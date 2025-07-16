MEXC официально запустила HAEDAL для спотовой и фьючерсной торговли. Кроме того, пользователи могут принять участие в событии аирдропа HAEDAL на странице события MEXC Airdrop+. По мере развития технолMEXC официально запустила HAEDAL для спотовой и фьючерсной торговли. Кроме того, пользователи могут принять участие в событии аирдропа HAEDAL на странице события MEXC Airdrop+. По мере развития технол
Haedal Protocol: Лучшая платформа для ликвидного стейкинга в экосистеме Sui

Haedal Protocol
SUI
LSD
DeFi
DAO Maker
MEXC официально запустила HAEDAL для спотовой и фьючерсной торговли. Кроме того, пользователи могут принять участие в событии аирдропа HAEDAL на странице события MEXC Airdrop+.

По мере развития технологии блокчейна, деривативы ликвидного стейкинга (LSD) стали одним из ключевых трендов в криптовалютном пространстве. Среди различных экосистем протокол Haedal быстро выделился на блокчейне Sui благодаря своему инновационному дизайну и мощным функциям.

1. Что такое Haedal Protocol?


Haedal Protocol – это ведущий протокол ликвидного стейкинга, построенный на блокчейне Sui. Он обеспечивает надежную инфраструктуру для ликвидного стейкинга, позволяя пользователям совершать стейкинг своих токенов SUI и Walrus в пользу валидаторов и получать непрерывные консенсусные вознаграждения. В то же время пользователи получают токены ликвидного стейкинга (LST), что позволяет им поддерживать ликвидность и участвовать в децентрализованной финансовой деятельности (DeFi).

Haedal Protocol – это не просто платформа для стейкинга, это комплексный финансовый протокол, объединяющий в себе ликвидный стейкинг, агрегацию доходов и децентрализованное управление. Он играет важнейшую роль в обеспечении безопасности экосистемы Sui и содействии ее долгосрочной устойчивости, управлению и децентрализации. В дополнение к своей основной инфраструктуре ликвидного стейкинга Haedal создает набор вспомогательных продуктов, включая Маркет-мейкер Haedal и haeVault. Эта систематическая матрица продуктов позволяет Haedal извлекать значительную выгоду из активной торговой деятельности ончейн в сети Sui, расширяя свои возможности по генерированию прибыли и обеспечивая более глубокую и эффективную ликвидность для пользователей Sui.

2. Ключевые особенности Haedal Protocol


2.1 Ликвидный стейкинг


С помощью Haedal Protocol пользователи могут совершать стейкинг токенов SUI и получать токены stSUI в соотношении 1:1. Эти токены представляют собой позицию стейкинга пользователя и остаются полностью ликвидными, что позволяет пользователям свободно торговать ими или использовать их в различных проектах DeFi, значительно повышая эффективность капитала.

2.2 Динамический выбор валидатора


В Haedal реализован механизм динамического выбора валидаторов, который автоматически распределяет стейкинг между валидаторами, предлагающими наибольший чистый APR. Это позволяет максимизировать доходность пользователей.

2.3 Модуль Hae3: Инновационное решение для повышения доходности


Haedal представляет модуль Hae3, состоящий из HMM и haeVault, для дальнейшего повышения доходности пользователей:

1) HMM (Маркет-мейкер Haedal): Обеспечивает концентрированную ликвидность, автоматическую ребалансировку и маркет-мейкинг на основе оракульного ценообразования. Он смягчает атаки MEV и улучшает APR haSUI.
2) haeVault: Предлагает пользователям автоматизированное управление ликвидностью, имитирующее профессиональные стратегии маркет-мейкинга. Это снижает барьер для участия и одновременно повышает доходность.

2.4 Децентрализованное управление (DAO)


Haedal активно развивает свою децентрализованную систему управления. Держатели токена управления платформы, $HAEDAL, имеют право предлагать и голосовать по таким ключевым вопросам, как обновление протокола и корректировка экономической модели, что позволяет осуществлять истинное управление на основе сообщества.

3. Токен Haedal (HAEDAL) и его роль в экосистеме


$HAEDAL является нативным управляющим токеном Haedal Protocol и выполняет следующие основные функции:

Участие в управлении: Держатели токенов могут инициировать предложения и голосовать по ключевым решениям, влияя на будущее направление развития протокола.
Поощрительное распределение: Используется для вознаграждения участников, таких как операторы нодов, поставщики ликвидности и другие участники экосистемы.
Поощрения за стейкинг: В будущем может быть введена система стейкинга HAEDAL, предлагающая дополнительные вознаграждения для участников.

Haedal внедрил хорошо сбалансированную модель распределения токенов, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость экосистемы:

Вознаграждения и стимулы для сообщества: 45%
Команда и консультанты: 20%
Фонд развития экосистемы: 15%
Обеспечение ликвидности и вознаграждения за стейкинг: 20%

Кроме того, Haedal выпустил токен haSUI, который является ликвидным представлением стейкинга SUI. haSUI может быть использован в протоколах DeFi, что значительно повышает эффективность использования капитала в экосистеме Sui.

4. Аирдроп токенов HAEDAL


Haedal запустил одну из самых крупных и долгожданных аирдропов в экосистеме Sui на сегодняшний день.

4.1 Получатели аирдропа


В аирдропе участвуют следующие группы:

1) Основные члены и сторонники сообщества: Включая активных модераторов, амбассадоров и создателей контента.
2) Активные пользователи продуктов Haedal и LST: Пользователи haSUI, haWAL и haeVault, а также те, кто использовал LST Haedal в основных протоколах DeFi на Sui.
3) Партнеры сообщества: Члены и пользователи партнерских сообществ, таких как Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus и других.
4) Ранние участники событий предзапуска: Пользователи, которые активно участвовали в кампаниях и инициативах Haedal на ранних стадиях.

4.2 Период получения


Время начала: 15:00, 29 апреля (МСК)
Портал получения: https://haedal.xyz/airdrop

5. Как купить токены HAEDAL на MEXC?


Благодаря своей инновационной архитектуре и надежной работе, Haedal Protocol стал ведущим решением для ликвидного стейкинга в экосистеме Sui. Для пользователей, желающих получить стабильную прибыль и сохранить ликвидность активов для участия в различных видах деятельности DeFi, Haedal Protocol представляет собой очень привлекательную и перспективную платформу.

Поскольку Haedal Protocol продолжает расти, партнерство с MEXC – всемирно признанной торговой платформой – дало мощный импульс для дальнейшего развития. MEXC пользуется доверием инвесторов по всему миру благодаря низким торговым комиссиям, сверхбыстрой скорости исполнения, широкому охвату активов и высокой ликвидности. Ее острый взгляд на новые проекты и постоянная поддержка делают ее идеальной стартовой площадкой для инноваций с большим потенциалом.

MEXC официально включила HAEDAL в листинг для спотовой и фьючерсной торговли, что позволяет пользователям торговать токеном со сверхнизкими комиссиями.

Как купить HAEDAL на MEXC?

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт.
2) Найдите «HAEDAL» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговую пару.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

