Биткойн в Сальвадоре: Полное руководство по первой биткойн-стране мира

В сентябре 2021 года небольшая центральноамериканская страна вошла в историю, став первой в мире страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства. Смелый эксперимент Сальвадора с криптовалютой захватил внимание всего мира, вызвал международные дебаты и создал как замечательные истории успеха, так и серьезные вызовы. Это всеобъемлющее руководство исследует, как происходило принятие биткойна в Сальвадоре, что это означает для экономики страны, и какие ценные уроки оно предлагает всем, кто интересуется будущим криптовалют.

Независимо от того, новичок ли вы в биткойне или стремитесь понять, как правительства могут интегрировать криптовалюту в национальную политику, эта статья предоставляет все необходимое для понимания новаторского пути Сальвадора с цифровой валютой.





Ключевые выводы

Сальвадор стал первой в мире страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства 7 сентября 2021 года, после исторического голосования в законодательном собрании 62-84.

Правительство владеет более чем 6,200 биткойнами стоимостью в сотни миллионов долларов, приобретенными через систематические покупки и операции майнинга на вулканической энергии.

Несмотря на статус законного платежного средства, только 7,5% сальвадорцев активно использовали биткойн для транзакций, большинство предпочитает традиционные доллары США.

Давление МВФ привело к изменениям политики в 2025 году, сделав принятие биткойна добровольным для бизнеса, хотя правительство продолжает накапливать резервы.

Туризм увеличился на 30% после принятия биткойна, "Биткойн-пляж" и криптовалютные инициативы привлекают международных посетителей.

Эксперимент демонстрирует как потенциальные выгоды, так и практические вызовы национального принятия криптовалют в масштабе.





История биткойна в Сальвадоре начинается с видения президента Найиба Букеле по трансформации финансового ландшафта своей страны. 5 июня 2021 года на биткойн-конференции в Майами Букеле объявил о планах сделать биткойн законным платежным средством в Сальвадоре через англоязычную видеопрезентацию, которая шокировала криптовалютный мир.

Всего четыре дня спустя, 9 июня 2021 года, Законодательное собрание Сальвадора подавляющим большинством проголосовало за принятие Закона о биткойне, при этом 62 из 84 депутатов поддержали это историческое законодательство. В какую дату Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства? Ответ - 7 сентября 2021 года, когда закон официально вступил в силу, сделав биткойн Сальвадора законным платежным средством наряду с долларом США, который был основной валютой страны с 2001 года.

Биткойн-инициатива президента Букеле была движима несколькими ключевыми мотивами. Правительство стремилось улучшить финансовую инклюзивность для 70% сальвадорцев, не имеющих доступа к традиционным банковским услугам. Кроме того, Букеле верил, что биткойн может снизить высокие издержки, связанные с денежными переводами, которые составляют примерно 23% ВВП Сальвадора. Сальвадорцы, работающие за границей, отправляют в среднем почти $200 в месяц домой, часто платя существенные комиссии традиционным службам денежных переводов.

Решение не принималось изолированно. До национального принятия прибрежная деревня Эль-Сонте уже экспериментировала с биткойном в качестве местной валюты с 2019 года, после $100,000 пожертвования биткойном от анонимного благотворителя. Эта деревня, теперь известная как "Биткойн-пляж", служила испытательной площадкой, которая демонстрировала потенциал биткойна для создания круговой экономики в районах с ограниченной банковской инфраструктурой.





https://www.mexc.com/price/BTC * *BTN- Начни торговать Биткоином уже сегодня&BTNURL=





Понимание биткойн-владений Сальвадора требует изучения как последовательной стратегии накопления страны, так и текущей стоимости портфеля. Сколько биткойнов есть у Сальвадора? По состоянию на сентябрь 2025 года, Сальвадор владеет приблизительно более 6,200 биткойнами, что делает его одним из крупнейших суверенных держателей криптовалют в мире.

Стратегия приобретения биткойнов правительством эволюционировала через три различных этапа. В период первоначальных массовых покупок с 2021 по 2022 год Сальвадор приобрел приблизительно 2,381 BTC по средней цене $43,357, потратив примерно $103.2 миллиона. Затем страна внедрила подход усреднения долларовой стоимости с 2022 по 2024 год, добавляя небольшие количества ежедневно для снижения риска волатильности.

