После того как цена Bitcoin превысила отметку в 97 848,88$ и приблизилась к отметке в 100 000$, криптовалютный рынок вновь стал центром внимания всего мира. На этом фоне DeFi (децентрализованные финанПосле того как цена Bitcoin превысила отметку в 97 848,88$ и приблизилась к отметке в 100 000$, криптовалютный рынок вновь стал центром внимания всего мира. На этом фоне DeFi (децентрализованные финан
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Анализ трен...возможности

Анализ трендов DeFi: Небывалый максимум Bitcoin открывает новые возможности

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
DeFi
DEFI$0.001413-16.09%
Эфириум
ETH$3,835.9-11.32%
LSD
LSD$0.01504-3.95%
Pendle
PENDLE$3.681-17.96%
LandRocker
LRT$0.000063-25.00%

После того как цена Bitcoin превысила отметку в 97 848,88$ и приблизилась к отметке в 100 000$, криптовалютный рынок вновь стал центром внимания всего мира. На этом фоне DeFi (децентрализованные финансы), важнейший компонент экосистемы Web3, переживает беспрецедентные возможности развития.


Обзор сектора DeFi на 2024 год


С момента появления DeFi летом 2020 года объем торгов на DEX (децентрализованных биржах) продолжает расти. По состоянию на 2024 год в тысячах протоколов DeFi заблокировано более 169 миллиардов долларов США активов. Особенно примечательно соотношение коэффициента стейкинга на ETH в сети Ethereum, которое выросло с 11% два года назад до 29%.


Ландшафт DeFi в 2024 году – это американские горки роста и инноваций. В начале года такие тенденции, как производные от ликвидного стейкинга (LSD), и такие проекты, как Pendle, вызвали всплеск энтузиазма на рынке. Хотя первоначальный ажиотаж улегся, потенциал роста в секторах LSD и ликвидного рестейкинга (Liquid Restaking, LRT) остается как никогда высоким. Такие проекты, как EigenLayer, влили в сферу LRT около 20 миллиардов долларов США, способствуя диверсификации всей экосистемы DeFi. Кроме того, Pendle доминирует на рынке доходности: с января ее рыночная капитализация выросла почти в четыре раза, что закрепило ее позиции в качестве ключевого игрока в отрасли.

Общий объем заблокированной стоимости (Total Value Locked, TVL) DeFi демонстрировал заметную динамику на протяжении всего года, начавшись с отметки в 50 миллиардов долларов, достигнув пика в 120 миллиардов долларов США и стабилизировавшись на уровне около 110 миллиардов долларов США сегодня. Сектор LSD лидирует по доле рынка, за ним следуют кредитование и децентрализованные биржи (DEX). Эти секторы постоянно внедряют инновации, двигая рынок DeFi вперед и предоставляя инвесторам беспрецедентные возможности для диверсификации своих портфелей. 2024 год станет переломным для DeFi, поскольку его постоянное развитие создает новые возможности как для рынка, так и для инвесторов.

Различные области применения проектов DeFi


Хотя некоторые считают, что DeFi достигла зрелости, на самом деле она все еще находится на стадии быстрого развития. DeFi больше не ограничивается базовыми функциями кредитования и торговли, а активно изучает более широкие и диверсифицированные приложения, способные переосмыслить традиционные финансы.

  • Решения для кросс-чейн: По мере роста числа проектов DeFi технология кросс-чейн становится все более необходимой. Она призвана разрушить барьеры между блокчейнами, обеспечивая беспрепятственный обмен активами и данными, тем самым создавая более открытую и взаимосвязанную экосистему DeFi.
Пример: Polkadot ($DOT).

  • Управление и оптимизация доходности: В сфере DeFi управление и оптимизация доходности имеют решающее значение. Появление автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) и агрегаторов доходности позволяет инвесторам спекулировать на будущих доходах или хеджировать их, не продавая базовые активы. Это не только повышает эффективность использования капитала, но и обеспечивает доходность с поправкой на риск, которую сложно сопоставить с традиционными финансовыми инструментами.
Пример: Yearn Finance ($YFI).

  • Интеграция торговли деривативами и кредитования: Торговля деривативами в DeFi набирает значительные обороты, особенно благодаря услугам кредитования, интегрированным непосредственно в DEX. Такая интеграция позволяет трейдерам без проблем использовать заемные активы для торговли деривативами или хеджирования позиций.
Пример: dYdX ($DYDX).

  • Токенизация активов реального мира (RWA): По мере токенизации активов реального мира, таких как недвижимость, сырьевые товары и акции, влияние DeFi выходит за пределы блокчейна. Это не только повышает ликвидность традиционно неликвидных активов, но и открывает новые возможности залога для кредитования DeFi.
Пример: Ondo Finance ($ONDO).

  • Кредитный скоринг на основе блокчейна: DeFi переписывает правила кредитования с помощью систем, основанных на протоколах. Для оценки кредитоспособности эти системы используют данные из блокчейна, такие как история транзакций, поведение стейкинга и участие в управлении. Этот децентрализованный подход позволяет создать более инклюзивный кредитный рынок.
Пример: Compound ($COMP).

  • Эволюция технологии 2 уровня: Быстрый рост DeFi привел к таким проблемам, как перегруженность сети и высокие комиссии за транзакции. В результате все большее значение приобретают решения для масштабирования на 2 уровне. Передавая транзакции во вторичные сети, уровень 2 снижает нагрузку на основную сеть, увеличивает пропускную способность и снижает стоимость системы. Обновление Dencun в Ethereum позволило значительно снизить комиссию за транзакции на 2 уровне, заложив прочный фундамент для дальнейшего развития DeFi.
Примеры: Optimism ($OP) и Arbitrum ($ARB).

  • Интеграция искусственного интеллекта и DeFi: Применение технологии искусственного интеллекта сделает торговые системы DeFi более интеллектуальными, помогая инвесторам лучше управлять своими активами и использовать больше инвестиционных возможностей.
Пример: Aptos ($APT).

  • Рост числа механизмов рестейкинга: Рестейкинг становится новым трендом в пространстве DeFi. Он позволяет пользователям подвергать риску любые активы, приносящие доходность, для предоставления обеспечения по другим протоколам. Этот механизм значительно повышает гибкость и безопасность DeFi.
Пример: EigenLayer ($EIGEN).

Как участвовать в DeFi на MEXC


Для инвесторов, желающих воспользоваться возможностями роста DeFi, выбор надежной и эффективной торговой платформы имеет решающее значение. MEXC известна в отрасли своими ультранизкими комиссиями и исключительной ликвидностью. Здесь вы можете легко торговать различными токенами в экосистеме DeFi (например, $DOT, $APT), наслаждаясь бесперебойной торговлей и безопасностью высшего уровня. Выбирайте MEXC, чтобы опережать тенденции рынка, использовать инвестиционные возможности DeFi и сделать свои криптоинвестиции более плавными и эффективными!

Как торговать токенами APT в приложении MEXC?

Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите [Торговля].
Шаг 2: Нажмите [Спот], выберите [APT/USDT] в зоне инноваций или выполните поиск [APT/USDT].
Шаг 3: Нажмите [Купить APT].


Стоит отметить, что торговля токенами APT на платформе MEXC в настоящее время позволяет вам принять участие в серии захватывающих событий. Эти события не только предлагают торговлю с нулевой комиссией, но и дают возможность участвовать в стейкинге и разблокировать щедрый призовой фонд в размере 130 000$. Для получения более подробной информации и правил проведения событий, пожалуйста, перейдите на страницу события.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов