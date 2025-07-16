Как блокчейн + ИИ могут выйти на триллионный рынок?





После почти двух лет разработки технология блокчейн + ИИ превратилась из первоначальной популярной концепции во всестороннее исследование и эксперименты. Блокчейн решает вопросы, связанные с производственными связями, а искусственный интеллект решает проблемы производительности. Это стало общепризнанным консенсусом среди пользователей. Постоянная интеграция технологии блокчейн и технологии искусственного интеллекта является ключом к использованию триллионного рынка в будущем.









Блокчейн обеспечивает надежную основу данных для искусственного интеллекта, а искусственный интеллект обеспечивает интеллектуальную поддержку процесса решений в блокчейне. Эти две технологии эффективно дополняют и влияют друг на друга.





Механизм распределенного консенсуса блокчейна обеспечивает достоверность источников данных. Его неизменяемые механизмы хранения и обмена данными способствуют безопасному и надежному обмену и передаче данных между несколькими сторонами, что крайне важно для обучения и разработки алгоритмов ИИ. Кроме того, технология искусственного интеллекта повышает эффективность блокчейна, оптимизируя вычисления и снижая задержки, тем самым ускоряя транзакции и улучшая пользовательский опыт.









2.1 Повышенная эффективность: Механизм распределенной сети блокчейн повышает прозрачность данных. В сочетании с возможностями ИИ по анализу данных он позволяет упорядочить процессы, повысить эффективность и ускорить процесс принятия решений.





2.2 Повышенная безопасность: Интеграция устойчивых к взлому функций блокчейна с возможностями анализа данных и обнаружения аномалий с помощью искусственного интеллекта позволяет создать надежный механизм безопасности. Такое сочетание снижает риски утечки данных и несанкционированного доступа, повышая доверие к криптовалютным транзакциям.





2.3 Персонализированный опыт: Благодаря интеграции искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения разработчики блокчейна создают более интеллектуальные децентрализованные приложения, которые предлагают пользователям более персонализированный опыт.









3.1 Проблемы конфиденциальности: Баланс между прозрачностью блокчейна и необходимостью обеспечения конфиденциальности данных создает новые проблемы для интеграции этих двух технологий, требуя инновационных решений.





3.2 Вопросы регулирования: Быстрое развитие блокчейна и искусственного интеллекта уже создает проблемы для действующего регулирования. Сочетание этих двух технологий несет в себе потенциальные риски, особенно в таких областях, как конфиденциальность данных и соблюдение правовых норм, что требует более высоких стандартов регулирования.





3.3 Проблемы интеграции: Интеграция этих двух сложных технологий все еще требует обширных исследований и преодоления технологических проблем для достижения ожидаемого бесперебойного взаимодействия и обмена данными.









По мере развития технологий блокчейна и искусственного интеллекта их интеграция будет открывать новые возможности. Мы представим пятерку самых популярных блокчейн-проектов по теме ИИ по текущей рыночной капитализации, основанной на данных CoinGecko:









Fetch.ai - это блокчейн-платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая пользователям обмениваться данными или торговать ими. Fetch.ai создает децентрализованную сеть машинного обучения с открытым доступом и токенами для развития интеллектуальной инфраструктуры в рамках децентрализованной цифровой экономики.









Сеть Render - это поставщик децентрализованных решений для рендеринга на базе GPU, предназначенных для связи пользователей, которым необходимо выполнить задачи по рендерингу, с теми, у кого есть свободные мощности GPU для выполнения рендеринга. Владельцы могут подключить свои GPU к сети Render, чтобы получать и выполнять задания по рендерингу с помощью OctaneRender.









The Graph - это децентрализованный протокол для индексации и запроса данных блокчейна. Пользователи по всему миру могут создавать и публиковать открытые API, известные как субграфы, что делает данные в сети легкодоступными. The Graph анализирует и собирает данные блокчейна, затем хранит их в различных индексах (называемых субграфами), позволяя любому приложению отправлять запросы к своему протоколу и получать немедленные ответы.









Bittensor - это протокол с открытым исходным кодом, который поддерживает сети машинного обучения на основе блокчейна. Модели машинного обучения обучаются совместно и вознаграждаются в TAO в зависимости от ценности информации, которую они предоставляют коллективу. TAO также предоставляет разрешения на внешний доступ, позволяя пользователям извлекать информацию из сети, корректируя свою деятельность в зависимости от потребностей.









SingularityNET - это децентрализованная платформа искусственного интеллекта и торговая площадка. Агенты, работающие на платформе SingularityNET, могут гибко аутсорсить различные операции - торговую информацию, переговоры о платежах и проведение рейтингов, влияющих на репутацию друг друга.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.