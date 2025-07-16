Комиссия за газ в сети Ethereum достигли новых минимумов: Намечается ли подъем рынка?

Согласно последним данным от 26 августа, за последнюю неделю комиссия за газ в сети Ethereum упала ниже 1 gwei, а текущее среднее значение составляет 0,741 gwei, установив новый исторический минимум. Впервые об этом изменении было сообщено 12 августа 2024 года, когда комиссия за газ упала до 2 gwei, что стало самым низким показателем за последние пять лет. Впоследствии, 16 августа, комиссия за газ в сети Ethereum снизились еще больше: стоимость транзакций колебалась между 1,1 и 1,9 gwei, а иногда даже опускалась ниже 1 gwei. Эта серия изменений привлекла широкое внимание и вызвала дискуссии о возможном росте цены на Ethereum.









По данным Golden Finance, комиссия за газ Ethereum недавно достигли пятилетнего минимума благодаря росту активности на 2 уровне и обновлению Dencun в марте, которое снизило стоимость транзакций на 2 уровне. Такое снижение комиссии за газ влияет на ETH, поскольку это означает меньшее количество сожженных ETH, что увеличивает предложение токенов. В результате общее предложение ETH неуклонно растет с апреля. Несмотря на факторы спроса, такие как спотовые ETF на ETH, растущее предложение может потенциально сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.









Как известно, комиссия за газ Ethereum представляет собой транзакционные издержки, необходимые для проведения транзакций или выполнения смарт-контрактов в сети Ethereum. Колебания комиссии за газ обычно зависит от следующих факторов:





Перегруженность сети: Комиссия за газ обычно повышается в периоды перегруженности сети. В последнее время с ослаблением перегруженности сети Ethereum комиссия за газ естественным образом снизилась. Согласно последним данным, скорость обработки транзакций и пропускная способность сети Ethereum значительно увеличились, что позволило снизить нагрузку на сеть.





Обновление Ethereum: План обновления Ethereum 2.0 постепенно продвигается, а реализация EIP-1559 существенно повлияла на газовые комиссии. Это предложение ввело механизм базовых комиссий, который сжигает часть комиссий за транзакции, чтобы стабилизировать комиссию за газ и смягчить колебания комиссий в пиковые периоды.





Решения 2 уровня: Решения 2 уровня масштабирования, такие как роллапы и технологии сайдчейн, становятся все более распространенными. Эти технологии переносят обработку транзакций за пределы сети, снижая нагрузку на основную сеть. Внедрение этих технологий в сети Ethereum способствует дальнейшему снижению комиссии за газ.





Аналитики считают, что снижение комиссии за газ в Ethereum отчасти связано с ростом популярности проектов DeFi и мемов, а также с обновлением Dencun, которое повысило эффективность сети и снизило комиссию за газ. Хотя эксперты отрасли по-разному оценивают значительное снижение комиссии за газ в Ethereum, все сходятся во мнении, что это положительное изменение. Предлагаем вашему вниманию анализ этого явления с различных точек зрения:





Комментарии индустрии: Известный блокчейн-аналитик Ларк Дэвис отмечает, что снижение комиссии за газ свидетельствует о том, что сеть Ethereum становится более эффективной, что является хорошей новостью как для пользователей, так и для разработчиков. Особенно во время бума в секторах DeFi и NFT, такое снижение цен значительно стимулирует активность на рынке. Он считает, что снижение сборов повысит частоту использования сети и привлечет больше пользователей и разработчиков. BlockBeats также отмечает, что недавно комиссия за газ в Ethereum снизилась до 0,6 gwei, а плата за низкоприоритетные транзакции составляет всего 1 gwei или меньше, что является крайне редким явлением в последние годы. Это изменение вызвало дискуссии о будущих тенденциях Ethereum, но также важно помнить о потенциальных проблемах, таких как разделение пользователей и фрагментация ликвидности в сети.





Рыночный анализ: Ведущий трейдер известной биржи MEXC отмечает, что, хотя снижение комиссии за газ в целом положительно сказывается на росте цен, инвесторам все же следует учитывать другие макроэкономические факторы и настроения на рынке, которые влияют на ценовые тенденции. Они советуют инвесторам принимать во внимание общие тенденции рынка и технологический прогресс. Стоит отметить, что MEXC, как известная торговая платформа в отрасли, славится своей высокопроизводительной технологией подбора, лучшими в отрасли низкими торговыми комиссиями и самым широким выбором криптовалют.





Мнение технического эксперта: Разработчик Ethereum Виталик Бутерин недавно отметил, что снижение комиссии за газ является результатом их долгосрочных усилий и повышает удобство использования Ethereum. Хотя краткосрочные изменения в тарифах могут не сразу привести к резким колебаниям цены, они, несомненно, закладывают прочный фундамент для будущего развития Ethereum. Он подчеркнул, что технологический прогресс и оптимизация сети являются важнейшими факторами, способствующими постоянному росту экосистемы Ethereum.





