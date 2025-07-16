Взрывная популярность GOAT! Станут ли генерируемые искусственным интеллектом мемкоины следующим большим трендом?

На рынке мемкоинов стратегия привлечения внимания за счет стремительного роста цен проверена временем.





Прямо сейчас по всему миру прокатилась буря мемкоинов, вызванная «козлом». В частности, источником этого безумия являетсяи мемкоин $GOAT, запущенный благодаря разговорам, сгенерированным инновационным ИИ-ботом. Всего за одну неделю $GOAT вырос в цене в 1 000 раз, быстро став суперзвездой.





Итак, как именно $GOAT выделился на рынке мемкоинов?









GOAT, сокращение от goatseus maximus, было придумано ИИ-ботом Terminal of truths во время его самогенерирующихся разговоров. При работе в полуавтономном режиме, посты ИИ-бота на платформе X одобряются людьми-модераторами, которые также контролируют, с какими аккаунтами он взаимодействует.





После запуска токена goatseus maximus ( $GOAT ) на сайте Pump.fun, $GOAT быстро привлек внимание рынка, и его рыночная стоимость стремительно выросла. Согласно официальным данным MEXC, с момента запуска $GOAT демонстрировал устойчивую тенденцию к росту, достигнув максимума в 0,37650$. Менее чем за неделю с момента создания биржи ее рыночная стоимость выросла примерно до 268 миллионов долларов, а на пике превысила 300 миллионов долларов. Многие инвесторы с оптимизмом смотрят на будущее $GOAT, считая, что у него есть потенциал стать новой звездой на криптовалютном рынке.









Говоря о взрывной популярности $GOAT, следует отметить, что за ее ростом стоит забавная ошибка. Как многие уже знают, взлету $GOAT способствовало пожертвование основателем a16z Марком Андриссеном биткойнов на сумму 50 000 долларов. Однако 16 октября соучредитель a16z Марк Андриссен дал разъяснения, заявив: «Для ясности, этим летом я отправил личный безусловный исследовательский грант в размере 50 тыс. долларов компании truth terminal и ее создателю Энди Эйри. Грант предназначался для поддержки независимых исследований в области ИИ, и результаты оказались замечательными. Однако я не имею никакого отношения к мемкоину $GOAT. Я не участвовал в его создании, не играю в нем никакой роли, не имею в нем никакой экономики и не владею ничем из него».





Несмотря на то, что пожертвование Марка Андриссена не было задумано как рекламный трюк, неоспоримым фактом остается то, что $GOAT приобрел огромную популярность. На этой волне инновации, связанные с сочетанием искусственного интеллекта и криптовалюты, стали предметом горячих дискуссий. Многие люди начали заново оценивать пересечение этих двух областей, размышляя о потенциальных преобразованиях и возможностях, которые они могут принести в будущем.









В этом году на криптовалютном рынке особенно выделяются мемкоины. По данным Coingecko, общая рыночная капитализация сектора мемкоинов составляет около 61,7 миллиарда долларов США и включает в себя 2 099 токенов, в том числе такие популярные проекты, как DOGE, SHIB и PEPE. В 2024 году мемкоины показали исключительно хорошие результаты, опередив другие сектора. Продолжающееся развитие экосистемы Solana и модель выпуска токенов в один клик, впервые предложенная pump.fun, снизили барьеры для создания токенов, сделав мемкоины новым сектором роста в различных блокчейн-сетях. По сравнению с основными токенами, мемкоины демонстрируют более сильный эффект создания богатства, часто попадая в заголовки газет с невероятными историями успеха.





Взрывной рост $GOAT, несомненно, придал новую силу и импульс мемкоинам, управляемым искусственным интеллектом. Традиционно выпуск мемкоинов во многом зависел от поддержки сообщества, влияния знаменитостей или тщательного планирования проектных команд. С точки зрения рынка, инвесторы с нетерпением ждут новых историй, чтобы вновь разжечь свой инвестиционный энтузиазм. С одной стороны, мемкоины с животной тематикой, такие как DOGE и SHIB, заполонили рынок, что привело к усталости инвесторов. С другой стороны, традиционные темы, связанные с политикой и знаменитостями, постепенно теряют свою привлекательность. По мере того как завершаются избирательные циклы и меняются тенденции в социальных сетях, инвесторы уже не гонятся исключительно за шумихой вокруг знаменитостей; они все больше жаждут свежих, креативных историй. Именно здесь в игру вступают мемы, управляемые искусственным интеллектом, такие как $GOAT, которые предлагают столь необходимый азарт, чтобы преодолеть текущую усталость.





В результате $GOAT приняла инновационную модель эмиссии, передав управление системе искусственного интеллекта. Такой подход к выпуску «без участия человека» не только привлек значительное внимание рынка, но и поставил ИИ в центр обсуждения, выдвинув его на передний план рыночных тенденций.









Внезапный рост $GOAT, несомненно, вызвал глубокие размышления в отрасли о будущем мемкоинов, управляемых искусственным интеллектом. Способность ИИ стимулировать инновации в контенте будет напрямую влиять на устойчивый интерес инвесторов. Как только инновации ослабнут, энтузиазм рынка может быстро угаснуть. Поэтому станет ли модель генерируемых ИИ мемкоинов новым трендом, еще предстоит выяснить. Однако этот инновационный подход уже привнес новые идеи в криптовалютное пространство, продемонстрировав потенциал ИИ в этой отрасли.





Будучи известной биржей в отрасли, MEXC постоянно следит за сектором мемкоинов. Согласно последним данным MEXC, 15 лучших мемкоинов на платформе достигли роста более 1 400%, а 5 лучших превысили 28 000%. Графики наглядно иллюстрируют невероятный эффект богатства, который создали эти мемкоины, обеспечив инвесторам значительную прибыль.









Мемкоины известны своей быстротой, коротким циклом и взрывным потенциалом. Для бирж чем раньше токен попадает в листинг, тем больше потенциальная прибыль для пользователей. MEXC славится своим эффективным и быстрым процессом листинга, часто становясь первой платформой, на которой появляются новые мемкоины. Благодаря быстрому листингу новых проектов пользователи могут участвовать в перспективных мем-проектах на ранней стадии, получая конкурентное преимущество на рынке.





