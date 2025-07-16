DeFi-проект Ethena, известный созданием стейблкоина USDe, не привязанного к доллару США, официально интегрировался с сетью TON (The Open Network), запустив новый доходный актив – tsUSDe (TON Staked USDeFi-проект Ethena, известный созданием стейблкоина USDe, не привязанного к доллару США, официально интегрировался с сетью TON (The Open Network), запустив новый доходный актив – tsUSDe (TON Staked US
Ethena запускается в TON с захватывающими наградами для новых пользователей

16 июля 2025 г.
0m
DeFi-проект Ethena, известный созданием стейблкоина USDe, не привязанного к доллару США, официально интегрировался с сетью TON (The Open Network), запустив новый доходный актив – tsUSDe (TON Staked USDe). Эта интеграция соединяет Ethena с экосистемой Telegram, охватывающей 1 миллиард пользователей, и знаменует новый этап массового внедрения DeFi. Сотрудничество направлено на продвижение мобильного использования USDe по всему миру, обеспечивая более удобное, эффективное и стабильно доходное ончейн-хранение и проведение платежей.

Это не только важный шаг в стратегии мультичейн-развития Ethena, но и полноценное обновление пользовательских возможностей заработка: благодаря высокой производительности сети TON и ее преимуществам в сфере социальных коммуникаций, tsUSDe получит более простой доступ, более широкие сценарии использования и привлекательные механизмы стимулирования.

1. TON × Telegram: Создание «платформы суперприложений нового поколения»


TON – это децентрализованный блокчейн 1 уровня, изначально предложенный сооснователями Telegram Павлом и Николаем Дуровыми. Он отличается сверхвысокой пропускной способностью (TPS), низкими комиссиями за газ и высокой масштабируемостью, что позволяет поддерживать Web3-приложения с аудиторией в сотни миллионов пользователей. В настоящее время TON – единственная блокчейн-инфраструктура, официально признанная Telegram, и она глубоко интегрирована с миллиардом активных пользователей Telegram через встроенные кошельки, ботов, мини-приложения и другие функции.

В 2024 году Tether официально объявила о выпуске USDT в сети TON, что значительно расширило практическое применение TON в платежах, трансграничных расчетах, DeFi и других сценариях. Сегодня TON входит в десятку крупнейших блокчейнов по рыночной капитализации в мире и представляет собой ведущую мобильно-ориентированную блокчейн-экосистему.

2. Ethena запускается в TON: Больше возможностей заработка для пользователей


Ethena – ключевой проект, стоящий за протоколом стейблкоина USDe. Сейчас Ethena официально интегрировалась с сетью TON и запустила tsUSDe (TON Staked USDe) – новое поколение доходных активов после sUSDe, созданное специально для пользователей TON. Он сочетает в себе механизмы распределения доходности ончейн с нативной ликвидностью экосистемы TON.

Пользователи могут совершать стейкинг TON через официальный сайт Ethena, чтобы получить tsUSDe и участвовать в майнинге и фарминге доходности на ведущих платформах, таких как StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva и Torch Finance.

3. Что такое tsUSDe?


tsUSDe (TON Staked USDe) – это стейблкоин с доходностью, запущенный Ethena в сети TON, по сути являющийся стейкинговым деривативом USDe. Когда пользователи размещают USDe в протоколе Ethena, протокол генерирует стабильную доходность с помощью хеджирующих стратегий и механизмов управления активами, а затем возвращает ее пользователям в виде tsUSDe. Этот актив нативен для сети TON, совместим с кошельком Telegram и его экосистемными приложениями. Он сочетает стабильность и доходность, что делает его подходящим для различных ончейн-сценариев использования.

3.1 Ключевые преимущества tsUSDe


  • Стабильный и инновационный алгоритмический стейблкоин: tsUSDe основан на USDe – стейблкоине Ethena без обеспечения в долларах США, что позволяет отказаться от ограничений традиционных фиатных резервов и при этом сохранять стабильную привязку стоимости.
  • Постоянная доходность: Удержание tsUSDe означает участие в механизме стейкинга, позволяя пользователям получать регулярные процентные выплаты от протокола, обеспечивая стабильный рост активов.
  • Глубокая интеграция с экосистемой TON: tsUSDe – это нативный актив сети TON, свободно обращающийся в кошельке Telegram и связанных dApp-приложениях, с мгновенным доступом к социальному пространству с сотнями миллионов пользователей.
  • Удобство и эффективность: Поддерживает быстрые депозиты и выводы средств, а также использование в различных приложениях, значительно улучшая мобильный опыт в сфере DeFi.

3.2 Как принять участие в стейкинге tsUSDe?


  • Пользователи могут вывести USDe с платформы MEXC в кошелек TON и совершить стейкинг tsUSDe через официальный сайт Ethena.
  • Поддерживаемые кошельки: TONKeeper, TON Space (поиск @Wallet в Telegram), MyTonWallet, TONHub и другие.
  • После стейкинга пользователи могут предоставлять ликвидность или участвовать в майнинге на таких платформах, как StonFi и DeDust, чтобы получать дополнительные награды.

4. MEXC способствует глобальному расширению TON и Ethena


Ethena становится ключевым элементом DeFi-экосистемы TON. Благодаря каналу Telegram с миллиардом пользователей, распространение и принятие USDe обеспечат более широкое мобильное проникновение. Для пользователей это означает не только более удобный опыт взаимодействия ончейн, но и отличную возможность воспользоваться высокодоходными возможностями DeFi.

Как ведущая глобальная платформа для торговли цифровыми активами, MEXC в полной мере поддерживает спотовую и фьючерсную торговлю USDe и TON, а также уже включила возможность вывода USDe в сети TON. С момента стратегических инвестиций MEXC Ventures в TON в 2023 году, MEXC неизменно поддерживает развитие проектов экосистемы TON и стала важнейшим шлюзом для глобальных пользователей TON, осваивающих пространство DeFi.

На MEXC пользователи, удерживающие от 0,1 USDe, могут получать до 4% годовых, начисляемых ежедневно – без необходимости регистрации, стейкинга или заморозки активов. Доход рассчитывается автоматически на основе минимального суточного баланса. Кроме того, пользователи могут перейти на официальный сайт Ethena и легко получить tsUSDe, совершив стейкинг TON!

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является консультацией по вопросам инвестиций, налогообложения, права, финансов, бухгалтерского учета или другим сопутствующим услугам, а также не служит рекомендацией к покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет данную информацию исключительно в ознакомительных целях и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с инвестициями риски и действуйте осторожно. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

