Einstein (EIN): Децентрализованный социальный эксперимент, объединяющий научные исследования с Web3

16 июля 2025 г.MEXC
0m
В эпоху Web3, когда все может быть токенизировано, Einstein (EIN) черпает вдохновение на пересечении науки и блокчейна, чтобы построить уникальную экосистему «Знания × Токен × Сообщество». Проект не только переносит концепции из физики, такие как фундаментальные частицы и периодическая таблица, в мир блокчейна, но и стимулирует пользователей децентрализованным способом исследовать науку, создавать порядок и участвовать в постоянно развивающемся научном эксперименте на блокчейне.

1. Проект «Позиционирование»: Использование науки в качестве движущей силы эволюции криптоцивилизации


Einstein – это экспериментальный криптопроект, основанный на научном познании и интегрирующий механизмы блокчейна. Его вдохновение сформулировано в виде вопроса: «Что, если бы частицы, элементы и энергия из научного мира могли быть отображены в виде композитных активов ончейн?».

Цель проекта Einstein – не только создать забавную, но сложную экономическую систему ончейн, но и:

  • Поощрение пользователей к изучению научных принципов через участие;
  • Создание открытой экспериментальной площадки науки + Web3;
  • Реконструкция познания, вклада и логики поощрения с помощью механизмов токенов.

Einstein реконструирует логику научной композиции с помощью своей системы токенов частиц и элементов, а также переопределяет механизмы распространения и стимулирования ценности научных знаний с помощью блокчейна. Он пытается использовать «конструктивный игровой процесс» криптовалютного мира, чтобы помочь пользователям заново открыть для себя основные компоненты Вселенной, эволюцию системы и создание правил.

2. Система тройных токенов: Механизм ончейн, имитирующий состав вселенской материи


Einstein инновационно строит экосистему, состоящую из трех типов токенов, вдохновленных структурой космической материи.

2.1 EIN: Токен управления и стимулирования


  • Общее предложение: 9 990 620 000
  • Основное применение:Управление сообществом и предложения, Сертификаты на стейкинг для майнинга материалов и токенов элементов, Механизмы поощрения (реферальные вознаграждения, аирдропы), Создание или торговля «активами элементов» ончейн.

EIN выступает в качестве «гравитационного ядра» протокола, поддерживая долгосрочную экономическую эластичность и стимулы к участию с помощью ежедневных выпусков и механизмов ежегодного халвинга.

2.2 Токены материи: Пять токенов фундаментальных частиц


Представляет собой пять фундаментальных частиц, составляющих Вселенную:

  • ATOM
  • PROTON
  • NEUTRON
  • ELECTRON
  • TIME

Пользователи получают материальные токены, совершая стейкинг EIN. Каждый материал имеет независимую скорость майнинг и циклы ха лвинга. Эти токены служат как научной метафорой, так и основой для последующего «синтеза элементов».

2.3 Токены элементов: Синтезируемые ончейн активы периодической таблицы


Проект предлагает 122 элемента из периодической таблицы (от H до Og) ончейн. Каждому элементу соответствует индивидуальный токен со следующими характеристиками:

  • Механизм активации ончейн
  • Возможность обмена на материальные токены
  • Выделенные торговые пулы
  • Вознаграждение за стейкинг
  • Многоуровневая система (обычные элементы, редкие элементы, суперэлементы)

Эти элементы символизируют объединение научных знаний и формируют сеть основополагающих активов для будущих игровых и экономических процессов.

3. Разработка механизмов: Интеграция рекомендаций по майнингу, приглашению и ликвидности


Экономическая система Einstein сочетает в себе несколько механизмов стимулирования:

  • Ежедневный майнинг: Пользователи совершают стейкинг EIN, чтобы получить материальные токены; ежедневный общий объем выпуска фиксирован и ежегодно уменьшается;
  • Реферальные вознаграждения: До 547 500 000 EIN выделено на поощрение рефералов для стимулирования роста сообщества;
  • Активация элемента: Активируется при обмене материалами или участии в торговле;
  • Множество торговых пар: В том числе пулы EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT для обеспечения ликвидности токенов;
  • Суперэлементы пула стейкинга: Разблокируйте дополнительные награды после активации высокоуровневых элементов.

Общий механизм подчеркивает участие как стимул, познание как актив, управляя децентрализованным функционированием и эволюцией протокола.

4. Сообщество и управление: Открытое, развивающееся, самоорганизующееся


Права управления Einstein принадлежат держателям EIN. Все основные параметры, такие как распределение токенов, политика вознаграждений и обновление контрактов, будут решаться через предложения и голосования DAO. Сообщество играет ключевую роль в развитии проекта, а сам протокол является открытым научным экспериментом.

Дополнительные запланированные функции включают:

  • Система записи экспериментов ончейн (визуализация участия пользователей);
  • Сотрудничество в области научного контента (с университетами, проекты DeSci);
  • Геймифицированная наука ончейн (например, задачи по синтезу элементов, гонки на скорость протонов).

В этом децентрализованном мире, где каждый может «играть в науку», каждый протон, электрон и синтез элемента – это еще один способ человечества исследовать законы Вселенной. EIN – это не просто токен: это мост, соединяющий науку, познание и будущее.

