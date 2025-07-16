По мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) продолжают внедрять практичные и инновационные инфраструктурные решения. Dolomite, построенная на базе сети Arbitrum, переосмыслиПо мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) продолжают внедрять практичные и инновационные инфраструктурные решения. Dolomite, построенная на базе сети Arbitrum, переосмысли
Dolomite: Революция в сфере ликвидности децентрализованных финансов

16 июля 2025 г.
По мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) продолжают внедрять практичные и инновационные инфраструктурные решения. Dolomite, построенная на базе сети Arbitrum, переосмысливает торговлю цифровыми активами и кредитование с помощью своей специализированной финансовой архитектуры. Запуск собственного токена управления, DOLO, знаменует собой ключевую веху в развитии платформы как децентрализованного денежного рынка и биржи.

1. Основные преимущества Dolomite: Эффективность капитала и инклюзивное финансирование


Dolomite отличают три основополагающих принципа:

1) Система виртуальной ликвидности: Продвинутая алгоритмическая система максимизирует эффективность использования капитала в разнообразном пуле активов, от основных криптовалют до новых токенов, преодолевая ограничения традиционных моделей ликвидности.
2) Модель стимулирования, ориентированная на пользователя: Вместо того чтобы полагаться на высокие комиссии, Dolomite возвращает доходы от протокола непосредственно пользователям. Устойчивые механизмы распределения, такие как вознаграждения за стейкинг, создают положительную обратную связь, которая уравнивает рост платформы с выгодой для пользователей.
3) Финансовая архитектура, ориентированная на безопасность: Все займы обеспечены залогом и регулируются проверенными смарт-контрактами и надежным контролем рисков. Такая конструкция защищает активы пользователей, сохраняя стабильность платформы.

Согласно операционным данным, пользователи платят только сетевые комиссии ончейн и не взимают дополнительных комиссий за пользование платформой, что значительно снижает барьер для участия.

2. Токен DOLO: Управление и утилитарность


Токен DOLO выполняет две основные функции в экосистеме Dolomite:

1) Права управления: Держатели токенов могут подавать предложения и голосовать по вопросам обновления протокола, изменения параметров и других важных решений, обеспечивая развитие платформы под руководством сообщества.
2) Функциональная утилитарность: DOLO лежит в основе вознаграждений за стейкинг и стимулов для предоставления ликвидности. Будущие релизы обеспечат кроссчейн взаимодействие и дополнительные функции, что еще больше повысит утилитарность токена.

3. Обзор токеномики


1) Фиксированное предложение: Общий объем предложения ограничен 1 миллиардом токенов, что гарантирует его дефицит.
2) Прозрачное распределение: 20% предназначены для ранних вкладчиков и поощрения сообщества, включая аирдропы. 3% зарезервировано для целевых вознаграждений вкладчикам протокола Boyco. Остальные токены направляются в пулы ликвидности и фонд развития экосистемы.
3) График выпуска: В день TGE (24 апреля) в обращение поступит около 361 миллиона токенов, включая заблокированные veDOLO (Vote Escrowed DOLO), что позволит сбалансировать немедленную ликвидность и долгосрочные удержания.

4. Основные вехи и расширение экосистемы


  • Событие генерации токенов (TGE): Начиная с 24 апреля, пользователи смогут получить DOLO через платформу проекта, официально активировав экономику токенов.
  • Кроссчейн развертывание: Помимо базы Arbitrum, DOLO будет запущен на Berachain, чтобы продвинуть стратегию мультичейна и расширить доступ пользователей.
  • Ретроактивный механизм аирдропа: На основе снэпшота 6 января 2025 года, только пользователи, активные до этой даты, имеют право на получение вознаграждения, что усиливает принцип «вознаграждение на основе вклада».

Как купить DOLO на MEXC?


По мере ускорения развития экономики платформ и создателей Dolomite преобразует опыт DeFi с помощью технологических инноваций. Его система виртуальной ликвидности и модель стимулирования, ориентированная на пользователя, устанавливают новый стандарт сочетания эффективности капитала и широкой доступности. По мере развития экосистемы токенов DOLO этот децентрализованный финансовый центр будет привлекать все большее число участников, изучающих будущее цифровых финансов. Опыт MEXC в выявлении и поддержке новых проектов делает его главной площадкой для приобретения и торговли DOLO.

Теперь DOLO доступен для спотовой, так и для фьючерсной торговли на MEXC, где вы можете торговать с чрезвычайно низкими комиссиями.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) В строке поиска введите DOLO и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену, затем разместите ордер.

Вы также можете присоединиться к соответствующим событиям, связанным с депозитом и торговлей, на странице MEXC Airdrop+. Просто выполните несколько заданий, чтобы получить шанс заработать дополнительные токены DOLO или вознаграждения USDT.

Преимущества торговли DOLO на MEXC:


1) Повышенная ликвидность: Более узкие спреды, быстрое исполнение и более стабильная торговля.
2) Интуитивно понятный интерфейс: Удобный дизайн, позволяющий быстро освоиться как новичкам, так и опытным трейдерам.
3) Надежная безопасность: Многоуровневая защита ваших средств, мониторинг рисков в режиме реального времени и полная компенсация любых потерь, вызванных проблемами в работе платформы.
4) Круглосуточная служба поддержки клиентов: Круглосуточная помощь, когда бы она вам ни понадобилась.
5) Чрезвычайно низкие комиссии: Чрезвычайно выгодные торговые комиссии помогут вам получить максимальную прибыль.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


