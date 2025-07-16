Финансовые гиганты выходят на передовые позиции: Раскрытие нового тренда Web3-платежей (PayFi)!

В эпоху, когда финансовые технологии постоянно развиваются, Web3-платежи (PayFi) стали новой концепцией, которая привлекает значительное внимание в отрасли. В последнее время многие известные компании обратили свое внимание на Web3-платежи. Например, Лили Лю, председатель Solana Foundation, активно представляла PayFi на крупных Web3-конференциях, таких как EthCC в этом году, прогнозируя, что объем рынка может значительно превысить объем рынка DeFi. Тем временем Binance Research выпустила подробный отчет о Web3-платежах под названием «Блокчейн платежи: Свежий старт», в котором рассматривается влияние блокчейна на глобальные платежи. Генеральный директор Coinbase также объявил о своем участии в новой области криптовалютных платежей, основанных на искусственном интеллекте. Эти разработки не только являются продолжением концепции платежей Web3, но и предвещают глубокую трансформацию традиционных финансовых систем.





Web3-платежи (PayFi) относятся к методам оплаты с использованием технологии блокчейн и криптовалют. Они представляют собой значительную инновацию и развивающуюся концепцию в области финансовых технологий. В отличие от традиционных платежных систем, Web3-платежи не полагаются на централизованные финансовые институты, такие как банки, компании по выпуску кредитных карт (например, Visa и Mastercard) или платежные процессоры (например, PayPal) для подтверждения, клиринга и урегулирования транзакций. Вместо этого они используют децентрализованные сети для облегчения передачи стоимости между пользователями. Ключевые особенности включают:





Децентрализация: Платежи Web3 используют технологию блокчейн для устранения посредников, присутствующих в традиционных финансовых системах. Это означает, что транзакции могут происходить напрямую и прозрачно в глобальном масштабе, не завися от банков или других финансовых учреждений.

Смарт-контракты: Платежи Web3 используют смарт-контракты для автоматизации финансовых операций. Эти программируемые контракты могут выполнять транзакции автоматически при заданных условиях, снижая вероятность человеческих ошибок и вмешательства.

Программируемые деньги: Криптовалюты, используемые в платежах Web3, предназначены не только для базовых транзакций, но и могут выполнять более сложные финансовые операции по заданным правилам. Эта функция поддерживает различные инновационные финансовые продукты и услуги.

Экономический суверенитет и самохранение: Платежи Web3 подчеркивают полный контроль пользователей над своими средствами. Пользователи могут управлять своими активами через криптовалютные кошельки, избавляясь от необходимости привлекать сторонние организации для хранения и управления средствами.

Повышенная ликвидность и эффективность: Традиционные платежные системы часто сталкиваются с задержками при проведении трансграничных расчетов, в то время как платежи Web3 используют глобальные возможности блокчейна и возможности реального времени для значительного повышения скорости и эффективности транзакций, делая трансграничные платежи более быстрыми и удобными.

Инновационные финансовые продукты: Платежи Web3 выходят за рамки традиционных платежных сценариев и включают в себя новые финансовые продукты, такие как «Купи сейчас, плати никогда» и «Монетизация создателя». Эти инновационные продукты еще больше используют временную ценность денег.





Платежи Web3 предлагают более эффективное и прозрачное решение по сравнению с традиционными платежными системами благодаря децентрализации, смарт-контрактам и программируемым деньгам. Они не только повышают скорость и эффективность транзакций, но и предоставляют пользователям больший экономический суверенитет и возможность самостоятельного управления, знаменуя собой передовую инновацию в области финансовых технологий.





На фоне общего спада на рынке Web3-инвестиций PayFi стала одной из самых горячих областей для недавнего финансирования. По данным платформы RootData, занимающейся активами Web3, за последние два месяца в секторе Web3-платежей было объявлено о 15 случаях финансирования, общая сумма которых превысила 200 миллионов долларов, что свидетельствует об активном росте в этой сфере.





