Обзор Story: Переформатирование ландшафта децентрализованного управления интеллектуальной собственностью (ИС)

В эпоху информации управление и защита интеллектуальной собственности (ИС) стали серьезной проблемой для создателей. Традиционные методы управления авторскими правами часто зависят от централизованных платформ и сложных посреднических структур, что приводит к неэффективности, высоким затратам и проблемам с доверием. Для решения этих проблем была создана Story. Как децентрализованная платформа для ИС, Story освобождается от традиционных ограничений, предлагая революционный подход, который позволяет авторам сохранять полное право собственности на свои работы и контролировать их коммерческую ценность. Это обеспечивает справедливое распределение всех источников дохода. В этой статье мы исследуем инновационные технологии Story, ее экосистему и перспективы на будущее.

1.Что такое Story?


Story – это блокчейн 1 уровня, специально разработанный для управления активами интеллектуальной собственности (ИС), интегрирующий технологии DeFi и ИИ для предоставления эффективных, прозрачных и автоматизированных решений в области управления ИС. С полной совместимостью с EVM и высокоэффективной архитектурой на основе Cosmos SDK, Story позволяет осуществлять транзакции с активами ИС с низкими затратами и высокой пропускной способностью, а также легко работать с комплексными структурами данных. Используя децентрализованное доказательство права собственности и выполнение смарт-контрактов, Story представляет собой революционный шаг в традиционном управлении ИС, позволяя авторам безопасно и эффективно контролировать и максимизировать коммерческую ценность своей интеллектуальной собственности.

Как инновационная платформа для децентрализованного управления ИС и блокчейн-технологий, основная миссия Story заключается в упрощении традиционных процессов управления ИС и устранении неэффективности и барьеров в индустрии. Через токенизацию активов ИС и автоматизированный механизм распределения роялти, платформа предоставляет возможность авторам ИС, бизнесу и разработчикам ИИ максимизировать ценность, способствуя цифровой трансформации и инновациям в экосистеме ИС.

2.Экосистема Story


Story предлагает комплексную экосистему, разработанную для того, чтобы помочь авторам эффективно управлять и монетизировать свою интеллектуальную собственность. Эта экосистема построена вокруг активов ИС (IPA) и включает в себя следующие основные компоненты:

2.1 Активы ИС (IPA)
ERC-721 NFT: Каждый актив ИС токенизируется как ERC-721 NFT, что обеспечивает уникальность и неизменяемость. Эти активы могут представлять как ончейн, так и оффчейн интеллектуальную собственность, такую как литературные произведения, музыку, искусство и товарные знаки.
Token Bound Account (ERC-6551): Каждый актив ИС связан с аккаунтом смарт-контракта на основе стандарта ERC-6551. Этот аккаунт безопасно хранит ключевую информацию, связанную с ИС, включая условия лицензирования, записи о доходах и другие важные данные, что позволяет авторам эффективно управлять своей интеллектуальной собственностью.

2.2 Модульная архитектура
Story использует модульную архитектуру, которая упрощает автоматическое лицензирование ИС, распределение роялти и разрешение споров, делая управление доходами от ИС более эффективным для авторов.
Модуль лицензирования: Авторы могут свободно определять пользовательские правила лицензирования для своих активов ИС, например, разрешать ли производные работы или коммерческое использование.
Модуль роялти: Доходы от активов ИС автоматически распределяются между авторами прозрачным и отслеживаемым образом.
Модуль разрешения споров: Споры относительно ИС решаются через арбитраж смарт-контрактов, что повышает юридическую соблюдаемость.

3.Ключевые инновации и преимущества проекта


Основная инновация Story заключается в протоколе «Proof-of-Creativity» (Доказательство творчества), нативном протоколе смарт-контракта, развернутом на платформе. Этот протокол позволяет авторам представлять и регистрировать свою интеллектуальную собственность как активы ИС (IPA), эффективно управлять лицензированием, распределением роялти и разрешением споров. Обеспечивая защиту прав авторов и оптимизируя процессы авторизации ИС и распределения роялти, протокол значительно повышает эффективность управления.

