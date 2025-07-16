Ethena запускается в TON с захватывающими наградами для новых пользователей

DeFi-проект Ethena, известный созданием стейблкоина USDe , не привязанного к доллару США, официально интегрировался с сетью TON (The Open Network) , запустив новый доходный актив – tsUSDe (TON Staked USDe). Эта интеграция соединяет Ethena с экосистемой Telegram, охватывающей 1 миллиард пользователей, и знаменует новый этап массового внедрения DeFi. Сотрудничество направлено на продвижение мобильного использования USDe по всему миру, обеспечивая более удобное, эффективное и стабильно доходное ончейн-хранение и проведение платежей.





Это не только важный шаг в стратегии мультичейн-развития Ethena, но и полноценное обновление пользовательских возможностей заработка: благодаря высокой производительности сети TON и ее преимуществам в сфере социальных коммуникаций, tsUSDe получит более простой доступ, более широкие сценарии использования и привлекательные механизмы стимулирования.









TON – это децентрализованный блокчейн 1 уровня, изначально предложенный сооснователями Telegram Павлом и Николаем Дуровыми. Он отличается сверхвысокой пропускной способностью (TPS), низкими комиссиями за газ и высокой масштабируемостью, что позволяет поддерживать Web3-приложения с аудиторией в сотни миллионов пользователей. В настоящее время TON – единственная блокчейн-инфраструктура, официально признанная Telegram, и она глубоко интегрирована с миллиардом активных пользователей Telegram через встроенные кошельки, ботов, мини-приложения и другие функции.





В 2024 году Tether официально объявила о выпуске USDT в сети TON, что значительно расширило практическое применение TON в платежах, трансграничных расчетах, DeFi и других сценариях. Сегодня TON входит в десятку крупнейших блокчейнов по рыночной капитализации в мире и представляет собой ведущую мобильно-ориентированную блокчейн-экосистему.









Ethena – ключевой проект, стоящий за протоколом стейблкоина USDe . Сейчас Ethena официально интегрировалась с сетью TON и запустила tsUSDe (TON Staked USDe) – новое поколение доходных активов после sUSDe, созданное специально для пользователей TON. Он сочетает в себе механизмы распределения доходности ончейн с нативной ликвидностью экосистемы TON.





Пользователи могут совершать стейкинг TON через официальный сайт Ethena, чтобы получить tsUSDe и участвовать в майнинге и фарминге доходности на ведущих платформах, таких как StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva и Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) – это стейблкоин с доходностью, запущенный Ethena в сети TON, по сути являющийся стейкинговым деривативом USDe. Когда пользователи размещают USDe в протоколе Ethena, протокол генерирует стабильную доходность с помощью хеджирующих стратегий и механизмов управления активами, а затем возвращает ее пользователям в виде tsUSDe. Этот актив нативен для сети TON, совместим с кошельком Telegram и его экосистемными приложениями. Он сочетает стабильность и доходность, что делает его подходящим для различных ончейн-сценариев использования.









Стабильный и инновационный алгоритмический стейблкоин: tsUSDe основан на USDe – стейблкоине Ethena без обеспечения в долларах США, что позволяет отказаться от ограничений традиционных фиатных резервов и при этом сохранять стабильную привязку стоимости.

Постоянная доходность: Удержание tsUSDe означает участие в механизме стейкинга, позволяя пользователям получать регулярные процентные выплаты от протокола, обеспечивая стабильный рост активов.

Глубокая интеграция с экосистемой TON: tsUSDe – это нативный актив сети TON, свободно обращающийся в кошельке Telegram и связанных dApp-приложениях, с мгновенным доступом к социальному пространству с сотнями миллионов пользователей.

Удобство и эффективность: Поддерживает быстрые депозиты и выводы средств, а также использование в различных приложениях, значительно улучшая мобильный опыт в сфере DeFi.









Пользователи могут вывести USDe с платформы MEXC в кошелек TON и совершить стейкинг tsUSDe через официальный сайт Ethena.

Поддерживаемые кошельки: TONKeeper, TON Space (поиск @Wallet в Telegram), MyTonWallet, TONHub и другие.

После стейкинга пользователи могут предоставлять ликвидность или участвовать в майнинге на таких платформах, как StonFi и DeDust, чтобы получать дополнительные награды.









Ethena становится ключевым элементом DeFi-экосистемы TON . Благодаря каналу Telegram с миллиардом пользователей, распространение и принятие USDe обеспечат более широкое мобильное проникновение. Для пользователей это означает не только более удобный опыт взаимодействия ончейн, но и отличную возможность воспользоваться высокодоходными возможностями DeFi.





Как ведущая глобальная платформа для торговли цифровыми активами, MEXC в полной мере поддерживает спотовую и фьючерсную торговлю USDe TON , а также уже включила возможность вывода USDe в сети TON. С момента стратегических инвестиций MEXC Ventures в TON в 2023 году, MEXC неизменно поддерживает развитие проектов экосистемы TON и стала важнейшим шлюзом для глобальных пользователей TON, осваивающих пространство DeFi.





На MEXC пользователи, удерживающие от 0,1 USDe, могут получать до 4% годовых, начисляемых ежедневно – без необходимости регистрации, стейкинга или заморозки активов. Доход рассчитывается автоматически на основе минимального суточного баланса. Кроме того, пользователи могут перейти на официальный сайт Ethena и легко получить tsUSDe, совершив стейкинг TON!



