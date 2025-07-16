После почти двух лет разработки технология блокчейн + ИИ превратилась из первоначальной популярной концепции во всестороннее исследование и эксперименты. Блокчейн решает вопросы, связанные с производсПосле почти двух лет разработки технология блокчейн + ИИ превратилась из первоначальной популярной концепции во всестороннее исследование и эксперименты. Блокчейн решает вопросы, связанные с производс
Как блокчейн + ИИ могут выйти на триллионный рынок?

16 июля 2025 г.
После почти двух лет разработки технология блокчейн + ИИ превратилась из первоначальной популярной концепции во всестороннее исследование и эксперименты. Блокчейн решает вопросы, связанные с производственными связями, а искусственный интеллект решает проблемы производительности. Это стало общепризнанным консенсусом среди пользователей. Постоянная интеграция технологии блокчейн и технологии искусственного интеллекта является ключом к использованию триллионного рынка в будущем.

1. Изучение взаимосвязи между блокчейном + ИИ


Блокчейн обеспечивает надежную основу данных для искусственного интеллекта, а искусственный интеллект обеспечивает интеллектуальную поддержку процесса решений в блокчейне. Эти две технологии эффективно дополняют и влияют друг на друга.

Механизм распределенного консенсуса блокчейна обеспечивает достоверность источников данных. Его неизменяемые механизмы хранения и обмена данными способствуют безопасному и надежному обмену и передаче данных между несколькими сторонами, что крайне важно для обучения и разработки алгоритмов ИИ. Кроме того, технология искусственного интеллекта повышает эффективность блокчейна, оптимизируя вычисления и снижая задержки, тем самым ускоряя транзакции и улучшая пользовательский опыт.

2. Потенциальные преимущества блокчейна + ИИ


2.1 Повышенная эффективность: Механизм распределенной сети блокчейн повышает прозрачность данных. В сочетании с возможностями ИИ по анализу данных он позволяет упорядочить процессы, повысить эффективность и ускорить процесс принятия решений.

2.2 Повышенная безопасность: Интеграция устойчивых к взлому функций блокчейна с возможностями анализа данных и обнаружения аномалий с помощью искусственного интеллекта позволяет создать надежный механизм безопасности. Такое сочетание снижает риски утечки данных и несанкционированного доступа, повышая доверие к криптовалютным транзакциям.

2.3 Персонализированный опыт: Благодаря интеграции искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения разработчики блокчейна создают более интеллектуальные децентрализованные приложения, которые предлагают пользователям более персонализированный опыт.

3. Потенциальные риски блокчейна + ИИ


3.1 Проблемы конфиденциальности: Баланс между прозрачностью блокчейна и необходимостью обеспечения конфиденциальности данных создает новые проблемы для интеграции этих двух технологий, требуя инновационных решений.

3.2 Вопросы регулирования: Быстрое развитие блокчейна и искусственного интеллекта уже создает проблемы для действующего регулирования. Сочетание этих двух технологий несет в себе потенциальные риски, особенно в таких областях, как конфиденциальность данных и соблюдение правовых норм, что требует более высоких стандартов регулирования.

3.3 Проблемы интеграции: Интеграция этих двух сложных технологий все еще требует обширных исследований и преодоления технологических проблем для достижения ожидаемого бесперебойного взаимодействия и обмена данными.

4. Примеры интеграции блокчейна + ИИ


По мере развития технологий блокчейна и искусственного интеллекта их интеграция будет открывать новые возможности. Мы представим пятерку самых популярных блокчейн-проектов по теме ИИ по текущей рыночной капитализации, основанной на данных CoinGecko:

4.1 Fetch.AI (FET)


Fetch.ai - это блокчейн-платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая пользователям обмениваться данными или торговать ими. Fetch.ai создает децентрализованную сеть машинного обучения с открытым доступом и токенами для развития интеллектуальной инфраструктуры в рамках децентрализованной цифровой экономики.

4.2 Render (RNDR)


Сеть Render - это поставщик децентрализованных решений для рендеринга на базе GPU, предназначенных для связи пользователей, которым необходимо выполнить задачи по рендерингу, с теми, у кого есть свободные мощности GPU для выполнения рендеринга. Владельцы могут подключить свои GPU к сети Render, чтобы получать и выполнять задания по рендерингу с помощью OctaneRender.

4.3 The Graph (GRT)


The Graph - это децентрализованный протокол для индексации и запроса данных блокчейна. Пользователи по всему миру могут создавать и публиковать открытые API, известные как субграфы, что делает данные в сети легкодоступными. The Graph анализирует и собирает данные блокчейна, затем хранит их в различных индексах (называемых субграфами), позволяя любому приложению отправлять запросы к своему протоколу и получать немедленные ответы.

4.4 Bittensor (TAO)


Bittensor - это протокол с открытым исходным кодом, который поддерживает сети машинного обучения на основе блокчейна. Модели машинного обучения обучаются совместно и вознаграждаются в TAO в зависимости от ценности информации, которую они предоставляют коллективу. TAO также предоставляет разрешения на внешний доступ, позволяя пользователям извлекать информацию из сети, корректируя свою деятельность в зависимости от потребностей.

4.5 SingularityNET (AGIX)


SingularityNET - это децентрализованная платформа искусственного интеллекта и торговая площадка. Агенты, работающие на платформе SingularityNET, могут гибко аутсорсить различные операции - торговую информацию, переговоры о платежах и проведение рейтингов, влияющих на репутацию друг друга.

5. Как приобрести токены проекта AI Series


В настоящее время платформа MEXC включила в листинг токены этих популярных проектов, что позволяет пользователям участвовать в спотовой или фьючерсной торговле на бирже MEXC. Для наглядности рассмотрим спотовую торговлю FET.

Откройте приложение MEXC и нажмите на строку поиска в верхней части главной страницы. Введите "FET" и выберите торговую пару FET/USDT в категории "Спот", чтобы перейти на страницу графика К-линии. Нажмите [Покупка], выберите тип ордера [Маркет] и заполните поле "Сумма" или "Всего". Наконец, нажмите [Купить FET], чтобы разместить ордер.

Вы также можете разместить лимитный ордер, стоп-лимитный ордер или ордер OCO для покупки FET в спотовой торговле.


