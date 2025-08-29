Bitcoin и Ethereum представляют собой, соответственно, самую надежную основу безопасности и самую продвинутую программируемую сеть в криптоэкосистеме. Однако отсутствие взаимодействия между ними остаеBitcoin и Ethereum представляют собой, соответственно, самую надежную основу безопасности и самую продвинутую программируемую сеть в криптоэкосистеме. Однако отсутствие взаимодействия между ними остае
Объяснение Hemi: «Суперпротокол», соединяющий Bitcoin и Ethereum

29 августа 2025 г.
Bitcoin и Ethereum представляют собой, соответственно, самую надежную основу безопасности и самую продвинутую программируемую сеть в криптоэкосистеме. Однако отсутствие взаимодействия между ними остается ключевой проблемой для развития блокчейна и Web3. Например, активы Bitcoin сложно интегрировать в ончейн-экосистемы, а Ethereum испытывает трудности с унаследованием доверия и консенсуса, присущих Bitcoin.

Hemi был создан для решения этой проблемы. Hemi – это инновационная модульная сеть 2 уровня, которая соединяет Bitcoin и Ethereum с помощью четырех ключевых компонентов: виртуальной машины (hVM), механизма кроссчейн-передачи активов (Tunnels), уникальной модели консенсуса (Proof of Proof) и нативного токена (HEMI).

1. Что такое Hemi?


Hemi – это инновационная сеть 2 уровня, созданная для объединения безопасности Bitcoin с программируемостью Ethereum, устраняя изолированность блокчейн-экосистем. Благодаря своей виртуальной машине (hVM), механизму консенсуса PoP, системе кроссчейн-передачи активов Tunnels и нативному токену HEMI, Hemi строит по-настоящему совместимую, масштабируемую и удобную для разработчиков модульную Web3-экосистему.

2. Ключевые технические особенности Hemi


Чтобы реализовать цель соединения Bitcoin и Ethereum, Hemi разработала ряд инновационных технологий. Эти решения не только повышают безопасность и эффективность сети, но и значительно расширяют возможности программируемости для активов Bitcoin. Ниже представлены основные технические особенности Hemi.

2. hVM: Делаем Bitcoin программируемым


Виртуальная машина Hemi (hVM) позволяет разработчикам напрямую читать состояние Bitcoin ончейн (например, UTXO, заголовки блоков, доказательства Меркла и т. д.) и писать кроссчейн-логику на Solidity. Это означает, что:

  • Смарт-контракты могут работать на основе данных Bitcoin
  • Появляется возможность создавать стейблкоины, обеспеченные Bitcoin, оракулы и кроссчейн DeFi
  • Нативный BTC получает шанс быть по-настоящему интегрированным в DeFi-экосистему

2.2 PoP-консенсус: Наследуя безопасность Bitcoin


Hemi использует механизм консенсуса Proof of Proof (PoP), который периодически отправляет хешированное состояние сети в основную сеть Bitcoin. Такая архитектура позволяет сети наследовать безопасность Bitcoin без прямого участия в майнинге, обеспечивая надежную финализацию. При этом PoP поддерживает быстрый выпуск блоков и низкие комисии за транзакции, что делает его оптимальным для работы с высокоценными смарт-контрактами и кроссчейн-операциями.

2.3 Tunnels: Безопасный и эффективный кроссчейн-канал для активов


Hemi представляет новый кроссчейн-механизм под названием Tunnels, который обеспечивает безопасную и эффективную передачу активов между Bitcoin, Ethereum и другими сетями без необходимости в доверенных посредниках. По сравнению с традиционными кроссчейн-мостами, Tunnels более децентрализованы и безопасны, что дает пользователям уверенность в использовании BTC, ETH и других основных активов в продвинутых сценариях, таких как DeFi и NFT.

3. Токен HEMI: Основной стимул и носитель ценности сети Hemi


В качестве нативного токена сети Hemi, HEMI выполняет несколько ключевых функций:

3.1 Безопасность сети и стимулы для консенсуса


HEMI используется для поощрения валидаторов PoP, которые участвуют в консенсусе и обеспечивают безопасность и эффективность отправки состояния сети в основную сеть Bitcoin. Валидаторы, совершавшие стейкинг HEMI, могут получать вознаграждения за блоки и комиссии за транзакции.

3.2 Использование системных ресурсов


Операции, такие как развертывание смарт-контрактов на hVM, доступ к состоянию Bitcoin и использование кроссчейн-механизма Tunnels, требуют оплаты HEMI в качестве газа. По мере роста экосистемы спрос на эти операции и на токен HEMI будет продолжать увеличиваться.

3.3 Управление и голосование по предложениям


Держатели HEMI могут участвовать в управлении сетью, включая голосование за изменения параметров, обновления протокола и другие решения, играя ключевую роль в формировании будущего Hemi.

3.4 Кроссчейн-стейкинг и ликвидность через мосты


В рамках механизма Tunnels токен HEMI также может выступать одним из активов, обеспечивающих ликвидность, использоваться в качестве кроссчейн-залога, гарантий или для стимулирования поставщиков ликвидности (LP).

HEMI – это не просто торгуемый токен, он является основой безопасности сети, распределения ресурсов и управления. Механизм удержания стоимости токена четко определен и обладает значительным потенциалом для долгосрочного роста.

4. Команда и экосистема Hemi


Hemi был основан сооснователями: разработчиком ядра Bitcoin Джеффом Гарзиком и бывшим инженером Coinbase Максом Санчесом. Команда обладает глубокими знаниями в области низкоуровневой разработки протоколов и проверенным опытом реальных внедрений. В сентябре 2024 года Hemi Labs объявила о завершении раунда финансирования на сумму 15 миллионов долларов США, среди ключевых инвесторов – Breyer Capital и Big Brain Holdings.

В настоящее время Hemi сотрудничает с ведущими DeFi-проектами, такими как Sushi, Izumi и LayerBank, и сохраняет открытую совместимость с другими сетями Ethereum 2 уровня. По мере дальнейшего развития hVM и запуска системы Tunnels все больше нативных BTC-активов будет интегрироваться в экосистему Hemi, приближая реальность истинной мультичейн-совместимости.


Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.

