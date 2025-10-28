Сжигает ли XRP монеты? Всё, что нужно знать о скорости сжигания XRP

Если вы держите XRP или думаете об инвестировании в него, вы наверняка слышали разговоры о "сжигании XRP" и задавались вопросом, в чём суть. Вот в чём дело: понимание того, как работает механизм сжигания XRP, может помочь вам принимать более разумные решения относительно вашего криптовалютного портфеля.

В этой статье разбирается всё, что вам нужно знать о сжигании XRP, простым языком — никакого сложного жаргона, только понятные факты. Вы узнаете, как именно работает скорость сжигания XRP, что означают последние изменения для ваших инвестиций и стоит ли беспокоиться о снижающихся показателях сжигания. К концу вы поймёте, что действительно определяет стоимость XRP и какие показатели имеют значение при оценке этой криптовалюты.





Ключевые выводы:

XRP сжигает крошечную сумму (0.00001 XRP) с каждой транзакцией для предотвращения спама, а не для манипулирования ценой

Текущая скорость сжигания снизилась на 95% по сравнению с пиками декабря 2024 года, сейчас уничтожается только 163-750 XRP ежедневно

С момента запуска было сожжено примерно 14 миллионов XRP, что составляет всего 0.014% от общего предложения

Теоретически Ripple могут заставить сжечь свои 39-40 миллиардов XRP в эскроу при достижении 80% консенсуса валидаторов

Внедрение в сети, регуляторная ясность и реальная полезность имеют гораздо большее значение для долгосрочной стоимости XRP, чем скорость сжигания





Думайте о сжигании XRP как о почтовых марках, которые гасятся после использования. Каждый раз, когда кто-то отправляет XRP по сети, крошечное количество XRP — обычно 0.00001 XRP за транзакцию навсегда уничтожается. Это не попадает в чей-то карман и не хранится в каком-либо хранилище. Оно полностью удаляется из существования и никогда не может быть использовано снова.

Механизм сжигания XRP служит определённой цели, которая не имеет ничего общего с обогащением инвесторов. Когда Ripple разрабатывали XRP Ledger в 2012 году, им нужен был способ предотвращения спам-атак. Без какой-либо стоимости, связанной с транзакциями, злоумышленники могли бы затопить сеть миллионами бесполезных транзакций и обрушить всю систему. Требуя от каждой транзакции сжигания небольшой комиссии, XRP обеспечивает реальную ценность каждой транзакции, даже если эта ценность микроскопическая.

В отличие от Bitcoin, где майнеры зарабатывают комиссии за транзакции, или Ethereum до его крупных обновлений, где комиссии шли валидаторам, комиссии за транзакции XRP просто исчезают. Никто на них не зарабатывает. Уничтожение комиссий происходит автоматически через протокол консенсуса сети, который проверяет транзакции без майнинга. Это делает XRP принципиально отличающимся от криптовалют с доказательством работы.

Сумма, сжигаемая за транзакцию, намеренно мала. По текущим ценам 0.00001 XRP равняется доле цента. Это сохраняет транзакции доступными, при этом препятствуя злоупотреблению сетью. В периоды перегрузки сети комиссия может немного увеличиваться, но остаётся минимальной по сравнению с другими блокчейн-сетями. Валидаторы XRP Ledger могут регулировать минимальную комиссию через консенсус при необходимости, хотя это происходит редко.





Скорость сжигания XRP резко упала, и цифры говорят сами за себя. В декабре 2024 года сеть сжигала более 15,000 XRP за один день в периоды высокой активности. Перемотаем до сентября 2025 года, и это число обрушилось до всего лишь 163-750 XRP в день. Для перспективы — это снижение более чем на 95% в ежедневной активности сжигания.

Что вызвало такое масштабное падение? Ответ прост: меньше людей используют сеть. Каждая транзакция сжигает крошечное количество XRP, поэтому когда объём транзакций падает, скорость сжигания падает вместе с ними. В первые месяцы 2025 года уровни сжигания стабилизировались между 2,500 и 7,500 XRP ежедневно, что уже было ниже декабрьского пика. Но к концу августа активность обрушилась ниже 1,000 токенов в день и оставалась там до сентября.

С момента запуска XRP Ledger сеть сожгла примерно 14 миллионов XRP в общей сложности. Хотя это звучит много, это представляет всего около 0.014% от изначального предложения XRP в 100 миллиардов токенов. Скорость сжигания приближается к нулевым уровням сейчас, потому что циркулирующее предложение XRP в 60 миллиардов остаётся в основном нетронутым минимальными комиссиями за транзакции, которые уничтожаются.