В целом, Story предлагает следующие преимущества:
Ключевые моменты
Преимущества
Автоматизация смарт-контрактов для лицензирования
Условия лицензирования ИС исполняются через смарт-контракты, что повышает эффективность и снижает затраты.
Интеграция с юридическим соблюдением
Внедрение программируемых лицензий на ИС (PIL) для соответствия реальным юридическим нормам защиты интеллектуальной собственности.
Поддержка сложных смарт-данных

Поддержка сложных структур данных, таких как графы ИС, что позволяет осуществлять обход сложных отношений ИС с низкими затратами и высокой скоростью, используя заранее скомпилированные примитивы. Это обеспечивает эффективную авторизацию, отслеживание и транзакции с активами ИС.
Оптимизированный слой исполнения для активов ИС
Полная совместимость с EVM и глубокая оптимизация слоя исполнения, что позволяет обрабатывать активы ИС с низкими затратами и высокой скоростью.
Интеграция ИИ и ИС
Разработчики ИИ могут легко получать доступ к токенизированным данным ИС и использовать автоматические выплаты роялти и лицензирование через смарт-контракты. Это ускоряет разработку ИИ и улучшает эффективность приложений ИИ.
Продвижение DeFi-приложений через IPFi
Позволяет владельцам ИС ставить и сдавать в аренду свою интеллектуальную собственность, интегрируя активы ИС в экосистему DeFi и создавая новые источники дохода для авторов.
Стандартизированные и упрощенные инструменты для разработчиков
Предоставление простых для интеграции API и стандартизированных модулей, что снижает барьер для разработки децентрализованных приложений (dApps) на основе ИС и ускоряет инновации.
Глобальная прозрачная база данных ИС
Универсальная платформа для регистрации и запроса ИС позволяет разработчикам быстро находить и использовать активы ИС, упрощая транзакции и использование ИС, а также снижая риски нарушений прав и споров.
Улучшенное распределение роялти и автоматическая ликвидность
Автоматизированная система выплат роялти гарантирует справедливую компенсацию для авторов ИС, при этом все транзакции и производные фиксируются в блокчейне в реальном времени, что повышает прозрачность и доверие в экосистеме.

4.Перспективы на будущее: Кроссчейн интеграция и синергия с ИИ


Story стремится стать децентрализованным краеугольным камнем глобального управления активами интеллектуальной собственности и их обмена, предоставляя авторам надежную, безопасную и прозрачную экономику, а также стимулируя непрерывные инновации в сфере интеллектуальной собственности. Взглянув в будущее, Story нацелена на дальнейшую интеграцию с экосистемами Web2 и Web3, утверждая себя как фундаментальный слой в глобальном цифровом ландшафте. Расширяя партнерства и внедряя новые решения, Story намерена возглавить индустрию управления интеллектуальной собственностью на пути к децентрализации, автоматизации и интеллектуальности.

Кроссчейн совместимость: Позволяет управлять активами ИС на разных блокчейнах, улучшая открытость и совместимость экосистемы. Это дает авторам возможность управлять своими активами ИС на различных блокчейнах.
Интеграция с контентом, созданным ИИ (AIGC): С развитием творческих инструментов на базе ИИ Story планирует интегрировать контент, созданный ИИ (тексты, изображения, видео и др.), с управлением активами ИС. Это откроет новый этап в создании контента с использованием ИИ и правами на интеллектуальную собственность.
Экосистема цифровой собственности Web3: Создание глобальной децентрализованной сети управления ИС, содействующей кроссчейн совместимости и транзакциям Web3-активов ИС. Обеспечивает фундаментальную инфраструктуру для поддержки активов ИС в различных отраслях.

5.Ведущая роль в новой эре глобального управления интеллектуальной собственностью


Интегрируя передовые блокчейн-технологии, смарт-контракты и юридические гарантии, Story представляет революционный децентрализованный подход к управлению интеллектуальной собственностью. Авторы не только получают лучший контроль над своей интеллектуальной собственностью, но и максимизируют ее коммерческую ценность с помощью автоматизированных функций платформы. По мере того как технологии продолжают развиваться, Story готова стать мировым лидером в области управления ИС, направляя индустрию к более децентрализованному и интеллектуальному будущему.

Как ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, MEXC продолжает расширять возможности инновационных проектов в области блокчейна благодаря своей мощной ликвидности и широкому глобальному охвату. Эта тенденция не только открывает перспективные возможности для пионерских проектов, таких как Story, но и ускоряет процесс децентрализации и интеллекта управления ИС по всему миру.

Отказ от ответственности: Этот материал не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консалтинговым или любым другим связанным советом и не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предназначен исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения, принимаемые пользователями, являются независимыми и не связаны с данной платформой.

