Подробный обзор EarthMeta: Создание децентрализованной виртуальной экосистемы Земли на базе ИИ

В условиях стремительного сближения ИИ и Web3 EarthMeta пересматривает наше представление о «цифровом мире». Платформа виртуальной Земли, сочетающая в себе возможности ИИ, децентрализованное управление и захватывающий опыт, EarthMeta стремится к созданию цифровой экосистемы нового поколения, основанной на автономии пользователей и открытом сотрудничестве.









EarthMeta – это проект ИИ и Web3, построенный на блокчейне Polygon, который объединяет механизм NFT с географическим отображением активов для создания платформы цифровой Земли, где реальный и виртуальный миры сходятся воедино.





На EarthMeta каждый город и достопримечательность планеты можно минтить, управлять и торговать в виде NFT. В отличие от традиционных платформ виртуальной недвижимости, EarthMeta ставит управление на первое место, и только пользователи, ставшие губернаторами городов, получают право торговать и развивать достопримечательности этого города.





Видение EarthMeta включает:





Создание справедливой, децентрализованной глобальной системы виртуальной Земли.

Предоставление захватывающего цифрового опыта, сочетающего физическую и виртуальную реальность с помощью технологий ИИ и AR.

Предоставление пользователям по всему миру возможности создавать и управлять вместе в процессе совместного строительства новых метавселенных городов.









EarthMeta открывает новые горизонты в качестве проекта Web3, не только реализуя комплексную систему торговли активами, но и внедряя глубокую децентрализацию в свою модель управления. Ниже мы рассмотрим EarthMeta по четырем основным параметрам: Управление, Торговля, ИИ и AR.









В EarthMeta каждый город должен быть «заявлен», и только его губернатор может продавать или выпускать знаковые NFT в границах этого города. Например, если Нью-Йорк остается невостребованным, статуя Свободы не появится на торговой площадке до тех пор, пока пользователь не заявит о своем праве на город и не активирует обращение активов.





Такой дизайн подчеркивает стремление платформы к истинной децентрализации, передавая власть непосредственно в руки пользователей.









EarthMeta внедряет систему торговли и управления активами полностью ончейн:





Осуществляет все транзакции через смарт-контракты Polygon, не храня активы пользователя.

Взимает нулевую комиссию за транзакции, что позволяет избежать конфликта интересов.

Не раскрывает начальную цену; губернаторы устанавливают свои собственные цены, чтобы способствовать динамике свободного рынка.

Не продает земельные участки самостоятельно, сосредоточившись исключительно на развитии инфраструктуры для поддержания нейтральности экосистемы.









EarthMeta глубоко интегрирует ИИ в работу своей платформы:





Использует большие языковые модели для оценки городов по культурным, экономическим и географическим критериям, предоставляя пользователям данные об управлении.

Предоставляет инструменты для выбора названий городов и достопримечательностей, автоматического создания описательных текстов и изображений, а также анализа экономических моделей.

ИИ-помощники в управлении имитируют процесс принятия решений, повышая эффективность и позволяя проводить такие функции, как «президентские» выборы.





Встраивая эти интеллектуальные средства управления, EarthMeta снижает барьер для участия, повышая удовольствие и эффективность.









EarthMeta запустит мобильный инструмент для исследования, который объединяет карты реального мира с дополненной реальностью. Используя камеру телефона, пользователи смогут «снимать» виртуальные достопримечательности, зарабатывать вознаграждения NFT или выполнять интерактивные задания, перемещаясь по реальным улицам, что обеспечит иммерсивный цифровой опыт «прогулки и исследования». Эта функция не только повышает вовлеченность пользователей, но и открывает новые возможности для взаимодействия с продавцами, владельцами интеллектуальной собственности и организаторами мероприятий.









EarthMeta выпустит свой собственный токен EARTHMETA на блокчейне Polygon. В число его основных функций входят:





Заявление и закрепление прав на управление: Заблокируйте EARTHMETA, чтобы заявить права на управление городами.

Расчеты по сделкам: Используйте EARTHMETA в качестве средства обмена для всех сделок с активами ончейн.

Голосование по вопросам управления: Удерживайте EARTHMETA, чтобы участвовать в принятии решений на уровне платформы.

Стимулы и награды: Зарабатывайте EARTHMETA с помощью стимулов для пользователей и вознаграждений за создание контента.





Кроме того, EarthMeta проведет «Первоначальные аукционы» по продаже отдельных участков земли и мероприятия «Получение города», предоставляющие первым участникам эксклюзивный доступ в виртуальный мир.









EarthMeta завершила фундаментальную разработку и будет поэтапно внедрять ключевые функции:





2025 Q2 : Запуск механизма управления и открытие первой волны городских заявок.

2025 Q3: Запуск системы торговли основными активами и поддержка пользовательского городского контента.

2025 Q4: Выпуск AR-приложения с геолокационным захватом NFT-геймплея.

С 2026 года: Запуск EarthMeta SDK, который позволит сторонним разработчикам совместно создавать городские объекты (например, виртуальные галереи, места для проведения мероприятий).





EarthMeta стремится создать «децентрализованную + управляемую искусственным интеллектом + дополненную реальность» цифровую Землю, служащую не только продолжением метавселенной, но и новаторской песочницей цифровой цивилизации в эпоху Web3.









EarthMeta находится на переднем крае строительства виртуальной Земли, опираясь на технологии ИИ, блокчейна и AR, которые переопределяют землю, управление и сотрудничество в цифровом мире. Здесь пользователи – не просто участники, а строители городов, губернаторы, создатели и исследователи.





По мере открытия новых городов, созревания механизмов управления и присоединения партнеров по экосистеме EarthMeta может стать первой действительно управляемой пользователями платформой виртуальной Земли.