Это резкое снижение скорости сжигания XRP сегодня отражает более широкие паттерны сетевой активности, а не какие-либо изменения в самом механизме сжигания. Система работает точно так, как задумано — она просто обрабатывает гораздо меньше транзакций, чем в более загруженные периоды.









Ethereum внедрил свой механизм сжигания через обновление EIP-1559 в 2021 году, фундаментально изменив то, как сеть обрабатывает комиссии за транзакции. Теперь каждая транзакция Ethereum сжигает базовую комиссию, при этом сумма варьируется в зависимости от перегрузки сети. В периоды загруженности могут сжигаться тысячи ETH ежедневно, создавая дефляционное давление, которое фактически уменьшает общее предложение. В некоторые дни Ethereum сжигает больше ETH, чем создаёт через блоковые награды. Этот подход напрямую связывает использование сети с уменьшением предложения значимым образом.

Binance серьёзно относится к сжиганию с квартальными событиями сжигания. Биржа изначально обязалась уничтожить 100 миллионов BNB — половину своего общего предложения — выкупая токены на 20% от квартальной прибыли. За годы Binance сожгла миллиарды долларов в BNB через эти систематические выкупы. Позже они автоматизировали процесс с прозрачной формулой, основанной на цене BNB и использовании сети. Этот агрессивный подход уже уменьшил предложение BNB примерно на 25%.

Shiba Inu полагается на инициативы сжигания, управляемые сообществом, для уменьшения своего огромного предложения токенов. Держатели добровольно отправляют SHIB на адреса сжигания, надеясь, что уменьшение предложения увеличит стоимость оставшихся токенов. Хотя эти сжигания происходят периодически и привлекают внимание СМИ, они непредсказуемы и полностью зависят от энтузиазма сообщества, а не от сетевой механики.

XRP не сжигает токены для манипулирования ценой или создания искусственной дефицитности. Механизм сжигания существует исключительно для безопасности сети и предотвращения спама. Нет квартальных событий сжигания, программ выкупа или кампаний сообщественного сжигания. Ripple никогда не объявляла планов крупномасштабных сжиганий, подобных тем, что наблюдались с другими токенами. Механизм сжигания XRP пассивен, автоматичен и минимален по дизайну. Хотя сжигания Ethereum иногда попадают в заголовки из-за их масштаба, а Binance вызывает азарт квартальными объявлениями, сжигания XRP происходят тихо в фоновом режиме с каждой транзакцией.





Ripple в настоящее время держит примерно 39-40 миллиардов XRP в эскроу — стоимостью примерно в 30 миллиардов долларов по недавним ценам. Этот массивный резерв вызвал дебаты о том, должны ли эти токены быть сожжены навсегда.

В конце 2020 года Дэвид Шварц, главный технический директор Ripple, дал удивительный ответ, когда его спросили, может ли сообщество заставить это сжигание. Он признал, что если валидаторы сети достигнут 80% консенсуса, Ripple ничего не сможет сделать, чтобы остановить это. Публичные блокчейны демократичны, и решает большинство.

Однако генеральный директор Брэд Гарлингхаус сказал, что Ripple могла бы рассмотреть сжигание XRP из эскроу только если это ощутимо улучшит здоровье экосистемы. Компания использует эти активы для партнёрств, институциональных продаж и разработки. Пока 30 миллиардов долларов остаются заблокированными, но нетронутыми, а сообщество разделилось во мнениях о том, что должно произойти.









Не совсем. Хотя падение скорости сжигания XRP с 15,000+ токенов ежедневно до менее 200 может показаться тревожным, ценностное предложение XRP никогда не было в первую очередь связано со сжиганием токенов для создания дефицитности. Криптовалюта была разработана как мостовой актив для трансграничных платежей и институциональных денежных переводов.

XRP успешно защитил уровень поддержки в $2.80, даже когда скорость сжигания обрушилась почти до нуля в сентябре 2025 года. Токен торговался по $2.88 с ежедневным отскоком в 2.2%, показывая, что рыночные фундаментальные показатели управляли ценой, а не статистика сжигания. Снижение скорости сжигания отражает более низкие объёмы транзакций, а не какую-либо фундаментальную проблему с самим XRP.