Частые крупные инвестиции: Последние данные о финансировании от ChainCatcher показывают, что за последние два месяца 11 инвестиций превысили 30 миллионов долларов каждая, причем почти 40% из них пришлись на сектор Web3-платежей.

Разнообразные инвесторы: Среди инвесторов – крупнейшие игроки из различных сфер, таких как платежи, стейблкоины и традиционные финансы, включая Visa, Tether, Circle, JPMorgan Chase и Standard Chartered, а также ведущие инвестиционные компании, такие как Sequoia Capital и Temasek.





В 2023 году объем транзакций с использованием стейблкоинов превысит 10,8 триллиона долларов, а фактический объем транзакций составит 2,3 триллиона долларов. Стейблкоиновые платежи все больше превосходят традиционные платежные системы, превращаясь в важнейший глобальный платежный инструмент. За последние два месяца несколько платформ для платежей в стейблкоинах, включая Bridge и технологическую платформу блокчейн-платежей Partior, получили финансирование в размере более 50 миллионов долларов. Среди недавних источников финансирования:





Bridge: Недавно привлекла 58 миллионов долларов. Платформа предлагает платежные решения на уровне предприятия, включая трансграничные платежи, и была одобрена такими крупными клиентами, как SpaceX и Coinbase.

WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network): Получила 30 миллионов долларов начального финансирования, представила стейблкоин WUSD, привязанный 1:1 к доллару США, и планирует расширить свою пользовательскую базу за счет доходности и управления сообществом.

Sling: Получив 15 миллионов долларов в рамках финансирования серии А, компания сосредоточилась на предоставлении недорогих услуг по переводу денежных средств по всему миру и запустила самоуправляемый кошелек USDP, охватывающий более 50 стран и регионов.

Другие проекты: IDA привлекла 6 миллионов долларов, Kredete – 2,25 миллиона долларов, а PEX и Caliza получили 4,5 и 8,5 миллионов долларов соответственно. Все они поддерживают мгновенные переводы с помощью стейблкоинов.





В дополнение к стейблкоинам быстро развиваются криптоплатежи на основе ИИ. 31 августа генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг объявил о внедрении криптовалютных транзакций AI-to-AI в сети Base, что позволит ИИ-агентам использовать USDC для мгновенных глобальных транзакций без комиссии. Кроме того, такие стартапы в области криптоплатежей с использованием искусственного интеллекта, как Skyfire и Payman, получили поддержку от ведущих институтов. В то время как эти криптовалютные проекты предоставляют интерфейсы и услуги для платежей между ИИ-агентами и людьми, некоторые проекты разрабатывают ИИ-агентов с платежными функциями для обычных пользователей, например, Bitte из экосистемы Near и Wayfinder из блокчейн-игр. Хотя криптоплатежи с помощью ИИ все еще находятся на ранних стадиях, их потенциал становится все более очевидным.





В целом стремительное развитие PayFi, успешное финансирование и широкое применение платежных платформ stablecoin, а также инновационные попытки ИИ криптоплатежей свидетельствуют о том, что Web3-платежи будут и дальше играть важнейшую роль в финансовых технологиях. Однако PayFi также сталкивается с проблемами:





Техническая реализация и одобрение: Несмотря на сильную поддержку технологии блокчейн для PayFi, практическое применение сталкивается с техническими проблемами и вопросами одобрения рынком. Текущие проекты PayFi начинают предлагать соответствующие услуги, но общая осведомленность и принятие на рынке все еще находятся на ранних стадиях.

Регулирование и соответствие нормативным требованиям: PayFi связана с финансовыми операциями и трансграничными платежами, что требует постоянного совершенствования соответствующих законов и нормативных актов для обеспечения соответствия и безопасности системы. Изменения в глобальной политике регулирования напрямую влияют на развитие PayFi.

Опыт пользователей: Многие проекты PayFi по-прежнему сталкиваются с высокими входными барьерами, такими как проверка KYC, что ограничивает их возможности по расширению пользовательской базы или дальнейшему развитию.





