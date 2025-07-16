Харрис против Трампа: Криптовалютная схватка - кто посмеется последним?

Последние выборы в США – это, несомненно, грандиозная и бурная политическая драма. После ухода Байдена Харрис оказалась в центре внимания.





Месяц назад внезапное нападение на Трампа кардинально изменило предвыборную картину. Согласно опросу, проведенному в течение недели после инцидента, предвыборные перспективы Трампа резко возросли, не только опередив своих соперников, но и вызвав горячий отклик на криптовалютном рынке, что привело к росту цен на Bitcoin.





Согласно данным MEXC, с 13 июля цены на BTC демонстрируют устойчивую тенденцию к росту, поднявшись с отметки около 57 500 $ до почти 68 500 $. Примечательно, что под влиянием речи Трампа на Bitcoin-конференции, BTC резко вырос 29 июля, вернувшись в критический диапазон 70 000 $. Кроме того, мемкоины на тему Трампа, например одноименный TRUMP, продемонстрировали значительный краткосрочный рост, хотя позже цены на них снизились.









Однако неожиданный уход Байдена и выдвижение им 22 июля вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов в 2024 году изменили динамику.





Харрис быстро превратилась в грозную силу. Согласно опросу The New York Times и Siena College, Харрис опережает Трампа в ключевом штате Аризона с показателями поддержки в 50% против 45% у Трампа.





Последние данные Polymarket от 14 августа показывают, что показатели поддержки Харрис на президентских выборах 2024 года превзошли показатели поддержки Трампа: с 33% они выросли до рекордных 53%.





По данным на 18 августа, опрос ABC News, Washington Post и Ipsos показал, что Харрис пользуется поддержкой 49% зарегистрированных избирателей по сравнению с поддержкой в 45% Дональда Трампа.





Внезапный успех Харрис вызвал спекуляции по поводу ее позиции в отношении криптовалют.





В отличие от Трампа, который явно превратился из «противника Bitcoin» в «защитника Bitcoin», что принесло ему благосклонность криптоиндустрии, а также значительные средства на предвыборную кампанию, Харрис хранит молчание.





Она никогда не занимала официальной позиции по криптовалютам и не высказывалась об этой индустрии. Харрис также не посещала мероприятия, связанные с криптовалютами, такие как Bitcoin-конференция, Crypto Roundtable или онлайн-мероприятие «Crypto4Harris».





Однако, судя по сообщениям, предвыборный штаб Харрис стремится восстановить связь с Bitcoin и криптосообществами, такими как Coinbase, Circle и другими криптовалютными компаниями.





Согласно недавнему углубленному отчету инвестиционной компании Paradigm, чтобы обеспечить шансы Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, вице-президенту Камале Харрис необходимо заручиться более широкой поддержкой и доверием криптосообщества. Опрос, в котором приняли участие 804 зарегистрированных избирателя-демократа, выявил тонкую, но крайне важную динамику: 13% респондентов все еще не определились со своим выбором. Примечательно, что 18% из этих неопределившихся избирателей имеют опыт инвестирования в криптовалюты.





Что еще более тревожно, опрос выявляет критический переломный момент: небольшая часть избирателей-демократов (1%-2%) может изменить свою поддержку в пользу Дональда Трампа из-за недружелюбной позиции администрации Байдена по отношению к криптоиндустрии. Этот вывод подчеркивает потенциальное влияние криптосообщества на выборы и является четким сигналом для Демократической партии и вице-президента Харрис: активное стремление к признанию и поддержке криптосообщества имеет решающее значение для обеспечения победы на выборах.





Криптовалютный рынок всегда процветал за счет хайпа, а эффект знаменитостей стал незаменимым катализатором, особенно для роста мемкоинов. Поскольку Харрис стала «надеждой демократической президентской гонки», мемкоины на тему Харрис быстро завоевали популярность на криптовалютном рынке. Эти мемкоины часто создаются на основе образа Харрис, лозунгов кампании или связанных с ней событий и циркулируют на криптовалютном рынке.





KAMA

Будучи «проектом-ветераном» из той же эпохи, что и мемкоины в стиле абстрактных комиксов, такие как TREMP, слоган KAMA «Настоящий президант Амурики» ("Real presidant of Amurica") намекает на то, что Харрис может стать первой женщиной-президентом в истории США, что делает ее сильным претендентом в гонке «с рыночной стоимостью более 1 миллиарда долларов».









HARRIS-ETH

Это «фан-проект», созданный для поддержки кампании Харрис.









HERRIS-ETH

Этот мемкоин использует Харрис в качестве прототипа и включает в название букву «U» из POTUS (President of the United States, в переводе «президент США»), чтобы подчеркнуть принадлежность Харрис к женскому полу, выделенную словом «HER» (она).









KAMALA-ETH

Изначально этот проект был создан на волне популярности Байдена, а фоновым изображением стало изображение Харрис, толкающего Байдена в инвалидном кресле.













Криптовалютная битва между Харрис и Трампом – это не только часть их политической борьбы, но и ключевой показатель развития криптовалютной индустрии. С одной стороны, поддержка Трампа несет в себе благоприятные политические ожидания для криптоиндустрии, что повышает доверие инвесторов. Среди предвыборных обещаний Трампа – сохранение Bitcoin в руках правительства и продвижение США в качестве криптовалютного хаба. В случае реализации эти меры могут создать более благоприятную политическую среду и расширить возможности роста для криптоиндустрии. С другой стороны, неоднозначная позиция Харрис оставляет у инвесторов неуверенность в будущем криптоиндустрии.





В этой неопределенности будущее развитие криптовалют будет зависеть от конкретной политики и исполнения решений обоими кандидатами. Однако можно с уверенностью сказать, что независимо от того, кто победит, криптовалютная индустрия столкнется с новыми задачами и возможностями.





В свете этих возможностей инвесторам необходимо внимательно изучать рынок и придерживаться надежной инвестиционной стратегии, чтобы преуспеть на быстро меняющемся рынке.





Токены знаменитостей, такие как мемкоины на тему Трампа и Харрис, представляют собой уникальный тип криптовалют, тесно связанный с известностью, политической деятельностью и высказываниями двух кандидатов. Прежде чем инвестировать, заинтересованным участникам необходимо полностью разобраться в ситуации на рынке и предыстории этих токенов, тщательно оценив риски. Также необходимо следить за отношением Трампа и Харрис к криптовалютам и изменениями в государственном регулировании.