Что должно беспокоить инвесторов больше? Стагнирующее внедрение, регуляторные неудачи или конкуренты, захватывающие долю рынка. Эти факторы действительно влияют на полезность и спрос XRP, тогда как скорость сжигания — просто побочный продукт сетевой активности.









Перестаньте зацикливаться на скорости сжигания и начните наблюдать за показателями, которые действительно имеют значение:

Внедрение в сети — Отслеживайте, сколько банков и платёжных провайдеров интегрируют сервис Ripple On-Demand Liquidity, который использует XRP для трансграничных транзакций.

Развитие XRP Ledger — Внедрение автоматизированных маркет-мейкеров создаёт новые варианты использования DeFi, причём каждый пул AMM сжигает 2 XRP в качестве единовременной комиссии.

Влияние стейблкоина RLUSD — Предстоящий стейблкоин Ripple будет стимулировать объёмы транзакций, поскольку каждая транзакция RLUSD сжигает комиссии XRP.

Регуляторная ясность — Следите за правовыми разработками, потенциальными повторными листингами на биржах и обсуждениями биржевых фондов XRP, которые действительно могут двигать рынок.

Активные адреса и накопление китами — В середине 2025 года активные адреса подскочили до 300,000 ежедневно, а крупные держатели впервые превысили 2,700 адресов.

Инструменты отслеживания сжигания — Такие сайты, как — Такие сайты, как XRPScan , предоставляют данные о сжигании в реальном времени, но рассматривайте это как одну из многих точек данных, а не как основной инвестиционный показатель.









1. Сжигает ли XRP каждую транзакцию?

Да, каждая транзакция XRP сжигает небольшую комиссию, обычно 0.00001 XRP, которая навсегда уничтожается.

2. Какова текущая скорость сжигания XRP?

По состоянию на сентябрь 2025 года ежедневная скорость сжигания упала до примерно 163-750 XRP в день.

3. Сожжёт ли Ripple свои XRP из эскроу?

Ripple не обязалась сжигать свои XRP из эскроу, но заявила, что может рассмотреть это, если это принесёт пользу экосистеме.

4. Сколько XRP было сожжено в общей сложности?

С момента запуска сети было сожжено примерно 14 миллионов XRP, что составляет около 0.014% от общего предложения.

5. Сжигает ли RLUSD XRP?

Да, транзакции RLUSD на XRP Ledger сжигают XRP в качестве комиссий за транзакции, как и обычные переводы XRP.

6. Может ли XRP сжигать монеты для уменьшения предложения?

Сжигания XRP происходят автоматически через комиссии за транзакции, но на минимальных уровнях, которые существенно не уменьшают предложение.

7. Сжигает ли XRP монеты?

Да, XRP сжигает небольшое количество монет с каждой транзакцией в качестве сетевой комиссии, обычно 0.00001 XRP за перевод.

8. Есть ли у XRP механизм сжигания?

Да, у XRP есть встроенный механизм сжигания, при котором комиссии за транзакции навсегда уничтожаются для предотвращения спам-атак на сеть.

9. Будет ли XRP сжигать предложение?

XRP постоянно сжигает крошечные суммы с каждой транзакцией, постепенно уменьшая предложение со временем, но влияние минимально по сравнению с общими 60 миллиардами циркулирующих токенов.

10. Что такое скорость сжигания XRP?

Скорость сжигания XRP — это количество XRP, уничтожаемое ежедневно через комиссии за транзакции, которое в настоящее время составляет от 163 до 750 XRP в день по состоянию на сентябрь 2025 года.

11. Есть ли у XRP скорость сжигания?

Да, у XRP есть скорость сжигания, которая варьируется в зависимости от объёма сетевых транзакций, причём каждая транзакция уничтожает небольшую комиссию, которая накапливается со временем.





Механизм сжигания XRP реален, но понят неправильно. Да, XRP сжигает монеты с каждой транзакцией, но текущее обрушение скорости сжигания не является тревожным сигналом. XRP никогда не был разработан для зависимости от агрессивного сжигания токенов для роста стоимости.

Внедрение в сети, регуляторная ясность, институциональные партнёрства и реальная полезность движут долгосрочную стоимость XRP гораздо больше, чем ежедневная статистика сжигания. Недавнее падение просто отражает более низкие объёмы транзакций, а не сломанный механизм.

Для инвесторов XRP, торгующих на MEXC или в других местах, основывайте свои решения на существенных факторах, а не на статистике сжигания. Механизм сжигания тихо выполняет свою работу, но именно полезность сети в конечном счёте определит успех ваших инвестиций.