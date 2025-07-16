Федеральная резервная система США снижает процентные ставки! Как снижение ставки на 50 базисных пунктов повлияет на рынок криптовалют?

18 сентября 2024 года по североамериканскому времени Федеральная резервная система США объявила о снижении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона от 4,75% до 5,00%. Это первое снижение процентной ставки с марта 2020 года, и корректировка значительно больше, чем ожидали многие аналитики.





Объявление Федеральной резервной системы США о снижении ставки на 50 базисных пунктов оказало значительное влияние на мировую экономику, и криптовалютный сектор испытал бурную реакцию. Цена BTC стремительно выросла, поднявшись с 58 000$ до более чем 62 000$. По состоянию на 20 сентября тенденция роста BTC была очевидной, и на короткое время цена превысила отметку 63 850$.









Как же повлияло снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на криптовалютный рынок?









Основное действие Федеральной резервной системы при снижении процентных ставок было прямым и значительным – высвобождение значительной рыночной ликвидности. Этот шаг снизил пороги займов, позволив банкам и предприятиям получить доступ к дешевым средствам, что эффективно стимулировало рост потребления и инвестиций. На этом фоне криптовалютный рынок, отличающийся высокой волатильностью и потенциалом высокой доходности, быстро превратился в горячую точку погони за капиталом.





После снижения процентной ставки на криптовалютный рынок хлынул значительный поток средств, что привело к росту цен на основные криптоактивы, такие как Bitcoin и Ethereum. Этот приток капитала не только оживил рынок, но и повысил значимость криптовалют в глобальном ландшафте распределения активов.





В то же время ожидания снижения процентной ставки часто сопровождаются тенденцией к обесцениванию доллара. Увеличение денежной массы ослабляет покупательную способность доллара, что приводит к относительному обесцениванию активов, номинированных в долларах. Это изменение благоприятно для криптовалютного рынка, поскольку относительная стоимость таких активов, как Bitcoin и Ethereum, возрастает при пересчете на доллары, что значительно повышает их привлекательность. Инвесторы, стремящиеся сохранить и приумножить свои активы, склонны переводить средства из традиционных активов, таких как доллар, на криптовалютный рынок.





Этот сдвиг не только ускорил рост цен на криптовалюты, но и еще больше укрепил их статус безопасного актива. В условиях растущей глобальной экономической неопределенности и повышения инфляционных рисков криптовалюты стали важным вариантом для инвесторов, стремящихся застраховаться от волатильности рынка и защитить свое состояние.









Снижение процентной ставки привело к изменению настроения инвесторов. Снижение ставки, как мера по стимулированию экономики, повысило доверие инвесторов и увеличило спрос на рисковые активы. Подпитанный этим оптимизмом, криптовалютный рынок привлек больше инвесторов, что привело к росту цен. Однако такое повышенное настроение также несет в себе риск образования пузыря. Если инвесторы будут слепо гнаться за ростом цен, это может привести к отклонению цен от фундаментальных показателей, что приведет к образованию хрупкого рыночного пузыря. Если этот пузырь лопнет, резкое падение цен может серьезно ударить по инвесторам.





В то же время быстрое развитие и высокие цены на криптовалютном рынке привлекли внимание правительств и регулирующих органов по всему миру, что привело к усилению контроля со стороны регуляторов. Неопределенность, связанная с политикой регуляторов, стала новой переменной на рынке. Эта неопределенность может сдерживать чрезмерное расширение рынка, но может и усиливать волатильность цен из-за корректировки политики.





Поэтому инвесторам, участвующим в криптовалютном рынке, следует не только сохранять рациональное мышление и осторожность, но и внимательно следить за изменениями в законодательстве и гибко корректировать свои стратегии, чтобы реагировать на возможные изменения рынка.









После того как Федеральная резервная система США объявила о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов, на мировых финансовых рынках началась новая волна притока ликвидности, обеспечившая сильный краткосрочный импульс роста для криптовалютного рынка. В частности, по мере того как институциональные фонды ускоряют свои инвестиции в эту сферу, цены на криптоактивы демонстрируют постоянную тенденцию к росту. Статус Bitcoin как «цифрового золота» еще больше укрепился, и в целом ожидается, что весь криптовалютный рынок переживет новую волну процветания в условиях текущей благоприятной денежно-кредитной политики.





