Как стать маркетмейкером на MEXC









Криптовалютный маркетмейкер – это тип участника или организации на криптовалютном рынке, предоставляющий ликвидность и услуги по торговле на рынке. Они одновременно котируют цены покупки и продажи, предоставляя возможность двусторонней торговли криптовалютами на рынке и получая прибыль от разницы между ценами покупки и продажи.





Выступая в качестве посредников на рынке, маркетмейкеры криптовалют играют роль в содействии проведению сделок и обеспечении ликвидности. Маркетмейкеры обычно участвуют в работе нескольких бирж или платформ, одновременно выставляя заявки и запросы на разных рынках, чтобы обеспечить адекватный спред между покупкой и продажей (так называемый спред) и избежать чрезмерных колебаний цен.





Основная цель маркетмейкеров криптовалют – получить небольшую прибыль за счет частой торговли, а не полагаться на значительные колебания цен. Они часто используют алгоритмическую торговлю и автоматизированные торговые системы для быстрого исполнения сделок и занимаются управлением рисками для минимизации возможных потерь.





Помимо предоставления ликвидности, маркетмейкеры криптовалют могут заниматься и другими видами деятельности, такими как создание рынка и хеджирование сделок. Маркетмейкеры должны внимательно следить за динамикой рынка, книгами ордеров, глубиной рынка и регулировать котировки в зависимости от рыночных условий для удовлетворения потребностей рынка.













Увеличение лимита скорости API относится к количеству запросов или лимитов скорости, разрешенных в течение определенного периода, установленного интерфейсом прикладного программирования (API). Он определяет количество запросов, которые разработчики или приложения могут направить к API в течение определенного периода времени. Ограничения скорости API предназначены для управления и ограничения использования API, обеспечения стабильности работы серверов API, предотвращения злоупотреблений и обеспечения справедливого использования.









Круглосуточная поддержка: Удовлетворение потребностей пользователей в разных часовых поясах и в разное время.





Оперативное реагирование и решение проблем: Специализированная служба поддержки всегда готова оперативно отреагировать на запросы, пожелания или проблемы пользователей и предоставить соответствующие решения в кратчайшие сроки.





Персонализированное обслуживание: Установление доверительных отношений, адаптация решений для пользователей, предоставление соответствующих рекомендаций и поддержки на основе отзывов и предпочтений пользователей.





Высококачественное обслуживание клиентов: Пользователи могут получить своевременную помощь и рекомендации, что уменьшает неуверенность и беспокойство.









При увеличении лимитов на вывод средств пользователи могут переводить большие суммы криптовалют за один или несколько раз на другие адреса или аккаунты. Это позволяет пользователям удобно управлять своими цифровыми активами и осуществлять их оборот.









Беспроцентные криптовалютные кредиты – это кредитные услуги, предоставляемые заемщикам с использованием конкретной криптовалюты в качестве залога, по которым заемщикам не нужно платить проценты в течение срока кредитования. Расходы обычно включают только комиссию за обработку заявки или залог. Это позволяет заемщикам сэкономить на стоимости кредита и предоставляет относительно недорогой способ получения займа.









API v3 – это, как правило, обновленная и модернизированная версия API, которую разработчики программного обеспечения выпускают для обеспечения более эффективных, стабильных и мощных функций. В API v3 часто оптимизируются базовые структуры и алгоритмы для повышения производительности и стабильности. Это может включать в себя улучшение времени отклика, уменьшение задержки, увеличение пропускной способности, повышение эффективности и надежности API при обработке запросов и взаимодействий.













Критерии подачи заявки (оба условия должны выполняться одновременно)





Объем торгов за последние 30 дней ≥ 1 000 BTC или отрицательная ставка комиссии мейкера.





Активы на спотовом счете MEXC эквивалентны более чем 200 000 USDT.









Критерии подачи заявки (соответствие любому из условий)





800 BTC ≤ Объем торгов за последние 30 дней < 1 000 BTC.





Активы на спотовом счете MEXC составляют более 200 000 USDT.





Маркетмейкер с 0 ставкой комиссии на других биржах.









Таким образом, криптовалютные маркетмейкеры предоставляют услуги по обеспечению ликвидности и рыночной торговли на криптовалютном рынке, одновременно котируя цены покупки и продажи и предлагая участникам рынка торговые возможности. Маркетмейкеры получают прибыль от частых торгов и ценового спреда, используя алгоритмическую торговлю и автоматизированные системы для эффективного исполнения и управления рисками.



