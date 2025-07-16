Праздник эмоций для болельщиков на зеленом поле: как энтузиасты спорта добывают золото вне поля

Название токена
Тикер токена
Описание
Argentine Football Association Fan Token
ARG
Фан-токен Аргентинской футбольной ассоциации: Аргентинская футбольная ассоциация является руководящим органом футбола в Аргентине. Аргентина - традиционный лидер южноамериканского футбола и победитель последнего чемпионата мира.
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
Фан-токен сборной Бразилии по футболу: Выпущена национальной сборной Бразилии по футболу, которая 5 раз выигрывала Кубок мира, что делает ее командой с наибольшим количеством чемпионских титулов в истории Кубка мира.
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
Фан-токен сборной Испании по футболу: Выпущена национальной сборной Испании по футболу, традиционной силой в европейском футболе.
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
Фан-токен сборной Перу по футболу: Выпущен национальной сборной Перу по футболу
Paris Saint-Germain
PSG
Фан-токен футбольного клуба "Пари Сен-Жермен": За этот клуб выступали такие звезды, как Месси, Мбаппе и Неймар.
FC Barcelona FT
BAR
Фан-токен футбольного клуба "Барселона": Клуб мирового класса, базирующийся в Испании и обладающий наибольшим количеством чемпионских трофеев в Испании.
Manchester City Fan Token
CITY
Фан-токен футбольного клуба "Манчестер Сити": Давно известный футбольный клуб, базирующийся в Великобритании.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Фан-токен футбольного клуба "Сантос": Известный бразильский футбольный клуб, родина легендарного игрока Пеле.
Galatasaray Fan Token
GAL
Фан-токен спортивного клуба "Галатасарай".
