Увлечение Ghibli захватывает криптовалюту: сеть BNB в центре бури









Несомненно, одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в последнее время является Ghibli. На крупных платформах вирусно распространяются мемы, стилизованные под характерный визуальный стиль фильмов Studio Ghibli, вдохновленные творчеством Хаяо Миядзаки. Этот всплеск популярности не только возродил интерес к неподвластному времени анимационному стилю Ghibli, но и вызвал эффект домино на криптовалютном рынке.









Стиль Ghibli – это ярко выраженный визуальный и эмоциональный почерк знаменитой японской анимационной студии Studio Ghibli. Известная такими шедеврами, как Унесенные призраками и Мой сосед Тоторо, Ghibli завоевала мировое признание за свою трогательную сюжетную линию и художественную красоту. Эти работы остаются непревзойденными классиками в сердцах поклонников разных поколений.









Все началось с новой функции GPT-4o. С появлением возможности генерации изображения в интерфейсе чата пользователи могут загружать любое фото и генерировать его версию в стиле Ghibli с помощью простого запроса, например, «Преврати это в мультфильм в стиле Ghibli». Этот мощный инструмент дал стиль Ghibli новый импульс видимости.





Сначала обновление прошло незамеченным. Но вскоре влиятельные личности в социальных сетях начали публиковать свои портреты, вдохновленные Ghibli, и тренд начал набирать популярность. Когда к тренду присоединился сам генеральный директор Tesla Илон Маск, поделившись своим изображением в стиле Ghibli, популярность взлетела до небес.













Подогреваемая ажиотажем в социальных сетях, тенденция Ghibli быстро проникла в крипто-мир с появлением мемкоинов на тему Ghibli. Одним из ярких примеров стал *URLS-GHIBLI_USDT*, токен, запущенный в сети Solana . Благодаря поддержке KOL и вирусному эффекту, токен стремительно набрал популярность – его стоимость увеличилась более чем в 100 раз за меньше чем сутки, привлекая внимание множества инвесторов.





Помимо версии на Solana, Ghibli токен также появился в сети BNB. Несмотря на разные блокчейны, оба токена выиграли от вирусной эстетики Ghibli и медийной огласки. С усилением ажиотажа вокруг Ghibli, объем торгов в сети BNB резко возрос, что способствовало распространению тренда еще дальше.





Успех Ghibli также вдохновил создание как минимум 20 других мемкоинов на тему Ghibli, включая GhinliCZ, Ghibli Elon и Ghiblification. Несмотря на различные оценки и показатели их работы, все эти токены успели подхватить волну популярности Ghibli и набрать значительное внимание.









Мемкоины в сети BNB переживают взрывной рост. Согласно данным Artemis, начиная с 25 января, объем торгов в сети BNB почти сравнялся с Solana, при этом обе сети часто менялись местами в лидерстве.









От поддержки небольших, изолированных мем-трендов, таких как «Happy Trading» со стороны CZ (основателя Binance Чанпэна Чжао), до использования множества инструментов для формирования рыночных настроений на DEX, сеть BNB заметно выросла в экосистеме мемкоинов.





В феврале команда сети BNB выпустила рекламное видео для Four.meme с тестовыми токенами, которым CZ поделился с комментарием «Happy Trading». Несмотря на то, что CZ минимизировал значение поста, FOMO (страх упустить возможность) взял свое. Объем торгов на DEX сети BNB кратно увеличился, хотя на Four.meme было запущено всего 10 токенов в ту неделю.





Позже CZ твитнул о мемкоинах, связанных с домашними животными. После того как он показал свою собаку « Broccoli », сообщество ринулось создавать тысячи токенов с названием «Broccoli». Но без официального проекта от CZ поток токенов с похожими названиями рассеял интерес инвесторов, и не было выявлено единого «лидера».





Эпизод с «Брокколи» ясно показал одно: мемкоины нуждаются не только в хайпе, но и в структуре и стратегическом направлении. В ответ на это сеть BNB начала предоставлять ликвидностную поддержку топовым мем-проектам и запустила второй раунд ликвидности. В марте также был начат тест хард-форка Pascal, направленный на решение проблем с вредоносным MEV-извлечением и другими системными вопросами.





Эти усилия принесли свои плоды во время тренда с мемом Mubarak. CZ опубликовал пост с «Mubarak», что стало началом новой волны мемов, вдохновленных Ближним Востоком. Торговый объем на *URLS-MUBARAK_USDT* значительно возрос, а сеть BNB с тех пор возглавила ежедневный торговый объем среди крупных блокчейнов. Four.meme также вновь активировался.





Что более важно, мем-тренды уже не зависят исключительно от CZ. Мемкоины в сети BNB становятся более независимыми, с появлением новых стилей, таких как ручная рисовка *URLS-BUBB_USDT* . Это открывает новую главу: более зрелую, разнообразную и самодостаточную экосистему мемкоинов в сети BNB.









Недавно MEXC запустила DEX+, первый в своем роде гибридный продукт, объединяющий функции CEX и DEX. Он позволяет осуществлять торговлю как в сети, так и вне ее с одной платформы, поддерживая в настоящее время как Solana, так и сеть BNB, с планами расширения на другие экосистемы.





DEX+ дает инвесторам преимущество в новых проектах, одновременно снижая как транзакционные, так и временные издержки. Быстрая механика листинга MEXC обеспечивает ранний доступ к популярным токенам, а оптимизированная система предлагает низкие комиссии и высокую ликвидность, создавая более стабильный и доступный опыт торговли.





Вкратце, MEXC выделяется своей инновационностью и ориентированностью на интересы инвесторов. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в мемкоины в стиле Ghibli или в другие перспективные криптопроекты, MEXC предоставляет надежную, эффективную и удобную платформу.





