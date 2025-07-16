Тысячекратный рост Griffain – может ли Blinks + ИИ стать следующим успехом?

После того как Solana объявила о запуске своего первого хакатона ИИ, внимание рынка вновь переключилось на пространство ИИ-агентов. Появление проекта Griffain не только вызвало широкое обсуждение, но и оживило всю экосистему Blinks.









Griffain, агентский движок искусственного интеллекта, основанный на блокчейне Solana, быстро привлек к себе внимание широкой индустрии после своего дебюта 1 ноября на хакатоне «Hacking for Agentic Finance». Его основная концепция заключается в непосредственном преобразовании идей пользователей в ощутимые действия, что позволяет мгновенно удовлетворять потребности пользователей с помощью агентского движка. Этот инновационный подход не только привлек к сотрудничеству и поддержке множество компаний и учреждений, включая Jupiter и Dialect, но и способствовал стремительному росту рыночной стоимости Griffain за короткий период времени.





С момента запуска *URLS-GRIFFAIN_USDT* его рыночная стоимость резко возросла, превысив 300 миллионов долларов США, и продолжает покорять предыдущие максимумы. Этот взрывной рост не только отражает одобрение рынка в отношении Griffain, но и подчеркивает огромный потенциал технологии искусственного интеллекта в блокчейн-пространстве.













Являясь важнейшей частью экосистемы Solana, Blinks состоит из двух основных компонентов: Actions (действия Solana) и Blinks (блокчейн-связи). Actions предоставляет совместимые API, предназначенные для эффективного выполнения таких задач, как переводы и выполнение смарт-контрактов. Они характеризуются высокой эффективностью и низкой задержкой, что делает их подходящими для различных сценариев применения. С другой стороны, Blinks превращает Actions в ссылки, которыми можно делиться, позволяя пользователям просматривать и запускать транзакции в сети прямо с веб-страниц или социальных платформ.





Благодаря стремительному росту рыночной стоимости Griffain, экосистема Blinks также переживает возрождение. Griffain, как успешный пример интеграции Blinks + ИИ-агент, влил новую энергию в экосистему Blinks. Соединив сторону спроса с экосистемой Solana, Griffain позволяет мгновенно удовлетворять различные потребности в рамках существующей технологической структуры Solana. Такая глубокая интеграция не только улучшает пользовательский опыт, но и привносит в экосистему Blinks новые сценарии применения и коммерческую ценность.





Слияние Griffain и Blinks позволило создать более умную и эффективную экосистему блокчейна.









Успех Griffain не случаен. Хотя инновационная концепция агентского движка имеет решающее значение, ключевым моментом является глубокая интеграция с технологией искусственного интеллекта и инновации в этой области. В эпоху ИИ конечная форма поисковых систем должна быть ориентирована на спрос, а ИИ будет непосредственно предоставлять результаты или решения, а не просто предлагать ссылки на веб-сайты, делая акцент на удовлетворении запросов пользователей и интеллектуальных услугах. Griffain воспользовалась этой возможностью, используя технологии искусственного интеллекта для предоставления пользователям более интеллектуальных и удобных услуг.





По мере того как Griffain и Blinks набирают популярность, разработчики ИИ в экосистеме Solana также наблюдают беспрецедентные возможности для роста. Solana стала одним из самых горячих каналов в 2024 году для привлечения новых разработчиков в блокчейн-пространство. Помимо привлекательности мемкоинов, огромный потенциал ИИ-агентов не менее привлекателен. За короткий период на Solana появилось множество проектов ИИ-агентов. Хотя эти проекты все еще находятся на экспериментальной стадии, они быстро растут и развиваются благодаря исключительной ликвидности Solana и активному сообществу разработчиков.





Глубокая интеграция Griffain и Blinks не только открывает новые сценарии применения и бизнес-модели для разработчиков ИИ, но и придает мощный импульс разностороннему развитию экосистемы Solana. С непрерывным развитием технологий ИИ и созреванием технологии блокчейн, сфера Blinks + ИИ будет принимать все больше инновационных проектов и сценариев применения, принося более богатое и яркое будущее в мир Web3.









На фоне шумихи вокруг Griffain и Blinks и широких перспектив сферы Blinks + ИИ, как инвесторы могут воспользоваться этой возможностью? В этой экосистеме криптовалют, наполненной как возможностями, так и проблемами, пользователям необходимо сохранять осторожность и рациональность, выбирая подходящие торговые платформы для своих операций.





MEXC, всемирно известная криптовалютная торговая платформа, заслужила доверие и поддержку многих инвесторов благодаря широкому выбору торговых опций, эффективному торговому опыту и высококачественным услугам. Для инвесторов, желающих извлечь выгоду из тренда Blinks + ИИ, MEXC, несомненно, является идеальным выбором.





Возьмем в качестве примера приложение MEXC: Как пользователи могут торговать *URLS-GRIFFAIN_USDT* на платформе?





Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и выберите Торговля.

Шаг 2: Выберите Спот, затем нажмите на торговую пару и найдите «GRIFFAIN/USDT».

Шаг 3: Нажмите на Купить GRIFFAIN.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.