Прибыль Сальвадора от биткойна стала значительной темой для обсуждения, поскольку стоимость портфеля драматически колебалась с движениями цены биткойна. Основываясь на текущих рыночных ценах, владения страны оцениваются в сотни миллионов долларов, представляя существенную нереализованную прибыль с момента начала первых покупок в 2021 году. Это означает, что количество биткойнов, которым владеет Сальвадор, превратилось в существенные прибыли на их первоначальные инвестиции.

Страна никогда не продавала ни одного из своих биткойн-владений, согласно заявлениям президента Букеле. Этот подход "алмазных рук" оказался выгодным во время роста цен на биткойн, хотя это также означает, что правительство выдержало значительные бумажные потери во время рыночных спадов. Во время самых низких точек биткойна в 2022 году портфель стоил всего $24.5 миллиона.

Накопление BTC в Сальвадоре продолжается, несмотря на изменяющееся международное давление. Правительство поддерживает политику покупки одного биткойна в день при нормальных рыночных условиях, с дополнительными покупками во время значительных падений цен. Эта стратегия позволила им систематически строить резервы биткойнов Сальвадора, одновременно извлекая выгоду из рыночной волатильности.

Биткойн-офис, правительственная организация Сальвадора, ответственная за управление проектами, связанными с криптовалютами, сообщает, что эти владения распределены по множественным адресам кошельков в целях безопасности. В августе 2025 года страна переместила весь свой биткойн-стеш в 14 различных адресов кошельков для снижения рисков квантовых вычислений, при этом каждый адрес содержит до 500 BTC.









Концепция биткойна как законного платежного средства, которую создал Сальвадор, была более сложной, чем многие изначально понимали. Статус законного платежного средства означал, что предприятия были обязаны принимать биткойн за товары и услуги наряду с долларом США, хотя они могли конвертировать биткойн-платежи немедленно в доллары, если предпочитали.

Для облегчения широкого принятия правительство запустило систему кошелька Chivo в октябре 2021 года. Граждане, которые скачали и зарегистрировались в кошельке, получили $30 в биткойне в качестве стимула, что обошлось правительству в приблизительно $75 миллионов всего. Система биткойн-кошелька Сальвадора была разработана, чтобы сделать биткойн-транзакции такими же простыми, как традиционные цифровые платежи.

Однако кошелек Chivo столкнулся с немедленными техническими вызовами. Приложение испытывало проблемы с мощностью серверов в день запуска и было временно удалено из магазинов приложений. Более серьезно, система страдала от проблем кражи личных данных, которые позволяли мошенникам красть бонусы за регистрацию, подрывая общественное доверие к платформе.

Несмотря на законное требование для предприятий принимать биткойн, фактическое использование оставалось удивительно низким. К 2024 году опросы показали, что только 7,5% сальвадорцев использовали биткойн для транзакций, при этом большинство предпочитало традиционные методы платежей. Средний пользователь совершал только 14 биткойн-транзакций в год, что указывает на ограниченную интеграцию в повседневную коммерцию.

Статус биткойна как национальной валюты принес как выгоды, так и недостатки. В то время как некоторые предприятия, особенно в туристических районах, приняли биткойн-платежи и привлекли посетителей-энтузиастов криптовалют, многие более мелкие торговцы боролись с волатильностью цен и технической сложностью. Кривая обучения для владельцев бизнеса и потребителей оказалась более крутой, чем ожидалось.

Одной из неожиданных выгод стал туристический подъем, который испытал Сальвадор после принятия биткойна. Страна увидела 30% рост туризма после принятия биткойна, что объясняется глобальным интересом к первой в мире биткойн-нации. "Биткойн-пляж" в Эль-Сонте стал местом паломничества для энтузиастов криптовалют, в то время как более широкий бренд "Биткойн-страна" привлек внимание международных СМИ и технически подкованных посетителей.









Оценка принятия биткойна в Сальвадоре требует изучения как финансовых доходов, так и более широких экономических воздействий. Эксперимент произвел смешанные результаты, которые не поддаются простой категоризации как успех или неудача.

С точки зрения чистых инвестиций владения биткойном в Сальвадоре генерировали существенную нереализованную прибыль. Биткойн-инвестиции Сальвадора значительно выросли в цене, при этом портфель показывает прибыли, превышающие $443 миллиона, поскольку цена биткойна увеличилась. Однако эти бумажные прибыли сопровождались экстремальной волатильностью, включая периоды, когда портфель терял десятки миллионов в стоимости во время спадов крипто-рынка.

