Ethereum: Десятилетие испытаний и триумфов, а впереди многообещающее будущее





Описание: Появление спотовых Ethereum ETF открывает путь на рынок для основных финансовых институтов.





22 июля Джастин Дрейк, официальный исследователь Ethereum Foundation, объявил, что сегодня отмечается десятая годовщина Ethereum. Десять лет назад Ethereum официально запустил свое ICO (первичное предложение монет), курс ETH/BTC на тот момент составлял 0,0005, а за прошедшее десятилетие он вырос более чем в 100 раз.





За эти десять лет Ethereum претерпел огромные технические преобразования и колебания рынка, добившись при этом значительных успехов в продвижении децентрализованных финансов (DeFi) и трансформации традиционного финансового мира. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила спотовые Ethereum ETF, открыв путь к инвестициям в Ethereum для основных финансовых институтов. Это еще раз подчеркивает статус и потенциал Ethereum на традиционном финансовом рынке, добавляя значительную веху в его развитии.





История Ethereum - это не только легенда о технологических инновациях, но и великолепная глава о преодолении трудностей, противостоянии вызовам и формировании будущего. В этот важный исторический момент MEXC поможет всем оглянуться на траекторию развития Ethereum и заглянуть в его многообещающее будущее.









В декабре 2013 года российский программист Виталик Бутерин опубликовал белую книгу, в которой впервые была представлена концепция Ethereum. В 2014 году проект получил финансирование на разработку через краудфандинговую кампанию, а в июле 2015 года сеть Ethereum была официально запущена.





В отличие от Bitcoin, Ethereum позволяет разработчикам создавать и внедрять смарт-контракты на своем блокчейне. Эти смарт-контракты могут автоматически выполнять условия договора без посредников, что позволяет широко использовать децентрализованные приложения (DApps). Однако на ранних этапах развития Ethereum не удалось добиться значительного развития экосистемы.





Изначально Ethereum не оказал значительного влияния на рынок, а его развитие столкнулось с множеством проблем. Платформа столкнулась с многочисленными уязвимостями в системе и хакерскими атаками, что поставило под угрозу само ее выживание.





Например, во время печально известной "Атаки Dao" в 2016 году хакеры, воспользовавшись уязвимостью в контракте, похитили около 3,6 миллиона Ether (стоимостью около 50 миллионов долларов на тот момент и 11,8 миллиарда долларов сегодня). Этот инцидент привел к серьезным разногласиям в сообществе Ethereum по поводу того, как поступить с украденными средствами, в частности, следует ли проводить "хард форк" для возврата украденных Ethereum. В конечном итоге Ethereum осуществил "хард форк", чтобы вернуть украденные средства инвесторам, что привело к созданию двух блокчейнов: Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC). Хотя это действие временно разрешило кризис, оно вызвало первый серьезный раскол консенсуса в сообществе Ethereum, что привело к разногласиям и сомнениям.





В 2017 году начался бум ICO (Initial Coin Offering), в котором главную роль сыграл Ethereum. ETH стал билетом для участников ICO.





Функциональность смарт-контрактов в Ethereum позволила проектам выпускать собственные токены ERC-20 и проводить краудфандинг с помощью смарт-контрактов. Введение стандарта ERC-20 особенно упростило процесс эмиссии токенов для ICO-проектов, что значительно ускорило рост экосистемы Ethereum.





Более того, модель ICO использовала децентрализованную природу Ethereum, чтобы обойти традиционные пути венчурного и банковского финансирования, позволяя стартапам привлекать средства напрямую от глобальных инвесторов. Этот новый метод финансирования радикально изменил финансовый ландшафт для стартапов.





С ростом популярности ICO спрос на ETH резко возрос. Согласно рыночным данным MEXC, цена ETH взлетела с 8 долларов в начале 2017 года до пика в 750 долларов к концу года, увеличившись почти в 100 раз.