Председатель Фонда Солана Лили Лю считает, что PayFi выходит за рамки традиционных «электронных финансовых систем P2P» и создает экосистему, включающую в себя «программируемые деньги, открытые финансовые системы, цифровые права собственности, самоокупаемость и экономический суверенитет». В отличие от DeFi, которая фокусируется на финансовых операциях, PayFi нацелена на практическое применение товаров и услуг, относящихся к сфере активов реального мира (RWA). Видение PayFi в первую очередь вращается вокруг «временной стоимости денег». Три основных сценария применения, предложенные Лили Лю, помогают проиллюстрировать это видение:





Купи сейчас, плати никогда

Эта концепция резко контрастирует с традиционными схемами «Купи сейчас, плати потом». Система «Купи сейчас, плати никогда» позволяет пользователям вносить депозит средств в продукты DeFi, получать проценты за счет кредитования и использовать эти проценты для оплаты товаров. Такой подход гарантирует, что платежи осуществляются с учетом временной стоимости денег, а не просто мгновенно：





Монетизация создателей

Многие авторы сталкиваются с задержкой денежных средств между созданием и оплатой. PayFi может помочь создателям получить немедленный денежный поток путем дисконтирования будущих доходов, решая потенциальные проблемы финансирования в процессе создания.

Дебиторская задолженность

Финансирование дебиторской задолженности является традиционным методом финансирования бизнеса. PayFi стремится оптимизировать этот процесс с помощью технологии блокчейн, чтобы повысить скорость расчетов и снизить барьеры финансирования, позволяя большему числу компаний эффективно управлять денежными потоками.









Хотя PayFi все еще находится на ранней стадии развития, несколько известных проектов работают над тем, чтобы воплотить ее концепцию в практические приложения:





Huma

Huma – один из наиболее развитых проектов PayFi, предлагающий услуги кредитования как для предприятий, так и для частных лиц, а также покупку дебиторской задолженности. Несмотря на то, что Huma обработал около 890 миллионов долларов в виде финансирования платежей, он все еще сталкивается с некоторыми препятствиями, такими как требования KYC и региональные ограничения.

Arf

Arf специализируется на трансграничных платежных сетях, предоставляя лицензированным финансовым учреждениям краткосрочные кредитные линии на основе USDC. Услуги Arf повышают ликвидность и эффективность трансграничных платежей, а слияние с Huma может еще больше усилить ее влияние в этом секторе.

Credix Finance

Credix – протокол, специализирующийся на B2B-кредитовании, в основном обслуживающий рынок Латинской Америки. Его сервис CrediPay предлагает функции, аналогичные «Купи сейчас, плати потом», предоставляя предприятиям более гибкие варианты финансирования.

NX Finance

NX Finance – это протокол уровня доходности в экосистеме Solana, оптимизирующий использование активов с помощью кредитного плеча и стратегии стейкинга. Хотя NX Finance в основном обслуживает крипто-нативные протоколы кредитования, его фокус на временной стоимости денег тесно связан с видением PayFi.





В целом PayFi, как новая финансовая концепция, все еще находится на стадии исследования и охватывает такие области, как учет дебиторской задолженности и трансграничные платежи. Хотя большинство проектов сталкиваются со строгими KYC и региональными ограничениями, их потенциал в плане совершенствования традиционных финансовых систем и изучения временной стоимости денег с помощью технологии блокчейн весьма значителен. На относительно спокойном рынке Web3 сектор Web3-платежей остается особенно активным. Инвесторы и профессионалы отрасли должны внимательно следить за развитием PayFi, изучая ее потенциал и проблемы в реальных приложениях. MEXC , известная своим быстрым листингом новых монет, широким спектром криптовалют и высокой ликвидностью, также внимательно следит за развитием PayFi, изучая ее инновационный рост в глобальных платежных системах для обеспечения превосходного торгового опыта для пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.