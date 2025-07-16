Eclipse: Унифицированное решение 2 уровня, интегрирующее Ethereum и Solana

Eclipse – это первое решение 2 уровня на Ethereum, работающее в среде виртуальной машины Solana (SVM). Его модульная архитектура призвана обеспечить базовую инфраструктуру, необходимую для поддержки быстрого, безопасного и гибкого взаимодействия миллионов пользователей в приложениях Web3 и dApps.









Eclipse представляет собой стратегический ответ на текущие проблемы масштабируемости в экосистеме блокчейн.





По мере развития технологии блокчейна Ethereum, считающийся ведущей платформой для смарт-контрактов, сталкивается с растущим давлением из-за своей ограниченной масштабируемости. Хотя такие инициативы, как шардинг и роллапы, направлены на повышение производительности, сохраняются такие проблемы, как фрагментация ликвидности и неоптимальный пользовательский опыт. И наоборот, Solana известна своей исключительной пропускной способностью и масштабируемостью, хотя проблемы с децентрализацией и безопасностью остаются. Eclipse был разработан для устранения этих недостатков путем интеграции сильных сторон Ethereum и Solana, предлагая решение нового поколения, предназначенное для расширения возможностей инфраструктуры блокчейна.









Eclipse построен на основе революционной инновации – виртуальной машины GSVM (GigaScale Virtual Machine). GSVM сочетает в себе совместно разработанную программно-аппаратную архитектуру и межслойную оптимизацию, что позволяет добиться производительности, сравнимой со средой параллельного исполнения Sealevel от Solana, при сохранении надежной безопасности и ликвидности Ethereum. Эта новая разработка позволяет Eclipse обрабатывать крупномасштабные транзакции с исключительной эффективностью, стабильностью и масштабируемостью.





Архитектура GSVM определяется четырьмя ключевыми инновациями:





Совместное проектирование аппаратного и программного обеспечения: GSVM использует высокопроизводительные вычислительные компоненты, такие как GPU и FPGA, а также интеллектуальные сетевые интерфейсы, такие как SmartNIC, для динамической адаптации стратегий обработки в зависимости от сложности транзакций. Такая архитектура обеспечивает оптимальное распределение ресурсов, предоставляя повышенную вычислительную мощность для сложных смарт-контрактов и оптимизированную пропускную способность для более простых транзакций, тем самым максимизируя эффективность всей системы.





Динамическое масштабирование и изоляция «горячих точек»: В ответ на всплески транзакций или работу приложений с высоким спросом GSVM динамически перераспределяет ресурсы ЦП для увеличения производительности в режиме реального времени. Кроме того, она обеспечивает изоляцию ресурсов для приложений с высоким трафиком, не позволяя локальным перегрузкам влиять на производительность всей сети. Такое сочетание динамического масштабирования и сдерживания «горячих точек» обеспечивает стабильность и доступность в условиях высокой нагрузки.





Межслойная оптимизация: GSVM обеспечивает взаимодействие данных в режиме реального времени на нескольких уровнях системы, включая оценку газа, выполнение транзакций и планирование, что гарантирует тесную интеграцию операционных рабочих процессов. Благодаря предварительной выборке данных о транзакциях и упреждающей оценке стоимости газа GSVM значительно сокращает задержки при выполнении операций. Кроме того, он использует предсказательное планирование на основе искусственного интеллекта, чтобы предвидеть потенциальные проблемы, такие как перегруженность блоков или сбой, что еще больше оптимизирует пропускную способность транзакций.





Абстракция и распараллеливание вычислений: Чтобы добиться максимальной эффективности обработки, GSVM перекладывает интенсивные вычислительные задачи на офчейн-среды. Затем результаты проверяются с помощью доказательств с нулевым знанием (ZK) и надежно фиксируются в сети Ethereum. Эта гибридная модель выполнения офчейна и верификации ончейна ускоряет обработку данных без ущерба для их целостности и безопасности.





В дополнение к этим основным инновациям Eclipse поддерживает широкий спектр сред исполнения – в том числе EVM, SVM и MoveVM, – обеспечивая разработчикам беспрецедентную гибкость. Проекты могут выбирать наиболее подходящий уровень исполнения и настраивать компоненты для удовлетворения конкретных потребностей в производительности, безопасности и масштабируемости. Для дальнейшего повышения безопасности в Eclipse интегрирована RISC Zero – высокопроизводительная система защиты от мошенничества ZK, предлагающая пользователям оптимальное соотношение скорости транзакций, криптографической надежности и экономической эффективности.