Однако стремительный рост ICO привлек внимание и мировых регулирующих органов. Некоторые проекты занимались мошеннической и спекулятивной деятельностью, что привело к тому, что некоторые страны ввели строгое регулирование или полный запрет на ICO. В результате Ethereum оказался в центре дискуссий о регулировании блокчейна и криптовалют.





Кроме того, наплыв многочисленных ICO-проектов выявил ограничения сети Ethereum с точки зрения масштабируемости и безопасности. Например, в конце 2017 года игра CryptoKitties вызвала сильную перегрузку сети Ethereum, из-за чего комиссии за транзакции взлетели в десятки раз. Эти проблемы подтолкнули сообщество Ethereum к поиску и разработке решений для масштабируемости, таких как Ethereum 2.0 и 2 уровень.









Сегодня рыночная капитализация Ethereum составляет 394 миллиарда долларов (по данным 8marketcap ) и входит в тридцатку крупнейших мировых активов, опережая такие компании, как Samsung, Oracle и Bank of America. Успех Ethereum обусловлен стремительным развитием децентрализованных финансов (DeFi), опирающихся на фундамент, заложенный в эпоху ICO.









Сотни проектов использовали Ethereum для ICO, собрали миллиарды долларов и привлекли в экосистему Ethereum большое количество разработчиков и инвесторов, охватывая сферы от финтеха до игр и управления сетями.





Эпоха ICO не только принесла капитал и пользователей, но и способствовала развитию инструментов и инфраструктуры Ethereum. Инструменты для разработчиков, кошельки, биржи и исследователи блокчейна - все они совершенствовались в этот период, делая экосистему Ethereum более комплексной и зрелой.





После долгих лет накопления цветок DeFi наконец расцвел летом 2020 года.





Возможности смарт-контрактов Ethereum стали благодатной почвой для развития децентрализованных финансов. DeFi платформы, такие как Compound и Aave, позволили пользователям брать кредиты и займы без традиционных финансовых посредников. Децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap и SushiSwap, предлагали более открытые и прозрачные торговые среды. Стабильные монеты, такие как DAI, предоставляли криптовалютному рынку относительно стабильные инструменты для хранения активов. Эти проекты, использующие смарт-контракты Ethereum, значительно снизили порог доступа к финансовым услугам, разрушив традиционные финансовые монополии и предложив более открытые, прозрачные и справедливые финансовые услуги, способствующие финансовой инклюзии и децентрализации.





Ethereum обеспечил инфраструктуру для DeFi, а быстрое развитие DeFi, в свою очередь, расширило сценарии применения Ethereum, привлекая все больше пользователей и разработчиков.





В 2021 году популярность невзаимозаменяемых токенов (NFT) еще больше увеличила популярность Ethereum. NFT позволили уникальным образом идентифицировать цифровые произведения искусства, виртуальную недвижимость и игровые активы и совершать с ними сделки на блокчейне, создавая новые экономические модели и рыночные возможности. В качестве основной торговой сети NFT на Ethereum работали такие известные проекты NFT, как CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club, что привлекло значительное внимание и инвестиции.









Возникновение DeFi и взрыв рынка NFT создали серьезные проблемы для инфраструктуры Ethereum: растущая перегруженность сети привела к постоянным высоким комиссиям за транзакции (комиссии за газ). Это затрудняло работу обычных пользователей и мелких транзакций, препятствуя внедрению и развитию сети.





Чтобы решить эти проблемы, сообщество Ethereum непрерывно работает и реализовало несколько важных обновлений. От "Byzantium" до "Constantinople" и нынешней версии Ethereum 2.0 каждое обновление ознаменовало собой существенный технологический прорыв и улучшение.





Чтобы решить проблемы масштабируемости и безопасности, сообщество Ethereum инициировало план обновления Ethereum 2.0 (Serenity). Ethereum 2.0 призван улучшить масштабируемость, безопасность и энергоэффективность сети за счет внедрения механизма консенсуса proof-of-stake (PoS) (Доказательство доли владения), который заменил первоначальный механизм proof-of-work (PoW) (Доказательство выполнения работы), значительно снизил энергопотребление и увеличил скорость обработки транзакций. 1 декабря 2020 года была запущена сеть Beacon Chain в Ethereum 2.0.





