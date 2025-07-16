Отчет о событиях в Зоне MX за февраль





В этом месяце весь рынок криптовалют продолжил положительную тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, при этом многие токены во главе с Биткойном демонстрируют устойчивый рост, что указывает на неизбежное наступление бычьего рынка. По мере халвинга биткойна и обновления Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) инвесторы, которые уже стратегически позиционировали себя, пожинают плоды этой восходящей тенденции. Для пользователей, имеющих опыт краткосрочной торговли, существует значительный потенциал прибыли от скачка цен, наблюдавшегося в феврале.





Цена токена MX в этом месяце оставалась относительно стабильной, колеблясь в районе $2,8. Торгуйте спотом и фьючерсами на MEXC, чтобы получить самые низкие торговые комиссии на рынке. Удержание токенов MX не только позволяет вам получать прибыль от повышения цен, но также предоставляет доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в событиях с аирдропом. Узнайте больше о преимуществах удержания MX в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ".









В феврале 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 199 событий по аирдропу, включая 1 событие Launchpool и 198 событиий Kickstarter. За события по аирдропу были распределены вознаграждения на сумму более 11,01 миллиона долларов, в результате чего APY составила 102%. За первые два месяца 2024 года было проведено в общей сложности 400 событиий по аирдропу, что составляет почти треть от общего числа событий по аирдропу, проведенных за весь 2023 год.





Согласно статистическим данным, собранным MEXC, среди 199 аирдропов, полученных в феврале, все три лучших токена выросли в цене более чем на 500%. Самый большой рост показал токен ICNX, который вырос на впечатляющие 1414,34%. Токен FACT занял второе место с ростом цены на 845,56%. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 150%.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 29 февраля) ICNX 9 февраля 2024г. 1414,34% FACT 13 февраля 2024г. 845,56% HARAMBE 2 февраля 2024г. 506,31% PKT 7 февраля 2024г. 353,30% INSCRIBE 21 февраля 2024г. 294,30% LOCK 6 февраля 2024г. 257,53% MTVT 20 февраля 2024г. 239,75% VR 5 февраля 2024г. 215,73% VITE 1 февраля 2024г. 203,00% ANDR 22 февраля 2024г. 197,24%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.





На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь владельцем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье " Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки.



