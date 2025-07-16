От Grayscale до спотового Bitcoin ETF: влияние институциональных инвестиций на волатильность рынка

Криптовалютному рынку свойственны циклические колебания, причем каждый бычий и медвежий цикл зависит от сложного взаимодействия факторов. За последние несколько лет мы стали свидетелями нескольких раундов сменяющихся глубокими коррекциями эйфорических бычьих рынков, во время которых большинство инвесторов пережили значительные взлеты и падения. Сейчас, когда мы вступаем в цикл 2024-2025 годов, криптовалютный рынок снова вступает в новую фазу. По сравнению с предыдущими циклами этот цикл демонстрирует заметные изменения, особенно в плане участников и динамики рынка. Привлечение институционального капитала стало одной из основных движущих сил, формирующих рыночные тенденции, и переопределило принципы работы криптовалютного рынка. Этот сдвиг влияет не только на рыночные показатели Bitcoin, но и оказывает глубокое воздействие на всю криптовалютную экосистему.









Самое заметное изменение в этом цикле – привлечение институционального капитала. В прошлом криптовалютный рынок в основном формировался за счет индивидуальных инвесторов, но в этом цикле институциональные инвесторы играют все более важную роль:









В последние годы участие институциональных инвесторов стало ключевым показателем зрелости криптовалютного рынка. В 2017 году, несмотря на ажиотажный «бычий» рынок, институциональные инвесторы практически отсутствовали. Однако по мере того как рынок постепенно созревал, а нормативная база становилась все более четкой, примерно в 2020 году появился Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ставший для институциональных инвесторов одним из основных каналов доступа к криптоактивам. Позволяя инвесторам косвенно владеть Bitcoin, GBTC стал предпочтительным выбором для многих учреждений в то время. Однако структурные проблемы – в частности, дисконтная торговля – привели к тому, что инвесторы часто сталкивались с затратами, превышающими реальную рыночную цену Bitcoin, что сказалось на его долгосрочной привлекательности.





По мере того как нормативно-правовая база становилась все более определенной, появление спотового Bitcoin ETF ознаменовало новую веху для институционального выхода на рынок. В 2023 году был официально запущен спотовый Bitcoin ETF, предложивший институциональным инвесторам более удобный и прозрачный инструмент инвестирования. Эти ETF не только позволяют инвесторам напрямую удерживать Bitcoin, но и упрощают процессы хранения и торговли, обеспечивая более эффективный приток капитала на рынок. Спотовый Bitcoin ETF позволил традиционным финансовым институтам, таким как пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные офисы, участвовать в рынке Bitcoin в более широком масштабе в соответствии с требованиями законодательства. По сравнению с традиционными трастовыми продуктами, спотовый Bitcoin ETF обеспечивает большую ликвидность и прозрачность, привлекая больше институционального капитала и значительно повышая активность рынка. Это, в свою очередь, ускорило институционализацию и становление рынка Bitcoin.









По мере того как спотовый Bitcoin ETF становится основным каналом инвестирования для институциональных инвесторов, крупные игроки активно наращивают свои запасы Bitcoin, что еще больше ускоряет институционализацию рынка. По данным криптовалютной платформы CoinGecko, Strategy (ранее MicroStrategy) в настоящее время удерживает 444 262 BTC, что делает ее крупнейшим институциональным держателем Bitcoin, на долю которого приходится более 2% от общего объема Bitcoin. Рыночная стоимость его активов составляет около 35,4 миллиарда долларов, а общая стоимость покупки – около 27,7 миллиарда долларов, что соответствует средней цене приобретения 62 350 долларов за Bitcoin. За Strategy следуют компания по майнингу Bitcoin Marathon Digital Holdings и фирма по оказанию финансовых услуг в сфере цифровых активов Galaxy Digital Holdings, удерживающие 26 842 BTC и 15 449 BTC соответственно – гораздо меньше, чем массивные удержания Strategy.