5 августа 2021 года Ethereum пережил "Хардфорк London", который включал в себя долгожданный EIP-1559. EIP-1559 изменил структуру комиссии за транзакции в Ethereum, введя базовую комиссию и механизм чаевых, при этом часть комиссии за транзакции сжигалась. Это не только улучшило пользовательский опыт, но и ввело дефляционную модель для ETH, оказав глубокое влияние на экономическую модель Ethereum.





15 сентября 2022 года Ethereum завершил процесс слияния, официально перейдя от PoW к PoS. Это знаковое событие значительно снизило энергопотребление Ethereum и открыло путь к будущим улучшениям масштабируемости и производительности.





12 апреля 2023 года Ethereum завершил обновление Shanghai. Обновление Shanghai в первую очередь представило функцию вывода стейкинга ETH через EIP-4895 (предложение по улучшению Ethereum 4895), позволяя валидаторам выводить свои стейкинговые ETH в сеть Beacon Chain. Это стало важным дополнением к экономической модели Ethereum 2.0, обеспечив более высокую ликвидность.





13 марта 2024 года Ethereum пережил обновление Dencun, в основном связанное с EIP-4844, которое ввело новый тип транзакций с данными blobs для снижения стоимости сворачиваемых транзакций. Это значительно снизило затраты сетей 2 уровня на хранение данных в Ethereum.





С дальнейшим развитием Ethereum 2.0 масштабируемость, безопасность и производительность Ethereum будут продолжать улучшаться. Кроме того, постоянное совершенствование различных решений 2 уровня позволяет Ethereum обрабатывать больше транзакций при меньших затратах, поддерживая более широкий спектр приложений. Такие решения, как Optimism и Arbitrum, оказывают мощную поддержку в повышении производительности Ethereum, позволяя большему числу пользователей пользоваться быстрыми и недорогими транзакциями.





Эти события сыграли решающую роль в развитии Ethereum, сформировав не только сам Ethereum, но и оказав значительное влияние на всю индустрию блокчейна и криптовалют.









Быстрое развитие DeFi и NFT также способствовало росту популярности Ethereum в традиционном мире. За последние несколько лет несколько крупных традиционных финансовых компаний начали входить в экосистему Ethereum.





Например, (1) BlackRock, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, создала фонд "iShares Build", ориентированный на инвестиции в Ethereum и связанные с ним блокчейн-проекты. (2) Visa сотрудничает с Ethereum для разработки платежных решений на базе Ethereum, обеспечивая пользователям более удобные и безопасные платежи. (3) Microsoft в сотрудничестве с ConsenSys запустила инструментарий для разработчиков блокчейна Ethereum, упростив для предприятий процесс разработки и управления блокчейн-приложениями в Azure. (4) Компания JPMorgan разработала корпоративную блокчейн-платформу Quorum на базе Ethereum, предназначенную в первую очередь для внутренних трансграничных платежей и расчетов и ставшую основой для Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) предлагает управляемые блокчейн-сервисы, позволяющие пользователям быстро развертывать и настраивать сети Ethereum, стремясь упростить разработку корпоративных блокчейн-приложений. (6) Компания Samsung SDS разработала платформу Nexledger на базе Ethereum для корпоративных блокчейн-решений. (7) Компания Procter & Gamble вместе со своими партнерами разработала систему отслеживания сети на базе Ethereum, обеспечивающую прослеживаемость продукции от исходного материала до конечной продажи. (8) Компания IBM в сотрудничестве с ConsenSys приняла участие в нескольких проектах на базе Ethereum, исследующих отраслевые блокчейн-решения.





Эти случаи свидетельствуют о том, что Ethereum стал силой, с которой приходится считаться традиционным финансовым учреждениям, и стимулирует изменения в финансовой индустрии. Участие этих традиционных финансовых гигантов, несомненно, придает Ethereum новый импульс роста, сигнализируя о его дальнейшем проникновении на основные финансовые рынки.





