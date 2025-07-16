Ожидания снижения ставки ФРС: Ответные меры политики в условиях экономических трудностей и их влияние на крипторынок

После недели эскалации торговой напряженности рынок наконец-то получил редкую передышку в выходные. Тенденции криптовалютного рынка вновь сфокусировались на инфляции и ожиданиях снижения ставки. Снижение ставки, по общему мнению, является крайне необходимым политическим средством, и ожидается, что оно придаст новый импульс росту BTC и других основных криптовалют.





На фоне целого ряда сложных экономических событий рынок переполнен ожиданиями и спекуляциями относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы.









С начала 2025 года глобальные экономические перспективы омрачает неопределенность. Тарифная политика Трампа, риск рецессии в США и хрупкий баланс между инфляцией и рынком труда вместе создают сложный фон для принятия политических решений Федеральной резервной системой.









Высокие пошлины, введенные администрацией Трампа, создали значительную неопределенность в мировой экономике. Хотя США недавно приостановили на 90 дней действие пошлин в отношении более чем 75 стран, опасения на рынке сохраняются. Сохраняющаяся неопределенность в отношении политики пошлин нарушила международную торговлю и вызвала волнообразные последствия для экономики США. Многие компании сталкиваются с ростом затрат и перебоями в работе цепочек поставок, что в свою очередь влияет на занятость и доверие потребителей.









Опасения по поводу экономического спада в США усиливаются. 6 апреля Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45% в своем отчете. Агентство Reuters отметило, что это уже второй пересмотр Goldman этой оценки в сторону повышения в течение одной недели. По мере того как глобальная торговая война, развязанная администрацией Трампа, продолжает обостряться, все больше инвестиционных банков и учреждений публикуют аналогичные прогнозы. JPMorgan Chase, например, теперь оценивает шансы на успех в 60%.









Последние данные США свидетельствуют об ослаблении инфляционного давления. В марте индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за последние семь месяцев, немного ниже прогноза в 2,5% и ниже февральского показателя в 2,8%. В месячном исчислении ИПЦ снизился на 0,1%, что стало первым снижением с июня 2024 года и самым низким показателем с мая 2020 года. Ранее экономисты ожидали роста на 0,1%.









В марте базовый индекс потребительских цен, не включающий продукты питания и энергоносители, вырос на 2,8% в годовом исчислении. Это второй месяц подряд и самое низкое значение с марта 2021 года, которое оказалось ниже прогноза в 3% и ниже февральского показателя в 3,1%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%, что является самым низким показателем с июня 2024 года и ниже консенсус-прогноза в 0,3%.









Тем временем на рынке труда США наблюдается сложная, изменчивая картина. Уровень занятости остается относительно высоким, что отражает устойчивость экономики и жесткие условия труда. На неделе, завершившейся 5 апреля, число первичных заявок на пособие по безработице составило 223 000, что совпало с ожиданиями рынка. Хотя этот показатель несколько выше 219 000 на предыдущей неделе, общий уровень остается низким.









В текущей экономической ситуации Федеральная резервная система США сталкивается с давлением как внутри страны, так и за рубежом, вынужденным снижать процентные ставки. Внутренние показатели, такие как замедление роста, ослабление инвестиций в бизнес и низкое доверие потребителей, делают снижение ставок ключевым инструментом для стимулирования экономики и повышения доверия на рынке. Кроме того, постоянные призывы администрации Трампа к снижению ставок оказывают дополнительное политическое давление на председателя Джерома Пауэлла. Однако ФРС должна взвесить риск того, что агрессивное снижение ставок может привести к возобновлению инфляции, и опасность того, что задержка со снижением ставок может ослабить экономический импульс, и найти правильный баланс между стабильностью цен и поддержкой роста.





