Einstein (EIN): Децентрализованный социальный эксперимент, объединяющий научные исследования с Web3

В эпоху Web3, когда все может быть токенизировано, Einstein (EIN) черпает вдохновение на пересечении науки и блокчейна, чтобы построить уникальную экосистему «Знания × Токен × Сообщество». Проект не только переносит концепции из физики, такие как фундаментальные частицы и периодическая таблица, в мир блокчейна, но и стимулирует пользователей децентрализованным способом исследовать науку, создавать порядок и участвовать в постоянно развивающемся научном эксперименте на блокчейне.









Einstein – это экспериментальный криптопроект, основанный на научном познании и интегрирующий механизмы блокчейна. Его вдохновение сформулировано в виде вопроса: «Что, если бы частицы, элементы и энергия из научного мира могли быть отображены в виде композитных активов ончейн?».





Цель проекта Einstein – не только создать забавную, но сложную экономическую систему ончейн, но и:





Поощрение пользователей к изучению научных принципов через участие;

Создание открытой экспериментальной площадки науки + Web3;

Реконструкция познания, вклада и логики поощрения с помощью механизмов токенов.





Einstein реконструирует логику научной композиции с помощью своей системы токенов частиц и элементов, а также переопределяет механизмы распространения и стимулирования ценности научных знаний с помощью блокчейна. Он пытается использовать «конструктивный игровой процесс» криптовалютного мира, чтобы помочь пользователям заново открыть для себя основные компоненты Вселенной, эволюцию системы и создание правил.









Einstein инновационно строит экосистему, состоящую из трех типов токенов, вдохновленных структурой космической материи.









Общее предложение: 9 990 620 000

Основное применение: Управление сообществом и предложения, Сертификаты на стейкинг для майнинга материалов и токенов элементов, Механизмы поощрения (реферальные вознаграждения, аирдропы), Создание или торговля «активами элементов» ончейн.





EIN выступает в качестве «гравитационного ядра» протокола, поддерживая долгосрочную экономическую эластичность и стимулы к участию с помощью ежедневных выпусков и механизмов ежегодного халвинга.









Представляет собой пять фундаментальных частиц, составляющих Вселенную:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





Пользователи получают материальные токены, совершая стейкинг EIN. Каждый материал имеет независимую скорость майнинг и циклы ха лвинга. Эти токены служат как научной метафорой, так и основой для последующего «синтеза элементов».









Проект предлагает 122 элемента из периодической таблицы (от H до Og) ончейн. Каждому элементу соответствует индивидуальный токен со следующими характеристиками:





Механизм активации ончейн

Возможность обмена на материальные токены

Выделенные торговые пулы

Вознаграждение за стейкинг

Многоуровневая система (обычные элементы, редкие элементы, суперэлементы)





Эти элементы символизируют объединение научных знаний и формируют сеть основополагающих активов для будущих игровых и экономических процессов.









Экономическая система Einstein сочетает в себе несколько механизмов стимулирования:





Ежедневный майнинг: Пользователи совершают стейкинг EIN, чтобы получить материальные токены; ежедневный общий объем выпуска фиксирован и ежегодно уменьшается;

Реферальные вознаграждения: До 547 500 000 EIN выделено на поощрение рефералов для стимулирования роста сообщества;

Активация элемента: Активируется при обмене материалами или участии в торговле;

Множество торговых пар: В том числе пулы EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT для обеспечения ликвидности токенов;

Суперэлементы пула стейкинга: Разблокируйте дополнительные награды после активации высокоуровневых элементов.





Общий механизм подчеркивает участие как стимул, познание как актив, управляя децентрализованным функционированием и эволюцией протокола.









Права управления Einstein принадлежат держателям EIN. Все основные параметры, такие как распределение токенов, политика вознаграждений и обновление контрактов, будут решаться через предложения и голосования DAO. Сообщество играет ключевую роль в развитии проекта, а сам протокол является открытым научным экспериментом.





Дополнительные запланированные функции включают:





Система записи экспериментов ончейн (визуализация участия пользователей);

Сотрудничество в области научного контента (с университетами, проекты DeSci);

Геймифицированная наука ончейн (например, задачи по синтезу элементов, гонки на скорость протонов).





В этом децентрализованном мире, где каждый может «играть в науку», каждый протон, электрон и синтез элемента – это еще один способ человечества исследовать законы Вселенной. EIN – это не просто токен: это мост, соединяющий науку, познание и будущее.



