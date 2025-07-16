Подробный обзор EarthMeta: Создание децентрализованной виртуальной экосистемы Земли на базе ИИ

В условиях стремительного сближения ИИ и Web3 EarthMeta пересматривает наше представление о «цифровом мире». Платформа виртуальной Земли, сочетающая в себе возможности ИИ, децентрализованное управлениВ условиях стремительного сближения ИИ и Web3 EarthMeta пересматривает наше представление о «цифровом мире». Платформа виртуальной Земли, сочетающая в себе возможности ИИ, децентрализованное управлени
В условиях стремительного сближения ИИ и Web3 EarthMeta пересматривает наше представление о «цифровом мире». Платформа виртуальной Земли, сочетающая в себе возможности ИИ, децентрализованное управление и захватывающий опыт, EarthMeta стремится к созданию цифровой экосистемы нового поколения, основанной на автономии пользователей и открытом сотрудничестве.

1. Что такое EarthMeta?


EarthMeta – это проект ИИ и Web3, построенный на блокчейне Polygon, который объединяет механизм NFT с географическим отображением активов для создания платформы цифровой Земли, где реальный и виртуальный миры сходятся воедино.

На EarthMeta каждый город и достопримечательность планеты можно минтить, управлять и торговать в виде NFT. В отличие от традиционных платформ виртуальной недвижимости, EarthMeta ставит управление на первое место, и только пользователи, ставшие губернаторами городов, получают право торговать и развивать достопримечательности этого города.

Видение EarthMeta включает:

  • Создание справедливой, децентрализованной глобальной системы виртуальной Земли.
  • Предоставление захватывающего цифрового опыта, сочетающего физическую и виртуальную реальность с помощью технологий ИИ и AR.
  • Предоставление пользователям по всему миру возможности создавать и управлять вместе в процессе совместного строительства новых метавселенных городов.

2. Основные механизмы и функции EarthMeta


EarthMeta открывает новые горизонты в качестве проекта Web3, не только реализуя комплексную систему торговли активами, но и внедряя глубокую децентрализацию в свою модель управления. Ниже мы рассмотрим EarthMeta по четырем основным параметрам: Управление, Торговля, ИИ и AR.

2.1 Механизм управления: Тот, кто управляет, удерживает торговые права


В EarthMeta каждый город должен быть «заявлен», и только его губернатор может продавать или выпускать знаковые NFT в границах этого города. Например, если Нью-Йорк остается невостребованным, статуя Свободы не появится на торговой площадке до тех пор, пока пользователь не заявит о своем праве на город и не активирует обращение активов.

Такой дизайн подчеркивает стремление платформы к истинной децентрализации, передавая власть непосредственно в руки пользователей.

2.2 Децентрализованная торговая система


EarthMeta внедряет систему торговли и управления активами полностью ончейн:

  • Осуществляет все транзакции через смарт-контракты Polygon, не храня активы пользователя.
  • Взимает нулевую комиссию за транзакции, что позволяет избежать конфликта интересов.
  • Не раскрывает начальную цену; губернаторы устанавливают свои собственные цены, чтобы способствовать динамике свободного рынка.
  • Не продает земельные участки самостоятельно, сосредоточившись исключительно на развитии инфраструктуры для поддержания нейтральности экосистемы.

2.3 Управление и создание контента с помощью ИИ


EarthMeta глубоко интегрирует ИИ в работу своей платформы:

  • Использует большие языковые модели для оценки городов по культурным, экономическим и географическим критериям, предоставляя пользователям данные об управлении.
  • Предоставляет инструменты для выбора названий городов и достопримечательностей, автоматического создания описательных текстов и изображений, а также анализа экономических моделей.
  • ИИ-помощники в управлении имитируют процесс принятия решений, повышая эффективность и позволяя проводить такие функции, как «президентские» выборы.

Встраивая эти интеллектуальные средства управления, EarthMeta снижает барьер для участия, повышая удовольствие и эффективность.

2.4 Исследование реального мира с поддержкой AR


EarthMeta запустит мобильный инструмент для исследования, который объединяет карты реального мира с дополненной реальностью. Используя камеру телефона, пользователи смогут «снимать» виртуальные достопримечательности, зарабатывать вознаграждения NFT или выполнять интерактивные задания, перемещаясь по реальным улицам, что обеспечит иммерсивный цифровой опыт «прогулки и исследования». Эта функция не только повышает вовлеченность пользователей, но и открывает новые возможности для взаимодействия с продавцами, владельцами интеллектуальной собственности и организаторами мероприятий.

3. Модель крипто-токеномики EarthMeta


EarthMeta выпустит свой собственный токен EARTHMETA на блокчейне Polygon. В число его основных функций входят:

  • Заявление и закрепление прав на управление: Заблокируйте EARTHMETA, чтобы заявить права на управление городами.
  • Расчеты по сделкам: Используйте EARTHMETA в качестве средства обмена для всех сделок с активами ончейн.
  • Голосование по вопросам управления: Удерживайте EARTHMETA, чтобы участвовать в принятии решений на уровне платформы.
  • Стимулы и награды: Зарабатывайте EARTHMETA с помощью стимулов для пользователей и вознаграждений за создание контента.

Кроме того, EarthMeta проведет «Первоначальные аукционы» по продаже отдельных участков земли и мероприятия «Получение города», предоставляющие первым участникам эксклюзивный доступ в виртуальный мир.

4. Дорожная карта развития и перспективы на будущее


EarthMeta завершила фундаментальную разработку и будет поэтапно внедрять ключевые функции:

  • 2025 Q2: Запуск механизма управления и открытие первой волны городских заявок.
  • 2025 Q3: Запуск системы торговли основными активами и поддержка пользовательского городского контента.
  • 2025 Q4: Выпуск AR-приложения с геолокационным захватом NFT-геймплея.
  • С 2026 года: Запуск EarthMeta SDK, который позволит сторонним разработчикам совместно создавать городские объекты (например, виртуальные галереи, места для проведения мероприятий).

EarthMeta стремится создать «децентрализованную + управляемую искусственным интеллектом + дополненную реальность» цифровую Землю, служащую не только продолжением метавселенной, но и новаторской песочницей цифровой цивилизации в эпоху Web3.

5. Как купить EARTHMETA на MEXC?


EarthMeta находится на переднем крае строительства виртуальной Земли, опираясь на технологии ИИ, блокчейна и AR, которые переопределяют землю, управление и сотрудничество в цифровом мире. Здесь пользователи – не просто участники, а строители городов, губернаторы, создатели и исследователи.

По мере открытия новых городов, созревания механизмов управления и присоединения партнеров по экосистеме EarthMeta может стать первой действительно управляемой пользователями платформой виртуальной Земли.

Токен EARTHMETA теперь включен в листинг на MEXC. Вы можете просматривать данные о цене EARTHMETA в реальном времени и прогнозы цены EARTHMETA онлайн, а также торговать EARTHMETA на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.
2) В строке поиска найдите EARTHMETA и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.


Вы также можете зайти на страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в аирдропе EARTHMETA и получить вознаграждения.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и результаты несет исключительно пользователь.

