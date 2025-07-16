В последнее время события, связанные с выборами в США, привлекли широкое внимание в отрасли. Согласно данным Polymarket, по состоянию на 24 августа шансы Камалы Харрис на победу на президентских выборах в США в 2024 году выросли до 49%, в то время как шансы Дональда Трампа упали до 50%. Позиция Харрис, как ведущего кандидата на выборах 2024 года, в отношении криптовалютной индустрии вызывает пристальное внимание. Ведь в криптовалютном секторе направления политики часто влияют на тенденции и траекторию развития рынка.

Недавно комментарии генерального директора Circle Джереми Аллейра вызвали широкое обсуждение в отрасли. Он сообщил, что команда президентской кампании Камалы Харрис активно взаимодействует с криптоиндустрией. Этот шаг интерпретируется как знак того, что Харрис может занять более благоприятную позицию по отношению к криптовалютам в будущей политике. Однако некоторые считают, что это всего лишь предвыборное обещание, направленное на получение голосов. Так что же на самом деле означают эти новости для криптоиндустрии? Давайте разберемся подробнее.





Камала Харрис, занимающая пост вице-президента США, накопила значительный опыт на политической арене. Однако позиция Харрис в отношении криптовалют была весьма расплывчатой и осторожной. Хотя ее предвыборная команда взаимодействует с криптоиндустрией, чтобы снять напряженность в Демократической партии и криптовалютном секторе, сама Харрис не сделала никаких четких публичных заявлений о криптовалютном рынке. Ее кампания также не участвовала в ключевых криптовалютных встречах, таких как онлайн-мероприятие «Crypto4Harris», и не брала на себя никаких обязательств перед криптоиндустрией.





По имеющимся данным, Харрис может продолжить строгую политику регулирования, проводимую администрацией Байдена. Эту позицию поддерживает ее кандидат Вальц, который явно выступал за более жесткое регулирование криптовалют. Кроме того, команда Харрис тесно сотрудничает с некоторыми чиновниками, выступающими против криптовалют, что еще больше усиливает опасения на рынке относительно возможности усиления регулирования. Например, недавнее сообщение Алекса Торна, руководителя отдела исследований компании Galaxy Digital, на сайте X (бывший Twitter) подтверждает это. Он считает, что Харрис может продолжить враждебную политику Байдена, поскольку она включила в свою команду двух антикриптовалютных чиновников из администрации Байдена (Брайана Диза и Бхарата Рамамурти).









Взаимодействие предвыборной команды Харрис с такими криптовалютными компаниями, как Circle и Coinbase, может намекать на некоторые политические уступки. Однако неоднозначная позиция Харрис в отношении криптовалют и потенциальные позиции регулятора продолжают вызывать у криптовалютного рынка чувство тревоги. Комментарии Аллера свидетельствуют о том, что предвыборная команда Харрис не только активно взаимодействует с ключевыми фигурами криптоиндустрии, но и стремится глубже понять политику, связанную с криптовалютами. Инсайдеры отрасли считают, что ее проактивный подход может быть обусловлен несколькими мотивами:





Разработка перспективной политики: Регулирование криптовалют, как растущего рынка, постоянно развивается. Понимание сложности и разнообразия этой сферы имеет решающее значение для разработки эффективной политики.





Расширение базы избирателей: Число криптоинвесторов и любителей технологий в США неуклонно растет, и их голоса могут сыграть решающую роль на будущих выборах. Команда Харрис стремится привлечь эту группу к участию в выборах, чтобы заручиться их поддержкой.





Корректировка экономической политики: Криптовалюты связаны не только с технологиями, но и с экономической и финансовой политикой. Команда Харрис, возможно, стремится разработать политические рамки, поддерживающие технологические инновации и обеспечивающие финансовую стабильность.





8 августа Аллейр принял участие в виртуальном круглом столе, на котором присутствовали представители Белого дома, представители избирательной кампании Харрис, законодатели США и лидеры индустрии. Основной темой встречи стал двухпартийный характер криптовалюты и ее важность для избирателей. Участники обсудили, как криптовалюты стали предметом межпартийного внимания, и рассмотрели потенциальные направления соответствующей политики. Аллейр отметил, что это мероприятие не только подчеркнуло политическую поляризацию криптовалютных вопросов, но и продемонстрировало глубокое влияние этой темы на избирателей. Двухпартийный интерес означает, что криптовалютные вопросы станут важной темой на выборах 2024 года, что, несомненно, усилит конкуренцию между различными партиями в разработке политики.





