Ethereum вырос на 40%: Технологии, шорт-сквиз и активность китов создали мощный «момент ETH»

В последние дни Ethereum (ETH) возглавил мощное ралли на криптовалютном рынке, поднявшись более чем на 40% всего за 72 часа и преодолев отметку в 2 600$. Потенциально он может стать новым «двигателем рынка» вслед за импульсом пост-халвинга Bitcoin





Этот резкий взлет стал лучшим трехдневным показателем ETH с 2019 года и опередил Bitcoin и другие основные цифровые активы по многим показателям. За ростом стоит стечение факторов: улучшение макроэкономических настроений, предстоящее техническое обновление Ethereum, шорт-сквиз на рынке фьючерсов и ончейн накопление адресов китов. В этой статье мы проанализируем движущие силы роста Ethereum по четырем ключевым направлениям: макросреда, обновление протокола, структура рынка и ончейн потоки капитала.













Недавний взлет Ethereum не лишен оснований. В его основе лежит сочетание технического прогресса и благоприятных макроэкономических условий. Совпадение этих двух сил заложило прочный фундамент для роста.









7 мая Ethereum успешно завершил обновление Pectra в своей основной сети, что стало важной вехой после обновлений Merge и Dencun и включает в себя несколько ключевых улучшений:





EIP-7702 : Введена абстракция аккаунтов для повышения гибкости и масштабируемости кошелька.

Увеличение лимита стейкинга: Расширяет возможности ликвидных протоколов стейкинга и операторов нодов.

Улучшенный опыт разработчиков: Упрощает развертывание и интеграцию смарт-контрактов.





Эти технические обновления знаменуют собой очередную эволюцию инфраструктуры Ethereum. Они усиливают поддержку будущих проектов DeFi, 2 уровня и роллапа, а также возвращают уверенность в долгосрочном развитии экосистемы Ethereum.









Помимо технических факторов, ключевую роль сыграли и внешние макрособытия. 8 мая объявление о заключении торгового соглашения между США и Великобританией и возобновление экономических и торговых переговоров на высоком уровне между Китаем и США способствовали росту настроений на мировых рынках. Индекс доллара США немного снизился, а доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась, создав благоприятную почву для роста рисковых активов.





Являясь прототипом «бета-актива» на криптовалютном рынке, Ethereum очень чувствителен к изменениям рыночной склонности к риску. Когда настроения становятся позитивными, ETH часто первым приходит в движение.









Хотя обновление протоколов и макроэкономические условия заложили основу для роста ETH, настоящий толчок был дан структурным сдвигом на рынке фьючерсов, классическим шорт-сквизом.





Годовая премия по 3-месячным фьючерсам на Ethereum.

Источник: laevitas.ch





Начиная с 8 мая на рынке фьючерсов на ETH наблюдался классический шорт-сквиз:

В течение 72 часов общий объем шорт ликвидаций ETH достиг 438 млн $, что более чем в два раза превышает объем лонг ликвидаций в 211 млн $.

Открытый интерес вырос с 21,28 млрд $ до 26,77 млрд $.

Бессрочная ставка финансирования выросла с 0,10% до 0,15%, сигнализируя о сильном преобладании бычьих настроений.





Стремительный рост цен заставил шорт продавцов закрыть позиции, что спровоцировало рост числа покупок и запустило петлю обратной связи с ростом цен и дальнейшей ликвидацией шорт позиций. Эта «спираль шорт-сквиза» значительно усилила импульс роста.









Хотя технические обновления и краткосрочные изменения рыночной позиции зажгли искру, действия «умных денег» – вот что придало этому росту долгосрочное значение.





Согласно данным ончейн-аналитической платформы Glassnode, адреса, удерживающие более 10 000 ETH, начали чистое накопление в конце апреля и с тех пор неуклонно наращивали свои позиции. По состоянию на 10 мая эти крупные держатели в совокупности контролируют 40,75 миллиона ETH, что является самым высоким показателем с марта 2025 года.





Примечательно, что эти адреса китов обычно представляют учреждения, маркет-мейкеров и крупные фонды, имеющие доступ к более точной и своевременной информации. Их продолжающееся накопление широко интерпретируется как признак долгосрочных «бычьих» настроений в отношении ETH. Дополнительные данные ончейн показывают снижение активности по переводу средств крупных держателей, что говорит о том, что эти фонды вступают в фазу накопления и долгосрочного удержания, а не краткосрочных спекуляций.













Этот рост также рассматривается как прелюдия к более широкому «восстановлению настроений», поскольку несколько мощных катализаторов продолжают подпитывать рыночные ожидания:









Одно из самых революционных событий разворачивается в сфере ETF. BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, недавно направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предложение об одобрении включения спотового Ethereum ETF , что позволит инвесторам зарабатывать вознаграждение за стейкинг, удерживая активы ETF.





В случае одобрения спотового Ethereum ETF сможет приносить доход в размере 3,2% в год (исходя из текущей доходности ставок).

Инвесторы получат выгоду как от прироста капитала ETH, так и от пассивного дохода.

ETF превратится из чисто ценового инструмента в актив, приносящий доход, подобно облигациям или REIT.

Такая структура может привлечь значительный институциональный капитал, желающий получить долгосрочную поддержку ETH.





Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов в BlackRock, отметил: «Отсутствие механизма стейкинга было основной причиной сдержанного спроса на Ethereum ETF. Добавление компонента доходности может значительно повысить интерес со стороны традиционных инвесторов».









Если ETF с поддержкой стейблкоинов в конечном итоге будут одобрены, это в корне изменит отношение традиционных институтов к Ethereum – не просто как к спекулятивному активу, а как к сложному финансовому активу с денежным потоком, механизмом дефляции и экосистемным рвом.





Этот сдвиг может привести к улучшению структуры капитала и приблизить ETH к традиционным механизмам оценки, ускорив его вхождение в институциональный мейнстрим.









72-часовой рост Ethereum не только вернул его в центр внимания рынка, но и стал сигналом критического сдвига: по мере стабилизации цены BTC капитал начинает перетекать в ETH и качественные альткоины.





Этот всплеск не был вызван каким-то одним событием, он стал результатом стечения факторов: технологического прогресса благодаря обновлению протоколов, структурных сдвигов на рынке деривативов, активности китов ончейн и улучшения макроэкономических условий.





По мнению отраслевых аналитиков, то, сможет ли ETH пробить ключевой психологический уровень 3 000$ в ближайшие недели, будет зависеть от нескольких переменных:





Повышение активности разработчиков после обновления Pectra

Продолжение накопления китами и устойчивые «бычьи» данные ончейн

Изменения в позиции американских регуляторов и прогресс Ethereum ETF

Изменения в политике Федеральной резервной системы и глобальная склонность к риску





Очевидно, что Ethereum превращается из «технологической платформы» в основной актив для консенсуса капиталов и макростратегии. История ETH только начинается.



