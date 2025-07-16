В этом месяце весь рынок криптовалют продолжил положительную тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, при этом многие токены во главе с Биткойном демонстрируют устойчивый рост, что указывает на неВ этом месяце весь рынок криптовалют продолжил положительную тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, при этом многие токены во главе с Биткойном демонстрируют устойчивый рост, что указывает на не
Обучение/Зона MX/Событие заработка/Отчет о соб... за февраль

Отчет о событиях в Зоне MX за февраль

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#MX#Новички
MX Token
MX$2.4837-6.23%
Factor
FACT$2.08-11.48%
Harambe
HARAMBE$0.001743-19.04%
Houdini Swap
LOCK$0.1922-36.37%
Victoria VR
VR$0.005739-3.61%

В этом месяце весь рынок криптовалют продолжил положительную тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, при этом многие токены во главе с Биткойном демонстрируют устойчивый рост, что указывает на неизбежное наступление бычьего рынка. По мере халвинга биткойна и обновления Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) инвесторы, которые уже стратегически позиционировали себя, пожинают плоды этой восходящей тенденции. Для пользователей, имеющих опыт краткосрочной торговли, существует значительный потенциал прибыли от скачка цен, наблюдавшегося в феврале.

Цена токена MX в этом месяце оставалась относительно стабильной, колеблясь в районе $2,8. Торгуйте спотом и фьючерсами на MEXC, чтобы получить самые низкие торговые комиссии на рынке. Удержание токенов MX не только позволяет вам получать прибыль от повышения цен, но также предоставляет доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в событиях с аирдропом. Узнайте больше о преимуществах удержания MX в статье "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в Зоне MX за февраль


В феврале 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 199 событий по аирдропу, включая 1 событие Launchpool и 198 событиий Kickstarter. За события по аирдропу были распределены вознаграждения на сумму более 11,01 миллиона долларов, в результате чего APY составила 102%. За первые два месяца 2024 года было проведено в общей сложности 400 событиий по аирдропу, что составляет почти треть от общего числа событий по аирдропу, проведенных за весь 2023 год.

Согласно статистическим данным, собранным MEXC, среди 199 аирдропов, полученных в феврале, все три лучших токена выросли в цене более чем на 500%. Самый большой рост показал токен ICNX, который вырос на впечатляющие 1414,34%. Токен FACT занял второе место с ростом цены на 845,56%. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 150%.

Топ-10 лучших токенов за февраль 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в %
(на 29 февраля)
ICNX
9 февраля 2024г.
1414,34%
FACT
13 февраля 2024г.
845,56%
HARAMBE
2 февраля 2024г.
506,31%
PKT
7 февраля 2024г.
353,30%
INSCRIBE
21 февраля 2024г.
294,30%
LOCK
6 февраля 2024г.
257,53%
MTVT
20 февраля 2024г.
239,75%
VR
5 февраля 2024г.
215,73%
VITE
1 февраля 2024г.
203,00%
ANDR
22 февраля 2024г.
197,24%

2. Как принять участие в событиях аирдроп


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.

На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.


3. Купить MX


Если вы еще не являетесь владельцем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват

Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

В ноябре 2024 года в США завершились президентские выборы, в результате которых Трамп был успешно избран следующим президентом. Результаты выборов вызвали стремительный рост на криптовалютном рынке: ц

Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь

Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь

В 2024 году платформа MEXC провела в общей сложности 2 022 события по аирдропу в течение года, раздала вознаграждения на общую сумму более 127 миллионов USDT, в среднем 10,62 миллиона USDT в месяц, а

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов