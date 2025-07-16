Обновление Ethereum Pectra: открытие новой эры оплаты комиссий за газ и новые возможности для валидаторов

Будучи первопроходцем в области технологии блокчейн, Ethereum постоянно продвигается вперед благодаря техническим инновациям и оптимизациям для удовлетворения растущих потребностей рынка и улучшения пользовательского опыта. Недавно основная команда разработчиков Ethereum анонсировала предстоящее обновление под названием Pectra. Это масштабное обновление будет разделено как минимум на два этапа, и первая часть ожидается к выпуску примерно в феврале 2025 года. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты обновления Pectra, сосредоточив внимание на изменениях в системе оплаты комиссий за газ и улучшениях прав валидаторов.





Обновление Pectra направлено на значительное повышение эффективности сети Ethereum и улучшение пользовательского опыта за счет внедрения нескольких предложений по улучшению (EIP). Основное внимание уделяется изменениям в механизме оплаты комиссий за газ и улучшению прав валидаторов, что окажет глубокое влияние на всю экосистему.





На данный момент пользователи Ethereum и его 2 уровня сетей (таких как Base, Arbitrum и Optimism) обязаны оплачивать комиссии за газ в ETH при выполнении транзакций. Хотя это требование поддерживает стабильность сети Ethereum, оно также ограничивает гибкость пользователей. С введением обновления Pectra и предложением EIP-7702 этот порядок изменится, позволив пользователям оплачивать комиссии за газ другими криптовалютами.





Внедрение EIP-7702 принесет следующие преимущества:

Увеличение гибкости: Пользователи смогут выбирать более подходящие токены для оплаты комиссий, что повысит гибкость транзакций и улучшит управление средствами.

Стимулирование развития токенов: Включение различных токенов в систему оплаты комиссий за газ поспособствует расширению использования множества криптовалют в экосистеме Ethereum, что укрепит рыночную активность.

Снижение затрат на транзакции: Пользователям больше не придется приобретать ETH для каждой транзакции, что потенциально может значительно снизить транзакционные издержки и привлечь больше пользователей в сеть Ethereum.





Помимо изменений в оплате комиссий, обновление Pectra принесет значительные улучшения прав валидаторов Ethereum. В текущей системе только 32 ETH, вложенные в стейкинг, приносят доход, тогда как превышающие эту сумму активы не приносят дохода или голосов. EIP-7251 изменит эту ситуацию, позволив стайкерам получать вознаграждение с избытка ETH, которые они стейкают. Это нововведение значительно мотивирует пользователей инвестировать больше ETH, стимулируя приток капитала.





Преимущества EIP-7251:

Стимулирование стейкинга: Увеличенные награды за стейкинг привлекут больше пользователей к стейкингу ETH, что повысит безопасность и надежность сети.

Оптимизация работы сети: Увеличение числа валидаторов повысит эффективность использования пропускной способности сети и ускорит обработку транзакций.

Децентрализация: Новая система вознаграждений за стейкинг привлечет больше участников, что сделает сеть более децентрализованной и снизит риски централизации.





Первоначальная версия Pectra также включает два других важных предложения: EIP-6110 и EIP-7002. Их общей целью является автоматизация и упрощение работы с пулом стейкинга ETH.





EIP-6110

EIP-6110 вводит полностью автоматизированные пулы стейкинга, позволяющие пользователям участвовать в стейкинге без сложных операций. Это снижает порог входа и упрощает процесс для новых участников.





EIP-7002

EIP-7002 еще больше упростит процесс стейкинга, позволяя пользователям управлять своими активами без сложных процедур. Пользователи смогут пользоваться преимуществами стейкинга с помощью простых операций, что значительно повысит общий пользовательский опыт.





Хотя первая часть обновления Pectra выйдет в феврале 2025 года, остальные элементы могут быть внедрены только к 2026 году. Это означает, что сообществу Ethereum предстоит адаптационный период, в течение которого как разработчики, так и пользователи должны будут изучить и внедрить новые механизмы.





Технические вызовы: Разработчики должны будут преодолеть технические сложности для успешного внедрения предложений.

Обучение пользователей: Новый механизм оплаты и система стейкинга потребуют от пользователей дополнительного обучения. Разработчикам и сообществу необходимо будет вложить больше усилий в обучение и информирование, чтобы помочь пользователям плавно перейти на новую систему.

Адаптация рынка: Изменение механизма оплаты комиссий за газ окажет влияние на другие криптовалюты на рынке. Координация взаимодействия между различными токенами станет ключевым аспектом будущего развития.





Обновление Pectra, как важное технологическое нововведение для Ethereum, предоставит пользователям более гибкие способы оплаты комиссий за газ и более привлекательные механизмы вознаграждений за стейкинг. Эти изменения не только ускорят развитие экосистемы Ethereum, но и улучшат общий пользовательский опыт. По мере развития технологий Ethereum станет более эффективной, безопасной и многообразной платформой. Для разработчиков и пользователей это возможность занять лидирующие позиции в будущем блокчейн-пространстве.





