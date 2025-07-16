Как торговать на графике K-линии на споте





MEXC запустила функцию Быстрых ордеров на графике K-линии для спотовой торговли, позволяющую выставлять лимитные ордера прямо с графика K-линии.





Вы можете использовать эту функцию независимо от того, какой график K-линии вы предпочитаете (Базовый или TradingView). Независимо от того, к какому графику K-линии вы привыкли, эта функция используется одинаково для обоих. В этой статье мы будем использовать Базовый график K-линии для демонстрации. В настоящее время эта функция доступна только на веб-сайте и не поддерживается в режиме нескольких графиков









Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, наведите курсор на "Спот" в верхней навигационной панели и выберите [Спотовая] из выпадающего списка, чтобы перейти на торговую страницу.





На торговой странице, над графиком K-линии, установите флажок "Быстрый ордер" в настройках отображения, чтобы включить функцию быстрого ордера на графике K-линии.













После включения функции быстрого ордера переместите курсор на график K-линии, и справа появится значок [⊕]. Когда курсор будет расположен ниже текущей последней цены, нажмите на значок [⊕], чтобы открыть кнопку [Лимитная покупка].





Введите желаемое количество, затем нажмите зеленую кнопку [Лимитная покупка], чтобы разместить лимитный ордер на покупку. Появится всплывающее окно, свидетельствующее об успешном размещении ордера, как показано ниже.









Чтобы увидеть только что размещенный вами лимитный ордер на покупку, прокрутите страницу вниз и проверьте раздел "Открытые ордера".









Если курсор расположен над текущей последней ценой, нажмите на значок [⊕], чтобы открыть кнопку [Лимитная продажа]. Введите желаемое количество продажи, затем нажмите красную кнопку [Лимитная продажа], чтобы разместить лимитный ордер на продажу. Появится всплывающее окно, свидетельствующее об успешном размещении ордера, как показано ниже.









Чтобы просмотреть только что размещенный лимитный ордер на продажу, прокрутите страницу вниз и проверьте раздел "Открытые ордера".





Размещение лимитных ордеров на графике K-линии позволяет пользователям отслеживать текущие изменения рыночных цен и повышать эффективность ордеров. В настоящее время спотовая торговля поддерживает только размещение лимитных ордеров на графике K-линии. Если вы хотите реализовать более сложные торговые стратегии, вам необходимо перейти к панели ордеров.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не представляет собой консультацию по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.