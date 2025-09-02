Не упустите возможности для торговли: ловите рыночную волатильность с ордерами со следованием на MEXC Фьючерсы

Высокая волатильность уже давно стала одной из определяющих черт криптовалютного рынка, и она остается важным фактором, привлекающим многих участников. В таких быстро меняющихся условиях способность выявлять возможности для входа и действовать в соответствии с ними приобретает особое значение. Однако трейдеры часто упускают эти моменты из-за нерешительности, неточной оценки времени или просто темпа колебаний рынка. Функция ордеров со следованием на MEXC Фьючерсы разработана с учетом этой проблемы и представляет собой механизм, который автоматически корректирует ордера в соответствии с движениями рынка, помогая участникам более эффективно реагировать на волатильность и использовать возможности по мере их возникновения.









Функция ордера со следованием повторно выставляет лимитный ордер по текущей лучшей рыночной цене. В частности, когда пользователь включает функцию ордера со следованием на MEXC Фьючерсы, существующий лимитный ордер, находящийся далеко от книги ордеров, быстро корректируется до лучшей цены покупки или продажи, оставаясь при этом лимитным ордером в книге ордеров. Это позволяет трейдерам использовать возможности во время резких колебаний цен, не прибегая к рыночным ордерам, которые обычно влекут за собой более высокие комиссии.





Например, Алиса размещает лимитный ордер на покупку бессрочных фьючерсов BTCUSDT по цене 100 000 USDT. Через некоторое время рыночная цена не достигла уровня ее ордера, и она ожидает, что BTCUSDT продолжит расти. В данный момент лучший бид составляет 115 999 USDT, а лучший аск – 116 000 USDT. Когда Алиса использует функцию ордера со следованием, система немедленно повторно отправляет ее ордер по цене 115 999 USDT, что значительно повышает вероятность его исполнения. И наоборот, Синди имеет лимитный ордер на продажу по 120 000 USDT и хочет ускорить его исполнение. При использовании функции ордера со следованием ее ордер будет повторно отправлен по лучшей цене спроса.





Важно отметить, что функция ордеров со следованием на MEXC Фьючерсы в настоящее время поддерживается только в режиме хеджирования . При повторном размещении ордера на лонг позицию с использованием этой функции пользователи должны убедиться, что их фьючерсный счет имеет достаточную маржу, чтобы избежать сбоев в работе ордера.













Для повышения эффективности торговли MEXC ввела функцию ордера со следованием, чтобы решить проблему лимитных ордеров, остающихся невыполненными в течение длительного времени.





В большинстве случаев пользователям приходится отменять существующий ордер и вручную создавать новый, чтобы обновить цену ордера в соответствии с последней рыночной ценой. С помощью функции ордера со следованием пользователи могут добиться этого одним щелчком мыши: система повторно отправляет ордер в виде нового лимитного ордера по текущей лучшей рыночной цене. Количество ордеров остается неизменным, а тип ордера по-прежнему рассматривается как мейкер-ордер, поэтому никаких дополнительных комиссий не взимается.





Упрощая процесс и повышая вероятность исполнения ордеров, функция ордера со следованием повышает общую эффективность торговли.









Для демонстрации мы будем использовать в качестве примера торговую пару бессрочных фьючерсов USDT-M









Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В разделе «Фьючерсы» выберите «Фьючерсы USDT-M», чтобы перейти на торговую страницу. В панели размещения ордеров с правой стороны создайте лимитный ордер.









Прокрутите страницу вниз и найдите свой лимитный ордер в разделе «Открытые ордера». Нажмите кнопку «Следовать».









Если в настройках включена опция «Подтверждение размещения ордера», при нажатии кнопки «Следовать» откроется окно «Подтвердить ордер со следованием». Вы можете дважды подтвердить заказ и нажать «OK», чтобы завершить действие.





Если опция «Подтверждение размещения ордера» отключена в настройках, нажатие кнопки «Следовать» немедленно завершит действие.









После прохождения проверок на действительность ордера, лимит риска, баланс и риск ликвидации ордер со следованием будет успешно размещен. Ваш первоначальный лимитный ордер будет повторно выставлен по текущему лучшему биду или аску на вашей стороне. После исполнения исполненный лимитный ордер появится в разделе «Открытые позиции».





Если ни одна из проверок не прошла, ордер со следованием не будет размещен, и система отобразит причину неудачи.













1) Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите кнопку «Торговля» внизу главной страницы.

2) На странице торговли выберите «Фьючерсы» вверху, чтобы перейти в интерфейс торговли фьючерсами.

3) Создайте лимитный ордер.

4) Прокрутите вниз до «Открытые ордера», чтобы просмотреть ваш лимитный ордер, затем нажмите «Ордер со следованием».

5) Нажмите «Подтвердить».

6) После прохождения проверок на действительность ордера, лимит риска, баланс и риск ликвидации ордер со следованием будет успешно размещен. Ваш первоначальный лимитный ордер будет повторно выставлен по текущему лучшему биду или аску на вашей стороне. После исполнения исполненный лимитный ордер появится в разделе «Позиции».





Если ни одна из проверок не прошла, ордер со следованием не будет размещен, и система отобразит причину неудачи.

















Хотя высокая волатильность рынка криптовалютных фьючерсов создает множество торговых возможностей, на более длительных временных интервалах можно заметить, что около 80% времени большинство криптовалют фактически движется в определенном ценовом диапазоне. Например, на графике ниже показаны колебания цены бессрочного фьючерса ETHUSDT в пределах такого диапазона.









Это создает возможности для торговли фьючерсной сеткой.









Сеточная торговля – это количественная, автоматизированная торговая стратегия. Она работает путем размещения нескольких равномерно распределенных ордеров на покупку и продажу в определенном ценовом диапазоне, создавая «сетку». По мере движения цены в этом диапазоне система автоматически покупает по низким и продает по высоким ценам, получая прибыль от каждого небольшого колебания цены.





Проще говоря, сеточная торговля не полагается на предсказание направления движения рынка. Вместо этого она извлекает прибыль из волатильности цен как таковой. Пока рынок колеблется, будь то «бычий», «медвежий» или «боковой», существует потенциал для получения прибыли.









Фьючерсы на акции MEXC предлагают новый способ торговли американскими акциями с использованием криптовалюты. Инвесторы могут участвовать в движении цен на акции, не удерживая базовые акции и не имея брокерского аккаунта. Используя криптовалюту в качестве маржи, трейдеры могут получать прибыль от колебаний цен на акции с помощью кредитного плеча и гибких торговых опций.





С помощью фьючерсов на акции MEXC пользователи могут легко торговать десятками акций инвестиционного класса без необходимости иметь традиционный брокерский аккаунт. Платформа также предлагает одни из самых низких комиссий в отрасли наряду с оптимизированным торговым опытом. Согласно отчету ChainCatcher , глубина торговли фьючерсами на акции MEXC уже сейчас значительно превосходит показатели отрасли, обеспечивая более плавную динамику цен даже в экстремальных рыночных условиях и помогая снизить риск неожиданных ликвидаций.













В настоящее время MEXC проводит фестиваль с нулевой комиссией . Участвуя в событии, пользователи могут существенно снизить торговые комиссии, достигая цели «больше экономить, больше торговать, больше зарабатывать». На платформе MEXC вы можете не только наслаждаться недорогой торговлей в рамках этого события, но и опережать рыночные тенденции и использовать возможности с максимальной эффективностью. Это идеальная отправная точка для ускорения вашего пути к росту активов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