Поэтому официальное одобрение спотовых Ethereum ETF в июле этого года не вызвало удивления у многих участников криптовалютного рынка. Однако стоит отметить, что запуск спотовых Ethereum ETF может вызвать некоторую краткосрочную волатильность цен.





Данные показывают, что 23 июля, в первый день запуска, совокупный приток средств в 9 спотовых ETH ETF достиг 107 миллионов долларов, а общий объем торгов превысил 1,1 миллиарда долларов. Несмотря на впечатляющие показатели первого дня, с 24 июля спотовые Ethereum ETF демонстрируют постоянный отток. По состоянию на момент публикации, общая стоимость чистых активов спотовых Ethereum ETF составляет 9,238 млрд долларов, а коэффициент чистых активов ETF (рыночная оценка по отношению к общей рыночной оценке Ethereum) - 2,36 %. Исторический накопленный чистый отток достиг 341 миллиона долларов, что привело к падению цен на ETH более чем на 10 %.





По прогнозам Wintermute, эти притоки приведут к росту цены Ethereum на 24 % в течение следующих 12 месяцев. Забегая вперед, Trader T прогнозирует, что ETHE от Grayscale будет иметь 50 % отток в течение 12 дней. Стоит отметить, что GBTC компании Grayscale пережил 50 % отток в течение 65 дней. По оценкам крупного мейкера Wintermute , спотовые Ethereum ETF могут привлечь до 4 миллиардов долларов притока от инвесторов в течение следующего года. Это ниже ожиданий большинства аналитиков в размере от 4,5 до 6,5 миллиардов долларов, что уже на 62 % меньше 17 миллиардов долларов, привлеченных спотовыми Bitcoin ETF с момента начала их торговли в США полгода назад.





Несмотря на огромный успех Ethereum, он по-прежнему сталкивается с множеством проблем.





Появляются такие конкуренты, как Solana и Cardano, каждый из которых имеет свои технические преимущества и сценарии применения, а их экосистемы догоняют Ethereum. В частности, в этом году сезон мемов продемонстрировал огромный потенциал Solana. Кроме того, активно развивается экосистема Bitcoin и различные решения 2 уровня, которые пытаются отвоевать долю у Ethereum.





С другой стороны, Ethereum все еще нуждается в решении проблемы перегруженности сети и высоких комиссий за транзакции. Процесс обновления шардинга сложен и длителен, он требует масштабных технических изменений и широкого консенсуса сообщества.









За последнее десятилетие Ethereum столкнулся с бесчисленными проблемами и трудностями, но благодаря своей инновационной технологии и мощной поддержке сообщества он успешно содействовал внедрению и применению технологии блокчейн. В будущем Ethereum продолжит лидировать в развитии децентрализованных финансов, трансформирует традиционный финансовый мир и откроет новые возможности для пользователей по всему миру. Он продолжит лидировать в развитии технологии блокчейн и внесет свой вклад в построение более справедливого, прозрачного и эффективного цифрового мира. Будем с нетерпением ждать, когда Ethereum добьется еще большего успеха в следующем десятилетии.





В честь 10-летия Ethereum платформа MEXC предоставляет пользователям удобные и эффективные услуги спотовой торговли Ethereum, фьючерсов и финансовых услуг. В частности, MEXC предлагает спотовую торговлю с нулевой комиссией, снижая транзакционные издержки для пользователей. Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным инвестором в Ethereum или краткосрочным трейдером, на платформе MEXC вы сможете насладиться торговым опытом премиум-класса. Мы приглашаем всех пользователей присоединиться к платформе MEXC, испытать торговлю Ethereum с нулевой комиссией и принять участие в этой финансовой революции.





MEXC - ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, предлагающая безопасные, надежные и удобные торговые услуги с широким спектром цифровых активов, включая Bitcoin, Ethereum, USDT и другие. MEXC предоставляет различные методы торговли для удовлетворения потребностей различных пользователей и предлагает профессиональную службу поддержки клиентов для оказания помощи и поддержки 24/7.