Strategy, ранее занимавшаяся бизнес-аналитикой в США, в последние годы превратилась в крупнейшего публичного инвестора в Bitcoin. С 2020 года компания конвертирует часть своего денежного потока в резервы Bitcoin, что значительно увеличивает ее влияние на криптовалютном рынке и способствует принятию Bitcoin. Источниками финансирования Strategy являются собственный денежный поток и долговое финансирование. Однако эта стратегия несет в себе риски в условиях колебаний цен на Bitcoin, особенно во время спадов, когда усиливается давление стоимости между долгом и резервами Bitcoin.





Согласно сообщениям от 10 марта, из-за продолжающегося падения курса Bitcoin, удержания Bitcoin компанией Strategy понесли нереализованные убытки в размере 903 миллионов долларов. Падение цены Bitcoin также повлияло на финансовые показатели компании. Согласно стандартам бухгалтерского учета, при падении цен на Bitcoin компании должны отражать убытки от обесценения. В четвертом квартале 2022 года Strategy сообщила об убытке от обесценения в размере 197 миллионов долларов по этой причине. Кроме того, падение цены Bitcoin повлияло на динамику курса акций компании – 10 марта цена акций упала примерно на 17% до 239,27$, что значительно ниже исторического максимума в 473,83$, достигнутого в ноябре прошлого года. И наоборот, когда цены на Bitcoin растут, доходы компании не сразу отражаются на прибыли. В долгосрочной перспективе, если рынок перейдет в «медвежью» фазу, Strategy столкнется с существенным финансовым давлением. Несмотря на эти проблемы, Strategy остается приверженцем Bitcoin и зарекомендовала себя как «кит» рынка. 10 марта компания объявила о планах по привлечению 21 миллиарда долларов за счет новой эмиссии акций для поддержки своей деятельности и приобретения большего количества Bitcoin.





Рынок неоднозначно оценивает инвестиции Strategy в Bitcoin. Одни хвалят смелую ставку на цифровые активы, другие считают подход слишком агрессивным. Тем не менее аналитики Bloomberg сохраняют оптимизм, сохраняя рейтинг «покупать» и корректируя целевую цену в сторону повышения по сравнению с прошлогодним максимумом. Между тем главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что торговля криптовалютами сильно зависит от общих рыночных рисков, а это значит, что Strategy, играющая на Bitcoin с кредитным плечом, будет по-прежнему сталкиваться с серьезными проблемами.









По сравнению с рынком, на котором доминируют индивидуальные инвесторы, институциональный капитал, как правило, более рационален и стабилен, что может помочь смягчить краткосрочную волатильность. Однако ликвидность спотового Bitcoin ETF сделала рынок более чувствительным, особенно когда происходит масштабный приток или отток капитала, что приводит к усилению рыночных колебаний.





Например, в течение последнего месяца некоторые институциональные инвесторы занимались арбитражной торговлей и выходили из спотового Bitcoin ETF, что вызвало краткосрочную резкую коррекцию цен на Bitcoin. Хедж-фонды и высокочастотные трейдеры используют ETF для операций с капиталом, вызывая колебания рынка в течение короткого периода времени. Кроме того, во время рыночных спадов некоторые институциональные инвесторы предпочитают «фиксировать прибыль», выводя средства с рынка, что еще больше усиливает понижательное давление. Влияние оттока капитала особенно сильно проявляется при падении цены Bitcoin ниже 80 000 долларов, что приводит к снижению ликвидности рынка и усиливает коррекцию цен.





Исторические данные показывают, что цены на Bitcoin и приток/отток капитала ETF часто демонстрируют отрицательную корреляцию. В ноябре-декабре 2024 года, после победы Дональда Трампа на выборах, явный спрос на Bitcoin вырос до 279 000 BTC. К 26 февраля 2025 года этот показатель снизился до 10 000 BTC. 27 февраля, впервые с сентября 2024 года, этот показатель стал отрицательным, упав до -93 700 BTC. Если эта тенденция сохранится, цены на Bitcoin могут продолжить падение. Похожая картина наблюдалась в июле 2023 года, когда показатель очевидного рыночного спроса на Bitcoin стал отрицательным, после чего цена упала на 30% до 40 600 долларов к 5 августа.





