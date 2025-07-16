Главы государств и криптовалюты: Новый путь для криптовалютного рынка?

В последние годы криптовалютная индустрия ускоренными темпами развивается по всему миру, наращивая популярность и повышая показатели капитализации. Ведущие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, достигли новых исторических максимумов, а их рыночная капитализация поднялась до уровня крупнейших мировых компаний, утвердившись в качестве сияющих звезд финансовой индустрии. В то же время такие развивающиеся отрасли, как мемы и искусственный интеллект, привнесли в рынок новые силы, придав импульс неограниченным возможностям, которые открывают криптовалюты и Web3.





В разгар криптовалютного бума внимание к себе привлекли главы различных государств. Это происходит не потому, что они просто занимают руководящие политические посты. Напротив, этот феномен во многом обусловлен тем, что они стали ключевыми фигурами в криптовалютной сфере, поддерживая благоприятное регулирование, приветствуя талантливых людей и выступая в поддержку индустрии.









18 января 2025 года президент США Дональд Трамп официально объявил о запуске мемкоина TRUMP через свой официальный аккаунт в социальной сети Truth. Эта новость сразу же вызвала бурную реакцию рынка. В течение 24 часов после выхода токена *URLS-TRUMP_USDT* он был внесен в листинг на многочисленных торговых площадках, включая MEXC. В один момент курс токена вырос на поразительные 1 250 %, а рыночная капитализация подскочила до миллиардов долларов.





Однако шаг Трампа по запуску собственной криптовалюты также вызвал споры. С одной стороны, финансовые эксперты отмечают, что когда глава государства одобряет криптовалюту, это может нарушить работу финансовых рынков и даже привести к увеличению экономических рисков. С другой стороны, сторонники Трампа считают, что он выполняет свои предвыборные обещания и обязательства «Америка превыше всего», удерживая криптовалютный капитал в стране, а также предоставляя возможность обычным людям получать инвестиционную прибыль. Эти споры не только сделали токен TRUMP центром внимания рынка на многие недели, но и заставили людей пересмотреть отношения между криптовалютой и национальной репутацией.









Утром 10 февраля 2025 года президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера опубликовал на своем официальном аккаунте X видео, в котором объявил о запуске поддерживаемого страной мемкоина CAR, а также указал его адрес контракта. В заявлении CAR описывается как «эксперимент, призванный поддержать национальное развитие, объединить людей и вывести Центральноафриканскую Республику на мировую арену уникальным способом». Президент также подчеркнул, что, будучи вторым мировым лидером, принявшим Bitcoin в качестве законного платежного средства, он всегда с оптимизмом смотрел на потенциал криптовалюты, признавая ее преимущества в глобальном масштабе.





После этого объявления спекуляции на рынке резко возросли. Объем торгов *URLS-CAR_USDT*достиг 250 миллионов долларов всего за два часа после запуска. Одновременно выросла и рыночная капитализация CAR, достигнув почти 1 миллиарда долларов.





Выпуск токена CAR рассматривается как инновационная попытка Центральноафриканской Республики найти новые пути для экономического роста. Согласно плану, 35% от предложения токена будет направлено на проекты национального развития с упором на развитие инфраструктуры, образование и здравоохранение; 25% – на «авторов и компании»; 20,7% – на ликвидность; 10% – в благотворительные организации.





Однако путь мемкоина CAR был далеко не гладким. Во время первичного выпуска монеты инструменты для обнаружения фейков, работающие на основе искусственного интеллекта, подняли тревогу, предположив, что видео президента могло быть сфабриковано. Кроме того, сомнения вызвал необычно короткий срок регистрации доменного имени, поскольку это противоречит стандартным государственным процедурам. Вдобавок к этому стали появляться такие проблемы, как недостаточная ликвидность токенов и высокая концентрация токенов, что вызвало широкую обеспокоенность участников рынка. Эти «красные флаги» и потенциальные риски, несомненно, внесли элемент неопределенности в будущее развитие токена CAR.









Видя успех CAR, аккаунт на X, утверждающий, что представляет президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди, объявил, что последует примеру Центральноафриканской Республики и запустит официальный мемкоин своей страны.









Это заявление быстро привлекло всеобщее внимание в сети. Однако дальнейшее расследование показало, что это «официальное» заявление исходило от поддельного политического аккаунта, который уже давно выдает себя за различных политических деятелей для мошеннических действий. Впоследствии пользователям было рекомендовано проявлять осторожность и бдительность в отношении подобной информации.









Являются ли действия этих двух президентов по запуску криптовалют свидетельством того, что криптовалюты могут стать новым направлением для национального развития и глобального лидерства?





В свете увеличения числа розничных пользователей криптовалют, учреждений, запускающих криптоинвестиционные механизмы, и государственных деятелей, прямо или косвенно вовлекающих себя и свои страны в криптовалюты, этот вопрос, безусловно, стоит изучить.





В определенной степени другие страны могут последовать этим примерам и разрешить своим финансовым системам принимать криптовалютные активы. С одной стороны, по мере роста криптовалютного рынка все больше стран признают его роль в стимулировании экономического развития и повышении финансовой эффективности. С другой стороны, выпуская собственные криптовалюты, страны могут лучше формировать свою цифровую экономику и стимулировать экономическую модернизацию. Однако многие страны должны проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о выпуске криптовалют, тщательно оценивая свои внутренние экономические и рыночные условия. Им необходимо создать надежную нормативно-правовую базу и механизмы управления рисками для решения проблем и использования возможностей, которые открывают новые активы на основе технологии блокчейн, такие как криптовалюты, обеспечивая тем самым стабильное и здоровое развитие рынка.





В соответствии с этими глобальными тенденциями MEXC, благодаря быстрой скорости листинга и высокой ликвидности, стала заметным игроком в криптовалютной сфере. MEXC не только предоставляет инвесторам удобные торговые каналы и широкий выбор токенов, но и играет ключевую роль в содействии здоровому развитию криптовалютного рынка за счет постоянных инноваций и оптимизации услуг. В будущем, по мере вовлечения все большего числа национальных лидеров и дальнейшего развития криптовалютного рынка, эта новая мета будет расширяться и набирать еще большие обороты, глубоко изменяя ландшафт. MEXC готова стать лидером и способствовать прогрессу в формировании будущего отрасли.



