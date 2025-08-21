Ралли Ethereum способствует восстановлению активности рестейкинга: EIGEN растет более чем на 27% за неделю

Когда ETH преодолел ключевой уровень в 4 600$, в экосистеме Ethereum произошел мощный подъем, и особенно отличился EIGEN . За последние семь дней цена EIGEN выросла примерно с 1,10$ до 1,46$, что означает рост приблизительно на 27%. Несмотря на несколько краткосрочных откатов, общий тренд оставался стабильно восходящим, отражая сильную рыночную активность и растущую уверенность инвесторов.

















EigenLayer – это протокол, построенный на блокчейне Ethereum, который представляет собой инновационный механизм под названием restaking (рестейкинг или повторный стейкинг). Он позволяет пользователям повторно использовать ETH, уже размещенные в стейкинге, путем участия в смарт-контрактах, которые расширяют их активы в стейкинге для предоставления услуг безопасности и валидации для дополнительных модулей или приложений. Таким образом формируется так называемый коллектив рестейкинга. Благодаря этой системе EigenLayer связывает новые приложения, которым нужна безопасность на уровне Ethereum, со стейкерами, готовыми предложить дополнительную защиту, вливая новый уровень доверительной ликвидности в экосистему.





EIGEN – это нативный утилитарный токен экосистемы EigenLayer. Он играет важную роль в управлении, моделировании безопасности и экономических стимулах. Держатели токенов могут участвовать в обеспечении безопасности сети, а также получать вознаграждение от стимулов экосистемы, создавая положительное согласование интересов в рамках протокола.









Основной рабочий процесс EigenLayer включает в себя следующие компоненты:









Пользователи могут повторно стейкать ETH, которые уже находятся в стейкинге или соответствующие ликвидные токены стейкинга (например, stETH) в смарт-контракты EigenLayer. Эти активы объединяются в единый пул безопасности, который обеспечивает гарантии безопасности для различных приложений, известных как модули или активно проверяемые сервисы (AVS).









EigenLayer использует модульную модель безопасности, позволяя стейкерам самостоятельно выбирать, какие модули поддерживать, например, децентрализованное хранилище, защиту игровых активов, протоколы DeFi и другие. Такая модульная конструкция повышает гибкость и масштабируемость.









EigenLayer поддерживает две формы стейкинга:





1) Нативный рестейкинг: Рестейкинг активов ETH, уже находящихся в стейкинге, напрямую в EigenLayer.

2) LST-рестейкинг: Рестейкинг ликвидных стейкинговых токенов, выпущенных другими стейкинговыми протоколами.









При совершении рестейкинга пользователи должны авторизоваться с помощью смарт-контрактов, а модули или AVS (или операторы их нодов) должны согласиться принять вклады в стейкинг. Такой механизм двусторонней авторизации обеспечивает безопасность и прозрачность.













Рост цены EIGEN не является изолированным событием, а тесно связан с более широким расширением экосистемы Ethereum . С момента перехода Ethereum на доказательство доли (PoS) и дальнейшего развития сопутствующей инфраструктуры такие инновации, как рестейкинг, стали новыми изюминками рынка, привлекающими значительный капитал и внимание.





Являясь одним из краеугольных камней криптовалютного рынка, движение цены ETH и активность экосистемы часто определяют более широкий рост стоимости токенов, связанных с ETH. EIGEN, являясь ключевым протоколом в секторе рестейкинга, играет важнейшую роль в создании инфраструктуры AVS, сочетая безопасность и эффективность. Такое позиционирование укрепило ожидания рынка относительно его долгосрочной стоимости.









По состоянию на конец июля общая заблокированная стоимость (TVL) EigenLayer превысила 25 миллиардов долларов, прочно утвердив его в качестве ведущего протокола в сфере рестейкинга. Согласно отчету Cointelegraph , интерес институциональных инвесторов к рестейкингу продолжает расти, а EigenLayer широко рассматривается как основной протокол в этом секторе. Ожидается, что по мере притока институционального капитала спрос на токен EIGEN будет расти и дальше, обеспечивая постоянную поддержку цены и импульс роста.









9 июля Eigen Labs объявила об увольнении примерно 25% сотрудников и стратегическом переходе к концентрации ресурсов на новой платформе EigenCloud , ориентированной на разработчиков. Этот шаг привлек новые инвестиции в размере 70 миллионов долларов от a16z. EigenCloud объединяет EigenDA, EigenVerify и EigenCompute и призвана обеспечить единую инфраструктуру доверия для ончейн, так и для оффчейн-приложений.





Эта структурная перестройка и значительное увеличение капитала придали EigenLayer мощный импульс. Инвестиции не только усиливают технические возможности и инновационный потенциал проекта, но и укрепляют доверие рынка к токену EIGEN. Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы развития EigenCloud и считают, что он привнесет в экосистему Ethereum больше инновационных сценариев использования и ценности, тем самым поддерживая дальнейший рост курса токена EIGEN.









С точки зрения технического анализа, хотя EIGEN достиг минимума в начале 2025 года, с тех пор он вошел в фазу отскока, и, похоже, формирует фигуру нисходящего клина. Если давление покупателей усилится, цена может вернуться к уровню 2 USDT, а при следующем движении вверх может протестировать диапазон 3-4 USDT.













EigenLayer уверенно укрепляет свои позиции в экосистеме Ethereum. Ее модель рестейкинга, известная эффективностью использования капитала, модульной конструкцией и общей безопасностью, становится ключевой силой в расширении возможностей будущей ончейн-инфраструктуры. В настоящее время, благодаря росту цен на токены, увеличению TVL и росту институциональной поддержки, EIGEN демонстрирует сильные признаки потенциального возрождения.





Если экосистема Ethereum продолжит развиваться, а модель рестейкинга получит более широкое распространение, то положение EIGEN на рынке и ее ценовые показатели могут достичь новых высот. Она имеет все шансы стать важнейшим компонентом инфраструктуры Ethereum в эпоху «после Ethereum», привнося дальнейшие инновации и ценность для всего криптовалютного рынка.





В целом, начиная с технического дизайна и заканчивая рыночными показателями и развитием экосистемы, EIGEN остается сильным соперником в сфере рестейкинга. Хотя рыночные риски все еще существуют, четкое предложение ценности, инновационная модель и широкое участие делают ее ключевым активом, заслуживающим пристального внимания и постоянного изучения. Инвесторы должны оставаться в курсе событий, понимать связанные с ними риски и принимать взвешенные решения при работе с EIGEN.











