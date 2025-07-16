Форбс беседует с главой исследовательского департамента Grayscale: будущее Bitcoin остается светлым

Зак Пандл — руководитель исследовательского департамента в Grayscale Investments, ведущей компании по управлению криптоактивами в мире. Благодаря глубокому пониманию рынка и перспективному аналитическому подходу Пандл высоко ценится в криптовалютном пространстве. Недавно он принял участие в подробном интервью журналу Forbes, в котором рассказал о годовых перспективах криптовалютного рынка. В этом интервью Пандл дал глубокое понимание волатильности рынка в августе и его потенциального влияния на будущую политику Федеральной резервной системы. Кроме того, он поделился своими уникальными взглядами на будущее криптовалют, проанализировав, какие цифровые активы, вероятно, будут выделяться на фоне других и почему другие могут столкнуться с проблемами.









В своем интервью Forbes Зак Пандл, руководитель исследовательского департамента компании Grayscale Investments, затронул несколько ключевых тем, связанных с текущим криптовалютным рынком:





Причины и анализ августовской турбулентности на рынке

Пандл считает, что августовские колебания рынка можно разделить на две отдельные фазы: нарастание рыночной паники с конца июля по 5 августа и постепенное восстановление, начавшееся 6 августа. Он отметил, что основные причины августовской турбулентности были двоякими: нарастающая паника и рост уровня безработицы в США, что привело к широкому распространению опасений относительно экономических перспектив. Кроме того, резкая волатильность индекса VIX указывала на возможную чрезмерную реакцию в краткосрочной перспективе. Хотя степень волатильности рынка в августе превзошла ожидания, Пандл прогнозирует, что в ближайшие месяцы на движение рынка могут оказать положительное влияние снижение процентных ставок и ослабление доллара США.

Доминирование Bitcoin и краткосрочные перспективы

Пандл считает, что Bitcoin продолжает удерживать доминирующее положение на текущем рынке, и эта тенденция, по его мнению, сохранится. Этому способствуют несколько макроэкономических факторов, в том числе снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, неопределенность вокруг президентских выборов и растущий спрос на спотовые ETF - все это создает благоприятные условия для Bitcoin. Хотя недавние результаты Ethereum ETF были относительно слабыми, Пандл сохраняет оптимизм в отношении его долгосрочных перспектив. Он объяснил, что на краткосрочные результаты Ethereum повлияли технические факторы, а не состояние его экосистемы. По мере развития технологий и созревания рынка Пандл ожидает, что в долгосрочной перспективе Ethereum продолжит расти. Он подчеркнул, что Bitcoin и Ethereum, будучи разными типами активов, требуют от инвесторов разного образования и анализа. Если Bitcoin - это в первую очередь валюта, то Ethereum функционирует как платформа для смарт-контрактов. Хотя оба актива основаны на блокчейне, их роли различаются, и кривая обучения Ethereum длиннее, чем у Bitcoin.

Конкуренция и инвестиционные возможности блокчейна

Пандл обсудил конкуренцию Ethereum и его долгосрочные перспективы. Хотя Ethereum удерживает лидирующие позиции в сфере платформ для смарт-контрактов, он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других блокчейнов, таких как Arbitrum и Solana. Тем не менее, по его мнению, Ethereum остается впереди с точки зрения сетевых эффектов и, скорее всего, сохранит свое доминирующее положение в долгосрочной перспективе. Пандл также отметил, что Avalanche и Solana представляют собой интересные инвестиционные возможности. Avalanche демонстрирует потенциал в токенизации активов, а Solana известна своим превосходным пользовательским опытом. Однако сможет ли Solana создать долгосрочную ценность в более широких приложениях, еще предстоит выяснить. Пандл советует инвесторам учитывать потенциал технологических инноваций и адаптируемость рынка при оценке этих блокчейн-платформ.

Регуляторные проблемы и перспективы DeFi

Пандл выразил обеспокоенность по поводу будущего децентрализованных финансов (DeFi), главным образом из-за существующей неопределенности в сфере регулирования. Он считает, что существующая нормативная база может помешать инновациям и росту DeFi. Пандл подчеркнул необходимость более четкого регулирования для поддержки развития DeFi, что позволит им лучше интегрироваться с традиционными финансовыми активами. Он призвал к более четкому и конструктивному регулированию, чтобы стимулировать прогресс в этой развивающейся области. Четкая политика регулирования поможет снизить неопределенность на рынке, повысить доверие инвесторов, а также будет способствовать технологическим инновациям и более широкому внедрению DeFi. Пандл подчеркнул, что только при разумной нормативной базе DeFi сможет по-настоящему интегрироваться с традиционными финансовыми активами и способствовать развитию всей финансовой системы.