Источник: CryptoQuant





Криптовалютный аналитик Адам Бэк отметил, что в истории было 14 случаев значительного притока или оттока капитала, но лишь однажды цена Bitcoin совпала с направлением движения капитала. Это редкое явление произошло 7 ноября 2024 года, когда Дональд Трамп победил на выборах, что привело к резкому росту цен на Bitcoin и большому притоку капитала. Он объяснил: «Обычно люди видят большое красное число и начинают панически продавать, или наоборот, что в итоге направляет рынок в противоположную сторону». Он также считает, что из-за других взаимодействующих факторов, вероятно, произойдет «некоторое ралли облегчения».





Приток/отток средств в спотовом Bitcoin ETF отрицательно коррелирует с ценой. Источник: X.com





В этом цикле, похоже, возникла аналогичная картина. С конца февраля цена Bitcoin упала, а отток средств из спотового Bitcoin ETF превысил 1,5 миллиарда долларов. Между тем данные CryptoQuant, занимающейся анализом рынка, показывают, что видимый спрос на Bitcoin остается вялым, что свидетельствует о снижении склонности к риску среди потенциальных инвесторов. С 24 по 27 февраля Bitcoin пережил значительное падение на 12,48%. По данным SoSoValue, за этот период весь рынок спотового Bitcoin ETF зафиксировал отток в размере 2,4 миллиарда долларов. Примечательно, что 25 февраля Bitcoin установил новый рекорд по самому большому оттоку средств из ETF-фонда с момента его запуска, составивший ошеломляющие 1,13 миллиарда долларов. В целом за февраль общий отток средств с рынка спотового Bitcoin ETF составил 3,4 миллиарда долларов. Этот масштабный отток напрямую повлиял на рынок, вызвав резкое падение цены Bitcoin.





Февральский поток капитала спотового Bitcoin ETF. Источник: SoSoValue.









Анализируя рыночные данные за последний месяц, можно сделать вывод, что институциональные инвестиции стали ключевым фактором, усиливающим волатильность рынка. Масштабные выводы средств хедж-фондами и институтами высокочастотной торговли значительно снизили ликвидность на рынке Bitcoin, тем самым усилив понижательное давление. Из-за высокой ликвидности спотового Bitcoin ETF рынок подвержен сбоям, вызванным арбитражными операциями. Когда институциональные фонды выводят средства, цена испытывает резкие колебания, и начинается паника, что стало важным фактором, способствовавшим недавнему падению цены Bitcoin.





В отличие от них, организации типа Strategy, удерживающие Bitcoin в долгосрочной перспективе, обычно предпочитают пополнять свои позиции во время коррекции рынка, оказывая ему определенную поддержку. Однако из-за относительно меньшего размера средств этих организаций они не могут противостоять масштабным движениям, и их краткосрочное влияние ограничено. Поэтому, хотя долгосрочные держатели могут в некоторой степени стабилизировать рынок, их поддержка слабеет на фоне масштабных институциональных выводов.





В целом отток институциональных средств, несомненно, является значительной причиной недавнего падения рынка. Особенно когда настроения на рынке нестабильны, институциональные выводы средств усиливают панику, вызывая резкие колебания цен.









По мере становления криптовалютного рынка роль институциональных инвесторов становится все более важной. Будь то переход от Grayscale Trust к спотовому Bitcoin ETF или продолжающиеся покупки крупных институтов, таких как Strategy, очевидно, что институциональные фонды оказывают все большее влияние на волатильность рынка. В будущем, по мере роста числа институциональных инвесторов, на колебания рынка могут оказывать влияние более тонкие и долгосрочные потоки капитала. Инвесторам необходимо обращать более пристальное внимание на эти инвестиционные тенденции, чтобы проактивно управлять рисками. Являясь мировым лидером в области торговли криптовалютами, MEXC дает инвесторам возможность уверенно ориентироваться в условиях рыночной волатильности. Предлагая разнообразный ассортимент цифровых активов, надежную ликвидность и набор передовых инструментов, MEXC обеспечивает бесперебойную и эффективную торговлю. Торгуя основными токенами, альткоинами или исследуя передовые проекты, MEXC обеспечивает стабильность и гибкость, необходимые для использования открывающихся возможностей.



