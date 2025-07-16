История развития фьючерсов









Торговля фьючерсами возникла из торговли фьючерсными контрактами, которая, в свою очередь, развилась из спотовой форвардной торговли. Еще в древнегреческие и римские времена существовали центральные торговые места, торговля оптовыми товарами и торговая деятельность с особенностями, присущими фьючерсной торговле. Спотовая форвардная торговля предполагает словесные обязательства между двумя сторонами на поставку определенного количества товаров в определенное время. По мере расширения круга сделок этиустные обязательства постепенно заменялись договорами купли-продажи, в результате чего появился термин "фьючерсные контракты".









По мере усложнения фьючерсных сделок возникла необходимость в посредниках, обеспечивающих своевременную поставку и оплату между покупателями и продавцами. В результате в 1571 году в Лондоне была создана первая в мире биржа товарных форвардных контрактов - Королевская биржа, а в 1848 году в Чикаго (США) была основана первая современная фьючерсная биржа.









Для адаптации к постоянно развивающейся товарной экономике и улучшения условий транспортировки и хранения товаров, в 1848 году 82 торговца организовали Чикагскую торговую палату (СВОТ). В 1851 году CBOT ввела форвардные контракты, а в 1865 году Чикагская зерновая биржа ввела стандартизированное соглашение, называемое "фьючерсными контрактами", которое заменило ранее использовавшиеся форвардные контракты. Эти стандартизированные контракты позволяли передавать контракты между сторонами и постепенно улучшали систему маржи. В результате был сформирован рынок фьючерсов, специализирующийся на торговле стандартизированными контрактами, и фьючерсы стали инструментом инвестирования и управления капиталом для инвесторов.









Хотя фьючерсы существуют уже более 100 лет, их торговля начала активно развиваться только примерно в 2013 году. С тех пор многие биржи проявили интерес к такой торговле. Однако типы фьючерсов, которые тогда торговались, не были бессрочными, как это происходит сегодня на MEXC. Вместо этого они представляли собой расчетные контракты, которые стали предшественниками бессрочных фьючерсов.









Расчетные фьючерсы - это фьючерсные контракты, в которых обе стороны соглашаются купить или продать определенное количество цифровой валюты по заранее согласованной цене в определенную дату, называемую датой расчета. В этих контрактах USDT используется в качестве единицы ценообразования и расчетов, а расчеты производятся в фиксированную дату. Цена контракта определяется исключительно рыночными механизмами, а прибыль и убытки рассчитываются с использованием последней цены, а не индексной цены.









Бессрочные фьючерсы — это инновационный тип фьючерсных контрактов, который относится к категории производных финансовых инструментов на рынке криптовалют. В отличие от традиционных контрактов, бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока действия или даты поставки и могут удерживаться неопределенно долго, отсюда и название «бессрочные фьючерсы». На MEXC бессрочные фьючерсы могут быть деноминированы и рассчитаны либо в USDT, либо в соответствующей цифровой валюте.









Бессрочные фьючерсы имеют существенные отличия от расчетных фьючерсов с точки зрения правил торговли.









Наиболее существенным отличием в механизме формирования бессрочных фьючерсов от расчетных является отсутствие в бессрочных фьючерсах даты расчетов. В отличие от расчетных фьючерсов, бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока исполнения, что позволяет трейдерам держать их неограниченное количество времени, пока контракт не будет ликвидирован.





Поставочные фьючерсы имеют четкие даты истечения и расчетов. Например, трейдеры могут торговать июньским контрактом после истечения срока действия предыдущего контракта в марте и торговать сентябрьским контрактом после истечения срока действия предыдущего контракта в июне. В день истечения срока торговля контрактом прекращается. После завершения расчетов в дату расчетов контракт становится недействительным.









Многие биржи используют правило обобществления убытков для расчетных фьючерсов. В случае значительных колебаний рынка, которые приводят к тому, что некоторые пользователи фьючерсов не могут вовремя закрыть свои позиции и сталкиваются с банкротствами, когда их маржа не может покрыть убытки, все прибыльные пользователи должны разделить убытки, понесенные обанкротившимися пользователями.





В бессрочных фьючерсах используется система автоматической ликвидации (ADL) (более подробную информацию см. в закрыть свои позиции и вывести прибыль в любое время после открытия позиций. (более подробную информацию см. в соответствующей статье MEXC Обучение ) для автоматической ликвидации позиций и снижения рыночных рисков, тем самым устраняя необходимость в обобществлении убытков. Пользователи MEXC могутпосле открытия позиций.









Бессрочные фьючерсы используют механизм ставки финансирования, который отслеживает цену на спотовом рынке, для избежания резких колебаний цен и снижения риска ликвидации, вызванных злонамеренным манипулированием ценами.





Расчетные фьючерсы более подвержены ликвидации, вызванной злонамеренным манипулированием ценами, поскольку их цены обычно определяются собственными ценами книги ордеров биржи, на которые могут влиять лучшая цена предложения и лучшая цена продажи в книге ордеров.









Расчетные фьючерсы не идеальны для спекулятивной торговли, но лучше подходят для майнеров или пользователей, занимающихся хеджированием.





Бессрочные фьючерсы предлагают регулируемое кредитное плечо до 500x, тогда как расчетные фьючерсы имеют максимальное кредитное плечо 20x. Бессрочные фьючерсы также имеют более высокий риск и больший спекулятивный потенциал.









MEXC ведет фьючерсный бизнес с 2018 года. В течение двух лет развития MEXC стала одной из ведущих криптовалютных бирж в 2020 году.





В 2022 году MEXC зафиксировала поразительный 1200-процентный рост объема торговли бессрочными фьючерсами, войдя в десятку лучших в мире по ежедневному объему торгов. В то же время MEXC заняла первое место по ликвидности для бессрочных фьючерсов среди других бирж.





Отсутствие даты расчета по бессрочным фьючерсам на MEXC устраняет ограничения во времени и позволяет трейдерам удерживать позиции в течение длительного времени, потенциально получая большую прибыль от инвестиций. Эта гибкость позволяет трейдерам обменивать время на более значительный потенциал прибыли.





MEXC Futures использует механизм ставки финансирования, чтобы обеспечить соответствие цены фьючерса цене спотового индекса, что обеспечивает более прозрачное ценообразование и позволяет избежать аномальных колебаний цен.





Механизм авто-ликвидации защищает интересы трейдеров, реализуя полный механизм ликвидации вместо механизма распределения рисков. Такой подход обеспечивает соответствующее покрытие убытков от принудительной ликвидации, эффективно защищая трейдеров от значительных убытков в результате спекуляций с высоким уровнем риска.





Механизм справедливой цены устанавливает рыночную цену как справедливую, а не последнюю цену, что предотвращает ненужные принудительные ликвидации.





Регулируемое кредитное плечо до 500x: на MEXC торговля бессрочными фьючерсами предлагает максимальное кредитное плечо до 500x (например, бессрочный фьючерс BTC/USDT). Трейдеры могут регулировать кредитное плечо после открытия позиций в соответствии со своими потребностями, в то время как платформа обеспечивает гибкую защиту от рисков, предоставляя пользователю лучший торговый опыт.





Предупреждение о рисках: торговля сопряжена с риском, и к инвестициям следует подходить с осторожностью. Этот контент не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте свои инвестиционные решения на основе ваших индивидуальных инвестиционных целей, финансового положения и отношения к риску.