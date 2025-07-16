Dolomite: Революция в сфере ликвидности децентрализованных финансов





По мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) продолжают внедрять практичные и инновационные инфраструктурные решения. Dolomite, построенная на базе сети Arbitrum, переосмысливает торговлю цифровыми активами и кредитование с помощью своей специализированной финансовой архитектуры. Запуск собственного токена управления, DOLO, знаменует собой ключевую веху в развитии платформы как децентрализованного денежного рынка и биржи.









Dolomite отличают три основополагающих принципа:





1) Система виртуальной ликвидности: Продвинутая алгоритмическая система максимизирует эффективность использования капитала в разнообразном пуле активов, от основных криптовалют до новых токенов, преодолевая ограничения традиционных моделей ликвидности.

2) Модель стимулирования, ориентированная на пользователя: Вместо того чтобы полагаться на высокие комиссии, Dolomite возвращает доходы от протокола непосредственно пользователям. Устойчивые механизмы распределения, такие как вознаграждения за стейкинг, создают положительную обратную связь, которая уравнивает рост платформы с выгодой для пользователей.

3) Финансовая архитектура, ориентированная на безопасность: Все займы обеспечены залогом и регулируются проверенными смарт-контрактами и надежным контролем рисков. Такая конструкция защищает активы пользователей, сохраняя стабильность платформы.





Согласно операционным данным, пользователи платят только сетевые комиссии ончейн и не взимают дополнительных комиссий за пользование платформой, что значительно снижает барьер для участия.









Токен DOLO выполняет две основные функции в экосистеме Dolomite:





1) Права управления: Держатели токенов могут подавать предложения и голосовать по вопросам обновления протокола, изменения параметров и других важных решений, обеспечивая развитие платформы под руководством сообщества.

2) Функциональная утилитарность: DOLO лежит в основе вознаграждений за стейкинг и стимулов для предоставления ликвидности. Будущие релизы обеспечат кроссчейн взаимодействие и дополнительные функции, что еще больше повысит утилитарность токена.









1) Фиксированное предложение: Общий объем предложения ограничен 1 миллиардом токенов, что гарантирует его дефицит.

2) Прозрачное распределение: 20% предназначены для ранних вкладчиков и поощрения сообщества, включая аирдропы. 3% зарезервировано для целевых вознаграждений вкладчикам протокола Boyco. Остальные токены направляются в пулы ликвидности и фонд развития экосистемы.

3) График выпуска: В день TGE (24 апреля) в обращение поступит около 361 миллиона токенов, включая заблокированные veDOLO (Vote Escrowed DOLO), что позволит сбалансировать немедленную ликвидность и долгосрочные удержания.









Событие генерации токенов (TGE): Начиная с 24 апреля, пользователи смогут получить DOLO через платформу проекта, официально активировав экономику токенов.

Кроссчейн развертывание: Помимо базы Arbitrum, DOLO будет запущен на Berachain, чтобы продвинуть стратегию мультичейна и расширить доступ пользователей.

Ретроактивный механизм аирдропа: На основе снэпшота 6 января 2025 года, только пользователи, активные до этой даты, имеют право на получение вознаграждения, что усиливает принцип «вознаграждение на основе вклада».









По мере ускорения развития экономики платформ и создателей Dolomite преобразует опыт DeFi с помощью технологических инноваций. Его система виртуальной ликвидности и модель стимулирования, ориентированная на пользователя, устанавливают новый стандарт сочетания эффективности капитала и широкой доступности. По мере развития экосистемы токенов DOLO этот децентрализованный финансовый центр будет привлекать все большее число участников, изучающих будущее цифровых финансов. Опыт MEXC в выявлении и поддержке новых проектов делает его главной площадкой для приобретения и торговли DOLO.





Теперь DOLO доступен для спотовой, так и для фьючерсной торговли на MEXC, где вы можете торговать с чрезвычайно низкими комиссиями





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) В строке поиска введите DOLO и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену, затем разместите ордер.





Вы также можете присоединиться к соответствующим событиям, связанным с депозитом и торговлей, на странице MEXC Airdrop+ . Просто выполните несколько заданий, чтобы получить шанс заработать дополнительные токены DOLO или вознаграждения USDT.









1) Повышенная ликвидность: Более узкие спреды, быстрое исполнение и более стабильная торговля.

2) Интуитивно понятный интерфейс: Удобный дизайн, позволяющий быстро освоиться как новичкам, так и опытным трейдерам.

3) Надежная безопасность: Многоуровневая защита ваших средств, мониторинг рисков в режиме реального времени и полная компенсация любых потерь, вызванных проблемами в работе платформы.

4) Круглосуточная служба поддержки клиентов: Круглосуточная помощь, когда бы она вам ни понадобилась.

5) Чрезвычайно низкие комиссии: Чрезвычайно выгодные торговые комиссии помогут вам получить максимальную прибыль.