Будущее интеграции криптовалют и искусственного интеллекта

Зак Пандл рассмотрел потенциальное слияние технологии блокчейн с искусственным интеллектом (ИИ), отметив, что такое сочетание удерживает большие перспективы и потенциал. Он подчеркнул, что блокчейн может обеспечить необходимую инфраструктуру для ИИ, особенно в области защиты интеллектуальной собственности и совместного использования вычислительных ресурсов. Децентрализованная природа блокчейна обеспечивает безопасность и прозрачность данных, а также предоставляет необходимые для ИИ хранилища данных и вычислительные мощности. Пандл особенно высоко оценил такие проекты, как Bittensor, которые стремятся использовать децентрализованную и открытую систему блокчейна для развития ИИ. Он считает, что такое сочетание не только поможет защитить интеллектуальную собственность ИИ, но и будет способствовать более широкому сотрудничеству и инновациям. Заглядывая в будущее, Пандл считает, что интеграция блокчейна и искусственного интеллекта в будущем принесет больше инноваций и пользы. Сочетание этих двух передовых технологий позволит создать новые сценарии применения и бизнес-модели, способствующие цифровой трансформации в различных отраслях и повышающие эффективность и надежность технологий. В целом Пандл придерживается оптимистичный взгляд на перспективы этой интеграции, полагая, что она окажет глубокое влияние на технологическую сферу и предоставит широкие возможности для развития.





В ходе интервью Пандл дал перспективные советы инвесторам, сделал акцент на нескольких ключевых факторах. Он сохраняет оптимизм относительно будущего Bitcoin, чему способствуют три ключевых аспекта: появление спотовых ETF, привлекающих новый приток капитала, улучшение криптовалютной политики США (хотя позиция Демократической партии все еще остается неопределенной, общая тенденция положительная) и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, создающее благоприятные экономические условия. В отличие от предыдущих снижений ставок во время экономических рецессий, в этот раз снижение ставок связано с успешным сдерживанием долгосрочного инфляционного давления, что особенно благоприятно для таких активов, как Bitcoin.





Тем не менее, Пандл предупреждает, что главный риск, за которым должны следить инвесторы, заключается в том, сможет ли экономика США успешно достичь мягкой посадки. Если экономика не сможет стабилизироваться, потенциальная слабость может негативно повлиять на цену Bitcoin и других активов. Поэтому он советует инвесторам рассматривать экономические спады как возможность увеличить свои вложения в Bitcoin, поскольку такие периоды обычно сопровождаются свободной монетарной и фискальной политикой, благоприятной для накопления Bitcoin.





Кроме того, Пандл подчеркнул, что криптовалюты должны быть важной частью инвестиционного портфеля, особенно для диверсификации активов. Криптовалюты несут меньший риск, чем акции, поскольку большинство блокчейн-токенов не имеют долговых обязательств, что делает их в некоторых аспектах более стабильными, чем традиционные акции. Он также отметил, что анализ публичных блокчейн-токенов все еще находится на ранней стадии, и традиционный финансовый анализ еще не до конца изучил эти активы. Пандл считает себя счастливым обладателем возможности проводить анализ на этом зарождающемся рынке и надеется предложить ценные идеи для инвесторов.





Зак Пэндл выразил осторожно-оптимистичный взгляд на рынок в ближайшие месяцы. Он ожидает, что Bitcoin достигнет новых максимумов, особенно учитывая улучшение макроэкономических условий и политическую поддержку. Однако он также предупредил, что рецессия в США может оказать негативное влияние на рынок. В своем анализе Пандл затронул самые разные темы - от волатильности рынка до перспектив криптовалют, а также развивающихся блокчейн-технологий и проблем регулирования, с которыми сталкивается DeFi. Его выводы дают инвесторам глубокое понимание сложной динамики криптовалютного рынка и помогают определить будущие инвестиционные возможности. Однако, учитывая неопределенность криптовалютного рынка, инвесторам следует сохранять бдительность и с осторожностью реагировать на рыночные изменения.








