На рынке мемкоинов стратегия привлечения внимания за счет стремительного роста цен проверена временем. Прямо сейчас по всему миру прокатилась буря мемкоинов, вызванная «козлом». В частности, источникоНа рынке мемкоинов стратегия привлечения внимания за счет стремительного роста цен проверена временем. Прямо сейчас по всему миру прокатилась буря мемкоинов, вызванная «козлом». В частности, источнико
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Взрывная по...им трендом?

Взрывная популярность GOAT! Станут ли генерируемые искусственным интеллектом мемкоины следующим большим трендом?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
Goatseus Maximus
GOAT$0.05774-30.21%
pump.fun
PUMP$0.004112-24.28%
FUNToken
FUN$0.005484-35.95%
Swarm Network
TRUTH$0.01258-8.50%
DOGE
DOGE$0.19339-22.56%

На рынке мемкоинов стратегия привлечения внимания за счет стремительного роста цен проверена временем.

Прямо сейчас по всему миру прокатилась буря мемкоинов, вызванная «козлом». В частности, источником этого безумия являетсяи мемкоин $GOAT, запущенный благодаря разговорам, сгенерированным инновационным ИИ-ботом. Всего за одну неделю $GOAT вырос в цене в 1 000 раз, быстро став суперзвездой.

Итак, как именно $GOAT выделился на рынке мемкоинов?

GOAT: Восходящая звезда мемкоинов, созданная ИИ-ботом


GOAT, сокращение от goatseus maximus, было придумано ИИ-ботом Terminal of truths во время его самогенерирующихся разговоров. При работе в полуавтономном режиме, посты ИИ-бота на платформе X одобряются людьми-модераторами, которые также контролируют, с какими аккаунтами он взаимодействует.

После запуска токена goatseus maximus ($GOAT) на сайте Pump.fun, $GOAT быстро привлек внимание рынка, и его рыночная стоимость стремительно выросла. Согласно официальным данным MEXC, с момента запуска $GOAT демонстрировал устойчивую тенденцию к росту, достигнув максимума в 0,37650$. Менее чем за неделю с момента создания биржи ее рыночная стоимость выросла примерно до 268 миллионов долларов, а на пике превысила 300 миллионов долларов. Многие инвесторы с оптимизмом смотрят на будущее $GOAT, считая, что у него есть потенциал стать новой звездой на криптовалютном рынке.


Говоря о взрывной популярности $GOAT, следует отметить, что за ее ростом стоит забавная ошибка. Как многие уже знают, взлету $GOAT способствовало пожертвование основателем a16z Марком Андриссеном биткойнов на сумму 50 000 долларов. Однако 16 октября соучредитель a16z Марк Андриссен дал разъяснения, заявив: «Для ясности, этим летом я отправил личный безусловный исследовательский грант в размере 50 тыс. долларов компании truth terminal и ее создателю Энди Эйри. Грант предназначался для поддержки независимых исследований в области ИИ, и результаты оказались замечательными. Однако я не имею никакого отношения к мемкоину $GOAT. Я не участвовал в его создании, не играю в нем никакой роли, не имею в нем никакой экономики и не владею ничем из него».

Несмотря на то, что пожертвование Марка Андриссена не было задумано как рекламный трюк, неоспоримым фактом остается то, что $GOAT приобрел огромную популярность. На этой волне инновации, связанные с сочетанием искусственного интеллекта и криптовалюты, стали предметом горячих дискуссий. Многие люди начали заново оценивать пересечение этих двух областей, размышляя о потенциальных преобразованиях и возможностях, которые они могут принести в будущем.

Бунтарство и инновации в нарративах ИИ: Бурный рост рынка мемкоинов


В этом году на криптовалютном рынке особенно выделяются мемкоины. По данным Coingecko, общая рыночная капитализация сектора мемкоинов составляет около 61,7 миллиарда долларов США и включает в себя 2 099 токенов, в том числе такие популярные проекты, как DOGE, SHIB и PEPE. В 2024 году мемкоины показали исключительно хорошие результаты, опередив другие сектора. Продолжающееся развитие экосистемы Solana и модель выпуска токенов в один клик, впервые предложенная pump.fun, снизили барьеры для создания токенов, сделав мемкоины новым сектором роста в различных блокчейн-сетях. По сравнению с основными токенами, мемкоины демонстрируют более сильный эффект создания богатства, часто попадая в заголовки газет с невероятными историями успеха.

Взрывной рост $GOAT, несомненно, придал новую силу и импульс мемкоинам, управляемым искусственным интеллектом. Традиционно выпуск мемкоинов во многом зависел от поддержки сообщества, влияния знаменитостей или тщательного планирования проектных команд. С точки зрения рынка, инвесторы с нетерпением ждут новых историй, чтобы вновь разжечь свой инвестиционный энтузиазм. С одной стороны, мемкоины с животной тематикой, такие как DOGE и SHIB, заполонили рынок, что привело к усталости инвесторов. С другой стороны, традиционные темы, связанные с политикой и знаменитостями, постепенно теряют свою привлекательность. По мере того как завершаются избирательные циклы и меняются тенденции в социальных сетях, инвесторы уже не гонятся исключительно за шумихой вокруг знаменитостей; они все больше жаждут свежих, креативных историй. Именно здесь в игру вступают мемы, управляемые искусственным интеллектом, такие как $GOAT, которые предлагают столь необходимый азарт, чтобы преодолеть текущую усталость.

В результате $GOAT приняла инновационную модель эмиссии, передав управление системе искусственного интеллекта. Такой подход к выпуску «без участия человека» не только привлек значительное внимание рынка, но и поставил ИИ в центр обсуждения, выдвинув его на передний план рыночных тенденций.

Будущее ИИ-мемкоинов: Технологический пузырь или новая спекулятивная волна?


Внезапный рост $GOAT, несомненно, вызвал глубокие размышления в отрасли о будущем мемкоинов, управляемых искусственным интеллектом. Способность ИИ стимулировать инновации в контенте будет напрямую влиять на устойчивый интерес инвесторов. Как только инновации ослабнут, энтузиазм рынка может быстро угаснуть. Поэтому станет ли модель генерируемых ИИ мемкоинов новым трендом, еще предстоит выяснить. Однако этот инновационный подход уже привнес новые идеи в криптовалютное пространство, продемонстрировав потенциал ИИ в этой отрасли.

Будучи известной биржей в отрасли, MEXC постоянно следит за сектором мемкоинов. Согласно последним данным MEXC, 15 лучших мемкоинов на платформе достигли роста более 1 400%, а 5 лучших превысили 28 000%. Графики наглядно иллюстрируют невероятный эффект богатства, который создали эти мемкоины, обеспечив инвесторам значительную прибыль.


Мемкоины известны своей быстротой, коротким циклом и взрывным потенциалом. Для бирж чем раньше токен попадает в листинг, тем больше потенциальная прибыль для пользователей. MEXC славится своим эффективным и быстрым процессом листинга, часто становясь первой платформой, на которой появляются новые мемкоины. Благодаря быстрому листингу новых проектов пользователи могут участвовать в перспективных мем-проектах на ранней стадии, получая конкурентное преимущество на рынке.

Теперь, когда $GOAT лидирует в росте, это вызвало новую волну торговли среди инвесторов. MEXC уже включил $GOAT в листинг, и, торгуя им сейчас, вы сможете воспользоваться сверхнизкими комиссиями!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов