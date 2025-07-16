Благодаря постоянному развитию технологии блокчейн и бурно развивающемуся рынку, проект Sonic стал одним из центральных в отрасли. Будучи первым игровым 2 уровнем в сети Solana, Sonic использует высокБлагодаря постоянному развитию технологии блокчейн и бурно развивающемуся рынку, проект Sonic стал одним из центральных в отрасли. Будучи первым игровым 2 уровнем в сети Solana, Sonic использует высок
Экологический всплеск 100%: Большие инвестиционные возможности раскрыты на Sonic!

16 июля 2025 г.
Благодаря постоянному развитию технологии блокчейн и бурно развивающемуся рынку, проект Sonic стал одним из центральных в отрасли. Будучи первым игровым 2 уровнем в сети Solana, Sonic использует высокоскоростные преимущества и низкие комиссии в сети Solana, чтобы предоставить инновационную платформу для разработчиков игр и игроков. По мере того как экосистема Sonic постепенно расширяется, появляется все больше проектов DeFi и инвестиционных возможностей. Несмотря на недавнее ослабление рынка мемкоинов, Sonic возглавил восстановление рынка благодаря своей сильной экосистеме DeFi, а лучшие токены нескольких проектов выросли в 4-10 раз в течение недели. Итак, на какие инвестиционные возможности стоит обратить внимание в текущей экосистеме Sonic?

1. SHADOW: Нативный токен биржи Shadow в сети Sonic


SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) – это нативный токен биржи Shadow, крупнейшей биржи в сети Sonic. Будучи основным токеном, способствующим процветанию экосистемы Sonic, SHADOW не только предлагает функции ликвидности и торговли, но и позволяет участвовать в пулах ликвидности и стейкинге, принося существенное вознаграждение LP.

Ключевые особенности: Низкие комиссии за транзакции, высокая скорость работы и возможность обмена 1:1 для xSHADOW для участия в стейкинге или голосовании.

Рыночные показатели: За последнюю неделю рыночная капитализация SHADOW выросла с 5 млн $ до 41 млн $, более чем на 700%. На пике рыночная капитализация ненадолго превысила 47 млн $. Этот впечатляющий рост подчеркивает высокие показатели SHADOW как ведущего токена в сети Sonic, что делает его центром внимания инвесторов.


2. x33: Ликвидный стейкинг и автокомпаунд


В экосистеме Sonic x33 – это токен, связанный с ликвидным стейкингом xSHADOW, предлагающий такие значительные преимущества, как автоматическое голосование, автокомпаундинг и нулевые комиссии. Совершая стейкинг xSHADOW, пользователи могут минтить x33 и постоянно получать вознаграждения с помощью автоматизированного механизма. Этот механизм не только рассчитывает оптимальную стратегию голосования, но и автоматически повышает курс обмена токенов, помогая пользователям получать более высокую прибыль.

Ключевые особенности: x33 обеспечивает автоматизированный, беспрепятственный механизм стейкинга и распределения наград, поддерживает высокую ликвидность и позволяет токенам свободно торговаться на открытом рынке.

Рыночные показатели: По мере роста популярности экосистемы Sonic и биржи Shadow рыночная капитализация x33 значительно увеличилась. За последнюю неделю x33 выросл с 3 млн $ до 12,8 млн $, что означает рост более чем на 400%.


3. EGGS: новая особенность протоколов DeFi


Eggs Finance – это инновационный протокол DeFi, построенный на блокчейне Sonic. Пользователи могут минтить EGGS с помощью депозита S в смарт-контракт протокола. За каждую минтинг-транзакцию взимается комиссия в размере 2,5%, а в будущем пользователи смогут получать большее вознаграждение за счет стратегий кредитования, залога и кредитного плеча.

Ключевые особенности:
Минтинг и выкуп: Пользователи могут продать EGGS обратно в контракт через вкладку «Обменять» в dApp. При выкупе также взимается комиссия в размере 2,5%, и токены EGGS сгорают, а базовые активы S возвращаются пользователям. Комиссия распределяется в тех же пропорциях, что и при минтинге, принося пользу контракту, стимулам ликвидности и команде.

Кредитование и кредитное плечо: Пользователи могут использовать EGGS в качестве залога для займа S-токенов, при этом можно занять до 99% стоимости EGGS в S-токенах. Проценты рассчитываются по линейной шкале с базовой ставкой 0,05%, а пользователи могут выбирать сроки погашения от 1 дня до 365 дней. Эти возможности позволяют пользователям использовать свои позиции, занимая, совершая минтинг и покупая больше EGGS для расширения своих позиций.

