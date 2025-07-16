Прощай медвежий рынок, здравствуй обратный отсчет до Халвинга Litecoin!









Litecoin был основан в 2011 году. Являясь дериватом Bitcoin, команда разработчиков Litecoin внесла специфические изменения в исходный код Bitcoin. Это позволило использовать Litecoin в некоторых сетях с ограниченным доступом к BTC.









По сравнению с Bitcoin, Litecoin отличается более высокой скоростью транзакций и меньшим временем подтверждения блока. Как правило, при совершении транзакции в сети Bitcoin на подтверждение блока уходит около 10 минут. Однако в сети Litecoin для подтверждения блока требуется всего 2,5 минуты.









Litecoin и Bitcoin используют разные алгоритмы майнинга. В Litecoin используется хэш-функция Scrypt, а в Bitcoin - хэш-функция SHA-256. Простота алгоритма SHA-256 привела к тому, что в сфере Bitcoin доминируют майнеры на GPU, FPGA и ASIC. Майнинговые фермы и пулы майнеров полностью монополизировали сферу добычи Bitcoin, что затрудняет майнинг Bitcoin для индивидуальных пользователей.





Чарли Ли, основатель Litecoin, считает, что централизованный майнинг в Bitcoin несправедлив по отношению к пользователям. Это может позволить определенным организациям или учреждениям контролировать всю сеть Bitcoin с помощью недорогого оборудования, что противоречит децентрализованному характеру Bitcoin, заложенному изначально. Поэтому он внедрил алгоритм Scrypt в Litecoin. С внедрением алгоритма Scrypt майнинг требует значительной производительности процессора и большого объема памяти. Это значительно увеличивает стоимость майнинга, что затрудняет для майнинг-ферм и пулов майнинг Litecoin по низкой цене. В результате Litecoin считается более справедливым, чем Bitcoin.









И Bitcoin, и Litecoin имеют ограниченное количество оборотных средств. Объем доступного предложения Bitcoin составляет 21 млн. единиц, а Litecoin - 84 млн. единиц, что более чем в четыре раза превышает объем предложения Bitcoin.













Как и Bitcoin, Litecoin также проходит через каждые четыре года процедуру халвинга. Термин "халвинг" означает уменьшение суммы майнинга в два раза. Это означает, что после каждого уменьшения вдвое майнеры будут получать меньше коинов за тот же объем майнинга. Цикл халвинга как для Bitcoin, так и для Litecoin составляет примерно четыре года, что означает, что примерно каждые четыре года доход от майнинга уменьшается в два раза.









Халвинг относится к так называемому дефляционному режиму. Дефляция - это ситуация, когда общее предложение валюты остается неизменным, а ее эмиссия с течением времени уменьшается. В современных банковских и финансовых системах большинство правительств придерживаются инфляционного режима, при котором объем предложения валюты постоянно увеличивается. При увеличении объема валюты, обращающейся на рынке, стоимость конкретного товара, как правило, снижается. Возможно, вы сталкивались с этим в повседневной жизни, когда за товар, стоивший в молодости несколько центов, теперь приходится платить несколько долларов. Однако биткойн работает в режиме дефляции: общий объем его предложения составляет 21 млн. единиц, Халвинг осуществляется каждые четыре года. Litecoin, как и Bitcoin, также находится в дефляционном режиме с фиксированным общим предложением в 84 млн. единиц и халвинг происходит каждые четыре года. Преимущество дефляционного режима заключается в том, что он позволяет контролировать общее предложение валют и со временем увеличивает их дефицитность. Исходя из простых принципов спроса и предложения, дефицитные товары имеют свойство дорожать, и цены на них, естественно, растут.

















(Источник: CoinMarketCap)





Первый халвинг Litecoin состоялся 25 августа 2015 года , когда вознаграждение за блок Litecoin было снижено с 50 LTC до 25 LTC .

Перед халвингом наблюдался заметный рост объемов торгов и цен. Однако после наступления халвинга на рынке возникла нестабильность, что привело к значительной волатильности цен. После того как рынок стабилизировался, цена Litecoin вошла в длительную фазу колебательного восходящего тренда.













(Источник: CoinMarketCap)





Четыре года спустя, после того как в системе сети было закодировано 840 000 блоков, 5 августа 2019 года произошел второй халвинг. В результате этого действия вознаграждение майнеров сократилось с 25 LTC до 12,5 LTC , что соответствует текущему размеру вознаграждения майнеров на сегодняшний день.

Подобно событию, произошедшему за четыре года до этого, это событие, связанное с халвингом, послужило фокусом, привлекшим большое количество инвесторов, державших Litecoin до его начала. После завершения события цена Litecoin вернулась как минимум к уровню шестимесячной давности. Однако объем торгов Litecoin оставался активным. В начале следующего года (2021) произошел резкий рост Litecoin, который превысил 200% и достиг пиковой отметки более 320$.













(Источник: CoinMarketCap)





Третий халвинг Litecoin состоится 2 августа 2023 года.

Благодаря эффекту халвинга цена Litecoin демонстрировала хорошие результаты во время первого и второго халвингов, что вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В результате все больше инвесторов обращают внимание на предстоящий третий халвинг.

В течение менее чем месячного периода, предшествовавшего 3-му халвингу, цена Litecoin демонстрировала постепенную нисходящую динамику. Однако в последние сутки наблюдается постепенное восстановление цены и увеличение объема торгов.









С развитием криптовалютного рынка многие инвесторы и институты стали обращать внимание на долгосрочный потенциал криптовалют. Приток капитала оказывает влияние на события, связанные с халвингом, повышая спекуляции и внимание к криптовалютам и формируя ожидания участников. Поэтому часто можно наблюдать, как на рынке возникают нарративы халвинга.

Однако влияние факта халвинга Litecoin на рыночную стоимость не должно рассматриваться как абсолютное правило, поскольку существует множество факторов, обусловливающих колебания цены. Можно сказать, что халвинг является необходимым условием для роста его цены, но не единственным.

Криптовалютный рынок несет в себе риски, поэтому к инвестициям следует подходить с осторожностью. Мы призываем пользователей MEXC тщательно изучить особенности торговли и принимать инвестиционные решения, исходя из своих предпочтений и толерантности к риску. Важно следовать принципу "Покупатель будь осторожен" и заниматься рациональными инвестициями, получая при этом удовольствие от торговли.