Экстремальный спорт и блокчейн: Первый в мире «экшен-токен» Tiger Shark запускается!

Недавно в небе Барселоны (Испания) произошел захватывающий дух подвиг, объединивший экстремальные виды спорта и технологию блокчейн. Легендарный альпинист Ален Робер, известный как «французский человек-паук», поднялся на 116-метровую высоту отеля Meliá Barcelona Sky Hotel голыми руками, без какого-либо страховочного снаряжения. Это смелое восхождение стало не просто визуальным зрелищем, но и символическим стартом для новаторского проекта: официального дебюта Tiger Shark (TIGERSHARK) – первой в мире криптовалюты, созданной на основе реальных экстремальных действий.









В то время как большинство криптопроектов все еще полагаются на аирдропы, предпродажи и маркетинговые тактики, Tiger Shark использует радикально иной подход, заменяя обычные церемонии запуска реальными рискованными действиями. Одетый в фирменную экипировку Tiger Shark, Ален Робер вместе со своим сыном Жюльеном Робером, бывшим французским морским пехотинцем, завершил челлендж.





Ален Робер известен во всем мире тем, что поднялся голыми руками на более чем 150 культовых небоскребов, включая Бурдж-Халифу, Эйфелеву башню и башни Петронас. Известный своими высотными восхождениями без страховки, он часто упоминается как настоящий Человек-паук. Его участие в запуске криптовалютного токена знаменует собой новую главу в его карьере – от «городского авантюриста» до «первопроходца в блокчейне». Его совместное восхождение с Жюльеном не только символизирует наследие мужества, но и воплощает миссию Tiger Shark по соединению традиционного атлетизма с развивающимися технологиями.





Представитель Tiger Shark Лилли Даус заявила: «Мы пересматриваем способы запуска криптовалют – не с помощью аирдропов или хайпа, а с помощью реальных, полных адреналина подвигов».





Восхождение получило название «Миссия 1: Человек-паук и сын» и стало первым из множества экстремальных испытаний, запланированных для экосистемы Tiger Shark. В будущих миссиях будут прыжки с парашютом, полеты в вингсьюте, паркур, мотокросс и многое другое – все это направлено на рост экосистемы и укрепление глобального бренда.









Tiger Shark позиционирует себя как «экономика, управляемая действием», где токен TIGERSHARK несет не только финансовую пользу, но и воплощает дух и ценности экстремальных видов спорта. Логика работы заключается в следующем:





Каждое реальное экстремальное испытание становится событием, создающим ценность внутри сети Tiger Shark;

Каждый этап проекта оформлен как «миссия» с акцентом на экстремальные виды спорта, такие как высотное альпинирование, полеты в вингсьюте, прыжки с парашютом и паркур;

Владельцы токенов получают доступ к функциям участия в сообществе, включая закулисный контент, взаимодействие с атлетами, эксклюзивные аирдропы и памятные NFT





Проще говоря, чем экстремальнее спорт, чем глубже участие, тем выше ценность токена. Tiger Shark стремится преобразовать адреналин в консенсус-активы ончейн.









Согласно официальной дорожной карте, долгосрочное видение Tiger Shark выходит далеко за рамки простого проекта токенов. Он стремится стать платформой бренда экстремальных видов спорта на основе блокчейна. Ключевые цели развития включают в себя:





Сотрудничество с экстремальными спортсменами по всему миру для запуска более захватывающих миссий;

Выпуск фирменного мерча, снаряжения и цифровых коллекционных предметов;

Проведение офлайн-мероприятий по экстремальным видам спорта и встреч сообщества;

Создание программы поддержки спортсменов на основе токенов и структуры управления DAO





Это позиционирует Tiger Shark не только как запуск токена, но и как устойчивую экосистему контента и модель управления брендом, объединяющую миры криптовалют и экстремальных приключений.









Появление Tiger Shark знаменует собой новую главу повествовательных инноваций в мире криптовалют. Он расширяет границы выпуска токенов, объединяя первобытный инстинкт человечества к вызову с передовой технологией блокчейна, создавая экономическую модель, которая является захватывающей, интерактивной и глубоко укорененной в реальном мире. В эпоху, когда крипто-нарративы становятся все более однородными, Tiger Shark напоминает нам, что ценность ончейн – это не только код, но и убежденность, смелость и настоящий пот.





Токен TIGERSHARK теперь включен в листинг на MEXC . Как ведущая мировая биржа цифровых активов, MEXC обеспечивает стабильную торговую среду и конкурентоспособные скидки на комиссии для проекта . Пользователи могут легко принять участие, выполнив следующие шаги:





TIGERSHARK» в строке поиска и выберите его 2) Найдите «» в строке поиска и выберите его спотовую торговую пару

3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.





Помимо основных историй, таких как DeFi, NFT и ИИ, слияние экстремальных видов спорта и криптовалют может проложить новый путь на основной рынок. Будучи важным мостом, соединяющим инновационные активы с глобальными пользователями, MEXC продолжит поддерживать и расширять возможности прорывных проектов, таких как Tiger Shark, помогая пользователям воспользоваться следующей большой возможностью в криптовалюте.



