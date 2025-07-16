Обзор основных событий! Главные события отрасли в первой половине 2024 года









10 января 2024 года по восточному стандартному времени Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила 11 спотовых Bitcoin ETF для листинга в Соединенных Штатах, и на следующий день началась торговля. Заявка на спотовые Bitcoin ETF пережила десять лет переговоров и неудач, прежде чем, наконец, увенчалась успехом.





Согласно рыночным данным, совокупный чистый приток средств спотовых Bitcoin ETF на сегодняшний день превысил 20 миллиардов долларов. На рынке по-прежнему наблюдается преимущественно приток средств, и ожидается, что этот показатель будет расти и дальше.









Одобрение спотовых Bitcoin ETF означает, что криптовалютная индустрия вступает в фазу "переломного момента", становясь более интегрированной в традиционную финансовую систему. Благодаря внедрению спотовых Bitcoin ETF регулирующие органы смогут контролировать работу фондов и требования к раскрытию информации, что повысит прозрачность рынка и соответствие требованиям, а также привлечет к участию больше инвесторов.









Перегруженность транзакций и высокие тарифы на газ были существенными факторами, сдерживающими масштабное внедрение блокчейн-сетей. Появление обновления Cancun знаменует собой начало пути расширения Ethereum, повышающего масштабируемость сети. Более высокая пропускная способность транзакций и более низкие комиссии за транзакции позволят разрабатывать больше проектов на втором уровне и привлекать больше пользователей, что значительно повысит вероятность создания высококачественных проектов.





Помимо конкуренции со стороны других публичных блокчейнов, развитие технологии второго уровня и развитие модульных блокчейнов может постепенно изменить роль Ethereum. Ethereum может перестать быть единственным вариантом расчетного уровня, что потенциально изменит его статус и функции в криптовалютной экосистеме.









Под влиянием одобрения спотовых Bitcoin ETF и ожидания халвинга Биткоина, цена Биткоина в марте 2024 года превысила 73 000 долларов, достигнув нового исторического максимума.





Новая цена Биткоина вызвала энтузиазм на рынке, и под влиянием роста цен на Биткоин другие основные криптовалюты также продемонстрировали тенденцию к росту.









Пережив последствия краха FTX, уход крупных звездных проектов и бегство стейблкоинов, сеть Solana снова блистает. Помимо изменений внешних условий рынка и постоянных усилий по самовосстановлению, появление множества популярных мемкоинов вновь вывело Solana на центральную сцену.





В сети Solana такие мемкоины, как SILLY, WIF, BONK, BOME и SLERF, последовательно вызвали эффект богатства и привлекли большой приток пользователей в сеть Solana. Высокий TPS и низкая комиссия за газ обеспечивают отличный опыт торговли. В то же время цена SOL также выросла, преодолев отметку в $210.









20 апреля 2024 года Биткоин успешно завершил свой четвертый халвинг на высоте блока 840 000, сократив вознаграждение за майнинг с 6,25 BTC до 3,125 BTC.





Халвинг Биткоина уменьшил предложение Биткоина, увеличив его дефицит, что, в свою очередь, привело к повышению спроса на Биткоин на рынке, повлияв на его цену. Кроме того, халвинг Биткоина часто рассматривается как положительный фактор, способствующий развитию бычьего рынка Биткоина, который в дальнейшем повлияет на развитие всей индустрии.









После того как 24 мая были одобрены спотовые Bitcoin ETF, SEC утвердила первую партию из 8 спотовых Ethereum ETF для листинга в США, что стало еще одним важным событием для криптовалюты. Согласно последним новостям, торги спотовыми Ethereum ETF начнутся 23 июля.





Последовательное одобрение спотовых ETF Bitcoin и Ethereum установило стандарт для законности криптовалютной индустрии, еще больше продвинув криптовалюты в мейнстрим. Интеграция с традиционной финансовой системой стала неотъемлемой тенденцией для широкомасштабного внедрения криптовалют.









На протяжении 2024 года, несмотря на запуск множества долгожданных звездных проектов, цены на их токены не оправдали ожиданий, что сделало их менее идеальным вариантом вложения средств для розничных инвесторов. В отличие от них, мемкоины стали центром внимания рынка. Благодаря сильному рыночному консенсусу и потенциалу стократного и тысячекратного эффекта богатства, мемкоины быстро привлекли к себе значительное внимание и приток капитала.





Подъем волны мемкоинов означает падение токенов, поддерживаемых венчурными фондами, со своего пьедестала, что отражает изменение готовности пользователей сообщества поддерживать текущую модель распределения рынка. В звездных проектах доминируют венчурные инвесторы, не допуская к участию розничных инвесторов, а доходность на вторичных рынках ограничена или даже отсутствует. В отличие от них, мемкоины предлагают розничным инвесторам шанс на справедливое участие и разделение прибыли.









Под влиянием президентских выборов в США токены, связанные с двумя кандидатами в президенты, начали демонстрировать активную динамику. Особенно после недавнего инцидента со стрельбой в Трампа, связанные с Трампом токены и множество новеньких мемкоинов быстро заполонили криптовалютный рынок.





Помимо эффекта знаменитости самих кандидатов в президенты, их отношение к криптовалютному рынку также влияет на весь криптовалютный рынок. В последнее время, когда рейтинги одобрения Трампа продолжают расти, и он демонстрирует поддержку криптовалют во время своей кампании, это стало положительной новостью для криптовалютного рынка, что привело к его оживлению.t.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.