Анализ трендов DeFi: Небывалый максимум Bitcoin открывает новые возможности

После того как цена Bitcoin превысила отметку в 97 848,88$ и приблизилась к отметке в 100 000$, криптовалютный рынок вновь стал центром внимания всего мира. На этом фоне DeFi (децентрализованные финансы), важнейший компонент экосистемы Web3, переживает беспрецедентные возможности развития.













С момента появления DeFi летом 2020 года объем торгов на DEX (децентрализованных биржах) продолжает расти. По состоянию на 2024 год в тысячах протоколов DeFi заблокировано более 169 миллиардов долларов США активов. Особенно примечательно соотношение коэффициента стейкинга на ETH в сети Ethereum, которое выросло с 11% два года назад до 29%.









Ландшафт DeFi в 2024 году – это американские горки роста и инноваций. В начале года такие тенденции, как производные от ликвидного стейкинга (LSD), и такие проекты, как Pendle, вызвали всплеск энтузиазма на рынке. Хотя первоначальный ажиотаж улегся, потенциал роста в секторах LSD и ликвидного рестейкинга (Liquid Restaking, LRT) остается как никогда высоким. Такие проекты, как EigenLayer, влили в сферу LRT около 20 миллиардов долларов США, способствуя диверсификации всей экосистемы DeFi. Кроме того, Pendle доминирует на рынке доходности: с января ее рыночная капитализация выросла почти в четыре раза, что закрепило ее позиции в качестве ключевого игрока в отрасли.





Общий объем заблокированной стоимости (Total Value Locked, TVL) DeFi демонстрировал заметную динамику на протяжении всего года, начавшись с отметки в 50 миллиардов долларов, достигнув пика в 120 миллиардов долларов США и стабилизировавшись на уровне около 110 миллиардов долларов США сегодня. Сектор LSD лидирует по доле рынка, за ним следуют кредитование и децентрализованные биржи (DEX). Эти секторы постоянно внедряют инновации, двигая рынок DeFi вперед и предоставляя инвесторам беспрецедентные возможности для диверсификации своих портфелей. 2024 год станет переломным для DeFi, поскольку его постоянное развитие создает новые возможности как для рынка, так и для инвесторов.









Хотя некоторые считают, что DeFi достигла зрелости, на самом деле она все еще находится на стадии быстрого развития. DeFi больше не ограничивается базовыми функциями кредитования и торговли, а активно изучает более широкие и диверсифицированные приложения, способные переосмыслить традиционные финансы.





Решения для кросс-чейн: По мере роста числа проектов DeFi технология кросс-чейн становится все более необходимой. Она призвана разрушить барьеры между блокчейнами, обеспечивая беспрепятственный обмен активами и данными, тем самым создавая более открытую и взаимосвязанную экосистему DeFi.





Управление и оптимизация доходности: В сфере DeFi управление и оптимизация доходности имеют решающее значение. Появление автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) и агрегаторов доходности позволяет инвесторам спекулировать на будущих доходах или хеджировать их, не продавая базовые активы. Это не только повышает эффективность использования капитала, но и обеспечивает доходность с поправкой на риск, которую сложно сопоставить с традиционными финансовыми инструментами.





Интеграция торговли деривативами и кредитования: Торговля деривативами в DeFi набирает значительные обороты, особенно благодаря услугам кредитования, интегрированным непосредственно в DEX. Такая интеграция позволяет трейдерам без проблем использовать заемные активы для торговли деривативами или хеджирования позиций.





Токенизация активов реального мира (RWA): По мере токенизации активов реального мира, таких как недвижимость, сырьевые товары и акции, влияние DeFi выходит за пределы блокчейна. Это не только повышает ликвидность традиционно неликвидных активов, но и открывает новые возможности залога для кредитования DeFi.





Кредитный скоринг на основе блокчейна: DeFi переписывает правила кредитования с помощью систем, основанных на протоколах. Для оценки кредитоспособности эти системы используют данные из блокчейна, такие как история транзакций, поведение стейкинга и участие в управлении. Этот децентрализованный подход позволяет создать более инклюзивный кредитный рынок.





Эволюция технологии 2 уровня: Быстрый рост DeFi привел к таким проблемам, как перегруженность сети и высокие комиссии за транзакции. В результате все большее значение приобретают решения для масштабирования на 2 уровне. Передавая транзакции во вторичные сети, уровень 2 снижает нагрузку на основную сеть, увеличивает пропускную способность и снижает стоимость системы. Обновление Dencun в Ethereum позволило значительно снизить комиссию за транзакции на 2 уровне, заложив прочный фундамент для дальнейшего развития DeFi.





Интеграция искусственного интеллекта и DeFi: Применение технологии искусственного интеллекта сделает торговые системы DeFi более интеллектуальными, помогая инвесторам лучше управлять своими активами и использовать больше инвестиционных возможностей.





Рост числа механизмов рестейкинга: Рестейкинг становится новым трендом в пространстве DeFi. Он позволяет пользователям подвергать риску любые активы, приносящие доходность, для предоставления обеспечения по другим протоколам. Этот механизм значительно повышает гибкость и безопасность DeFi.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.