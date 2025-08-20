Резкий рост цены ENA: Как «синтетический доллар» Ethena меняет ландшафт DeFi

Лето 2025 года стало для ENA моментом прорыва. С начала июля токен сохранил устойчивую восходящую траекторию, быстро став одним из самых успешных активов среди 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. К концу июля ралли ENA набрало обороты, решительно преодолев отметку в 0,70$ и установив новый годовой максимум.





Этот всплеск не был внезапным или изолированным явлением, он был вызван слиянием нескольких ключевых сил: созреванием механики платформы Ethena, притоком институционального капитала и благоприятной структурой рынка, которая усилила импульс.





















USDe. В отличие от традиционных стейблкоинов, которые полагаются на банковские резервы, USDe полностью обеспечен ончейн-активами и стратегиями хеджирования, создавая устойчивую к цензуре, масштабируемую и не вызывающую доверия альтернативу доллару США. Миссия проекта заключается в создании глобально доступной цифровой стабильной валюты, которая преодолевает ограничения традиционной финансовой системы. Ethena – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), построенный на блокчейне Ethereum и ориентированный на выпуск синтетического стейблкоина под названием. В отличие от традиционных стейблкоинов, которые полагаются на банковские резервы, USDe полностью обеспечен ончейн-активами и стратегиями хеджирования, создавая устойчивую к цензуре, масштабируемую и не вызывающую доверия альтернативу доллару США. Миссия проекта заключается в создании глобально доступной цифровой стабильной валюты, которая преодолевает ограничения традиционной финансовой системы.





В основе дизайна Ethena лежит инновационная модель дельта-нейтрального хеджирования. Она предполагает удержание спотовых активов (например, ETH) с одновременным открытием эквивалентной бессрочной фьючерсной шорт позиции для нейтрализации волатильности цен и поддержания стабильности стоимости. Кроме того, Ethena стремится улучшить кроссчейн-совместимость, повысить эффективность ончейн-транзакций и снизить транзакционные издержки, заложив основу для широкого распространения USDe в мультичейн-экосистемах.









ENA – это токен управления и стимулирования протокола Ethena. Держатели смогут участвовать в голосованиях по ключевым решениям протокола, таким как потенциальная активация механизма «fee-switch» (переключателя комиссий). По данным Kairos Research, два из необходимых условий активации уже выполнены, что позволяет предположить, что держатели ENA вскоре начнут участвовать в доходах протокола.













Стабильность USDe поддерживается за счет удержания спотовых активов (например, ETH) при одновременном открытии эквивалентной фьючерсной шорт позиции, что создает дельта-нейтральную структуру , компенсирующую хеджирование без направленного рыночного риска.

Основным источником прибыли является постоянная положительная ставка финансирования бессрочных фьючерсов. Когда лонг позиции платят комиссии за финансирование шорт позициям, Ethena получает постоянный доход, удерживая позиции на шорт стороне.





Как работает Ethena









Fee-Switch служит механизмом распределения доходов Ethena, с помощью которого часть прибыли протокола пропорционально распределяется между держателями ENA. Концептуально похожая на «дивидендные выплаты» в традиционных финансах, эта система реализуется через ончейн-управление. Хотя эта функция еще не была официально активирована, два критических условия для ее запуска уже выполнены. В результате рынок ожидает ее скорого внедрения, что еще больше повышает инвестиционную привлекательность ENA.









Амбиции Ethena простираются далеко за пределы разработки протокола DeFi: она активно занимается вопросами соответствия и развития экосистемы. В сотрудничестве с Anchorage Digital она запустила USDtb, стейблкоин, соответствующий нормативным требованиям и обеспеченный фондом денежного рынка BlackRock , предлагая институциональным клиентам надежную альтернативу цифровым долларам. Кроме того, в партнерстве с фондом TON Ethena интегрировала USDe в кошелек Telegram, что позволило более чем 900 миллионам пользователей беспрепятственно использовать синтетический стейблкоин в приложении для обмена сообщениями. Эти шаги значительно расширяют возможности Ethena по внедрению и охвату рынка.













Данные ончейн показывают, что за последний месяц объем оборотного предложения USDe вырос на 75%, превысив 9 млрд $, и он закрепил за собой позицию третьего по величине стейблкоина в мире, уступая только USDC и USDT. Такой взрывной рост популярности USDe естественным образом увеличил зависимость от залоговых активов и механизмов управления, повысив стратегическую значимость ENA и стимулировав повышенный рыночный спрос.









В середине июля StablecoinX объявил о выкупе ENA на сумму 360 млн $, осуществляя выкуп в темпе примерно по 5 млн $ в день, при этом все приобретенные ENA будут заблокированы на длительный срок. Этот шаг не только создал значительный спрос на ликвидность, но и усилил ценовую поддержку токена. В то же время множество адресов ончейн-китов перевели почти 60 миллионов ENA (стоимостью более 30 млн $) на основные биржи за один день, что свидетельствует об активном накоплении и арбитражной активности на рынке.













На фоне частых колебаний макропроцентных ставок модель «арбитража ставок финансирования» Ethena фактически создает ончейн-версию сберегательного счета DeFi, предлагая привлекательный механизм доходности для институциональных и состоятельных пользователей. По мере того как доходы от протокола продолжают расти, а активация Fee-Switch становится все ближе, ENA, позиционируемая как инструмент для распределения будущих доходов, подвергается быстрой переоценке. Это сочетание четкого описания и ощутимого потенциала дохода формирует логику замкнутого цикла, лежащую в основе недавнего роста цены ENA.









История ENA еще далека от завершения. По мере того как рынок DeFi постепенно восстанавливается, концепция Ethena по созданию ончейн-экосистемы синтетических долларов становится новой парадигмой, а ENA выступает в качестве центра управления и механизма извлечения ценности. Однако перед ней стоит несколько серьезных задач:





Риск изменения ставки финансирования: Текущая арбитражная модель в значительной степени зависит от бессрочных фьючерсов, поддерживающих положительную ставку финансирования; переход к отрицательной ставке напрямую повлияет на доходы от протокола.

Давление на разблокировку токенов: Некоторые графики распределения ENA остаются частично заблокированными, и потенциальное давление на продажу требует постоянного мониторинга.

Риск контрагента: Протокол должен продемонстрировать свою устойчивость в условиях экстремальной волатильности рынка.





Однако в более широкой среде, где модели стейблкоинов подвергаются все более тщательному изучению, ончейн-прозрачность и арбитражный дизайн Ethena выделяются как ключевые отличительные факторы. От того, сможет ли она и дальше привлекать институциональный капитал и поддерживать доверие пользователей, в конечном итоге зависит, сможет ли ENA сохранить свою стоимость в течение нескольких рыночных циклов.









На новой волне криптоактивов в 2025 году Ethena и ее токен управления ENA уверенно занимают лидирующие позиции. Ethena не только представила новую децентрализованную альтернативу доллару США, но и активировала еще одну важную возможность для ончейн-финансирования благодаря четкой системе управления и количественно измеримой модели доходности.





Для инвесторов ENA больше не является просто токеном DeFi. Он представляет собой билет на участие в глобальной трансформации стейблкоинов, управлении с разделением доходов и создании новых финансовых ончейн-структур. В этом финансовом эксперименте, обусловленном сочетанием механики арбитража, дизайна протокола и рыночного капитала, ENA, несомненно, стал одним из самых привлекательных активов, за которыми стоит следить.