В то же время международные рынки возлагают большие надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы. По мере углубления глобальной экономической интеграции колебания в экономике США имеют значительные последствия для всего мира. Многие страны и рынки рассчитывают, что смягчение ставки ФРС будет способствовать глобальному восстановлению. Криптовалютный рынок и другие высокорисковые классы активов, в частности, ожидают, что снижение ставок приведет к увеличению ликвидности и снижению стоимости займов, что повысит их привлекательность и активность. В самой ФРС мнения по поводу снижения ставок расходятся. Некоторые чиновники, во главе с управляющим Кристофером Уоллером, призывают к активному снижению ставок для противодействия экономическим рискам, в то время как другие предпочитают дождаться более четких данных, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Этот раскол привнес дополнительную неопределенность в политические перспективы.









Как только Федеральная резервная система принимает решение о снижении ставок, это оказывает далеко идущее воздействие на мировую экономику и финансовые рынки. Снижение процентных ставок напрямую уменьшает стоимость заимствований для предприятий и домохозяйств, стимулирует инвестиции и потребительские расходы, помогает ослабить давление рецессии и повышает доверие на рынке. Однако такой шаг может также усилить инфляционные риски, особенно когда экономика близка к полной занятости. Кроме того, снижение ставок, как правило, приводит к ослаблению доллара США, что, в свою очередь, может повлиять на международные торговые балансы и потоки капитала.





Как крупнейшая экономика мира, изменения в денежно-кредитной политике США влекут за собой значительные глобальные последствия, от которых выигрывают не все. Хотя снижение ставки снижает стоимость займов по всему миру и поддерживает экономический рост, в то же время оно может привести к нестабильному движению капитала, создавая более жесткие условия для развивающихся рынков, которые в значительной степени зависят от долларового финансирования. Кроме того, это может усилить напряженность в торговле, если некоторые страны в ответ на это девальвируют свои валюты, чтобы получить преимущества в экспорте, что может привести к торговым спорам.





На финансовых рынках влияние распространяется на акции, облигации, валюту и сырьевые товары. Снижение ставок улучшает прогнозы прибыли компаний и настроения инвесторов, что приводит к росту цен на акции. Одновременно снижается доходность облигаций, что приводит к росту цен на них, а валютные и товарные рынки приспосабливаются к новой стоимости капитала.









Для криптовалютных рынков снижение ставки Федеральной резервной системы является важным макрособытием. Хотя вливание ликвидности и снижение стоимости финансирования могут повысить привлекательность и активность рынка, они также могут создать новые проблемы и риски.









Снижение ставки высвобождает значительную ликвидность в финансовой системе, побуждая инвесторов искать возможности для получения более высокой доходности. Криптовалютный рынок с его высоким риском и высокой доходностью, естественно, привлекает часть этих средств. Однако увеличение притока средств может усилить волатильность цен и подстегнуть спекулятивное поведение. Следовательно, участники рынка и платформы должны разумно управлять риском ликвидности, чтобы обеспечить стабильность и поддержать устойчивый рост.









По мере продвижения цикла снижения ставок доходность на традиционных финансовых рынках, скорее всего, будет снижаться. Это побудит некоторых институциональных инвесторов перебалансировать свои портфели в поисках более высокой доходности. Как развивающийся класс активов, криптовалютный рынок может привлечь большую долю институционального капитала. Однако, чтобы удовлетворить требования и нормативные ожидания этих инвесторов, криптоиндустрия должна продолжать совершенствовать свои стандарты соответствия, прозрачности и безопасности.









Снижение ставки Федеральной резервной системы – это сложный, но ключевой политический выбор с далеко идущими последствиями, которые выходят за рамки экономики США и распространяются на мировую финансовую систему. Для криптовалютного рынка оно открывает новые возможности наряду с новыми проблемами. В этих условиях участники рынка должны сосредоточиться на надежном управлении рисками, более строгом соблюдении нормативных требований и более эффективном управлении ликвидностью, чтобы уверенно ориентироваться в меняющихся условиях.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.