С момента запуска основной сети в ноябре 2024 года экосистема Eclipse переживает быстрый и значительный рост. На сегодняшний день с Eclipse интегрировались более 60 децентрализованных приложений (dApps) и поставщиков услуг, охватывающих широкий спектр вертикалей, включая DeFi, GameFi, потребительские приложения и NFT.





DeFi: Экосистема включает в себя такие собственные протоколы, как кредитная платформа Astrol, децентрализованные биржи Invariant и Umbra, а также другие, предлагающие полный набор децентрализованных финансовых услуг.

GameFi: Такие игры, как Turbo Tap, сочетают в себе увлекательный геймплей и встроенные в экосистему стимулы, привлекая большое количество пользователей и повышая вовлеченность сообщества.

NFT: Eclipse представила официальную коллекцию After School Club NFT и поддерживает несколько NFT-платформ, включая Scope и Minty.Market, ускоряя развитие своей NFT-экосистемы.





Экосистема Eclipse также включает новые проекты, такие как рынок прогнозирования Hedgehog и платформу мемкоинов Fight.Horse, что подчеркивает ее стремление поддерживать разнообразный и инновационный ландшафт приложений.





Благодаря активному развитию экосистемы, Eclipse зарегистрировала более 1 150 ETH в виде генерируемых комиссий, создала сообщество из 472 000+ членов в Discord и подключила более 1 миллиона кошельков. Платформа обработала более 2,1 миллиарда транзакций, а объем торгов на децентрализованной бирже (DEX) превысил 1 миллиард долларов США.













Eclipse призван предложить лучшее из Ethereum и Solana, объединив сильные стороны каждой архитектуры блокчейна для повышения масштабируемости, удобства использования и безопасности. Ниже представлен обзор архитектуры основной сети Eclipse:





Уровень расчетов (Ethereum): Eclipse использует Ethereum в качестве уровня расчетов, обеспечивая безопасное и децентрализованное завершение операций. Транзакции проверяются с помощью мостового механизма, что позволяет Eclipse унаследовать надежные гарантии безопасности Ethereum.





Уровень исполнения (SVM): Транзакции выполняются через виртуальную машину Solana, что обеспечивает параллельную обработку. По сравнению с однопоточными средами, такими как виртуальная машина Ethereum (EVM), это значительно увеличивает пропускную способность транзакций.





Доступность данных (Celestia): Для обеспечения масштабируемой и экономически эффективной доступности данных Eclipse публикует данные о транзакциях в Celestia. Такой подход позволяет снизить затраты при поддержке больших объемов транзакций, в отличие от использования исключительно Ethereum для обеспечения доступности данных.





Доказательства мошенничества (RISC Zero): Для поддержания целостности сети в Eclipse используются доказательства мошенничества с нулевым знанием через RISC Zero. Это позволяет системе обнаруживать и разрешать недействительные транзакции без необходимости избыточного выполнения ончейн.













Поскольку технология блокчейн продолжает развиваться и получать все более широкое распространение, Eclipse – инновационная платформа, объединяющая сильные стороны Ethereum и Solana, – имеет все шансы стать ключевым инструментом для развертывания крупномасштабных приложений Web3. В дальнейшем Eclipse будет продолжать уделять внимание совершенствованию своей технической инфраструктуры и улучшению пользовательского опыта, предоставляя разработчикам надежную и удобную среду, а конечным пользователям – безопасный, эффективный и экономичный опыт.





Для инвесторов и разработчиков, внимательно следящих за развитием инфраструктуры блокчейна и внедрением децентрализованных технологий, Eclipse представляет собой привлекательную возможность. Уникальный архитектурный дизайн и перспективные сценарии применения делают ее потенциальным катализатором следующего этапа эволюции индустрии.





Являясь лидером в индустрии цифровых активов, MEXC по-прежнему стремится выявлять и поддерживать новые проекты, такие как Eclipse. Мы стремимся предоставлять профессиональные и комплексные услуги, обеспечивая сверхбыструю торговлю на миллисекундном уровне и эксклюзивный доступ к тщательно проверенным, высококачественным проектам. В MEXC вы всегда будете на шаг впереди, готовые воспользоваться следующей инвестиционной возможностью.



