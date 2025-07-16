Как получить аирдроп вознаграждения Nillion (NIL)？

Nillion (NIL) – это передовая платформа для вычислений в режиме конфиденциальности, которая использует инновационную технологию «слепых вычислений» для предоставления пользователям эффективных и безопасных решений по защите конфиденциальности данных. Используя децентрализованную архитектуру, Nillion позволяет выполнять вычисления без расшифровки данных, эффективно устраняя риски безопасности, связанные с традиционной обработкой данных.





Будучи лидером в области приватных вычислений, Nillion запускает событие аирдроп на платформе MEXC . Пользователи могут бесплатно получить токены NIL, просто выполнив несложные задания. Ниже приведено подробное руководство о том, как принять участие в событии и получить аирдроп вознаграждение NIL









Дата начала: 16:00, 21 марта 2025 г. (МСК)

Дата окончания: 16:00, 31 марта 2025 г. (МСК)

Общий фонд вознаграждений: 270 000 USDT

Распределение вознаграждения: В течение 10 календарных дней после окончания события









Событие аирдроп Nillion уже началось и открыто как для новых, так и для существующих пользователей. Выполнив три ключевых задания, вы сможете разделить большой фонд вознаграждений и приумножить свои цифровые активы без особых усилий. Начните прямо сейчас и отправляйтесь в путь к финансовому росту!













Требования: Новые пользователи должны внести чистый депозит на сумму 300 NIL или 100 USDT в течение периода события.

Вознаграждение: Выполнение этого задания дает вам шанс получить фьючерсные бонусы или другие вознаграждения.









Спотовая торговля

Требования: Торгуйте спотовой парой NIL/USDT и наберите общий торговый объем ≥ 100 USDT.

Вознаграждение: Первые 2 000 пользователей, выполнивших это задание, разделят призовой пул в размере 100 000 USDT в виде фьючерсных бонусов.





Фьючерсная торговля

Требования: Торгуйте любой фьючерсной парой и накопите общий торговый объем ≥ 500 USDT.

Вознаграждение: Первые 2 000 пользователей, выполнившие это задание, разделят призовой пул в размере 100 000 USDT в виде фьючерсных бонусов.









Требования: Торгуйте любыми бессрочными фьючерсами и накопите общий торговый объем ≥ 20 000 USDT за период действия события.

Вознаграждение: Первые 2 000 пользователей, выполнивших это задание, разделят между собой призовой пул фьючерсных бонусов в размере 50 000 USDT. (Максимальное вознаграждение на одного пользователя: 5 000 USDT в виде фьючерсных бонусов. Минимальное вознаграждение на пользователя: 10 USDT в виде фьючерсных бонусов)









Требования: Существующие пользователи могут приглашать новых пользователей зарегистрироваться и выполнить любое задание в событии 1.

Вознаграждение: За каждого успешного реферала вы получите фьючерсный бонус в размере 50 USDT. Каждый приглашающий может заработать до 1 000 USDT в виде фьючерсных бонусов.









Определение новых пользователей: Новыми пользователями считаются те, кто зарегистрировался во время события или имеет общий депозит менее 100$ до начала события (включая ончейн, фиатные и P2P-депозиты).





Требования к верификации KYC: Для получения вознаграждения участники должны пройти как минимум базовую проверку KYC. Новые пользователи должны пройти расширенную проверку KYC для участия в событии 1.





Расчет чистого депозита: Чистый депозит = Общие депозиты - Общие выводы. Действительными считаются депозиты, сделанные через P2P, внебиржевую торговлю и ончейн-транзакции.





Распределение вознаграждений: Вознаграждения в виде токенов будут перечислены на спотовый счет. Фьючерсные бонусы будут перечислены на фьючерсный счет. Фьючерсные бонусы действительны в течение 14 дней и могут быть использованы для торговли фьючерсами. Любая полученная прибыль может быть выведена.





Правила торгового объема: Сделки с нулевой комиссией исключаются из расчета. Торговый объем будет автоматически рассчитан и учтен в событии.





Лимиты вознаграждения пользователей: Каждый новый пользователь может получить эксклюзивное вознаграждение только один раз в событии Airdrop+. Если пользователь выполнит несколько заданий в рамках события, система распределит награды в соответствии с графиком распределения наград в рамках события.





Участвуя в событии Nillion Airdrop+ , вы можете заработать бесплатные токены NIL и разделить большой призовой фонд, внося депозиты, торгуя и приглашая друзей. Выполняйте необходимые задания, следите за правилами события и получайте максимальную прибыль!