Международный валютный фонд (МВФ) последовательно противостоял биткойн-политикам Сальвадора, ссылаясь на риски для финансовой стабильности и защиты потребителей. В декабре 2024 года МВФ сделал сокращение биткойн-инициатив условием для пакета кредита в $1.4 миллиарда. Напряженность между Сальвадором и МВФ по биткойну отражала более широкие озабоченности по поводу принятия криптовалют в развивающихся экономиках.

В январе 2025 года Конгресс Сальвадора принял поправки к Закону о биткойне как часть соглашения с МВФ. Эти изменения убрали требование обязательного принятия биткойна, сделав его использование добровольным для предприятий и частных лиц. Правительство также прекратило принимать биткойн для налоговых платежей и начало сворачивать свое участие в кошельке Chivo.

Статус законного платежного средства биткойна в Сальвадоре технически остается, но практические последствия значительно изменились. Предприятия больше не должны принимать биткойн, и правительство сократило свое активное продвижение использования криптовалют. Это представляет значительный шаг назад от первоначального видения, сохраняя биткойн как официальное средство сбережения стоимости.

Более широкие экономические эффекты биткойна в Сальвадоре были ограниченными. Хотя политика генерировала международные заголовки и привлекла некоторые иностранные инвестиции, она не смогла существенно улучшить финансовую инклюзивность или снизить затраты на денежные переводы, как первоначально обещалось. Только 1,3% денежных переводов в 2024 году использовали криптовалюту, что было значительно ниже ожиданий.

Принятие биткойна в Сальвадоре столкнулось с практическими вызовами, которые подчеркнули разрыв между политическими амбициями и реальной реализацией. Большинство сальвадорцев продолжали использовать доллары США для ежедневных транзакций, рассматривая биткойн как слишком волатильный и сложный для рутинной коммерции.





*BTN- Начни торговать Биткоином уже сегодня&BTNURL= https://www.mexc.com/price/BTC *





Несмотря на изменения в правовом статусе, Сальвадор продолжает преследовать криптовалютные инициативы под руководством президента Букеле. Проект Биткойн-город в Сальвадоре остается в разработке, хотя прогресс был медленнее, чем первоначально проектировался. Эта предложенная экономическая зона будет функционировать как не облагаемое налогами убежище для криптовалютных бизнесов, питаемое геотермальной энергией от вулканических источников.

Операции майнинга биткойнов в Сальвадоре продолжают расширяться, используя обильную вулканическую геотермальную энергию страны. Когда Сальвадор стал первой страной, добывающей биткойн с использованием вулканической энергии? Эта веха произошла в конце 2021 года, вскоре после того, как биткойн стал законным платежным средством. С тех пор майнинговая деятельность внесла почти 474 биткойна в национальные резервы, демонстрируя устойчивый подход к приобретению криптовалют, который согласуется с экологическими заботами.

Правительство поддерживает свою приверженность накоплению биткойнов, несмотря на давление МВФ. Президент Букеле заявил, что покупки "не остановятся сейчас и не остановятся в будущем", указывая, что владения биткойном в Сальвадоре будут продолжать расти независимо от изменений правового статуса. Текущая политика включает покупку приблизительно одного биткойна в день при нормальных рыночных условиях.

Глядя в будущее, подход Сальвадора отражает более нюансированное понимание интеграции криптовалют. Вместо мандатирования использования биткойна, фокус сместился на создание опциональной инфраструктуры, которая поддерживает добровольное принятие, одновременно строя стратегические резервы для потенциальных будущих выгод.









Опыт Сальвадора предлагает несколько важных идей для понимания принятия криптовалют на национальном уровне. Самый важный урок заключается в том, что успешная интеграция криптовалют требует принятия на низовом уровне, а не мандатов сверху вниз. В то время как статус законного платежного средства биткойна в Сальвадоре создал правовые обязательства, он не смог заставить подлинное принятие среди скептически настроенных граждан.

Техническая грамотность и надежная инфраструктура оказались существенными для значимого принятия криптовалют. Многим сальвадорцам не хватало цифровых навыков, необходимых для уверенного использования биткойна, в то время как интернет-связь и доступ к смартфонам остались ограниченными в сельских районах. Будущие криптовалютные инициативы должны приоритизировать образование и развитие инфраструктуры наряду с политическими изменениями.

