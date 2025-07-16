Как зарегистрировать аккаунт на MEXC





Шаги по регистрации аккаунта на MEXC идентичны для пользователей iOS и Android. Здесь мы демонстрируем процесс с использованием интерфейса iOS.





Откройте приложение MEXC. Для новых пользователей первый вход в систему считается регистрацией. Вы можете зарегистрироваться или войти, используя адрес электронной почты или номер мобильного телефона. В этом примере мы продемонстрируем использование адреса электронной почты.





Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите [Зарегистрироваться]. Пароль должен иметь длину не менее 10 символов и включать заглавные и строчные буквы, цифры и символы.





Если у вас есть реферальный код, вы можете нажать [▾] и ввести его в поле ввода. Если вы хотите узнать больше о рефералах, вы можете прочитать " Приглашение друзей для регистрации на MEXC ".









Нажмите на [Получить код]. Войдите в систему по адресу электронной почты, использованному для регистрации, для проверки кода подтверждения. Введите его в поле Код электронной почты, и нажмите [Отправить].









На экране появится сообщение об успешной регистрации. Войдите на страницу MEXC, и начните свой торговый путь.





Для загрузки приложения вы также можете отсканировать QR-код на официальном сайте MEXC, и начать свой торговый путь.









Если у вас возникнут какие-либо проблемы при регистрации, вы можете обратиться за помощью в нашу Службу поддержки клиентов.



