Einstein (EIN): Децентрализованный социальный эксперимент, объединяющий научные исследования с Web3

В эпоху Web3, когда все может быть токенизировано, Einstein (EIN) черпает вдохновение на пересечении науки и блокчейна, чтобы построить уникальную экосистему «Знания × Токен × Сообщество». Проект не только переносит концепции из физики, такие как фундаментальные частицы и периодическая таблица, в мир блокчейна, но и стимулирует пользователей децентрализованным способом исследовать науку, создавать порядок и участвовать в постоянно развивающемся научном эксперименте на блокчейне.
Einstein – это экспериментальный криптопроект, основанный на научном познании и интегрирующий механизмы блокчейна. Его вдохновение сформулировано в виде вопроса: «Что, если бы частицы, элементы и энергия из научного мира могли быть отображены в виде композитных активов ончейн?».
Цель проекта Einstein – не только создать забавную, но сложную экономическую систему ончейн, но и:
Поощрение пользователей к изучению научных принципов через участие;
Создание открытой экспериментальной площадки науки + Web3;
Реконструкция познания, вклада и логики поощрения с помощью механизмов токенов.
Einstein реконструирует логику научной композиции с помощью своей системы токенов частиц и элементов, а также переопределяет механизмы распространения и стимулирования ценности научных знаний с помощью блокчейна. Он пытается использовать «конструктивный игровой процесс» криптовалютного мира, чтобы помочь пользователям заново открыть для себя основные компоненты Вселенной, эволюцию системы и создание правил.
Einstein инновационно строит экосистему, состоящую из трех типов токенов, вдохновленных структурой космической материи.
Общее предложение: 9 990 620 000
Основное применение:Управление сообществом и предложения, Сертификаты на стейкинг для майнинга материалов и токенов элементов, Механизмы поощрения (реферальные вознаграждения, аирдропы), Создание или торговля «активами элементов» ончейн.
EIN выступает в качестве «гравитационного ядра» протокола, поддерживая долгосрочную экономическую эластичность и стимулы к участию с помощью ежедневных выпусков и механизмов ежегодного халвинга.
Представляет собой пять фундаментальных частиц, составляющих Вселенную:
ATOM
PROTON
NEUTRON
ELECTRON
TIME
Пользователи получают материальные токены, совершая стейкинг EIN. Каждый материал имеет независимую скорость майнинг и циклы ха лвинга. Эти токены служат как научной метафорой, так и основой для последующего «синтеза элементов».
Проект предлагает 122 элемента из периодической таблицы (от H до Og) ончейн. Каждому элементу соответствует индивидуальный токен со следующими характеристиками:
Механизм активации ончейн
Возможность обмена на материальные токены
Выделенные торговые пулы
Вознаграждение за стейкинг
Многоуровневая система (обычные элементы, редкие элементы, суперэлементы)
Эти элементы символизируют объединение научных знаний и формируют сеть основополагающих активов для будущих игровых и экономических процессов.
Экономическая система Einstein сочетает в себе несколько механизмов стимулирования:
Ежедневный майнинг: Пользователи совершают стейкинг EIN, чтобы получить материальные токены; ежедневный общий объем выпуска фиксирован и ежегодно уменьшается;
Реферальные вознаграждения: До 547 500 000 EIN выделено на поощрение рефералов для стимулирования роста сообщества;
Активация элемента: Активируется при обмене материалами или участии в торговле;
Множество торговых пар: В том числе пулы EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT для обеспечения ликвидности токенов;
Суперэлементы пула стейкинга: Разблокируйте дополнительные награды после активации высокоуровневых элементов.
Общий механизм подчеркивает участие как стимул, познание как актив, управляя децентрализованным функционированием и эволюцией протокола.
Права управления Einstein принадлежат держателям EIN. Все основные параметры, такие как распределение токенов, политика вознаграждений и обновление контрактов, будут решаться через предложения и голосования DAO. Сообщество играет ключевую роль в развитии проекта, а сам протокол является открытым научным экспериментом.
Дополнительные запланированные функции включают:
Система записи экспериментов ончейн (визуализация участия пользователей);
Геймифицированная наука ончейн (например, задачи по синтезу элементов, гонки на скорость протонов).
В этом децентрализованном мире, где каждый может «играть в науку», каждый протон, электрон и синтез элемента – это еще один способ человечества исследовать законы Вселенной. EIN – это не просто токен: это мост, соединяющий науку, познание и будущее.