Учитывая, что Харрис только что была выдвинута кандидатом в президенты и, скорее всего, очень занята, можно понять, что она пропустила Bitcoin-конференцию в конце июля. Однако ее отсутствие на этом виртуальном круглом столе вызвало широкий скептицизм в криптоиндустрии. Во время встречи видные представители криптовалютного сектора, включая руководителей Ripple Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена, а также генерального директора Uniswap Хейдена Адамса, вели дискуссии с представителями Демократической партии. Как представитель Демократической партии, Харрис должна была присутствовать на мероприятии. В результате соучредитель Gemini Тайлер Уинклвосс публично задал вопрос о причинах отсутствия Харрис на сайте X (бывший Twitter), выразив свое недовольство. Этот шаг вновь вызвал сомнения в индустрии: действительно ли она заботится о криптовалюте?









Участие команды Харрис, похоже, дает новую надежду криптоиндустрии, но в то же время создает некоторые проблемы. Индустрия возлагает большие надежды на ясность в отношении будущей экономической политики Харрис, надеясь, что она сможет сбалансировать финансовую стабильность и поддержку инноваций. В настоящее время криптовалютный рынок переживает волатильность и неопределенность, и представители отрасли ожидают от политиков более четких указаний, чтобы снизить риски, связанные с неопределенностью.





Главный инвестиционный директор Arca Джефф Дорман отметил, что, хотя победа Трампа может быть более благоприятной для криптовалютного рынка, победа Харрис не обязательно будет столь пагубной, как опасаются некоторые. Он также упомянул, что такие видные демократы, как Нэнси Пелоси и Чак Шумер, недавно поддержали законодательство, благоприятное для криптовалют, что свидетельствует о сдвиге в позиции партии. Участие команды Харрис также напоминает нам о том, что разработка политики – это не только технический вопрос, но и более широкие социально-экономические соображения. Нахождение баланса между регулированием инноваций и обеспечением финансовой безопасности станет ключевым вопросом в будущих политических дискуссиях.





В условиях текущей политической динамики крупнейшие торговые платформы активно следят за развитием событий. Например, MEXC, как ведущая криптовалютная торговая платформа, внимательно следит за последними движениями команды Камалы Харрис. MEXC – не только крупный игрок на криптовалютном рынке, но и известная своим эффективным торговым опытом и разнообразными инвестиционными возможностями платформа. Платформа стремится обеспечить передовой опыт торговли и первоклассные услуги в условиях постоянно меняющейся рыночной среды. Известная своими точными знаниями рынка и способностью быстро реагировать, MEXC оперативно улавливает динамику рынка и потребности пользователей. Ее механизм листинга токенов является эффективным и гибким, с широким спектром токенов и впечатляющей скоростью листинга, что позволяет ей сохранять лидирующие позиции в отрасли. MEXC также привлекает большую базу пользователей своими низкими комиссиями и высокой доходностью.





Кроме того, MEXC продолжает уделять внимание технологическим инновациям, чтобы стимулировать развитие платформы и реагировать на быстрые изменения рынка. Платформа постоянно оптимизирует свой торговый механизм, чтобы пользователи могли совершать транзакции с максимальной скоростью, минимизировать задержки и использовать больше возможностей для получения прибыли. По мере того как команда Харрис все больше взаимодействует с криптовалютной индустрией, MEXC активно корректирует свои рыночные стратегии с учетом возможных изменений в политике. Платформа будет внимательно следить за актуальной политикой и соответствующим образом корректировать свои инвестиционные продукты и услуги.





В целом, позиция Харрис в отношении криптовалют кажется все еще неопределенной. Несмотря на ее недавние попытки наладить взаимодействие с криптосообществом, ее действия и заявления часто выглядят противоречивыми, что делает ее позицию неоднозначной. Принесет ли ее лидерство реальную пользу криптовалютному рынку, пока неизвестно. По мере того как выборы будут продвигаться, будет разумно следить за ее действиями в этой области, так как могут появиться более четкие сигналы. Вне зависимости от этого, взаимодействие команды Харрис с криптовалютной индустрией, несомненно, является интригующим событием. Оно не только подчеркивает растущее значение криптовалют в американской политике, но и намекает на сложности, которые могут возникнуть при разработке политики в будущем. Как участники рынка и инвесторы, мы должны внимательно следить за развитием событий и быть хорошо подготовленными к решению проблем и использованию возможностей, которые могут принести потенциальные изменения в политике. С приближением выборов 2024 года следует внимательно следить за тем, как криптовалюты будут играть на политической арене.