Принятие биткойна в Сальвадоре подчеркнуло вызовы использования волатильных активов в ежедневной коммерции. В то время как ценовое повышение биткойна генерировало инвестиционные доходы для правительства, та же волатильность сделала его непрактичным для рутинных транзакций, таких как покупка продуктов или оплата зарплат. Этот опыт предполагает, что принятие криптовалют может быть более успешным, когда сфокусировано на конкретных случаях использования, а не на общей замене валют.

Напряженность между Сальвадором и международными финансовыми институтами, такими как МВФ, демонстрирует сложные отношения между принятием криптовалют и глобальными финансовыми системами. Страны, рассматривающие подобные политики, должны взвесить потенциальные выгоды против международного давления и доступа к традиционной финансовой помощи.

Несмотря на смешанные результаты, готовность Сальвадора экспериментировать с политикой криптовалют продвинула глобальное понимание интеграции цифровых валют. Опыт страны предоставляет ценные данные для других наций, рассматривающих принятие криптовалют, подчеркивая как возможности, так и подводные камни.









В какую дату Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства?

Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства 7 сентября 2021 года, став первой страной в мире, сделавшей это.

Когда Сальвадор стал первой страной, добывающей биткойн с использованием вулканической энергии?

Сальвадор начал добычу биткойна с использованием вулканической геотермальной энергии в конце 2021 года, вскоре после того, как биткойн стал законным платежным средством.

Сколько биткойнов есть у Сальвадора?

По состоянию на конец 2025 года Сальвадор владеет приблизительно более 6,000 биткойнами стоимостью более $740 миллионов, основываясь на текущих рыночных ценах.

Почему Сальвадор принял биткойн?

Сальвадор принял биткойн для улучшения финансовой инклюзивности для небанковского населения и снижения высоких затрат на денежные переводы для граждан, работающих за границей.

Использует ли Сальвадор все еще биткойн?

Да, но биткойн больше не является обязательным для принятия предприятиями после правовых изменений в 2025 году как части соглашения о кредите с МВФ.

Какая страна использует биткойн в качестве валюты?

Сальвадор был первой страной, использующей биткойн в качестве законного платежного средства, хотя его обязательный статус был убран в 2025 году.

Какая страна владеет наибольшим количеством биткойнов?

Сальвадор входит в число крупнейших суверенных держателей биткойна с более чем 6,200 BTC, хотя точные рейтинги правительственных владений варьируются.

Сколько Сальвадор инвестировал в биткойн?

Сальвадор потратил приблизительно $270 миллионов на покупку биткойна с 2021 года, при этом текущие владения стоят более $740 миллионов.

Является ли биткойн законным платежным средством в Сальвадоре?

Биткойн технически остается законным платежным средством в Сальвадоре, но предприятия больше не обязаны его принимать после правовых поправок 2025 года.

Что произошло с биткойном Сальвадора?

Сальвадор продолжает владеть и покупать биткойн, несмотря на сокращение требований обязательного принятия из-за условий кредита МВФ.

Как дела у Сальвадора с биткойном?

Владения биткойном в Сальвадоре показывают существенную нереализованную прибыль, но фактическое использование среди граждан остается низким на уровне около 7,5% населения.

Какая страна сделала биткойн законным платежным средством в 2021 году?

Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткойн законным платежным средством в 2021 году под администрацией президента Найиба Букеле.





*BTN- Начни торговать Биткоином уже сегодня&BTNURL= https://www.mexc.com/price/BTC *







Биткойн-эксперимент Сальвадора представляет значительный реальный тест криптовалюты как национальной политики. В то время как страна отступила от обязательного принятия биткойна в 2025 году, ее владения более чем 6,200 биткойнами генерировали существенные доходы, и правительство продолжает стратегически накапливать цифровые активы.

История биткойна в Сальвадоре демонстрирует, что принятие криптовалют требует общественного образования, технической инфраструктуры и тщательного рассмотрения влияния волатильности на коммерцию. Для новичков, заинтересованных в биткойне, опыт Сальвадора показывает как потенциальные выгоды, так и реальные вызовы принятия цифровой валюты в масштабе.