Рыночные показатели: С момента запуска рыночная стоимость токенов EGGS превысила 7 млн $ в первый день и продолжает расти. За последнюю неделю их рыночная стоимость выросла более чем на 58%. Поскольку экосистема Sonic продолжает развиваться, а EGGS играет все более важную роль в протоколе DeFi, за этой инвестиционной возможностью стоит следить.


4. GOGGLES и TinHatCat: Восходящие звезды на рынке мемкоинов


GOGGLES и TinHatCat – две восходящие звезды на рынке мемкоинов. Когда ажиотаж вокруг мемкоинов в сети Solana утих, GOGGLES стал лидером в сети Sonic, получив значительное внимание благодаря быстрому развитию Sonic и привлекая большое количество инвесторов. В то же время TinHatCat, второй по величине мемкоин в сети Sonic, привлек к себе внимание благодаря симпатичному розовому коту в шляпе, что еще больше подогрело ажиотаж на рынке.

Ключевые особенности: Культурный ажиотаж вокруг мемкоинов тесно связан с рыночными спекуляциями, при этом оба токена пользуются исключительно сильной поддержкой сообщества.

Рыночные показатели: За прошедшую неделю рыночная стоимость GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*) выросла более чем на 344% всего за два дня, взлетев с 4,18 млн $ до 18,58 млн $, продемонстрировав впечатляющие показатели. TinHatCat (THC) также привлекла значительное внимание рынка: ее рыночная капитализация выросла с 1,63 млн $ до 6,91 млн $. 12 февраля ее цена выросла на поразительные 322%.


5. Токены децентрализованной торговой платформы: NAVI и BEETS


5.1 NAVI Navigator Exchange – это децентрализованный рынок ликвидности в экосистеме Sonic, занимающий первое место среди Perp DEX в сети Sonic. Он поддерживает различные активы, включая криптовалюты, форекс и металлы. Пулы ликвидности предлагают APR до 240% и стимулируют участие пользователей вознаграждением в виде токенов S.

Ключевые особенности: Поддерживает разнообразные активы, включая как криптовалюты, так и традиционные активы, с высоким вознаграждением APR.

Рыночные показатели: За последнюю неделю рыночная капитализация токенов NAVI резко выросла, увеличившись в 10 раз всего за 3 дня.


5.2 BEETS


Beets – это децентрализованная торговая платформа, которая первоначально была запущена в сети Fantom в 2021 году, затем перешла на сеть Optimism, а в декабре 2024 года переместилась на сеть Sonic. Используя технологию Balancer v3, Beets упростила разработку AMM (автоматический маркет-мейкер) и стала важной торговой платформой в сети Sonic.

Ключевые особенности:
Поддержка кросс-чейн: Бесперебойная работа с несколькими блокчейнами, расширяющая охват рынка.
AMM (автоматический маркет-мейкер): Основанный на передовых механизмах AMM, он предлагает стимулы ликвидности, чтобы помочь пользователям наслаждаться беспрепятственным торговым опытом.

Рыночные показатели: За последнюю неделю всего за три дня рыночная капитализация BEETS выросла на 95,6%, что свидетельствует об устойчивом росте рыночного спроса и доверия инвесторов.


6. Заключение: Будущий план развития экосистемы Sonic


По мере того как экосистема Sonic продолжает расширяться, особенно благодаря диверсифицированному фокусу на DeFi, рынках мемкоинов и децентрализованной торговле, появляется все больше инвестиционных возможностей. От SHADOW до x33, от GOGGLES до EGGS – эти проекты не только демонстрируют высокие рыночные показатели, но и предлагают инвесторам потенциально высокую доходность. Хотя экосистема Sonic все еще находится на ранней стадии, ее инновационная технологическая архитектура, низкие комиссии и высокоскоростные преимущества позволяют ей стать блестящей жемчужиной в экосистеме Solana.


Являясь мировым лидером в области цифровых торговых платформ, MEXC предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, в том числе из экосистемы Sonic. Благодаря своим преимуществам в скорости торговли, охвате активов и ликвидности, MEXC помогает инвесторам быстро использовать возможности на постоянно меняющемся рынке. Если вы верите в будущее экосистемы Sonic, MEXC станет для вас идеальной платформой для участия в этих проектах.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