История показывает, что всякий раз, когда комиссии за газ на Ethereum падают до низшей точки, это часто сигнализирует о достижении ценового минимума в среднесрочной перспективе. После такого цикла цены на ETH обычно демонстрируют сильный подъем, и текущее снижение комиссии за газ может поддержать будущий рост цен на ETH. Хотя снижение комиссии за газ является положительным знаком, при анализе необходимо учитывать и другие экономические факторы и динамику рынка.





Значительное снижение комиссии за газ Ethereum привело к заметному улучшению пользовательского опыта и повышению активности рынка. Однако это изменение также связано с некоторыми проблемами и потенциальными рисками:





Улучшение пользовательского опыта

Значительное снижение комиссии за газ Ethereum напрямую снижает стоимость транзакций и выполнения смарт-контрактов, значительно повышая удобство работы пользователей. Как сообщает Jinse Finance, аналитик CryptoQuant EgyHash отметил, что среднедневная комиссия за газ Ethereum упала до исторического минимума в 2,9 gwei, что эквивалентно 0,85 доллара США. Это снижение значительно уменьшило стоимость участия в сети Ethereum и, как ожидается, привлечет больше пользователей и разработчиков, повысив активность и частоту использования сети.





Возрождение рынков DeFi и NFT

Высокие комиссии за газ ранее сдерживали развитие рынков децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) в сети Ethereum. Снижение комиссии за газ может привести к оживлению этих секторов, помогая уменьшить стоимость использования протоколов DeFi и стимулируя торговую активность в проектах NFT, тем самым способствуя росту спроса на этих рынках. Эта тенденция может еще больше повысить общий уровень использования и спроса на сеть Ethereum, что приведет к расширению рыночных возможностей.





Изменение рыночных ожиданий

Снижение комиссии за газ часто рассматривается как признак повышения эффективности сети. Это улучшение может повысить уверенность инвесторов в будущем развитии Ethereum, что приведет к росту цен на Ethereum. Позитивные ожидания рынка в отношении Ethereum, особенно в контексте продолжающегося технологического совершенствования сети и общего восстановления настроений на рынке, могут положительно повлиять на цены. Инвесторам следует обратить внимание на потенциальное влияние этого изменения на будущие ценовые тенденции и использовать инструменты анализа рынка, предоставляемые такими платформами, как MEXC, для оптимизации своих инвестиционных стратегий.





Трудности и риски

Однако снижение комиссии за газ Ethereum также создает ряд проблем. Согласно статистике, ежедневная скорость сжигания Ethereum упала до исторического минимума в 115 ETH. Это связано с обновлением Dencun, активированным 13 марта этого года. Хотя снижение комиссии выгодно пользователям, оно может привести к изменению использования Ethereum в отношении сетей 2 уровня, что увеличит риск разделения пользователей и фрагментации ликвидности. Кроме того, несмотря на одобрение спотовых ETF на Ethereum, цены на ETH не имели существенного роста с момента обновления Dencun. За этот период предложение ETH увеличилось на 197 000 ETH (стоимостью более 500 миллионов долларов), а цена упала на 35%.





В целом значительное снижение комиссии за газ Ethereum принесло заметные выгоды пользователям и рынку, включая снижение затрат и повышение активности сети. Это улучшение способствует восстановлению рынков DeFi и NFT и повышает уверенность инвесторов в будущем Ethereum. Однако это изменение также связано с некоторыми проблемами, такими как изменение использования сети в отношении сетей 2 уровня и продолжающейся стагнацией цен. Поэтому, несмотря на то, что краткосрочное снижение комиссии за газ положительно сказалось на экосистеме Ethereum, инвесторам следует всесторонне оценить потенциальные риски, связанные с этими изменениями.





Хотя снижение комиссии за газ является позитивным сигналом, оно не является единственным фактором, определяющим рост цен. Инвесторам необходимо учитывать следующие факторы:





Рыночные тренды: Технический анализ и рыночные тенденции остаются важнейшими инструментами для прогнозирования движения цен. Хотя снижение комиссии за газ может повлиять на настроение рынка, необходимо также учитывать общие тенденции рынка и другие макроэкономические факторы.





Технологический прогресс: Постоянное развитие технологии сети Ethereum, особенно внедрение решений Ethereum 2.0 и сетей 2 уровня, будет оказывать долгосрочное влияние на цены. Технологические усовершенствования могут повысить эффективность сети и привлечь больше пользователей и разработчиков.





Рыночное настроение: Настроение рынка и доверие инвесторов существенно влияют на краткосрочные колебания цен. Хотя снижение комиссии за газ может повысить настроение рынка, важно следить за любыми негативными новостями или событиями на рынке, которые могут негативно повлиять на цены.





Исторический минимум комиссии за газ в сети Ethereum не только демонстрирует значительное повышение эффективности сети, но и отражает существенное снижение транзакционных издержек. Эта тенденция положительно сказывается на долгосрочном благополучии сети Ethereum и пользовательском опыте. Однако, несмотря на то, что низкие комиссии могут привести к росту цен на Ethereum, фактическую тенденцию необходимо рассматривать в совокупности с общими рыночными тенденциями, технологическим развитием и настроениями на рынке. Поэтому инвесторам следует тщательно анализировать текущие рыночные условия и внимательно оценивать потенциальные риски и возможности, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения.



