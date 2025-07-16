ФРС США возможно снизит ставки в сентябре: Новый рассвет для криптовалютного рынка?

Согласно отчету BlockBeats от 16 августа, председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с речью об экономических перспективах на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в 10:00 утра по восточному времени 23 августа (17:00, 23 августа по МСК). Эта речь может задать тон потенциальному снижению ставки в сентябре. Это будет первая полнодневная сессия ежегодного экономического симпозиума, проводимого Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон Хоуле, штат Вайоминг. Ежегодная встреча центральных банков предоставляет Пауэллу важнейшую платформу для того, чтобы предложить обновленную оценку экономической траектории США и перспектив денежно-кредитной политики в период между июльским и сентябрьским заседаниями ФРС. В прошлом месяце он заявил, что если инфляция и рынок труда продолжат охлаждаться, ФРС может рассмотреть вопрос о снижении ставки на следующем заседании.





В течение последнего года за развитием экономики США пристально следили, не прекращая споров о том, будет ли это «мягким спадом» или рецессией. Однако последние экономические данные и ожидания рынка делают возможность спада все более очевидной.





Общественное восприятие экономической рецессии

Отчет, опубликованный компанией Affirm в июне, показывает, что около 60% американцев ошибочно полагают, что США уже находятся в состоянии рецессии из-за роста стоимости жизни и экономического давления. Кроме того, данные CME Group «FedWatch» указывают на 63-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, в то время как вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 37%.





Исторические закономерности и признаки экономической рецессии

Исторически сложилось так, что после периодов процветания в экономике США обычно наступает рецессия, в основном из-за «пузырей» активов, накопления долгов и снижения покупательной способности потребителей, вызванного неравенством доходов.

Одним из признаков экономической рецессии является устойчивый рост уровня безработицы. Неутешительные данные по занятости, опубликованные в начале августа, вызвали беспокойство у инвесторов фондового рынка и напомнили о закономерностях, наблюдавшихся в прошлые экономические рецессии.





Правило Сахма и сигналы рецессии

Согласно правилу Сахма, предложенному бывшим экономистом ФРС Клаудией Сахм, если средний уровень безработицы за последние три месяца превышает самый низкий уровень за последние 12 месяцев более чем на 0,5%, это, как правило, сигнализирует о начале рецессии.

С 1950 года правило Сахма срабатывало 11 раз, каждый раз подтверждая, что экономика США находится на ранней стадии рецессии. В июне 2024 года правило сработает в 12-й раз, что еще больше усилит опасения относительно экономической рецессии.









Учитывая значительное давление на текущий экономический рост, финансовые институты обычно прогнозируют, что ФРС проведет снижение процентных ставок в сентябре 2024 года, чтобы устранить нагрузку на экономический рост и поддержать экономическое развитие. Эта мера направлена на смягчение последствий экономического спада и стимулирование экономической активности за счет снижения стоимости займов.





Стоит отметить, что, несмотря на опасения по поводу возможной рецессии, рынок труда в США продолжает демонстрировать определенную устойчивость и жизнеспособность. Согласно последним данным, индекс потребительских цен (CPI) в США за июль вырос на 2,9% в годовом исчислении, что ниже ожидаемых 3%. Эти данные не оказали существенного влияния на инфляционные ожидания трейдеров, и они не стали корректировать свои прогнозы по снижению ставки. С макроэкономической точки зрения, существующие высокие процентные ставки продолжают привлекать глобальные потоки капитала в США, особенно на фоне того, что арбитраж между иеной и долларом повышает ликвидность доллара на рынке. Экономические данные США по-прежнему демонстрируют определенную степень устойчивости.





Безусловно, политика снижения процентных ставок ФРС играет важнейшую роль в борьбе с экономическими спадами, однако ее эффективность тесно связана со временем и контекстом. С 2000 года ФРС провела три значительных цикла снижения ставок для решения экономических проблем или стимулирования роста, каждый из которых сопровождался определенными экономическими условиями и показателями фондового рынка. В период с 2000 по 2003 год в результате краха технологического пузыря и терактов 11 сентября на рынке возникла турбулентность. Хотя снижение ставок помогло в целом скорректировать рынок, оно не смогло быстро стабилизировать фондовый рынок. Во время финансового кризиса 2008 года снижение ставок помогло ослабить финансовый стресс, но фондовый рынок все равно пережил значительное падение. В 2019-2020 годах вспышка пандемии COVID-19 вызвала резкий глобальный экономический спад. В ответ на экономические последствия пандемии ФРС была вынуждена пойти на снижение ставок и другие меры экономической помощи, направленные на снижение стоимости займов и поддержку экономической активности.





Анализ политики ФРС в отношении процентных ставок и ее влияния на динамику американских акций не может быть полностью отражен в нескольких словах, поскольку включает в себя сложный и разнообразный набор факторов. Однако на основе ограниченных исторических данных можно сделать вывод о негативном влиянии экономических рецессий на американские акции. Между тем, по мере углубления связи Bitcoin с традиционным финансовым миром, направление политики ФРС, несомненно, окажет значительное влияние на криптовалютный рынок. Поэтому инвесторам крайне важно глубоко понимать потенциальные последствия такой политики.





Как правило, снижение процентных ставок повышает ликвидность рынка и снижает стоимость заимствований, тем самым повышая склонность инвесторов к риску. Для криптовалютного рынка снижение ставок может привести к увеличению притока капитала, что приведет к росту цен на активы. Исторически сложилось так, что стимулирующая денежно-кредитная политика часто оказывает положительное влияние на рисковые активы, такие как криптовалюты. Когда ФРС снижает процентные ставки и проводит ослабление денежно-кредитной политики, ликвидность на рынке увеличивается, что приводит к притоку средств в высокорисковые и высокодоходные активы, такие как Bitcoin, а следовательно к их росту цен.





