут резко колебаться, и даже небольшие задержки могут привести к упущенным возможностям или ненужным потерям. Стоп-лимитный ордер – это широко распространенный и

Ваше руководство по правилам торговли MEXC для эффективной спотовой торговли

Ваше руководство по правилам торговли MEXC для эффективной спотовой торговли

В спотовой торговле криптовалютами, помимо анализа цены и выбора стратегии, не менее важно понимать и следовать рыночным правилам торговой платформы. Для пользователей MEXC каждая торговая пара имеет

Как читать изменение цены и диапазон? Руководство для начинающих по волатильности в криптовалютной торговле

Как читать изменение цены и диапазон? Руководство для начинающих по волатильности в криптовалютной торговле

В сфере криптовалютных инвестиций изменение цены и диапазон цен являются двумя важнейшими показателями. Они не только отражают динамику рынка, но и предоставляют инвесторам ценную информацию для приня

Понимание спотовой торговли

Понимание спотовой торговли

Торговля криптовалютой обычно делится на две категории: спотовая торговля и торговля фьючерсами. Спотовая торговля – это покупка или продажа цифровых активов на рынке, подразумевающая обмен двух крипт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов