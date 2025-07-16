MEXC Сбережения официально запустила финансовые услуги, позволяющие пользователям участвовать в фиксированном стейкинге TON и получать прибыль. Посетите официальный сайт MEXC, чтобы попробовать. 1. ПрMEXC Сбережения официально запустила финансовые услуги, позволяющие пользователям участвовать в фиксированном стейкинге TON и получать прибыль. Посетите официальный сайт MEXC, чтобы попробовать. 1. Пр
Как участвовать в стейкинге TON на MEXC Сбережения

16 июля 2025 г.MEXC
MEXC Сбережения официально запустила финансовые услуги, позволяющие пользователям участвовать в фиксированном стейкинге TON и получать прибыль. Посетите официальный сайт MEXC, чтобы попробовать.

1. Правила стейкинга TON


В настоящее время MEXC предлагает три различных срока действия фиксированного стейкинга TON, каждый из которых имеет соответствующую ставку доходности, индивидуальный лимит стейкинга и общий лимит пула стейкинга, как показано в таблице ниже:
Длительность стейкинга (дней)
Расчетная годовая процентная ставка (APR)
Лимит стейкинга (на человека)
Лимит стейкинга (суммарный)
30
5,0%
500 000 TON
10 000 000 TON
60
7,5%
500 000 TON
10 000 000 TON
120
10,0%
500 000 TON
10 000 000 TON

Фиксированные сбережения, как описано в правилах, отображаемых на странице услуги, подразумевают блокировку активов, на которые вы делаете стейкинг, например TON, на определенный период. В течение этого периода вы не можете торговать, вносить депозит или выводить активы. Инвесторы, предпочитающие долгосрочное удерживание активов, часто выбирают этот вид финансовых услуг.

2. Как участвовать в фиксированном стейкинге TON


Ниже мы приведем демонстрацию, используя в качестве примера фиксированный стейкинг TON на 30 дней.

2.1 На веб-сайте


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в систему. В верхней навигационной панели выберите [Спот], а затем [Сбережения], чтобы перейти на страницу стейкинга.


В поисковой строке в разделе "Сбережения" введите "TON", чтобы посмотреть предполагаемую годовую процентную ставку (APR) и различные сроки стейкинга для TON. Нажмите кнопку [Перейти к стейкингу], чтобы открыть страницу.


Введите количество TON, которое вы хотите заблокировать, прочитайте и поставьте галочку "Я прочитал(а) и понимаю риски, связанные с инвестициями. Предупреждение о рисках", затем нажмите [Подтвердите начало стейкинга], чтобы завершить стейкинг TON.

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную сумму стейкинга, которая отображается на странице во время стейкинга TON. В настоящее время для индивидуальных пользователей максимальный лимит стейкинга составляет 500 000 TON.

В правой части страницы подписки отображается подробная информация о вашем стейкинге TON, включая дату подписки, дату расчета, дату распределения процентов, дату погашения, дату разблокировки погашения и соответствующие примечания. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел.


После успешного стейкинга вы можете нажать на [Разблокировка / История] на странице MEXC Сбережения, чтобы найти последнюю транзакцию стейкинга TON.


После достижения минимального периода стейкинга вы можете выбрать погашение или продолжение стейкинга. Окончательная доходность будет рассчитана на основе фактического количества дней стейкинга. При погашении основная сумма будет разблокирована в тот же день.

2.2 В приложении


Откройте приложение MEXC, нажмите [Еще] на главной странице, затем выберите [Сбережения MEXC] в разделе "Заработок", чтобы перейти на страницу стейкинга.

На странице стейкинга в поисковой строке в разделе "Сбережения" введите "TON", чтобы посмотреть предполагаемую годовую процентную ставку (APR) и различные сроки стейкинга для TON. Нажмите кнопку [Перейти к стейкингу], чтобы открыть страницу подписки.

Введите количество TON, которое вы хотите заблокировать, прочитайте и поставьте галочку "Я прочитал(а) и понимаю риски, связанные с инвестициями. Предупреждение о рисках", затем нажмите [Подтвердите начало стейкинга], чтобы завершить стейкинг TON.

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную сумму стейкинга, которая отображается на странице во время стейкинга TON. В настоящее время для индивидуальных пользователей максимальный лимит стейкинга составляет 500 000 TON.

При прокрутке страницы подписки вниз отображается подробная информация о вашем стейкинге TON, включая дату подписки, дату расчета, дату распределения процентов, дату погашения, дату разблокировки погашения и соответствующие примечания. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел.


После успешного стейкинга вы можете нажать на значок [Разблокировка / История] на странице MEXC Сбережения, чтобы найти последнюю транзакцию стейкинга TON.

После достижения минимального периода стейкинга вы можете выбрать погашение или продолжение стейкинга. Окончательная доходность будет рассчитана на основе фактического количества дней стейкинга. При погашении основная сумма будет разблокирована в тот же день.

TON (The Open Network) – стратегический инвестиционный партнер MEXC. MEXC Сбережения предлагает держателям TON простое, быстрое и разнообразное решение для заработка. Инвесторы приглашаются испытать и насладиться высококачественными услугами и безопасностью, предоставляемыми платформой MEXC. Если вы хотите узнать больше о MEXC Сбережения, вы можете прочитать "Что такое Сбережения MEXC."

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