Например, в 2020-2021 годах в ответ на экономические последствия пандемии COVID-19 центральные банки по всему миру, в частности ФРС, провели масштабное ослабление денежно-кредитной политики, включая неограниченное количественное смягчение (QE). Эта политика способствовала притоку значительных денежных средств на рынок путем покупки государственных облигаций и других финансовых активов, что повысило ликвидность рынка и привело к развитию криптовалютного «бычьего» рынка. Недавно появление биржевых фондов (ETF) Bitcoin и Ethereum облегчило традиционным финансовым инвесторам вложение средств в криптовалюты. Запуск этих ETF привлек средства с традиционных финансовых рынков, что еще больше стимулировало рост криптовалютного рынка.





Данные показывают, что на этой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал тенденцию к отскоку, что, вероятно, тесно связано с ожиданиями рынка относительно снижения процентной ставки. Однако при оценке влияния снижения ставок необходимо учитывать и другие экономические факторы, такие как темпы восстановления мировой экономики и корректировки денежно-кредитной политики в других странах. Если посмотреть на динамику Bitcoin за последние 14 лет, то в августе и сентябре она обычно была слабее, но в четвертом квартале, как правило, демонстрировала хорошие показатели. Поэтому, учитывая ожидания снижения ставки в сентябре, рынок может продолжать испытывать колебания и консолидацию. В долгосрочной перспективе, несмотря на то что криптовалютный рынок переживает значительные падения, такие как 12 марта, 4 сентября и 19 мая, а также недавнее падение 5 августа из-за экономической рецессии, эти обвалы часто быстро приводят к панике. Ожидается, что с ростом признания рынка, улучшением инфраструктуры и укреплением доверия инвесторов криптовалютный рынок будет переживать больше положительных ценовых скачков.





После низких данных по занятости в США в начале месяца рынок облигаций повысил ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом году. Участники рынка будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной конференции центральных банков в Джексон Хоуле в конце этого месяца, а также за предстоящим отчетом по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в начале сентября.





Глава отдела торговли ставками и стратегии AmeriVet Securities в США Gregory Faranello заявил, что если данные по инфляции останутся стабильными, ФРС может снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Однако если уровень безработицы снова вырастет, а данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в следующем месяце еще больше ухудшатся, это может изменить ожидания рынка в отношении снижения ставки ФРС.





«Честно говоря, я считаю, что с обеих сторон есть убедительные аргументы», – заявил главный американский экономист Немецкого Банка Matthew Luzzetti, говоря о спорах по поводу того, стоит ли ФРС снижать процентные ставки на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре. «Они придерживаются ограничительных мер, а данные по инфляции говорят им о том, что инфляционные риски не столь велики. И затем все зависит от того, будет ли экономика настолько устойчивой, как мы думаем».





Тем временем президент Банка ФРС Атланты Raphael W. Bostic заявил во вторник, что хотел бы увидеть больше данных, прежде чем поддерживать снижение ставки. Он подчеркнул, что, начав снижать ставки, ФРС не хочет оказаться в положении, когда ей придется часто корректировать политику.





Трейдеры MEXC считают, что снижение процентной ставки ФРС в 2024 году может оказать значительное влияние на криптовалютный рынок. По сравнению с предыдущим циклом, институциональное участие выше, а масштабы капитала больше. Снижение ставок приведет к снижению стоимости заимствований, повысит склонность инвесторов к риску и потенциально привлечет больше капитала на криптовалютный рынок. Кроме того, снижение ставок ФРС обычно сопровождается обесцениванием доллара США, а Bitcoin рассматривается некоторыми инвесторами как средство хеджирования от обесценивания фиатной валюты. В условиях снижения курса доллара Bitcoin может привлечь больше инвесторов, что приведет к росту его цены.





Несмотря на различные интерпретации в отрасли относительно снижения ставок ФРС, отражающие разнообразные ожидания рынка относительно будущих экономических перспектив, общее мнение сводится к тому, что снижение ставок в сентябре практически неизбежно. Большинство аналитиков и экономистов считают, что текущие слабые данные по занятости и признаки замедления экономического роста в сочетании с внутренней потребностью ФРС в дальнейшей поддержке экономического восстановления делают снижение ставки в сентябре весьма вероятным событием.





Политика ФРС по снижению ставок обычно рассматривается как сигнал к восстановлению экономики. История показывает, что снижение ставок часто приносит хорошие новости на криптовалютный рынок, и эта тенденция может вновь проявиться в будущем, потенциально приводя к «новому рассвету» для криптовалютного рынка. Поскольку снижение ставок обычно приводит к обесцениванию доллара США, инвесторы могут обратиться к другим активам для сохранения и роста стоимости. Bitcoin и другие криптовалюты, как цифровые активы, часто рассматриваются в качестве инструмента для хеджирования от инфляции, что может привлечь больше инвестиционного капитала. Кроме того, снижение ставок может побудить большее количество инвесторов перейти с традиционных финансовых рынков на криптовалютный рынок, что будет способствовать его росту. Более того, снижение стоимости займов в результате снижения ставок может стимулировать корпоративные и индивидуальные инвестиции, что также благоприятно скажется на криптовалютном рынке. Хотя дальнейшую реакцию рынка еще предстоит увидеть, снижение ставок ФРС, несомненно, станет ключевым фактором, способствующим восстановлению криптовалютного рынка.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.