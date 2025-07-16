Интервью Илона Маска с Трампом: Альткоины на пороге стремительного роста?

13 августа 2024 года в Х (Twitter) произошло историческое событие: Трамп и Маск появились вместе на прямой трансляции в Twitter Space, вызвав огромный энтузиазм в криптовалютном мире и собрав более 1 миллиона зрителей. Хотя технические проблемы сначала нарушили прямую трансляцию, что повлияло на просмотр 2 миллионов зрителей, позже Маск сообщил, что платформа X подверглась масштабной DDOS-атаке. Несмотря на эти проблемы, их увлекательная беседа продолжалась без остановки. В ходе беседы были затронуты такие острые темы, как покушение на Трампа, нелегальная иммиграция и уход Байдена, что вызвало большой интерес общественности. Одновременно эта беседа оказала заметное влияние на альткоины, что привело к созданию 160 000 мемов на эту тему, включая объвление $MAGA после его возвращения в Twitter и эмодзи Маска $FIGHT из прямой трансляции. Резкий рост популярности мемов значительно повысил цены на связанные с ними токены.













В беседе между Маском и Трампом эти две выдающиеся личности затронули несколько ключевых тем. Трамп вспомнил о покушении на убийство и подверг резкой критике текущую иммиграционную политику, экономические проблемы и вопросы энергетики. Он подчеркнул эффективность своей политики во время пребывания у власти и раскритиковал неудачи нынешней администрации в решении проблем нелегальной иммиграции, экономических трудностей и цен на энергоносители. Кроме того, он предложил реформы, в том числе увеличение добычи нефти, ослабление регулирования и улучшение системы образования. В ходе дискуссии были затронуты не только вопросы политики и безопасности, но и основные темы, связанные с будущими технологиями и экономической политикой. Конкретное содержание их разговора выглядит следующим образом:





Покушение на убийство: Трамп рассказал о недавнем покушении, отметив, что его ранения были незначительными. Он приписал спасение «диаграмме о нелегальной иммиграции», поскольку он повернул голову, чтобы посмотреть на диаграмму, как раз в тот момент, когда была выпущена пуля, что позволило избежать более серьезных повреждений. Он также высоко оценил храбрость сотрудников Секретной службы и эффективное поддержание порядка на месте происшествия.





Вопросы иммиграции: Трамп раскритиковал нынешнюю администрацию за отказ от его иммиграционной политики, которая, по его словам, привела к всплеску нелегальной иммиграции и угрозе безопасности США. Он упомянул о возможности въезда в страну 50-60 миллионов иммигрантов и объявил о плане самой масштабной депортации в истории.





Экономика США: Трамп обвинил энергетическую политику нынешней администрации в том, что она вызывает инфляцию и рост цен на энергоносители. Он предложил такие меры, как увеличение добычи нефти, ослабление регулирования и реформирование системы образования, в качестве важнейших шагов для восстановления экономики.





Вопросы энергетики: Он выступил против демонизации ископаемого топлива и за устойчивое развитие энергетики, заявив, что ядерная энергия недооценена. Он ссылался на аварию на АЭС Фукусима и необходимость улучшений.





Текущая администрация: Трамп раскритиковал администрацию Байдена за ее работу в области законодательства, здравоохранения и политики. Он также поставил под сомнение практику международной торговли и расходы на НАТО, а также обсудил необходимость технологического прогресса и реформы системы регулирования.









Судя по сообщениям Маска в социальных сетях, общее число просмотров его диалога с Трампом и последующих дискуссий достигло примерно 1 миллиарда. Сюда входят юмористические и остроумные танцевальные видеоролики, созданные ИИ и нетизенами, что свидетельствует о продолжительном влиянии этого интервью. Данные также свидетельствуют о значительном ожидании криптосообществом этого разговора. Вечером 12 августа Bitcoin и спотовые ETF испытали заметный приток капитала, достигший 27,8 млн долларов и 5 млн долларов соответственно. Это отражает хорошо сбалансированную ситуацию с капиталом на этих рынках, особенно в пространстве Ethereum. Давление продаж на Grayscale Ethereum Trust (ETHE) значительно ослабло менее чем за две недели. В предыдущий день ETHE не испытал оттока капитала, что свидетельствует о том, что самый сложный этап после утверждения ETF прошел. Кроме того, цена ETH/BTC значительно выросла, ненадолго превысив уровень в 0,045. Ожидается, что при продолжающемся положительном влиянии ETF этот отскок приведет к росту цен на ETH. Поэтому оптимистичный взгляд на будущее ETH вполне оправдан. Bitcoin, с другой стороны, в большей степени подвержен влиянию макроэкономических факторов и демонстрирует большую волатильность цен в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе он остается в восходящем тренде бычьего рынка. Основатель Bitmex Артур Хейс прогнозирует, что если Bitcoin преодолеет отметку в 70 000 $, а Ethereum – в 4 000 $, то криптовалютный рынок вступит в новый бычий цикл для альткоинов. Текущие сигналы на рынке альткоинов сильны, и инвесторы должны следить за этими стремительными изменениями, чтобы использовать предстоящие инвестиционные возможности.









