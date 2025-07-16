Праздник эмоций для болельщиков на зеленом поле: как энтузиасты спорта добывают золото вне поля





Турниры UEFA Euro и Copa América идут полным ходом, привлекая внимание любителей спорта по всему миру. Помимо соревновательной привлекательности матчей, эти спортивные события также породили производные виды деятельности, такие как ставки, привлекая к участию большую базу болельщиков. Для пользователей криптовалют фан-токены представляют собой исключительно привлекательный способ участия.









Фан-токены - это продукты фан-экономики, выпускаемые спортивными клубами с целью предоставления своим фан-сообществам эксклюзивных преимуществ и получения поддержки со стороны большего числа болельщиков. Держатели фан-токенов обычно имеют право пользоваться привилегиями членства, такими как доступ к эксклюзивному контенту, призы, впечатления и право голоса при принятии клубных решений.





В настоящее время фан-токены используются в различных областях, включая футбол, регби, автоспорт, баскетбол, крикет, киберспорт, хоккей и боевые искусства. Среди них наибольшей популярностью пользуются футбольные фан-токены, которые отличаются самой высокой ликвидностью.









2.1 Взаимодействие с сообществом: Фан-токены способствуют взаимодействию и участию болельщиков и поддерживаемых ими команд. Держатели токенов могут участвовать в принятии решений, голосованиях и мероприятиях сообщества, что повышает их чувство вовлеченности и сопричастности.





2.2 Признание ценности: фан-токены представляют собой поддержку и признание болельщиками конкретной команды, поэтому имеют эмоциональную ценность. Держатели могут продемонстрировать свою любовь и преданность конкретному проекту, а также общаться и взаимодействовать с другими болельщиками.





2.3 Экономические стимулы: Фан-токены могут предоставлять экономические стимулы, например, вознаграждать держателей за участие в определенных мероприятиях, продвижение проектов или обмен контентом. Такой механизм поощрения способствует активности сообщества и позволяет держателям получать экономическую прибыль от проектов, которые они поддерживают.





2.4 Децентрализация и ликвидность: Фан-токены обычно выпускаются на основе технологии блокчейн, что решает проблемы доверия. Кроме того, токенами можно торговать на специальных биржах или платформах. Это позволяет держателям покупать или продавать токены в случае необходимости, получая от этого выгоду.









Согласно данным CoinGecko, следующие футбольные фан-токены были отобраны на основе их рыночной капитализации и ликвидности. Из-за различий в организациях-эмитентах эти футбольные фан-токены подразделяются на следующие категории:





Название токена Тикер токена Описание Argentine Football Association Fan Token ARG Фан-токен Аргентинской футбольной ассоциации: Аргентинская футбольная ассоциация является руководящим органом футбола в Аргентине. Аргентина - традиционный лидер южноамериканского футбола и победитель последнего чемпионата мира. Brazil National Football Team Fan Token BFT Фан-токен сборной Бразилии по футболу: Выпущена национальной сборной Бразилии по футболу, которая 5 раз выигрывала Кубок мира, что делает ее командой с наибольшим количеством чемпионских титулов в истории Кубка мира. Spain National Football Team Fan Token SNFT Фан-токен сборной Испании по футболу: Выпущена национальной сборной Испании по футболу, традиционной силой в европейском футболе. Peruvian National Football Team Fan Token FPFT Фан-токен сборной Перу по футболу: Выпущен национальной сборной Перу по футболу





Название токена Тикер токена Описание Paris Saint-Germain PSG Фан-токен футбольного клуба "Пари Сен-Жермен": За этот клуб выступали такие звезды, как Месси, Мбаппе и Неймар. FC Barcelona FT BAR Фан-токен футбольного клуба "Барселона": Клуб мирового класса, базирующийся в Испании и обладающий наибольшим количеством чемпионских трофеев в Испании. Manchester City Fan Token CITY Фан-токен футбольного клуба "Манчестер Сити": Давно известный футбольный клуб, базирующийся в Великобритании. Santos FC Fan Token SANTOS Фан-токен футбольного клуба "Сантос": Известный бразильский футбольный клуб, родина легендарного игрока Пеле. Galatasaray Fan Token GAL Фан-токен спортивного клуба "Галатасарай".









Chiliz - ведущий проект по выпуску фан-токенов, направленный на создание инфраструктуры для индустрии спорта и развлечений. В настоящее время Chiliz запустил 82 фан-токена в сотрудничестве с ведущими футбольными клубами, такими как "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Болельщики могут покупать и обменивать фан-токены брендов клубов-партнеров, а также участвовать, влиять и голосовать в опросах и голосованиях клубов.









В качестве примера мы используем ведущий проект фанатских токенов, CHZ, чтобы продемонстрировать, как разместить ордер.





Откройте приложение MEXC и нажмите на строку поиска в верхней части главной страницы. Введите "CHZ" и выберите торговую пару CHZ/USDT в категории "Спот", чтобы перейти на страницу графика K-линии. Нажмите [Покупка], выберите [Маркет] в качестве типа ордера и заполните поле "Сумма" или "Всего". Наконец, нажмите [Купить CHZ], чтобы разместить ордер.





Вы также можете выбрать лимитный ордер, стоп-лимитный ордер или ордер OCO для покупки CHZ в спотовой торговле.









Фан-токены предлагают новый способ вовлечения болельщиков, поощряя участие в жизни сообщества, формируя признание ценности и предоставляя экономические стимулы. Это способствует более тесным связям и взаимодействию между болельщиками и командами. Эта модель также служит отличной парадигмой для применения технологии блокчейн.



