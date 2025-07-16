От шумихи к консенсусу: Мемкоины разжигают битву за трафик между блокчейнами и биржами?

От первых дней «опросов настроения Dogecoin» до сегодняшней «ончейн-культурной трансформации» мемкоины вышли далеко за рамки простых шуток или краткосрочных арбитражных инструментов. С конца 2024 года, вызванного взрывным ростом экосистемы Solana, восстановлением криптовалютной ликвидности и сменой поколений среди пользователей криптовалют, нарратив вокруг мемкоинов неуклонно менялся – от игривого высмеивания до культурного выражения, от абсурда до субкультурной идентичности. Сегодня мемкоины становятся центральным полем битвы новой волны конкуренции за трафик, оказывая глубокое влияние на жизнеспособность экосистем блокчейна и меняя операционные стратегии бирж.









Ранний успех мемкоинов во многом основывался на легкомысленных образах, механизмах вирусного распространения и внезапных всплесках настроений в сообществе. Классическими примерами являются Dogecoin Shiba Inu в 2021 году – проекты, которые быстро стали вирусными благодаря низким барьерам входа, сильным сообществам и антиэлитарным позициям. Однако по мере развития рынка пользователи стали требовать большего, чем просто спекуляции «большим дураком».





Вступая в цикл 2024-2025 годов, мемкоин-проекты начали активно выстраивать повествовательные рамки. Например, PHIL создал свой уникальный стиль с помощью слогана: «Рассказываем самые смешные шутки по самой низкой цене». В то же время RFC (Retard Finder Coin) успешно объединил субкультурные группы с помощью эстетики, основанной на «анти-авторитете и анти-профессионализме». Суть мемкоинов заключается в переходе от простых шуток к культурной идентификации, от статичных изображений к эмоциональному резонансу и от юмора к символизму. Другими словами, мемкоины превратились в ончейн-символы культурного самовыражения, служащие для пользователей поколения Z средством утверждения отношения и идентичности в пространстве Web3.









Культурный взрыв мемкоинов вызвал новый виток конкуренции между блокчейнами за пользовательский трафик.





GHIBLI и Solana явно стала крупнейшим победителем этой волны. Благодаря сверхнизкой плате за газ и высокой производительности TPS, Solana идеально подходит для экосистем торговли мемами с коротким циклом и высокой частотой. Такие проекты, как WIF NAP , демонстрируют взрывной рост, позиционируя Solana как «двигатель мемов ончейн».





Столкнувшись с доминированием Solana в сфере «культурных ценностей», другие блокчейны быстро адаптируются:





Base использует трафик пользователей Coinbase, чтобы соединить токены мем-проектов с основной аудиторией.

Blast привлекает спекулятивных пользователей с помощью механизмов возврата денег и стратегии распространения информации в X (ранее Twitter).

Sui, ZkSync и Linea, стремятся выпустить токены нативных мем-проектов, чтобы повторить игровой процесс Solana и повысить вовлеченность сообщества. Развивающиеся публичные сети, такие как, стремятся выпустить токены нативных мем-проектов, чтобы повторить игровой процесс Solana и повысить вовлеченность сообщества.





В основе этого соревнования лежит изменение ландшафта блокчейна: от чисто инфраструктурных битв за производительность к соревнованию за культуру и эмоции. И мемкоины становятся мостом, соединяющим технологию блокчейн с восприятием и вовлеченностью пользователей.









Взрывной рост мемкоинов также заставляет криптовалютные биржи пересматривать свои роли. Традиционно биржи функционировали в основном как посредники, обеспечивающие согласование ордеров и ликвидность. Однако с появлением мемкоинов – активов, управляемых в основном эмоциями и сообществом, – скорость, актуальность повествования и культурная вовлеченность стали ключевыми факторами конкуренции. Крупные платформы, такие как Binance, OKX и MEXC, включили в листинг различные трендовые мемкоины, что помогло привлечь внимание к этим токенам и привлечь большое количество потенциальных трейдеров. MEXC еще больше поддержала рост проекта, запустив события по депозитам и торговле , в рамках которых пользователи получают в подарок популярные токены мемкоинов.





Во время этой волны мемкоинов MEXC продемонстрировала мощные возможности запуска и завоевала репутацию ведущей платформы для обнаружения высокопотенциальных токенов. Благодаря своей способности находить новые и перспективные активы на ранних стадиях, MEXC стала ведущей площадкой для запуска и продвижения мемкоин-проектов. С апреля MEXC представила ряд токенов первого листинга, таких как MOONKIN PWEASE , предоставив пользователям ранний доступ к перспективным инвестиционным возможностям. По сравнению с другими биржами, MEXC предлагает один из самых широких выборов мемкоинов, привлекая большое сообщество инвесторов ранних стадий.





Поддержка ведущих бирж повысила ликвидность и оживила рынок мемкоинов. Благодаря авторитету своих брендов и соблюдению нормативных требований ведущие платформы значительно повысили доверие инвесторов к мемкоинам и привлекли к участию как розничных, так и институциональных игроков. Используя свои обширные каналы трафика и глобальные базы пользователей, биржи позволяют мемкоин-проектам быстро становиться вирусными, стимулируя рост сообщества и продвигая общую экосистему к большей зрелости и устойчивости.









Текущие тенденции указывают на то, что мемкоины превращаются в инкубаторы для следующего поколения нативных брендов Web3. Перестав быть просто недолговечными спекулятивными активами, мемкоины имеют потенциал превратиться в:





Кроссплатформенные культурные IP (например, интеграция с реальными активами (RWA) или игровыми расширениями).

Бренды сообществ на основе DAO (как это было в таких проектах, как RFC и PHIL).

Двигатели трафика для 1 уровня и бирж, выступающие в роли эмоциональных катализаторов роста экосистемы ончейн.





Эта эволюция означает, что успешные будущие мемкоин-проекты должны обладать способностью создавать убедительные эмоциональные повествования, создавать согласованные модели поведения ончейн и поддерживать последовательное выражение во всех сетях и платформах. Биржи и блокчейны с подлинными возможностями культурного кураторства получат беспрецедентное влияние в этом обусловленном мемкоинами переосмыслении культуры Web3.









Мемкоины больше не являются просто спекуляцией или шуткой – они стали культурными токенами, выражающими эмоциональный консенсус и идентичность ончейн сообщества. Теперь все больше инвесторов рассматривают мемкоины в качестве нового класса активов, основанного на повествовании и поддерживаемого сообществом, с реальным рыночным потенциалом.





В современном ландшафте Web3 мемкоины являются ключевым инструментом для привлечения внимания и лояльности пользователей. Превращаясь из «шуток» в культурные символы, блокчейн и биржи превращаются в платформы для создания брендов и рассказывания культурных историй, а не просто в поставщиков инфраструктуры. Гонка за трафиком продолжается. Настоящими победителями станут те, кто поймет пользователей, сформирует повествование и зажжет эмоциональную связь через свои экосистемы.



