Как стать маркетмейкером на MEXC

18 июля 2025 г.
1. Кто такой криптовалютный маркетмейкер?


  • Криптовалютный маркетмейкер – это тип участника или организации на криптовалютном рынке, предоставляющий ликвидность и услуги по торговле на рынке. Они одновременно котируют цены покупки и продажи, предоставляя возможность двусторонней торговли криптовалютами на рынке и получая прибыль от разницы между ценами покупки и продажи.

  • Выступая в качестве посредников на рынке, маркетмейкеры криптовалют играют роль в содействии проведению сделок и обеспечении ликвидности. Маркетмейкеры обычно участвуют в работе нескольких бирж или платформ, одновременно выставляя заявки и запросы на разных рынках, чтобы обеспечить адекватный спред между покупкой и продажей (так называемый спред) и избежать чрезмерных колебаний цен.

  • Основная цель маркетмейкеров криптовалют – получить небольшую прибыль за счет частой торговли, а не полагаться на значительные колебания цен. Они часто используют алгоритмическую торговлю и автоматизированные торговые системы для быстрого исполнения сделок и занимаются управлением рисками для минимизации возможных потерь.

  • Помимо предоставления ликвидности, маркетмейкеры криптовалют могут заниматься и другими видами деятельности, такими как создание рынка и хеджирование сделок. Маркетмейкеры должны внимательно следить за динамикой рынка, книгами ордеров, глубиной рынка и регулировать котировки в зависимости от рыночных условий для удовлетворения потребностей рынка.

2. Преимущества получения статуса маркетмейкера MEXC


2.1 Увеличение лимита скорости API - обеспечение бесперебойной высокочастотной торговли


Увеличение лимита скорости API относится к количеству запросов или лимитов скорости, разрешенных в течение определенного периода, установленного интерфейсом прикладного программирования (API). Он определяет количество запросов, которые разработчики или приложения могут направить к API в течение определенного периода времени. Ограничения скорости API предназначены для управления и ограничения использования API, обеспечения стабильности работы серверов API, предотвращения злоупотреблений и обеспечения справедливого использования.

2.2 Служба поддержки клиентов – решение ваших торговых вопросов 24 на 7


  • Круглосуточная поддержка: Удовлетворение потребностей пользователей в разных часовых поясах и в разное время.

  • Оперативное реагирование и решение проблем: Специализированная служба поддержки всегда готова оперативно отреагировать на запросы, пожелания или проблемы пользователей и предоставить соответствующие решения в кратчайшие сроки.

  • Персонализированное обслуживание: Установление доверительных отношений, адаптация решений для пользователей, предоставление соответствующих рекомендаций и поддержки на основе отзывов и предпочтений пользователей.

  • Высококачественное обслуживание клиентов: Пользователи могут получить своевременную помощь и рекомендации, что уменьшает неуверенность и беспокойство.

2.3 Увеличенные лимиты на вывод средств – торгуйте на разных платформах без опасений


При увеличении лимитов на вывод средств пользователи могут переводить большие суммы криптовалют за один или несколько раз на другие адреса или аккаунты. Это позволяет пользователям удобно управлять своими цифровыми активами и осуществлять их оборот.

2.4 Беспроцентные кредиты – повышение эффективности использования капитала


Беспроцентные криптовалютные кредиты – это кредитные услуги, предоставляемые заемщикам с использованием конкретной криптовалюты в качестве залога, по которым заемщикам не нужно платить проценты в течение срока кредитования. Расходы обычно включают только комиссию за обработку заявки или залог. Это позволяет заемщикам сэкономить на стоимости кредита и предоставляет относительно недорогой способ получения займа.

2.5 Специальные интерфейсы – приоритетное развертывание интерфейса API v3 для ускорения торговли


API v3 – это, как правило, обновленная и модернизированная версия API, которую разработчики программного обеспечения выпускают для обеспечения более эффективных, стабильных и мощных функций. В API v3 часто оптимизируются базовые структуры и алгоритмы для повышения производительности и стабильности. Это может включать в себя улучшение времени отклика, уменьшение задержки, увеличение пропускной способности, повышение эффективности и надежности API при обработке запросов и взаимодействий.

3. Критерии подачи заявки для спотового маркетмейкера


3.1 Уровень: P1


Критерии подачи заявки (оба условия должны выполняться одновременно)

  • Объем торгов за последние 30 дней ≥ 1 000 BTC или отрицательная ставка комиссии мейкера.

  • Активы на спотовом счете MEXC эквивалентны более чем 200 000 USDT.

3.2 Уровень: P2


Критерии подачи заявки (соответствие любому из условий)

  • 800 BTC ≤ Объем торгов за последние 30 дней < 1 000 BTC.

  • Активы на спотовом счете MEXC составляют более 200 000 USDT.

  • Маркетмейкер с 0 ставкой комиссии на других биржах.

4. Заявка для маркетмейкеров


Заполните, пожалуйста, форму заявки, и MEXC свяжется с вами.

5. Заключение


  • Таким образом, криптовалютные маркетмейкеры предоставляют услуги по обеспечению ликвидности и рыночной торговли на криптовалютном рынке, одновременно котируя цены покупки и продажи и предлагая участникам рынка торговые возможности. Маркетмейкеры получают прибыль от частых торгов и ценового спреда, используя алгоритмическую торговлю и автоматизированные системы для эффективного исполнения и управления рисками.

  • Важно отметить, что криптовалютные маркетмейкеры сталкиваются с определенными рисками и трудностями. Из-за высокой волатильности и нехватки ликвидности на криптовалютном рынке цены могут быстро меняться, что повышает торговые риски. Кроме того, такие факторы, как регуляторная среда, также могут влиять на прибыльность криптовалютных маркетмейкеров.