Что касается рынка альткоинов, то он, похоже, вступил во всеобщую ночь празднования после этого интервью. Хотя общие показатели рынка остаются неизменными, многие сектора демонстрируют неудержимый восходящий импульс, отражающий сильную жизнеспособность рынка. Резкий рост цен и увеличение объема торгов наполнили рынок воодушевлением и предвкушением, а инвесторы стали свидетелями высоких показателей секторов и ускоренного притока капитала.





Ажиотаж мемкоинов: Во время разговора между Трампом и Маском привычный ответ Маска «да» привел к резкому росту стоимости соответствующего токена. Согласно рыночным данным, в течение 20 минут цена подскочила до 0,00192 $, а рыночная капитализация быстро превысила 2 млн $. Объем торгов достиг 10,28 млн $ в течение 2 часов, что свидетельствует о сильной реакции рынка.





Секторные показатели: Сектора #BRC20, $SATS и $ORDI показали исключительные результаты, значительно повысившись в цене. Инфраструктура, связанная с #BTCFi, также продемонстрировала заметную силу, особенно $ORDS, стоимость которой утроилась после инцидента с «85».





Модульные дорожки: Вчера вечером цены на такие токены, как $SAGA, $DYM и $TIA, выросли примерно на 20%, что свидетельствует о явной тенденции к росту.





Публичные сети: $SUI стал лидером в изменении позиционирования проекта. Этот проект, прозванный «убийцей Solana», получил поддержку со стороны крупных игроков, при этом $APT также привлек к себе внимание. Другие проекты однинарных публичных сетей демонстрируют положительную динамику, а устоявшиеся проекты DeFi, такие как $CRV, $AAVE, $MKR, $SNX и $DYDX, также начинают восстанавливаться. В частности, цена $CRV за последние дни выросла на 40%.





Очевидно, что на вторичном рынке наблюдаются явные признаки оживления. Сильные показатели и восходящий тренд в различных секторах указывают на то, что рынок находится в процессе позитивной трансформации. Если общий рынок сможет восстановиться, это откроет путь к настоящему приходу бычьего рынка альткоинов. Сейчас наступил критический момент для определения направлений инвестиций и использования рыночных возможностей. Поскольку рынок, возможно, движется к новому пику, инвесторы должны внимательно следить за динамикой рынка, разрабатывать четкие стратегии и использовать потенциальные возможности бычьего рынка. Это не только шанс покорить новые рыночные вершины, но и возможность достичь инвестиционных целей.









Прежде чем инвестировать в альткоины, крайне важно понять общие тенденции рынка. Криптовалютный рынок в 2024 году претерпел значительные изменения, особенно под влиянием таких крупных монет, как Bitcoin и Ethereum, что привело к заметным колебаниям цен на альткоины. Следя за новостями рынка, анализируя прогнозы экспертов и отслеживая тенденции основных криптовалют, вы сможете получить более четкое представление о потенциальных движениях альткоинов.





В то же время выбор надежной и многофункциональной торговой платформы имеет большое значение для эффективного инвестирования в альткоины. MEXC высоко ценится за широкий выбор опций для торговли альткоинами и эффективную торговую систему. Ее интуитивно понятный интерфейс позволяет инвесторам легко находить и торговать различными альткоинами. Например, в связи с ростом популярности мемкоинов в 2024 году MEXC предлагает комплексную платформу для торговли этими токенами. Чтобы получить доступ к этим токенам, откройте приложение MEXC, перейдите на главную страницу, нажмите на [Еще], в разделе [Торговля] выберите зону [Meme+] и изучите доступные популярные токены.









Далее мы покажем, как разместить спотовый ордер для токенов BOME.





1) Откройте приложение MEXC и введите «BOME» в строке поиска вверху.

2) Выберите опцию спотовой торговли BOME.

3) На странице графика K-линии нажмите [Покупка].

4) Выберите тип ордера, укажите количество и нажмите [Купить BOME], чтобы завершить покупку.





Если вы более опытны в торговле фьючерсами, вы можете выбрать фьючерсы BOME, чтобы потенциально заработать на колебаниях цен.







