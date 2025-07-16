Мировой обвал на фондовых рынках, вызванный взаимными пошлинами — как долго криптовалюта сможет устоять?

Как раз в тот момент, когда рынки начали восстанавливать стабильность после бурного первого квартала, внезапная волна политических решений вновь вызвала шок у глобальных инвесторов. Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о взаимных пошлинах спровоцировало жестокий трехдневный обвал рынка, уничтожив более 11 триллионов долларов с американских фондовых рынков. Криптовалютный сектор, который часто рассматривается как альтернатива для склонных к риску инвесторов, тоже не остался в стороне и вступил в цепную реакцию. Одни связывают спад с противоречивой экономической шоковой терапией Трампа, другие считают его зарождением нового экономического порядка.









Всего через неделю после того, как президент Трамп подписал указ о взаимных пошлинах, мировые рынки пережили самый сильный обвал за последние почти 50 лет. Во время интервью по пути в Вашингтон Трамп преуменьшил значение обвала фондового рынка, назвав его необходимым: «Иногда, чтобы решить проблему, нужно принять лекарство». Этот комментарий вызвал всеобщую панику, в результате которой фьючерсы на Nasdaq 100 упали более чем на 6%.





«Лекарство», о котором идет речь, – это политика администрации США в отношении взаимных пошлин. Этот сдвиг в торговой стратегии означает, что США будут вводить эквивалентные или даже более высокие пошлины в отношении стран, которые уже взимают высокие пошлины на американские товары. Такой подход представляет собой фундаментальный отход от устоявшихся многосторонних рамок свободной торговли. Хотя администрация характеризует это как продвижение «справедливой торговли», экономисты предупреждают, что это может вызвать далеко идущие сбои в глобальных цепочках поставок и потрясения на международных рынках капитала.









По данным The Kobeissi Letter, всего за 44 торговых дня американские фондовые рынки потеряли 11,1 триллиона долларов, что составляет около 38 % ВВП США. Всего за три дня основные американские индексы упали более чем на 15 %, что превзошло даже бурные дни обвала рынка COVID-19. Этот крах стал одним из худших в современной истории, превзойдя крах «черного понедельника» 1987 года.





Крах не ограничился только США — мировые рынки обрушились одновременно:





Японский индекс Nikkei рухнул более чем на 2500 пунктов, что привело к срабатыванию фьючерсного автоматического остановщика.

Индекс KOSPI Южной Кореи упал на 4,39%, что привело к приостановке торгов по «побочной» схеме.

Тайваньский индекс TAIEX открылся с падением почти на 10%, акции TSMC и Foxconn обрушились.

Немецкий DAX, британский FTSE и Euro Stoxx 50 Futures все резко упали.

Фьючерсы на S&P 500 активировали предупреждение о срабатывании автоматического остановщика; если потери достигнут 20%, торговля будет приостановлена на день.





Хедж-фонды, особенно на крипто- и фондовых рынках, сейчас сталкиваются с кризисом маржин-колла, напоминающим крах Lehman Brothers, что усиливает опасения по поводу системного сбоя.













Криптовалютный рынок, который когда-то считался убежищем для склонных к риску инвесторов, сильно пострадал от глобального финансового шторма:





Bitcoin опустился ниже отметки 78 000$, упав на 6,89% за 24 часа

Ethereum потерял отметку 1 600$, упав на 13,19%.

Solana (SOL) упала ниже 110$, снизившись почти на 12%.





Индекс страха и жадности упал до 23, войдя в зону «Крайнего страха», что отражает мрачные настроения на мировых рынках. Всего за 24 часа было ликвидировано 290 000 трейдеров на сумму более 893 миллионов долларов, из которых 85% составляли лонг позиции. Криптовалютный сектор, обычно используемый толерантными к риску инвесторами в качестве высоковолатильной альтернативы традиционным рынкам, теперь страдает вместе с ними, не давая выхода даже тем, кто более терпим к риску.

















Взаимные пошлины вызвали различную реакцию со стороны стран мира:





Вьетнам, Аргентина и Израиль уже отменили пошлины на американские товары.

Индия демонстрирует признаки перехода к нулевым пошлинам на американские товары.

Китай быстро объявил о введении ответных пошлин в размере 34 % на американский импорт.

Европейский союз проведет голосование по ответным пошлинам 9 апреля.





Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил: «Эпоха глобализации и свободной торговли, основанной на правилах, закончилась. Мы вступаем в новую фазу – более произвольную, протекционистскую и опасную».





Эти рыночные потрясения отражают не просто временные колебания, а более глубокие изменения в мировом торговом порядке, когда протекционизм и геополитическая напряженность определяют будущее.









На фоне сильной краткосрочной паники некоторые инвесторы видят открывающиеся потенциальные возможности. Артур Хейс, соучредитель BitMEX, предположил: «Если индекс волатильности MOVE на рынке облигаций пробьет отметку 140, ФРС может быть вынуждена возобновить работу денежного принтера».









Рынок прогнозов Kalshi показывает, что вероятность рецессии в США в 2025 году составляет 68%, что является самым высоким показателем за последние месяцы. Даже JPMorgan выражает обеспокоенность, советуя Федеральной резервной системе снизить процентные ставки перед следующим заседанием.





Несмотря на мрачные перспективы, ведущий трейдер Юджин Нг считает, что этот спад на рынке дает возможность раз в жизни построить богатство для тех, у кого есть правильная стратегия. Он советует: «Главное - выжить». Тем временем Вида, основатель Formula News, считает, что это циклическая коррекция, а не крах, напоминающий кризис 2008 года. Он прогнозирует перелом рынка в 1 квартале 2026 года и рекомендует постепенно наращивать позиции во время спада.









Независимо от того, верите ли вы в экономические теории Трампа или считаете пошлины предвестниками нового глобального порядка, ясно одно: мировой рынок вступил в новую эру волатильности и неопределенности. Сегодняшние движения рынка уже нельзя понять только на основе прошлого опыта, но инвесторы должны адаптироваться к новой норме.





В этой неопределенной обстановке ключевое значение будет иметь умение управлять рисками и сохранять спокойствие в условиях нестабильности. Капиталу нужен новый якорь, и те, кто сумеет пережить бурю, выйдут из нее более сильными. По мере того как меняется финансовый ландшафт, крайне важно иметь платформу с инструментами, позволяющими пережить бурю.





