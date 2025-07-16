Как предотвратить ликвидацию в торговле фьючерсами









При торговле фьючерсами, когда в результате значительных колебаний рынка маржа на вашем фьючерсном счете падает ниже требуемого уровня маржи, ваша позиция должна быть принудительно закрыта. Это событие известно как принудительная ликвидация, обычно называемая "ликвидацией".





Чтобы узнать больше о ликвидации, пожалуйста, обратитесь к статье " Что такое принудительная ликвидация ".









Основной причиной ликвидации является то, что колебания рыночных цен превышают ожидания трейдера, в результате чего его позиции не могут поддерживать необходимый уровень маржи. К числу распространенных причин ликвидации относятся следующие:









Торговля фьючерсами характеризуется высокой доходностью и высокими рисками. Когда трейдеры в погоне за прибылью используют чрезмерное кредитное плечо или крупные позиции, коэффициент маржи становится слишком низким. Это снижает их способность противостоять колебаниям рыночных цен, тем самым увеличивая риск ликвидации.









Многие трейдеры предпочитают сами следить за рынком и решать, закрывать ли позиции в зависимости от рыночных изменений, а не устанавливать SL-ордера. Некоторые трейдеры просто не имеют привычки устанавливать SL-ордера. Такая практика может легко привести к ликвидации позиций при значительных колебаниях рынка.









Рыночные тенденции часто непредсказуемы, и никто не может точно предсказать будущее движение цен. Некоторые трейдеры, находясь под влиянием краткосрочных рыночных тенденций, могут полагать, что эти тенденции сохранятся, и таким образом увеличивать свои позиции, либо ожидать разворота. Такие стратегии, основанные на личных убеждениях, могут усугубить первоначальные потери и в конечном итоге привести к ликвидации.









Прежде чем начать торговлю фьючерсами, важно установить реалистичные инвестиционные ожидания и внедрить стратегии управления рисками из-за высокой волатильности фьючерсной торговли. Таким образом, даже при значительных колебаниях рынка ваши потери останутся управляемыми.





Если вы новичок в торговле фьючерсами, вы можете начать с демо-трейдинга фьючерсами или использования стратегий копи-трейдинга . Это поможет вам постепенно освоить торговые приемы, прежде чем приступать к реальной торговле.









Не существует фиксированных коэффициентов кредитного плеча, они зависят от средств на вашем счете и предпочтений в отношении риска. Для начинающих трейдеров не рекомендуется устанавливать слишком высокий коэффициент кредитного плеча, уменьшение кредитного плеча может эффективно снизить риск ликвидации.









При торговле фьючерсами необходимо устанавливать точки SL при открытии позиций или для уже открытых сделок. Таким образом, в случае колебаний ваши потери можно сократить до допустимого уровня, эффективно предотвращая ликвидацию.









Научитесь разумно распределять капитал, следя за тем, чтобы ни один актив в вашем инвестиционном портфеле не превышал определенного процента от общего объема средств. Таким образом, диверсификация распределения капитала позволяет эффективно снизить риски.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.