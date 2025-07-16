Шаги по регистрации аккаунта на MEXC идентичны для пользователей iOS и Android. Здесь мы демонстрируем процесс с использованием интерфейса iOS. Откройте приложение MEXC. Для новых пользователей первыйШаги по регистрации аккаунта на MEXC идентичны для пользователей iOS и Android. Здесь мы демонстрируем процесс с использованием интерфейса iOS. Откройте приложение MEXC. Для новых пользователей первый
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как зарегис...унт на MEXC

Как зарегистрировать аккаунт на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички

Шаги по регистрации аккаунта на MEXC идентичны для пользователей iOS и Android. Здесь мы демонстрируем процесс с использованием интерфейса iOS.

Откройте приложение MEXC. Для новых пользователей первый вход в систему считается регистрацией. Вы можете зарегистрироваться или войти, используя адрес электронной почты или номер мобильного телефона. В этом примере мы продемонстрируем использование адреса электронной почты.

Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите [Зарегистрироваться]. Пароль должен иметь длину не менее 10 символов и включать заглавные и строчные буквы, цифры и символы.

Если у вас есть реферальный код, вы можете нажать [▾] и ввести его в поле ввода. Если вы хотите узнать больше о рефералах, вы можете прочитать "Приглашение друзей для регистрации на MEXC".


Нажмите на [Получить код]. Войдите в систему по адресу электронной почты, использованному для регистрации, для проверки кода подтверждения. Введите его в поле Код электронной почты, и нажмите [Отправить].


На экране появится сообщение об успешной регистрации. Войдите на страницу MEXC, и начните свой торговый путь.

Для загрузки приложения вы также можете отсканировать QR-код на официальном сайте MEXC, и начать свой торговый путь.


Если у вас возникнут какие-либо проблемы при регистрации, вы можете обратиться за помощью в нашу Службу поддержки клиентов.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов