Как купить PARTI на MEXC: Подробное руководство

Particle Network (PARTI) — это инновационный проект блокчейна первого уровня, созданный для решения проблемы фрагментации пользователей, данных и ликвидности в экосистеме Web3. Внедряя универсальные аккаунты, Particle Network позволяет использовать один аккаунт и единый баланс на всех цепях, координируемых и защищенных собственной цепью Particle Chain. Этот подход направлен на обеспечение бесшовного и безбарьерного опыта для пользователей и разработчиков, что делает его базовой инфраструктурой для массового внедрения децентрализованной сети. Проект выделяется следующими особенностями:

Универсальные аккаунты : один аккаунт и баланс на всех цепях

: один аккаунт и баланс на всех цепях Абстракция цепей : объединяет пользователей и ликвидность в Web3

: объединяет пользователей и ликвидность в Web3 Безбарьерный кросс-цепной опыт: устраняет барьеры между блокчейнами

Эти особенности привлекли значительное внимание как институциональных инвесторов, так и розничных трейдеров, позиционируя токен PARTI как ключевого игрока в стремлении к объединенному Открытому Интернету.

MEXC признана одной из самых надежных глобальных криптовалютных бирж с репутацией, построенной на надежных протоколах безопасности, комплексных системах управления рисками и регулярных аудитах безопасности. Для трейдеров PARTI MEXC предлагает:

Высокую ликвидность и глубокие книги ордеров

и глубокие книги ордеров Конкурентные торговые комиссии , начиная с 0% для маркет-мейкеров и от 0,01 до 0,02% для тейкеров при торговле спотом и фьючерсами

, начиная с 0% для маркет-мейкеров и от 0,01 до 0,02% для тейкеров при торговле спотом и фьючерсами Быструю обработку транзакций и удобный интерфейс

На MEXC PARTI доступен в Зоне инноваций с торговыми парами, такими как PARTI/USDT и PARTI/USDC.

Перед покупкой токена PARTI необходимо создать и защитить свой аккаунт MEXC:

Посетите официальный сайт MEXC или скачайте приложение MEXC из Apple App Store или Google Play Store.

Нажмите "Регистрация" и зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты, номер телефона или учетные записи сторонних сервисов (Google, Apple, MetaMask, Telegram).

Усиливайте безопасность, включая двухфакторную аутентификацию (2FA) , установив надежный пароль и завершив верификацию KYC . Процесс KYC прост и обычно занимает менее 24 часов, требуя удостоверение личности, выданное правительством, подтверждение адреса и селфи с удостоверением.

, установив надежный пароль и завершив . Процесс KYC прост и обычно занимает менее 24 часов, требуя удостоверение личности, выданное правительством, подтверждение адреса и селфи с удостоверением. Пополните свой счет с помощью покупки картой, банковским переводом, P2P-торговлей или криптодепозитами из внешних кошельков. Для новичков вариант покупки картой является наиболее удобным и быстрым способом начать торговлю криптовалютой PARTI.

Интерфейс торговли MEXC интуитивно понятен, но при этом функционален, включая книгу ордеров, график цен, историю торгов и панель размещения ордеров. Ознакомьтесь с этими элементами перед размещением своей первой сделки.

Для начинающих пользователей криптовалюты опция MEXC с кредитной/дебетовой картой предлагает простой способ купить токен PARTI:

Войдите в систему и перейдите в раздел "Купить криптовалюту" из верхнего меню или главной страницы. Выберите PARTI из списка доступных криптовалют. Введите количество PARTI, которое хотите купить, или сумму в фиатной валюте, которую хотите потратить. Выберите валюту платежа (USD, EUR, GBP и т.д.) и введите данные вашей карты. Проверьте детали транзакции, включая количество PARTI, обменный курс и применимые комиссии. Подтвердите покупку и завершите любую необходимую верификацию 3D Secure.

Транзакции обычно обрабатываются в течение нескольких минут, и вы можете отслеживать статус в разделах "Ордера" или "История транзакций". Чтобы минимизировать комиссии, рассмотрите возможность покупки в непиковые часы, покупки больших сумм для снижения процентного влияния фиксированных комиссий и проверки наличия промо-скидок на комиссии.

Для опытных пользователей или тех, кто ищет лучшие цены, торговля криптовалютой PARTI на спотовом рынке MEXC идеальна:

Пополните свой счет базовой валютой, такой как USDT , которую можно купить напрямую на MEXC или перевести из другого кошелька.

, которую можно купить напрямую на MEXC или перевести из другого кошелька. Перейдите в раздел "Спот-трейдинг" и найдите торговую пару PARTI/USDT или PARTI/USDC .

или . Торговый интерфейс отображает реальное движение цен, объем торгов и глубину книги ордеров для токена PARTI.

Разместите рыночный ордер для немедленного исполнения по наилучшей доступной цене или лимитный ордер для покупки PARTI по определенной цене.

для немедленного исполнения по наилучшей доступной цене или для покупки PARTI по определенной цене. После исполнения ваш баланс PARTI появится в вашем спотовом кошельке MEXC. Вы можете продолжить торговлю, держать токены для потенциального роста или перевести их во внешний кошелек для долгосрочного хранения.

MEXC предлагает дополнительные способы приобретения и максимизации ваших владений PARTI:

P2P-торговля : покупайте PARTI напрямую у других пользователей с использованием местных методов оплаты, часто с более низкими комиссиями.

: покупайте PARTI напрямую у других пользователей с использованием местных методов оплаты, часто с более низкими комиссиями. Фьючерсы : получите доступ к контрактам фьючерсов PARTI с плечом до 125x, позволяя вам максимизировать потенциальную прибыль, вкладывая меньше капитала. Доступны фьючерсы USDT-M и COIN-M для гибкой торговли деривативами.

: получите доступ к контрактам фьючерсов PARTI с плечом до 125x, позволяя вам максимизировать потенциальную прибыль, вкладывая меньше капитала. Доступны фьючерсы USDT-M и COIN-M для гибкой торговли деривативами. Стейкинг и заработок : участвуйте в возможностях стейкинга для получения пассивного дохода через годовые процентные ставки (APY). MEXC также проводит конкурсы торговли, эирдропы и события на лаунчпаде для криптовалюты PARTI, предлагая шансы приобрести токены по предпочтительным ставкам или выиграть вознаграждения.

: участвуйте в возможностях стейкинга для получения пассивного дохода через годовые процентные ставки (APY). MEXC также проводит конкурсы торговли, эирдропы и события на лаунчпаде для криптовалюты PARTI, предлагая шансы приобрести токены по предпочтительным ставкам или выиграть вознаграждения. Промоакции: для запуска PARTI MEXC проводит эксклюзивное событие Airdrop+ с призовым фондом в 150 000 USDT, включая бонусы за депозиты, вызовы по спотовым и фьючерсным торгам и реферальные вознаграждения.

MEXC предоставляет несколько безопасных путей для приобретения токена PARTI, подходящих как для новичков, так и для опытных трейдеров. Всегда включайте все доступные функции безопасности и рассмотрите возможность вывода значительных средств на аппаратный кошелек для дополнительной безопасности. Новички могут предпочесть прямые покупки картой, в то время как опытные трейдеры могут воспользоваться продвинутыми функциями спотовой и фьючерсной торговли. Независимо от того, стремитесь ли вы к краткосрочной прибыли или долгосрочному хранению, MEXC предлагает безопасную и удобную платформу для вашего пути с криптовалютой PARTI. После покупки исследуйте продукты стейкинга и Earn, чтобы максимизировать потенциал ваших цифровых активов.