Турниры UEFA Euro и Copa América идут полным ходом, привлекая внимание любителей спорта по всему миру. Помимо соревновательной привлекательности матчей, эти спортивные события также породили производнТурниры UEFA Euro и Copa América идут полным ходом, привлекая внимание любителей спорта по всему миру. Помимо соревновательной привлекательности матчей, эти спортивные события также породили производн
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Горячая концепция/Праздник эм...то вне поля

Праздник эмоций для болельщиков на зеленом поле: как энтузиасты спорта добывают золото вне поля

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
TokenFi
TOKEN$0.00884-28.13%
Argentine Football
ARG$0.7295-9.31%
Brazil National Fan
BFT$0.016445-6.48%
Spain National Fan
SNFT$0.0283-15.69%
Paris Saint-Germain
PSG$1.218-19.17%

Турниры UEFA Euro и Copa América идут полным ходом, привлекая внимание любителей спорта по всему миру. Помимо соревновательной привлекательности матчей, эти спортивные события также породили производные виды деятельности, такие как ставки, привлекая к участию большую базу болельщиков. Для пользователей криптовалют фан-токены представляют собой исключительно привлекательный способ участия.

1. Что такое фан-токены?


Фан-токены - это продукты фан-экономики, выпускаемые спортивными клубами с целью предоставления своим фан-сообществам эксклюзивных преимуществ и получения поддержки со стороны большего числа болельщиков. Держатели фан-токенов обычно имеют право пользоваться привилегиями членства, такими как доступ к эксклюзивному контенту, призы, впечатления и право голоса при принятии клубных решений.

В настоящее время фан-токены используются в различных областях, включая футбол, регби, автоспорт, баскетбол, крикет, киберспорт, хоккей и боевые искусства. Среди них наибольшей популярностью пользуются футбольные фан-токены, которые отличаются самой высокой ликвидностью.

2. Особенности фан-токенов


2.1 Взаимодействие с сообществом: Фан-токены способствуют взаимодействию и участию болельщиков и поддерживаемых ими команд. Держатели токенов могут участвовать в принятии решений, голосованиях и мероприятиях сообщества, что повышает их чувство вовлеченности и сопричастности.

2.2 Признание ценности: фан-токены представляют собой поддержку и признание болельщиками конкретной команды, поэтому имеют эмоциональную ценность. Держатели могут продемонстрировать свою любовь и преданность конкретному проекту, а также общаться и взаимодействовать с другими болельщиками.

2.3 Экономические стимулы: Фан-токены могут предоставлять экономические стимулы, например, вознаграждать держателей за участие в определенных мероприятиях, продвижение проектов или обмен контентом. Такой механизм поощрения способствует активности сообщества и позволяет держателям получать экономическую прибыль от проектов, которые они поддерживают.

2.4 Децентрализация и ликвидность: Фан-токены обычно выпускаются на основе технологии блокчейн, что решает проблемы доверия. Кроме того, токенами можно торговать на специальных биржах или платформах. Это позволяет держателям покупать или продавать токены в случае необходимости, получая от этого выгоду.

3. На какие футбольные фан-токены стоит обратить внимание?


Согласно данным CoinGecko, следующие футбольные фан-токены были отобраны на основе их рыночной капитализации и ликвидности. Из-за различий в организациях-эмитентах эти футбольные фан-токены подразделяются на следующие категории:

3.1 Фан-токены национальных сборных

Название токена
Тикер токена
Описание
Argentine Football Association Fan Token
ARG
Фан-токен Аргентинской футбольной ассоциации: Аргентинская футбольная ассоциация является руководящим органом футбола в Аргентине. Аргентина - традиционный лидер южноамериканского футбола и победитель последнего чемпионата мира.
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
Фан-токен сборной Бразилии по футболу: Выпущена национальной сборной Бразилии по футболу, которая 5 раз выигрывала Кубок мира, что делает ее командой с наибольшим количеством чемпионских титулов в истории Кубка мира.
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
Фан-токен сборной Испании по футболу: Выпущена национальной сборной Испании по футболу, традиционной силой в европейском футболе.
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
Фан-токен сборной Перу по футболу: Выпущен национальной сборной Перу по футболу

3.2 Фан-токены клубов

Название токена
Тикер токена
Описание
Paris Saint-Germain
PSG
Фан-токен футбольного клуба "Пари Сен-Жермен": За этот клуб выступали такие звезды, как Месси, Мбаппе и Неймар.
FC Barcelona FT
BAR
Фан-токен футбольного клуба "Барселона": Клуб мирового класса, базирующийся в Испании и обладающий наибольшим количеством чемпионских трофеев в Испании.
Manchester City Fan Token
CITY
Фан-токен футбольного клуба "Манчестер Сити": Давно известный футбольный клуб, базирующийся в Великобритании.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Фан-токен футбольного клуба "Сантос": Известный бразильский футбольный клуб, родина легендарного игрока Пеле.
Galatasaray Fan Token
GAL
Фан-токен спортивного клуба "Галатасарай".

3.3 Chiliz (CHZ)


Chiliz - ведущий проект по выпуску фан-токенов, направленный на создание инфраструктуры для индустрии спорта и развлечений. В настоящее время Chiliz запустил 82 фан-токена в сотрудничестве с ведущими футбольными клубами, такими как "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Болельщики могут покупать и обменивать фан-токены брендов клубов-партнеров, а также участвовать, влиять и голосовать в опросах и голосованиях клубов.

4. Как купить фан-токены


В качестве примера мы используем ведущий проект фанатских токенов, CHZ, чтобы продемонстрировать, как разместить ордер.

Откройте приложение MEXC и нажмите на строку поиска в верхней части главной страницы. Введите "CHZ" и выберите торговую пару CHZ/USDT в категории "Спот", чтобы перейти на страницу графика K-линии. Нажмите [Покупка], выберите [Маркет] в качестве типа ордера и заполните поле "Сумма" или "Всего". Наконец, нажмите [Купить CHZ], чтобы разместить ордер.

Вы также можете выбрать лимитный ордер, стоп-лимитный ордер или ордер OCO для покупки CHZ в спотовой торговле.


Фан-токены предлагают новый способ вовлечения болельщиков, поощряя участие в жизни сообщества, формируя признание ценности и предоставляя экономические стимулы. Это способствует более тесным связям и взаимодействию между болельщиками и командами. Эта модель также служит отличной парадигмой для применения технологии блокчейн.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов