Как выбирать фьючерсные торговые пары?

Являясь одной из ведущих мировых бирж цифровых валют, MEXC стремится предоставить пользователям высококачественные возможности для инвестирования. Учитывая обширное разнообразие вариантов торговли фьючерсами, начинающим пользователям может быть сложно выбрать подходящие объекты для инвестиций. Цель этой статьи - предоставить пользователям MEXC информацию, которая поможет вам выбрать подходящие фьючерсные торговые пары.









С точки зрения торгового поведения фьючерсных трейдеров можно разделить на две категории: "трендовые трейдеры" и "дневные трейдеры". По сути, первые делают больший акцент на долгосрочной прибыльности, стремясь обменять время на больший потенциал прибыли, в то время как вторые больше сосредоточены на краткосрочной прибыли, стремясь получить быструю прибыль и зафиксировать выигрыш. Трендовые трейдеры надеются уловить долгосрочные тенденции и не занимаются ежедневной торговлей, часто удерживая позиции по одному активу в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Дневные трейдеры, с другой стороны, обычно завершают сделки в течение одного торгового дня. Таким образом, трендовая торговля подходит для долгосрочных инвестиций, в то время как дневная торговля лучше подходит для краткосрочных инвестиций.





Фьючерсная платформа MEXC предлагает фьючерсные торговые пары для обоих типов трейдеров. Фьючерсные торговые пары BTC/USDT и ETH/USDT, лидирующие по показателям ликвидности, демонстрируют весьма благоприятные восходящие тренды с начала 2024 года. Обе пары являются подходящими вариантами для долгосрочных инвестиций.









Помимо фьючерсных торговых пар с токенами, которые оказывают значительное влияние на рынок, обширный и диверсифицированный ландшафт криптовалютной экосистемы включает в себя различные перспективные валюты. Некоторые из этих активов обладают нераскрытой ценностью благодаря технологическим инновациям в сфере блокчейна, что является неотъемлемым катализатором роста стоимости. Более того, по мере развития рынка альткоинов торговая активность по этим фьючерсам резко возросла. Однако на начальном этапе листинга цены на перспективные криптовалюты могут зависеть от настроения рынка и конкретных событий. В то же время в периоды бокового движения цен ведущих торговых пар криптовалютных фьючерсов существует вероятность того, что торговля фьючерсами на эти валюты будет отклоняться от внутридневного тренда. Поэтому для трейдеров это прибыльный, но высокорисковый метод инвестирования. Например, новая фьючерсная торговая пара STRK/USDT может обеспечить прибыль более 5% в течение дня.













Одна из привлекательных сторон торговли фьючерсами заключается в функции кредитного плеча. На MEXC пользователи могут торговать фьючерсами с различными максимальными значениями кредитного плеча. Стоит отметить, что множители кредитного плеча увеличивают как прибыль, так и риски. Поэтому трейдерам MEXC необходимо выбрать подходящий коэффициент кредитного плеча, исходя из того, какое максимальное падение они могут выдержать. Например, максимальный коэффициент кредитного плеча для фьючерсной пары SOL/USDT составляет 300, а для фьючерсной пары BTC/USDT - 500. Пользователи MEXC могут использовать фьючерсные торговые пары с высоким плечом для увеличения прибыли или выбирать фьючерсные торговые пары с более консервативным плечом для совершения сделок (или выбирать меньшее плечо в рамках фьючерсной торговой пары для достижения этого эффекта).









Напоминание





Соревнование по фьючерсам с кредитным плечом: испытайте кредитное плечо от 15x до 500x и разделите щедрые вознаграждения; подробности смотрите в MEXC предлагает: испытайте кредитное плечо от 15x до 500x и разделите щедрые вознаграждения; подробности смотрите в Центре мероприятий MEXC









В традиционных финансах долгосрочное владение фьючерсными позициями часто служит для хеджирования рисков, связанных с владением спотовыми активами. Аналогично этому в торговле фьючерсами на цифровые валюты существуют соответствующие криптопары. Если пользователи держат определенную валюту в течение длительного времени и в больших количествах, то во время медвежьего рынка, удерживая шорт фьючерсные позиции по этой валютной паре, можно хеджировать риск снижения спотовых активов. В то же время, поскольку коэффициент кредитного плеча для фьючерсных торговых пар регулируется, пользователи MEXC могут выбрать подходящую маржу. Например, если у вас на руках 1 000 MX, то при коэффициенте кредитного плеча 100x для хеджирования вам потребуется внести всего 10 MX в качестве маржи.













Ситуация на рынке постоянно меняется, и пользователям необходимо оценить свои инвестиционные цели, а также такие факторы, как допустимый риск, чтобы составить рациональный инвестиционный план. При выборе подходящих фьючерсных торговых пар пользователи MEXC должны выполнить "домашнее задание": учитывая свои торговые навыки, экономические условия и доступную информацию, они должны выбрать фьючерсные торговые пары, которые в наибольшей степени соответствуют их ожиданиям.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



