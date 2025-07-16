Отчет о событиях в Зоне MX за февраль

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в %
(на 29 февраля)
ICNX
9 февраля 2024г.
1414,34%
FACT
13 февраля 2024г.
845,56%
HARAMBE
2 февраля 2024г.
506,31%
PKT
7 февраля 2024г.
353,30%
INSCRIBE
21 февраля 2024г.
294,30%
LOCK
6 февраля 2024г.
257,53%
MTVT
20 февраля 2024г.
239,75%
VR
5 февраля 2024г.
215,73%
VITE
1 февраля 2024г.
203,00%
ANDR
22 февраля 2024г.
197,24%
Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни
Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по
Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со
При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж
События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг
Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват
В ноябре 2024 года в США завершились президентские выборы, в результате которых Трамп был успешно избран следующим президентом. Результаты выборов вызвали стремительный рост на криптовалютном рынке: ц
В 2024 году платформа MEXC провела в общей сложности 2 022 события по аирдропу в течение года, раздала вознаграждения на общую сумму более 127 миллионов USDT, в среднем 10,62 миллиона USDT в месяц, а